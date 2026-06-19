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Je to Action, nebo ne? Nový obchod vzbuzuje pozornost, vypadá úplně jako populární řetězec

Autor:
  8:30
Na sociálních sítích se objevily záběry z nového obchodního řetězce, který vzbudil velkou pozornost zákazníků. Ti upozorňují na nápadnou podobu s jedním z evropských diskontních gigantů, nizozemským obchodem Action. Od loga přes barvy až po vybavení prodejen má jít o téměř identickou kopii.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

Na internetu se začaly šířit fotografie a videa z nového obchodního řetězce, který okamžitě vyvolal bouřlivé reakce. Lidé společnost na Instagramu upozorňují, že jeho podoba s populárním evropským diskontním řetězcem je natolik výrazná, že ji nelze přehlédnout.

Zdaleka přitom nejde jen o inspiraci. Podle fotografií byste od sebe obchody jen stěží rozeznali. Od vizuální identity až po samotné uspořádání prodejen vypadají naprosto stejně.

Obchodní řetězec jde po Pepco, Action i Sinsay: tohle o něm musíte vědět

Inspirace, nebo kopie?

Uživatelé na sociálních sítích opakovaně upozorňují společnost, že kopíruje prakticky všechny klíčové prvky zmíněné nizozemské konkurence. Co všechno konkrétně zkopírovali?

  • logo ve velmi podobném stylu
  • barevné schéma prodejen
  • design nákupních košíků
  • uspořádání regálů
  • celkový vzhled interiéru obchodů

Podle některých zákazníků má být dojem z nákupu v tomto obchodě dokonce natolik podobný, že si jej někteří skutečně pletou s Actionem. Řetězec Giganto funguje v Maroku, k nám se zatím expandovat nechystá.

Vidíte v řetězci Giganto podobu s řetězcem Action?

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