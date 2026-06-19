Na internetu se začaly šířit fotografie a videa z nového obchodního řetězce, který okamžitě vyvolal bouřlivé reakce. Lidé společnost na Instagramu upozorňují, že jeho podoba s populárním evropským diskontním řetězcem je natolik výrazná, že ji nelze přehlédnout.
Zdaleka přitom nejde jen o inspiraci. Podle fotografií byste od sebe obchody jen stěží rozeznali. Od vizuální identity až po samotné uspořádání prodejen vypadají naprosto stejně.
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Obchodní řetězec jde po Pepco, Action i Sinsay: tohle o něm musíte vědět
Inspirace, nebo kopie?
Uživatelé na sociálních sítích opakovaně upozorňují společnost, že kopíruje prakticky všechny klíčové prvky zmíněné nizozemské konkurence. Co všechno konkrétně zkopírovali?
- logo ve velmi podobném stylu
- barevné schéma prodejen
- design nákupních košíků
- uspořádání regálů
- celkový vzhled interiéru obchodů
Podle některých zákazníků má být dojem z nákupu v tomto obchodě dokonce natolik podobný, že si jej někteří skutečně pletou s Actionem. Řetězec Giganto funguje v Maroku, k nám se zatím expandovat nechystá.