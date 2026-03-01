Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Kakao, které kupujete, není vždy kakao. Jak poznat kvalitu od sladké směsi

Autor:
  8:30
V regálu vypadají podobně, ale složením i dopadem na zdraví se mohou zásadně lišit. Pokud sáhnete po nesprávném balení, zaplatíte hlavně za cukr a ochudíte se o chuť i přirozené benefity kakaa. Naučte se rozeznat skutečný kakaový prášek od instantní směsi dřív, než ho vložíte do košíku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Atelier du Chocolat Bayonne CC-BY-NDCreative Commons

Proč se kakao zaměňuje s kakaovým nápojem

V supermarketech často leží vedle sebe dva produkty, které na první pohled vypadají stejně:

  • kakaový prášek
  • instantní kakaový nápoj

Oba jsou hnědé, oba se rozpouštějí v mléce a oba slibují kakaovou chuť. Jenže z hlediska složení jde o dvě zcela odlišné potraviny.

Zatímco kakaový prášek je čistý produkt z kakaových bobů, instantní nápoj je směs, kde hlavní roli obvykle hraje cukr.

Co je skutečné kakao

Pravý kakaový prášek vzniká z kakaových bobů stromu Theobroma cacao (kakaovník pravý). Po fermentaci, sušení a pražení se boby melou a lisují. Oddělí se kakaové máslo a zbytek se rozemele na jemný prášek.

Na českém trhu se běžně setkáte se dvěma variantami:

  • Přírodní kakao – světlejší barva, výraznější a lehce kyselejší chuť
  • Alkalizované (holandské) kakao – tmavší, jemnější, méně kyselé

Na obalu by mělo být uvedeno jednoduše „kakaový prášek“. Složení obsahuje jedinou položku: kakao.

Co obsahuje instantní kakaová směs

Instantní nápoj je technologicky upravená směs, která má být rychlá na přípravu a sladká bez dalšího dochucování.

Typické složení:

  • 60–80 % cukru
  • 10–20 % kakaa
  • sušené mléko nebo syrovátka
  • emulgátory
  • aromata
  • případně sůl

Podle české potravinářské legislativy musí být složky uvedeny v sestupném pořadí. Pokud je na prvním místě cukr, tvoří hlavní část výrobku.

Složení pod drobnohledem: kakao a kakaový nápoj

Parametr100% kakaoInstantní kakaový nápoj
Obsah kakaa100 %10–20 %
Obsah cukru0 %60–80 %
Energetická hodnota (100 g)cca 1500 kJcca 1600–1700 kJ
Vlákninavysoký obsahminimální
Kontrola sladkostiplně ve vaší režiinelze upravit
Vhodné na pečeníanoomezeně

Kolik cukru skutečně vypijete

Běžná porce instantního kakaa (2–3 lžičky směsi) může obsahovat 15 až 20 gramů cukru. To je téměř polovina maximálního doporučeného denního příjmu cukru pro dítě podle Světové zdravotnické organizace.

U čistého kakaa si sladkost regulujete sami. Můžete přidat méně cukru, med nebo nápoj nesladit vůbec.

Chuť a kvalita nejsou totéž

Skutečné kakao má plnou, hlubší chuť s lehce hořkými tóny. Je vhodné nejen na pití, ale i do pečení, dezertů nebo domácí čokolády.

Instantní směs je chuťově jednodušší. Sladkost přebíjí kakaové aroma a při vaření často nefunguje tak dobře jako čistý prášek.

Cena: levnější neznamená výhodnější

Na první pohled může instantní nápoj působit cenově atraktivně. Balení za 60 až 100 Kč ale obsahuje převážně cukr, který je surovinově levný.

Kvalitní kakaový prášek se běžně prodává za 40 až 80 Kč podle gramáže. Spotřeba je však nižší a výsledná chuť výraznější. Z dlouhodobého pohledu tak rozdíl v ceně nemusí být zásadní.

