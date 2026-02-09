Operační systém iOS 26, který Apple uvedl na trh loni v září, představuje největší změnu designu za posledních 10 let. Přinesla s sebou ale také úskalí pro majitele starších mobilů. Apple zpravidla poskytuje plnou podporu iPhonům a dalším zařízením po dobu cca 5-7 let. Bezpečnostní záplaty pak ještě déle, zhruba 10 let. Jak to ale bude tentokrát?
Verze operačních systémů iOS
Zařízení, která jsou starší než z roku 2018, už teď nemají plnou podporu, stále pro ně ale Apple vydává aktualizace, které kryjí bezpečnostní rizika. Poslední bezpečnostní update z ledna 2026 byl určen i pro iPhony s operačními systémy iOS 12, 15, 16 a 18, což zahrnuje i 12 let starý iPhone 5S. Neobešlo se to ale bez problémů (viz níže).
Bez aktualizací s výjimkou některých aspoň částečných bezpečnostních aktualizací jsou v současnosti tyto modely:
- iPhone 3G, 4, 4S, 5, 5C, 5S
- iPhone 6 / 6 Plus, 6s / 6s Plus
- iPhone SE
- iPhone 7 / 7 Plus
- iPhone 8 / 8 Plus
- iPhone X
K nim se během roku 2026 přidají i následující:
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
Důvodem je, že tyto iPhony už nejsou schopné přeinstalace na nejnovější iOS 26, a neumožňují tak ani nové bezpečnostní aktualizace tohoto operačního systému. Některé z nich ale mohou ještě obstojně fungovat s prozatím podporovanou verzí iOS 18.
Bezpečnostní záplata pro iOS 18
iPhony XR a XS, které iOS 26 nezvládnou, jsou zatím po stránce bezpečnosti v pořádku – Apple pro ně v lednu 2026 vydal aktualizace skrz novou verzi iOS 18.
Totéž bylo v plánu i pro starší iPhony s operačním systémem iOS 12, 15 a 16. Po lednovém vydání jejich aktualizací ale Apple tyto nové verze starších operačních systémů stáhl – důvodem byly problémy s voláním na tísňová čísla, které se po jejich instalaci objevily.
Co shrnout závěrem? Za bezpečné je možné považovat iPhony, které užívají nejnovější operační systém iOS 26, a také ty, které běží na aktualizované verzi staršího iOS 18. Všechny ostatní (starší) představují možné bezpečnostní riziko.
Pro uživatele to znamená nejen ohrožení dat, ale v první fázi například i to, že některé aplikace se vůbec nerozběhnout: bezpečnostní protokol může zablokovat například přihlášení do online bankovnictví nebo dalších aplikací, které vyžadují potvrzení identity.
Na jakých iPhonech běží iOS 26?
- Nejstarší kompatibilní zařízení je z roku 2019, jde o Phone 11. iOS 26 na něm poběží, ale ne se všemi vychytávkami, které obsahuje.
Dále je iOS 26 k dispozici pro všechny mladší modely iPhonů:
- iPhone 17, vč. iPhone Air (2025)
- iPhone 16, iPhone 16e (2024)
- iPhone 15 (2023)
- iPhone 14 (2022)
- iPhone 13 (2021)
- iPhone 12 (2020)
- iPhone 11 (2019)
- iPhone SE iPhone SE (druhá generace z roku 2020)
- iPhone SE (třetí generace z r. 2022)
Na jakých iPhonech může běžet iOS 18?
Za bezpečné lze považovat i ty iPhony, které podporují namísto nejnovějšího operačního systému alespoň ten předchozí iOS 18. Kromě řady 17 to dokážou všechny výše zmíněné. Pouze iOS 18 a nikoli iOS 26 navíc mají:
- iPhone XS Max (2018)
- iPhone XR (2018)
U modelů s iOS 18, které jsou schopny přechodu na vyšší operační systém, budete při pokusu o aktualizaci odkázáni na instalaci iOS 26. Na rozdíl od dřívějších situací po vydání nového operačního systému, si nyní již nemůžete vybrat, zda „pojedete“ na novém nebo dáte přednost „starému známému“.