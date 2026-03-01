Proč se kakao zaměňuje s kakaovým nápojem
V supermarketech často leží vedle sebe dva produkty, které na první pohled vypadají stejně:
- kakaový prášek
- instantní kakaový nápoj
Oba jsou hnědé, oba se rozpouštějí v mléce a oba slibují kakaovou chuť. Jenže z hlediska složení jde o dvě zcela odlišné potraviny.
Zatímco kakaový prášek je čistý produkt z kakaových bobů, instantní nápoj je směs, kde hlavní roli obvykle hraje cukr.
Co je skutečné kakao
Pravý kakaový prášek vzniká z kakaových bobů stromu Theobroma cacao (kakaovník pravý). Po fermentaci, sušení a pražení se boby melou a lisují. Oddělí se kakaové máslo a zbytek se rozemele na jemný prášek.
Na českém trhu se běžně setkáte se dvěma variantami:
- Přírodní kakao – světlejší barva, výraznější a lehce kyselejší chuť
- Alkalizované (holandské) kakao – tmavší, jemnější, méně kyselé
Na obalu by mělo být uvedeno jednoduše „kakaový prášek“. Složení obsahuje jedinou položku: kakao.
Co obsahuje instantní kakaová směs
Instantní nápoj je technologicky upravená směs, která má být rychlá na přípravu a sladká bez dalšího dochucování.
Typické složení:
- 60–80 % cukru
- 10–20 % kakaa
- sušené mléko nebo syrovátka
- emulgátory
- aromata
- případně sůl
Podle české potravinářské legislativy musí být složky uvedeny v sestupném pořadí. Pokud je na prvním místě cukr, tvoří hlavní část výrobku.
Složení pod drobnohledem: kakao a kakaový nápoj
|Parametr
|100% kakao
|Instantní kakaový nápoj
|Obsah kakaa
|100 %
|10–20 %
|Obsah cukru
|0 %
|60–80 %
|Energetická hodnota (100 g)
|cca 1500 kJ
|cca 1600–1700 kJ
|Vláknina
|vysoký obsah
|minimální
|Kontrola sladkosti
|plně ve vaší režii
|nelze upravit
|Vhodné na pečení
|ano
|omezeně
Kolik cukru skutečně vypijete
Běžná porce instantního kakaa (2–3 lžičky směsi) může obsahovat 15 až 20 gramů cukru. To je téměř polovina maximálního doporučeného denního příjmu cukru pro dítě podle Světové zdravotnické organizace.
U čistého kakaa si sladkost regulujete sami. Můžete přidat méně cukru, med nebo nápoj nesladit vůbec.
Chuť a kvalita nejsou totéž
Skutečné kakao má plnou, hlubší chuť s lehce hořkými tóny. Je vhodné nejen na pití, ale i do pečení, dezertů nebo domácí čokolády.
Instantní směs je chuťově jednodušší. Sladkost přebíjí kakaové aroma a při vaření často nefunguje tak dobře jako čistý prášek.
Cena: levnější neznamená výhodnější
Na první pohled může instantní nápoj působit cenově atraktivně. Balení za 60 až 100 Kč ale obsahuje převážně cukr, který je surovinově levný.
Kvalitní kakaový prášek se běžně prodává za 40 až 80 Kč podle gramáže. Spotřeba je však nižší a výsledná chuť výraznější. Z dlouhodobého pohledu tak rozdíl v ceně nemusí být zásadní.
Jak poznat kvalitní kakao při nákupu
Při výběru se řiďte těmito pravidly:
- Čtěte složení – mělo by obsahovat pouze kakao.
- Sledujte obsah kakaového másla (čím vyšší, tím plnější chuť).
- Vyhněte se výrobkům, kde je na prvním místě cukr.
- Zkontrolujte, zda jde o kakaový prášek, nikoli kakaový nápoj.
V obchodech bývá čisté kakao dostupné jak v běžných řetězcích, tak ve specializovaných prodejnách se zdravou výživou.
Pro koho je která varianta vhodná
- Pro pečení a vaření: jednoznačně 100% kakao
- Pro kontrolu příjmu cukru: 100% kakao
- Pro rychlou sladkou chuť bez přípravy: instantní směs
Výběr záleží na vašich prioritách. Pokud řešíte složení potravin a množství cukru, čisté kakao je bezpečnější volba.