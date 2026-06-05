Neviditelný nepřítel v mrazicím boxu: Jak funguje glazování
Při nákupu mražených ryb narážíme v obchodech na termín, který většina spotřebitelů přechází bez povšimnutí: glazování. V ideálním světě by šlo o čistě technologický postup chránící citlivé rybí maso. Glazura je tenká vrstva ledu, která se záměrně nanáší na povrch ryby. Jejím hlavním úkolem je vytvořit ochranný štít před takzvaným spálením mrazem a vysušením během transportu a skladování.
Problém ale nastává ve chvíli, kdy se z ochranného prvku stane nástroj legálního klamání zákazníka. Výrobci totiž velmi dobře vědí, že průměrný Čech se rozhoduje podle konečné ceny na cenovce. Aby mohli cenu opticky snížit, přidávají do balení stále více vody.
Technologicky přitom k ochraně ryby bohatě stačí 2 až 5 procent ledové glazury. V supermarketech však běžně narazíte na produkty, kde led tvoří 20, 30 nebo dokonce až 40 procent celkové hmotnosti balení. V praxi to znamená, že z kilogramového sáčku ryb si domů přinesete necelých 600 gramů skutečného jídla. Zbytek odteče do dřezu.
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Čtěte etikety jako profík: Hmotnost masa versus celková váha
Obchodníci se pohybují v mezích zákona, což znamená, že pravdu o obsahu balení musíte vyčíst z drobných písmen na zadní straně obalu. Legislativa je v tomto ohledu jasná, ale spotřebitelsky matoucí. Na obale mražené ryby s přidanou vodou musíte vždy sledovat dva odlišné údaje o hmotnosti:
- Celková hmotnost (včetně glazury): Číslo, které svítí na přední straně obalu a podle kterého se často počítá cena za kilogram na regálovém štítku.
- Čistá hmotnost (bez glazury / čistá hmotnost rybího masa): Klíčový údaj, který udává, kolik gramů ryby vám skutečně zůstane po rozmrazení.
Pokud vidíte v letáku akční nabídku na mraženou tresku za zdánlivě bezkonkurenční cenu, otočte balení a spočítejte si reálnou cenu za čisté maso. Velmi často zjistíte, že zdánlivě drahá čerstvá ryba na pultu s chlazenými produkty vyjde v přepočtu na skutečnou hmotnost masa levněji než ta mražená.
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Voda se však do ryb nedostává pouze na jejich povrch ve formě ledu. Mnohem sofistikovanější trik představuje chemické vázání vody přímo uvnitř svaloviny ryby. K tomu výrobci využívají takzvané polyfosfáty (E452).
Tyto látky mají schopnost vázat vodu a udržet ji uvnitř masa i během zmrazování. Ryba pak vypadá plná, pevná a těžká. Jakmile ji však hodíte na rozpálenou pánev, buněčná struktura porušená fosfáty povolí. Voda se začne masivně uvolňovat, ryba se v ní v podstatě začne vařit a vy získáte gumovou texturu bez chuti.
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Pro lidi, kteří se snaží redukovat svou hmotnost, představuje nákup ryb s vysokým podílem glazury a chemicky vázané vody hned dvojitý problém. První rovina je finanční, druhá, mnohem závažnější, je nutriční.
Při sestavování dietního jídelníčku pracujete s energetickým příjmem a makroživinami. Potřebujete do těla dostat dostatek kvalitních bílkovin, které vás zasytí a ochrání svalovou hmotu. Pokud si do kalorických tabulek zapíšete 150 gramů rybího filé, ale ve skutečnosti kvůli odteklé vodě zkonzumujete pouze 90 gramů čistého masa, váš výpočet kolabuje.
- Nedostatek bílkovin: Dlouhodobě přijímáte méně proteinů, než si myslíte, což vede k dřívějšímu pocitu hladu a ztrátě svalové tkáně.
- Zpomalení metabolismu: Svaly jsou hlavním motorem pro spalování kalorií. Pokud je kvůli nepřesným porcím podvyživujete, hubnutí se zastaví.
- Psychická frustrace: Máte pocit, že děláte vše správně, držíte se plánu, ale výsledky na váze neodpovídají vynaloženému úsilí.
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Srovnání reálné ceny a výtěžnosti mražených ryb (Modelový příklad na kilové balení)
|Typ produktu v obchodě
|Deklarovaná cena za 1 kg balení
|Podíl glazury a přidané vody
|Skutečné množství masa po rozmrazení
|Reálná cena za 1 kg čistého masa
|Výsledný dopad na dietu a peněženku
|Prémiová ryba (zamrazená na moři)
|280 Kč
|5 %
|950 g
|295 Kč
|Maximum bílkovin, minimum vody. Ryba drží tvar, skvěle zasytí a sedí do tabulek.
|Standardní supermarketová ryba
|190 Kč
|20 %
|800 g
|237 Kč
|Zdánlivě levnější volba, ale pětina peněz teče do dřezu. Nutriční hodnoty začínají kolísat.
|„Akční“ ryba ve slevě s fosfáty
|140 Kč
|40 %
|600 g
|233 Kč
|Ekonomická past. Reálná cena je téměř stejná jako u standardu, ale jíte bláto bez chuti a bílkovin.
Manuál na nákup ryb Čtyři pravidla jak vybírat
Stačí si osvojit několik základních pravidel. Chvíle pozornosti ušetří tisíce korun ročně.
1. Hledejte označení „zpracováno na moři“
Jedná se o nejvyšší možnou záruku kvality. Tento nápis znamená, že ryba byla ulovena, kompletně zpracována a zamrazena přímo na palubě rybářské lodi během několika hodin od výlovu. Takové maso si zachovává buněčnou strukturu, přirozenou vlhkost a nepotřebuje žádnou přidanou chemii ani masivní nánosy ledu. Opakem jsou ryby dvakrát zamrazené, které se uloví, zamrazí, převezou do zpracovatelského závodu na druhém konci světa, tam se rozmrazí, naporcují, napustí vodou a znovu zmrazí.
2. Sledujte podíl rybího masa v procentech
Zákon ukládá výrobcům povinnost uvést procentuální zastoupení hlavní složky. Pokud je na zadní straně napsáno „Složení: Treska pestrá 80 %, voda, sůl“, automaticky víte, že pětina ceny je čistá voda. Cílem každého racionálně uvažujícího nakupujícího by mělo být vyhledávat produkty, kde je podíl masa 95 procent a vyšší.
3. Vyhněte se mletému rybímu masu a levným lisovaným kostkám
Anonymní rybí filé slisované do dokonale souměrných kostek je nejčastějším úložištěm pro rybí drť, odřezky a maximální možné množství vody s polyfosfáty. Pokud chcete mít kontrolu nad tím, co jíte, kupujte výhradně celistvé filety s jasně viditelnou strukturou svalových vláken.
4. Prohlédněte si a promačkejte balíček
Pokud je balení průhledné, dobře si prohlédněte vnitřek. Vidíte uvnitř sáčku hromadu sněhové tříště, volně se pohybující kusy ledu nebo jsou ryby k sobě nekompromisně přimrzlé do jednoho velkého bloku? To je neklamné znamení, že produkt během distribuce nebo přímo v obchodě rozmrzl a byl znovu zamrazen. Takovou rybu v žádném případě nekupujte. Utrpěla nejen její kvalita, ale riskujete i zdravotní potíže.