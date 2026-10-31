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Je čas zasadit bobkovišeň. Královna živých plotů vás však může stát zdraví

Veronika Reicheltová
  4:30

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V létě musí přitahovat oči k průčelí domu kvetoucí vistárie, v zimě jej zdobí zelená bobkovišeň. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Stálezelené keře patří k nejoblíbenějším prvkům moderních zahrad. Vytvářejí neprostupný zelený živý plot i během zimních měsíců, a dodávají tak domovu soukromí. Než se však pustíte do práce, zjistěte, jaké podmínky bobkovišeň vyžaduje pro zdravý růst.

Obsah

Co je to bobkovišeň a proč se hodí jako živý plot?

Bobkovišeň je neopadavý, hustě větvený keř pocházející z jižní Evropy a Blízkého východu. Svůj český název získala podle tmavých plodů připomínajících višně a pevných, lesklých kožovitých listů, které vzhledem evokují bobkový list. Jako živý plot platí za absolutního favorita moderních zahrad ze tří hlavních důvodů:

  1. Poskytuje dokonalé soukromí i v zimních měsících.
  2. Velmi dobře snáší tvarovací řez.
  3. V ideálních podmínkách roste mimořádně rychle.

Díky svému elegantnímu vzhledu navíc působí celoročně svěžím, reprezentativním dojmem a skvěle tlumí hluk i prach z okolí.

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Kolik stojí živý plot

Cena nového živého plotu z bobkovišně se odvíjí především od zvolené odrůdy, velikosti sazenic a celkové délky výsadby. Následující přehled ukazuje orientační cenové rozmezí oblíbených kultivarů za jeden keř.

Srovnání odrůd bobkovišně
OdrůdaRozměrySpecifikace (čím se odlišuje)Orientační cena za keř
Bobkovišeň lékařská Legend2,5 až 3 mMimořádně mrazuvzdorná česká odrůda s kompaktním růstem a lesklými svěže zelenými listy.69 Kč
Bobkovišeň lékařská Novita2 až 4 mPatří k nejrychleji rostoucím a nejodolnějším odrůdám s velkými tmavozelenými listy, ideální na vysoké živé ploty.109 Kč
Bobkovišeň portugalská Angustifolia3 až 5 mOdlišuje se úzkými, elegantními listy a výraznými červenými až vínovými stonky a mladými výhony.85 Kč
Bobkovišeň lékařská Bonaparte2 až 4 mMá výjimečně vzpřímený a štíhlý vzrůst, díky čemuž nevyžaduje tak časté zastřihávání do šířky. Mladé listy mají červené zabarvení.109 Kč
Bobkovišeň lékařská On Fire1 až 2 mKompaktní, nižší odrůda s atraktivními mladými listy, které raší v zářivě měděně až červeně ohnivých tónech.169 Kč
Bobkovišeň portugalská Variegata1,5 až 2 mVzácný kultivar vyznačující se pestrolistým vzhledem. Jeho tmavozelené listy mají krémově bílé až žluté okraje.119 Kč

Kdy je nejlepší zasadit bobkovišeň?

Nejlepším obdobím pro výsadbu bobkovišně je podzim, tedy období od září do konce listopadu nebo předjaří a jaro, nejlépe od března do května. Podzimní výsadba má obrovskou výhodu v tom, že půda je ještě teplá po letních měsících a obvykle dostatečně vlhká. Dřevina tak stihne do příchodu mrazů dobře zakořenit a na jaře hned nastartuje rychlý růst.

Pokud sázíte rostliny s kořenovým balem v kontejnerech, můžete je teoreticky sázet po celou sezonu mimo dny, kdy je půda zamrzlá nebo panují extrémní letní parna. Nezapomeňte však, že bobkovišeň je stálezelená a odpařuje vodu i v zimě, proto potřebuje před zamrznutím půdy důkladnou zálivku.

Kvetoucí bobkovišeň lékařská

Kam umístit bobkovišeň?

Bobkovišeň je poměrně přizpůsobivá, ale nejlépe se jí daří v polostínu až stínu. Velmi dobře snáší i přímé slunce, pokud má zajištěný dostatek vláhy, avšak na příliš pálícím zimním slunci jí mohou namrzat a přesychat listy.

  • Co se týče půdy, vyhněte se především těžkým, jílovitým a zamokřeným zeminám, protože ve stojaté vodě kořeny bobkovišně snadno hnijí.
  • Bobkovišeň vyžaduje mírně vlhkou, výživnou, humózní a dobře propustnou půdu, ideálně s mírně kyselou až neutrální reakcí.
  • Stanoviště by mělo být chráněné před ostrým, vysušujícím větrem.

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Jak rychle vyroste bobkovišeň?

Bobkovišeň patří mezi rychle rostoucí dřeviny. Za ideálních podmínek dokáže za jediný rok přirůst o 30 až 60 centimetrů. Pokud vysazujete mladé sazenice o výšce okolo 40 cm, hustého a neprostupného živého plotu vysokého přes 1,5 metru se dočkáte zhruba za 3 až 4 roky. Rychlost růstu můžete podpořit pravidelnou jarní zálivkou, mulčováním, které udržuje vláhu a chrání kořeny, a vhodným hnojením organickými nebo minerálními hnojivy na stálezelené keře.

Plody bobkovišně

Jak moc je jedovatá bobkovišeň?

Bobkovišeň lékařská (Prunus laurocerasus) je jedovatá rostlina. Obsahuje kyanogenní glykosidy, především amygdalin a prunasin, které se v těle štěpí na nebezpečný kyanovodík.

  • Které části jsou jedovaté: Jedovatá je celá rostlina, tedy listy, větvičky, semena i nezralé plody.
  • Riziko pro děti a zvířata: Největší lákadlo představují černé bobule, které dozrávají koncem léta. Ačkoliv mají velmi hořkou chuť, která většinou odradí od snědení většího množství, je namístě zvýšená opatrnost, pokud se na zahradě pohybují malé děti nebo domácí mazlíčci.
  • Projevy otravy: Při náhodném požití dochází k nevolnosti, bolení břicha, zvracení, zrychlenému dýchání a bolesti hlavy. Při práci s bobkovišní se doporučuje používat rukavice.
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