Jak poznat kvalitní kakao při nákupu

Při výběru se řiďte těmito pravidly:

  • Čtěte složení – mělo by obsahovat pouze kakao.
  • Sledujte obsah kakaového másla (čím vyšší, tím plnější chuť).
  • Vyhněte se výrobkům, kde je na prvním místě cukr.
  • Zkontrolujte, zda jde o kakaový prášek, nikoli kakaový nápoj.

V obchodech bývá čisté kakao dostupné jak v běžných řetězcích, tak ve specializovaných prodejnách se zdravou výživou.

Pro koho je která varianta vhodná

  • Pro pečení a vaření: jednoznačně 100% kakao
  • Pro kontrolu příjmu cukru: 100% kakao
  • Pro rychlou sladkou chuť bez přípravy: instantní směs

Výběr záleží na vašich prioritách. Pokud řešíte složení potravin a množství cukru, čisté kakao je bezpečnější volba.

Vstoupit do diskuse
Témata: kakao, Cukr, nápoj, prášek

Nejčtenější

Labubu má roztomilého nástupce. Robotický plyšák Mirumi vybral miliony

Mirumi reaguje na dotek díky senzoru v hlavě a na zvuk pomocí čidel ukrytých v...

Labubu má konkurenta. Svět se nadchl pro malého robotického plyšáka Mirumi, který má jediný hlavní úkol: být roztomilý. Jeho tvůrci v crowdfundingové kampani vybrali v přepočtu více než 10 milionů...

Test ubytovacích portálů: Hra s cenami, za kterou si připlatíte

Premium
ilustrační snímek

Je únorový podvečer. Venku je tma a ideální počasí zalézt si do postele a pustit film. U Slámových je ale rušno. Maminka Andrea svolává rodinnou poradu: „Je nejvyšší čas zamluvit letní dovolenou, než...

S omezením úroků raději opatrně, říkají experti. Aby nekvetla lichva

ilustrační snímek

Omezení maximální ceny úvěrů chystá novela zákona o spotřebitelském úvěru, na níž Česko pracuje už třetím rokem. Nová studie Centra ekonomických a tržních analýz ale varuje, že pokud bude cena úvěrů...

Zadržujete vodu v těle? Těchto 10 potravin může výrazně ulevit od otoků

Lednička, domácí tetris. Víte, které potraviny v ní máte zbytečně?

Oteklé nohy večer po práci, nafouklé břicho, prsteny, které najednou nejdou sundat. Zadržování vody v těle není jen estetický problém. Pokud ho dlouhodobě ignorujete, může se promítnout do vyššího...

Energošmejdi opět útočí, upozorňuje úřad. Loni rozdal rekordní pokuty

ilustrační snímek

Energetický regulační úřad (ERÚ) v loňském roce udělil dodavatelům a zprostředkovatelům za protispotřebitelské praktiky rekordní pokuty v celkové výši 18,5 milionu korun. Jedna ze společností navíc...

Kakao, které kupujete, není vždy kakao. Jak poznat kvalitu od sladké směsi

Že většina čokolády pochází z Afriky, to platí dnes. Ale v 17. století tomu tak...

V regálu vypadají podobně, ale složením i dopadem na zdraví se mohou zásadně lišit. Pokud sáhnete po nesprávném balení, zaplatíte hlavně za cukr a ochudíte se o chuť i přirozené benefity kakaa....

1. března 2026  8:30

Data mizí rychleji, než čekáte. Tenhle detail vám vyčerpá FUP

Ilustrační snímek

Stačí jeden nenápadný přepínač v telefonu – a váš datový tarif se začne rozplývat rychleji, než čekáte. Mnoho Čechů měsíčně zbytečně přeplatí stovky korun jen proto, že netuší, co běží na pozadí...

1. března 2026

Běhání pro začátečníky: Jak vybrat boty, aby netrpěly klouby a záda

Sportovní modely mohou mít stylový šmrnc.

Začít běhat je snadné. Stačí obout boty a vyběhnout. Pokud ale podceníte jejich výběr, může vás místo lepší kondice čekat bolest kolen, kyčlí nebo zad – a rychlý konec nového předsevzetí. Špatná obuv...

