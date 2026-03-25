Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Jeden citrus posílí imunitu víc než druhý. Srovnání mandarinky a pomeranče

Autor:
  11:45
Na pultech obchodů leží vedle sebe téměř celý rok. Většina lidí mezi nimi vybírá podle ceny, chuti nebo toho, co mají rády děti. Jenže rozdíl mezi mandarinkou a pomerančem může rozhodnout o tom, zda tělu skutečně dodáte dostatek vitamínu C - klíčové živiny pro imunitu, regeneraci i zvládání stresu. Pokud citrusy jíte jen pro dobrý pocit, možná se zbytečně připravujete o efekt, který od nich očekáváte.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Mandarinka a pomeranč: Podobné ovoce, odlišný nutriční dopad

Na první pohled jde o velmi podobné ovoce. Oba plody patří mezi citrusy, oba obsahují vitamín C, oba jsou šťavnaté a osvěžující. V jídelníčku mají silnou tradici zejména v zimě, kdy domácí sezonní ovoce prakticky chybí. Pro mnoho rodin jsou mandarinky a pomeranče symbolem zimního období, Vánoc nebo období nachlazení.

Jenže právě v zimě bývá organismus vystaven vyšší zátěži – chlad, méně slunečního světla, vyšší výskyt respiračních infekcí, stres. V takovém období má dostatečný příjem vitamínu C větší význam než kdy jindy.

Doporučená denní dávka vitamínu C se u dospělého člověka pohybuje přibližně mezi 80 až 100 mg denně. U kuřáků, lidí ve stresu nebo při infekci může být potřeba vyšší. Nedostatek se neprojeví okamžitě, ale dlouhodobě může vést k únavě, horší regeneraci, vyšší nemocnosti a oslabení obranyschopnosti.

Srovnání nutričních hodnot: Rozdíl, který není zanedbatelný

Níže uvedené hodnoty odpovídají průměrnému obsahu živin ve 100 gramech čerstvé dužiny.

OvoceVitamín C (mg)Energie (kcal)Cukry (g)Vláknina (g)
Mandarinka25–30 mgcca 47 kcal9–10 g1,8 g
Pomeranč45–55 mgcca 47 kcal8–9 g2,2 g

Rozdíl v obsahu vitamínu C je zcela zásadní. Pomeranč obsahuje přibližně o polovinu až téměř dvojnásobek více vitamínu C než mandarinka. Jeden větší pomeranč (cca 150–180 g dužiny) může pokrýt více než polovinu doporučené denní dávky. U mandarinek by bylo potřeba sníst obvykle dvě až tři kusy, aby se tělo dostalo na podobnou hodnotu.

Energetická hodnota je u obou druhů velmi podobná. Rozdíl je však i ve vláknině – pomeranč jí obsahuje o něco více, což znamená lepší podporu trávení a delší pocit sytosti.

Co to znamená pro imunitu v praxi?

Vitamín C přispívá ke správné funkci imunitního systému, podílí se na tvorbě kolagenu, podporuje vstřebávání železa a funguje jako antioxidant. Nejde o zázračnou látku, která zabrání každému nachlazení, ale dlouhodobě nízký příjem může imunitu oslabovat.

Pokud tedy hledáte citrus primárně jako posilu proti nemocem, pomeranč vychází výhodněji.

To ale neznamená, že mandarinka je méněcenná. Má své přednosti:

  • je sladší a často lépe přijímaná dětmi
  • snadno se loupe a konzumuje
  • obsahuje specifické antioxidanty, například beta-kryptoxantin

Pro běžnou rodinu je tak vhodné obě varianty kombinovat. Pokud však někdo řeší cíleně zvýšení příjmu vitamínu C, měl by dát přednost pomeranči.

Cukr, dieta a pocit sytosti

Mandarinky bývají subjektivně sladší. Obsah cukru je skutečně o něco vyšší, i když rozdíl není dramatický. U zdravého člověka nemá běžná konzumace mandarinek negativní dopad. Pokud však někdo sleduje příjem sacharidů, redukuje váhu nebo řeší inzulinovou rezistenci, může být rozdíl relevantní.

Pomeranč díky vyššímu obsahu vlákniny zasytí o něco více. To může hrát roli při výběru svačiny – zejména pokud se snažíte omezit časté zobání mezi jídly.

Častý omyl: Džus není totéž co celý plod

Mnoho lidí nahrazuje celé ovoce džusem. Zvlášť pomerančový džus je velmi oblíbený. Je však důležité si uvědomit několik faktů:

  • Při lisování se ztrácí část vlákniny.
  • Obsah cukru zůstává vysoký.
  • Vitamín C se postupně rozkládá skladováním.

Čerstvě vymačkaný pomeranč je nutričně hodnotnější než průmyslově vyráběná šťáva, i když je označena jako 100% džus. Pokud tedy řešíte zdraví, konzumace celého ovoce je jednoznačně lepší volbou.

Praktické hledisko: Cena, dostupnost a skladování

Cena citrusů se pohybuje přibližně mezi 30 až 60 Kč za kilogram podle sezóny a kvality. Mandarinky bývají v hlavní sezóně levnější a často se prodávají ve větších baleních.

Pomeranče mají silnější slupku a obvykle delší trvanlivost. Mandarinky se kazí rychleji a jejich kvalita může být kolísavější.

Z hlediska praktičnosti jsou mandarinky vhodnější pro děti - snadno se loupou a nejsou tak kyselé. Z hlediska výživy však pomeranč nabízí vyšší přínos v oblasti vitamínu C.

Který citrus je tedy zdravější?

Pokud hodnotíme čistě obsah vitamínu důležitého pro imunitu, vychází lépe pomeranč. Nabízí vyšší koncentraci vitamínu C a mírně vyšší obsah vlákniny.

Mandarinka je příjemnější na konzumaci a může být vhodnější pro děti nebo lidi, kteří preferují sladší chuť. Z hlediska komplexního zdraví však není důvod jedno ovoce vyřazovat.

Nejrozumnější přístup? Nevybírat podle zvyku, ale podle cíle. Pokud chcete posílit příjem vitamínu C, sáhněte častěji po pomeranči. Pokud hledáte lehkou sladkou svačinu, která zpříjemní den, mandarinka je dobrou volbou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.