Používáte iPhone starší než 7 let? Pak už nemáte záruku, že bude podporovat nejnovější operační systém iOS 26, který Apple představil loni. Ale i mladší modely s ním mohou mít problém, nebude vám na nich fungovat třeba internetové bankovnictví. Jakým modelům už odzvonilo a jakým Apple ohlásil umíráček na letošní rok?

iPhone 11 Pro a iPhone 12 Pro | foto: Mobil.iDNES.cz

Operační systém iOS 26, který Apple uvedl na trh loni v září, představuje největší změnu designu za posledních 10 let. Přinesla s sebou ale také úskalí pro majitele starších mobilů. Apple zpravidla poskytuje plnou podporu iPhonům a dalším zařízením po dobu cca 5-7 let. Bezpečnostní záplaty pak ještě déle, zhruba 10 let. Jak to ale bude tentokrát?

Verze operačních systémů iOS

  • Operačnímu systému iOS 26 nepředcházela verze iOS 25, jak by se mohlo na první pohled zdát. Před tím iPhony fungovaly na iOS 18.
  • Číselný skok je dán novým systémem značení – nově bude odkazovat k roku následujícímu po tom, kdy byl operační systém představen.
  • Nejnovější verzí operačního systému je iOS 26.2.1.

Zařízení, která jsou starší než z roku 2018, už teď nemají plnou podporu, stále pro ně ale Apple vydává aktualizace, které kryjí bezpečnostní rizika. Poslední bezpečnostní update z ledna 2026 byl určen i pro iPhony s operačními systémy iOS 12, 15, 16 a 18, což zahrnuje i 12 let starý iPhone 5S. Neobešlo se to ale bez problémů (viz níže).

Bez aktualizací s výjimkou některých aspoň částečných bezpečnostních aktualizací jsou v současnosti tyto modely:

  • iPhone 3G, 4, 4S, 5, 5C, 5S
  • iPhone 6 / 6 Plus, 6s / 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPhone 7 / 7 Plus
  • iPhone 8 / 8 Plus
  • iPhone X

K nim se během roku 2026 přidají i následující:

  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR

Důvodem je, že tyto iPhony už nejsou schopné přeinstalace na nejnovější iOS 26, a neumožňují tak ani nové bezpečnostní aktualizace tohoto operačního systému. Některé z nich ale mohou ještě obstojně fungovat s prozatím podporovanou verzí iOS 18.

Bezpečnostní záplata pro iOS 18

iPhony XR a XS, které iOS 26 nezvládnou, jsou zatím po stránce bezpečnosti v pořádku – Apple pro ně v lednu 2026 vydal aktualizace skrz novou verzi iOS 18.

Totéž bylo v plánu i pro starší iPhony s operačním systémem iOS 12, 15 a 16. Po lednovém vydání jejich aktualizací ale Apple tyto nové verze starších operačních systémů stáhl – důvodem byly problémy s voláním na tísňová čísla, které se po jejich instalaci objevily.

Co shrnout závěrem? Za bezpečné je možné považovat iPhony, které užívají nejnovější operační systém iOS 26, a také ty, které běží na aktualizované verzi staršího iOS 18. Všechny ostatní (starší) představují možné bezpečnostní riziko.

Pro uživatele to znamená nejen ohrožení dat, ale v první fázi například i to, že některé aplikace se vůbec nerozběhnout: bezpečnostní protokol může zablokovat například přihlášení do online bankovnictví nebo dalších aplikací, které vyžadují potvrzení identity.

Na jakých iPhonech běží iOS 26?

  • Nejstarší kompatibilní zařízení je z roku 2019, jde o Phone 11. iOS 26 na něm poběží, ale ne se všemi vychytávkami, které obsahuje.

Dále je iOS 26 k dispozici pro všechny mladší modely iPhonů:

  • iPhone 17, vč. iPhone Air (2025)
  • iPhone 16, iPhone 16e (2024)
  • iPhone 15 (2023)
  • iPhone 14 (2022)
  • iPhone 13 (2021)
  • iPhone 12 (2020)
  • iPhone 11 (2019)
  • iPhone SE iPhone SE (druhá generace z roku 2020)
  • iPhone SE (třetí generace z r. 2022)

Na jakých iPhonech může běžet iOS 18?

Za bezpečné lze považovat i ty iPhony, které podporují namísto nejnovějšího operačního systému alespoň ten předchozí iOS 18. Kromě řady 17 to dokážou všechny výše zmíněné. Pouze iOS 18 a nikoli iOS 26 navíc mají:

  • iPhone XS Max (2018)
  • iPhone XR (2018)

U modelů s iOS 18, které jsou schopny přechodu na vyšší operační systém, budete při pokusu o aktualizaci odkázáni na instalaci iOS 26. Na rozdíl od dřívějších situací po vydání nového operačního systému, si nyní již nemůžete vybrat, zda „pojedete“ na novém nebo dáte přednost „starému známému“.

Je váš iPhone bezpečný? Přinášíme seznam těch, kterým končí podpora

