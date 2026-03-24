Kam darovat staré knihy?
Pokud pro vás není prioritou zisk, ale dobrý pocit, existuje celá řada míst, kde knihy udělají radost hned a zadarmo.
- Knihobudky: Staré telefonní budky nebo dřevěné vitríny najdete v parcích, na nádražích i v obchodních centrech. Princip je jednoduchý, knihu stačí do vyhrazeného místa vložit a kdokoli si ji může odnést.
- Kniha do vlaku: Projekt ve spolupráci knihoven a železnice nabízí čtenářům možnost si před nástupem do vlaku ve stanici půjčit knihu. Pokud ji nestihnete do cílové stanice dočíst, nic se neděje, projekt funguje na principu knihobudek. Knihy lze také darovat, stačí je vložit do určených polic přímo ve stanici.
- Charitativní obchody: Místa jako Sue Ryder nebo dobročinné bazary knihy prodají za symbolickou cenu a výtěžek použijí na sociální projekty.
- Místní knihovny: O vaše knihy mohou mít zájem také knihovny. Ty často stojí o novější tituly či konkrétní chybějící kusy, podmínkou bývá dobrý stav. V některých knihovnách mají pro nechtěné knihy a časopisy určené místo „čtenáři čtenářům“, kam můžete přinést i „salátovější“ vydání.
- Re-use centra: Ve větších městech fungují sběrné dvory s re-use koutkem, kam odložíte funkční věci včetně knih, které si jiní mohou zdarma nebo za pár korun odnést.
Kde se dají prodat staré knihy?
Současná doba usnadňuje prodej starých knih díky moderním online antikvariátům, které za vás vyřeší focení, prodej i expedici. Stačí knihy jen poslat. Celý proces je navržen tak, aby byl pro prodejce maximálně pohodlný a rychlý. Možností, kde na internetu knihy prodat, je více. Bazar nabízejí například Databáze knih, Trh knih nebo Restorio. Jak si ale stojí dva největší hráči na trhu, kterými jsou Knihobot a Reknihy?
|Knihobot
|Reknihy
|Provize pro vás
|60 % z prodejní ceny mínus 29 Kč
|50 % z prodejní ceny mínus 25 Kč
|Stáří knih
|Přijímají i starší tituly (i 100 let), pokud jsou v dobrém stavu.
|Zaměřují se spíše na novější tituly (cca do 20 let stáří).
|Způsob dopravy
|Zásilkovna (zdarma), Knihotaxi (Praha), kurýr.
|Zásilkovna (zdarma od určitého počtu kusů), osobní předání.
|Výplata peněz
|Na účet nebo jako kredit pro nákup na webu.
|Na účet nebo jako kredit pro nákup na webu.
|Kritéria kvality
|Co nejlepší kvalita bez výrazného poškození a plísní.
|Preferují knihy v perfektním stavu s vyšší prodejní hodnotou.
Pokud prodáváte levnější knihy s očekávanou cenou pod 300 Kč, vyplatí se propočítat si fixní poplatek. Při ceně 290 Kč vyjdou obě služby finančně nastejno. U dražších titulů bývá o něco výhodnější Knihobot, u levnějších novinek zase Reknihy.
Co s knihami, které nikdo nechce?
Pokud máte doma tituly, které jsou poškozené, zastaralé (např. technické příručky z 80. let) nebo o ně v antikvariátech není zájem, zbývá poslední cesta, kterou je recyklace. Papír z knih je cenná surovina. Jen nezapomeňte odtrhnout pevné vazby, které patří do směsného odpadu. Do modrého kontejneru vhazujte pouze vnitřní listy nebo brožované výtisky.