28. února 2026  8:30

Jak vybrat správné stelivo pro kočky: Přehled typů, cen i nejčastějších chyb

Moč kočky odhalí o jejím zdravotní stavu víc informací, než by laik čekal.

Výběr kočičího steliva není jen otázkou ceny nebo vůně. Špatně zvolené stelivo může vést k zápachu v bytě, zdravotním potížím kočky i k tomu, že vám zvíře začne chodit mimo toaletu. V článku...

28. února 2026

Jak na čištění pračky krok za krokem: jednoduchý návod pro každou domácnost

Pokud o prádlo nevhodně pečujeme, můžeme se dočkat velmi nepříjemných...

Pračka pere téměř denně, ale její údržbu většina domácností odkládá. Výsledkem je zápach, šedé skvrny na prádle, vyšší spotřeba elektřiny a v krajním případě porucha za několik tisíc korun. Přitom...

27. února 2026  11:45

Labubu má roztomilého nástupce. Robotický plyšák Mirumi vybral miliony

Mirumi reaguje na dotek díky senzoru v hlavě a na zvuk pomocí čidel ukrytých v...

Labubu má konkurenta. Svět se nadchl pro malého robotického plyšáka Mirumi, který má jediný hlavní úkol: být roztomilý. Jeho tvůrci v crowdfundingové kampani vybrali v přepočtu více než 10 milionů...

27. února 2026  8:30

Jak vybrat olivový olej v supermarketu. Cena není jediný ukazatel

ilustrační snímek

Olivový olej dnes koupíte v každém supermarketu – za 129 i za 499 korun. Rozdíl ale často není jen v ceně, ale v kvalitě, chuti i zdravotních přínosech. Pokud nevíte, co sledovat na etiketě, můžete...

27. února 2026

Co nedávat do krmítka pro ptáky. I špatná lojová koule může uškodit

O Ptačí hodince musejí lidé sledovat krmítko 60 minut. Během této doby...

Únor je pro volně žijící ptactvo nejkritičtějším obdobím zimy. Zásoby tuku docházejí, mrazy přicházejí ve vlnách a přirozené zdroje potravy jsou vyčerpané. Pokud v dobré víře nasypete do krmítka...

26. února 2026  11:45

Jindřich Fialka bude potravinovým ombudsmanem, má hlídat řetězec

from slack

Potravinovým ombudsmanem se stane dosavadní vrchní ředitel potravinářské sekce ministerstva zemědělství Jindřich Fialka, jehož úkolem bude zvýšit transparentnost v potravinovém řetězci a posilovat...

26. února 2026  9:32,  aktualizováno  9:35

Vlhkost v bytě se dá řešit i bez techniky. Tyto nenáročné rostliny pomáhají

Pokojové palmy lákají vzhledem především kočky. A to jak k okusování, tak ke...

Trápí váš domov vlhkost nebo dokonce plíseň? Tohoto problému se můžete zbavit i přírodní cestou. Vaším spojencem totiž mohou být některé pokojové rostliny. Pořídíte je za pár stovek, pomohou vám...

26. února 2026  8:30

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Jak vybrat zubní kartáček: Průvodce, který ochrání vaše zuby i peněženku

Zubní kartáček by měl mít ideálně husté štětiny, pro lepší čištění.

Výběr zubního kartáčku většina lidí podceňuje. Přitom právě on rozhoduje o tom, zda si zuby skutečně vyčistíte, nebo si dlouhodobě zaděláváte na kaz, zánět dásní a tisícové výdaje u zubaře. Špatně...

26. února 2026

Test ubytovacích portálů: Hra s cenami, za kterou si připlatíte

Premium
ilustrační snímek

Je únorový podvečer. Venku je tma a ideální počasí zalézt si do postele a pustit film. U Slámových je ale rušno. Maminka Andrea svolává rodinnou poradu: „Je nejvyšší čas zamluvit letní dovolenou, než...

26. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.