Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Jarní slunce může poškodit zrak. Oči jsou po zimě nejzranitelnější

Autor:
  15:20
Po dlouhé zimě přichází první ostré sluneční paprsky a většina lidí je vítá bez obav. Právě teď jsou ale oči nejméně připravené na intenzivní světlo a UV záření. Pokud ochranu podceníte, riskujete nejen krátkodobé podráždění, ale i dlouhodobé poškození zraku, které se může projevit až za několik let.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Proč jsou oči na jaře více ohrožené než v létě

Zima znamená pro lidské oko dlouhé měsíce s omezenou intenzitou přirozeného světla. Dny jsou kratší, slunce bývá nízko a často schované za oblačností. Oční tkáň si tak postupně odvykne na vysokou světelnou zátěž. Jakmile se ale objeví první jasné jarní dny, přichází prudká změna. Oko, které nebylo několik měsíců vystaveno silnému světlu, reaguje citlivěji a hůře se adaptuje.

Specifickým problémem jara je také nízká poloha slunce nad obzorem. Paprsky dopadají přímo do očí chodcům i řidičům, často zepředu a pod nepříjemným úhlem. Navíc dochází k odrazu světla od světlých povrchů – mokré silnice, betonové chodníky nebo zbytky sněhu mohou UV záření dále zesilovat. Intenzita UV paprsků přitom nezávisí na pocitové teplotě. I při deseti stupních Celsia může být UV index překvapivě vysoký.

Co může UV záření způsobit

Ultrafialové záření se dělí na UVA a UVB složku. Obě pronikají do oka a působí na různé struktury – rohovku, čočku i sítnici. Krátkodobé přetížení se může projevit už během několika hodin po pobytu na silném slunci. Typickými příznaky jsou pálení, řezání, pocit cizího tělesa v oku, zvýšené slzení nebo citlivost na světlo. Někteří lidé popisují i rozmazané vidění či tlak za očima.

Závažnější formou akutního poškození je zánět rohovky způsobený UV zářením, někdy označovaný jako „sněžná slepota“. Nejde jen o problém horalů – podobný stav může vzniknout i při dlouhém pobytu venku bez ochrany během jasného jarního dne.

Dlouhodobé působení UV záření je ještě zákeřnější. Přispívá k rozvoji šedého zákalu, což je zakalení oční čočky vedoucí k postupnému zhoršování zraku. UV paprsky mohou také urychlovat degenerativní změny sítnice. Tyto procesy probíhají roky bez výrazných příznaků, a právě proto je prevence klíčová.

Nejčastější mýty o slunečních brýlích

Sluneční brýle jsou často vnímány jako módní doplněk. Mnozí lidé vybírají podle vzhledu nebo ceny, nikoli podle ochranných parametrů. To je zásadní chyba.

Tmavost skel sama o sobě neznamená ochranu před UV zářením. Pokud brýle nemají kvalitní UV filtr, může být jejich nošení dokonce rizikovější než absence brýlí. Zornice se totiž za tmavým sklem rozšíří, do oka tak pronikne více světla – a pokud chybí UV ochrana, i více škodlivého záření.

Častým omylem je i názor, že ochrana není potřeba při řízení auta. Čelní sklo sice zachytí většinu UVB paprsků, ale část UVA záření může pronikat dovnitř. Řidiči jsou navíc vystaveni přímému oslnění, které zhoršuje reakční dobu a zvyšuje riziko dopravní nehody.

Jak vybrat správné sluneční brýle

Při výběru je třeba sledovat konkrétní parametry, nikoli jen cenu nebo značku. Základem je označení UV 400, které zajišťuje ochranu proti UVA i UVB záření. Důležitá je také kategorie slunečního filtru – ta určuje míru zatmavení.

ParametrVýznamDoporučení
UV 400Blokuje 100 % UVA a UVB zářeníNezbytný standard
Kategorie 0–4Intenzita zatmaveníPro běžné nošení 2–3
PolarizaceOmezuje odleskyVhodná pro řízení
Certifikace CESplňuje normy EUOvěřit při nákupu

Kategorie 4 je určena do extrémních podmínek (například do hor) a není vhodná pro řízení. Pro běžné městské prostředí je ideální kategorie 2 nebo 3.

Cena kvalitních brýlí se obvykle pohybuje od několika stovek korun výše. V porovnání s hodnotou zraku jde o zanedbatelnou investici.

Rizikové skupiny: kdo by měl být opatrný nejvíce

Zvýšené riziko se týká především dětí. Dětská oční čočka propouští více UV záření než u dospělých a ochranné mechanismy nejsou plně vyvinuty. Pravidelné nošení kvalitních slunečních brýlí by mělo být samozřejmostí už od útlého věku.

Ohroženi jsou také řidiči, kteří jsou na jaře často oslněni nízkým sluncem. Oslnění patří mezi faktory přispívající k dopravním nehodám zejména v přechodných ročních obdobích.

Zvýšenou opatrnost by měli dodržovat i lidé po očních operacích nebo pacienti s chronickými očními onemocněními. Jejich oči bývají citlivější a hůře snášejí intenzivní světlo.

Pozor i na alergie a suché oko

Jarní období přináší zvýšené množství pylu ve vzduchu. Kombinace alergenů, větru a silného slunečního světla může zhoršit podráždění očí a projevy syndromu suchého oka. Typickými příznaky jsou zarudnutí, svědění, pocit písku v očích a kolísání kvality vidění během dne.

Pomoci mohou zvlhčující kapky bez konzervačních látek, omezení pobytu venku v době nejvyšší pylové koncentrace a používání ochranných brýlí, které zakryjí oči i ze stran. Pokud potíže přetrvávají déle než několik dní, je vhodné vyhledat očního lékaře a vyloučit zánět či alergickou reakci vyžadující léčbu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Co skutečně víte o potravinách? Velký soutěžní kvíz o vitaminech a minerálech

Nabídka ovoce a zeleniny je v Chorvatsku bohatší než v ČR. Ceny jsou většinou...

Víte, která potravina překoná pomeranč v obsahu vitaminu C? Kde je skutečně nejvíc železa? A co vám uleví při nadýmání rychleji, než čekáte? Otestujte se v 15 otázkách zaměřených na nutriční složení...

Labubu má roztomilého nástupce. Robotický plyšák Mirumi vybral miliony

Mirumi reaguje na dotek díky senzoru v hlavě a na zvuk pomocí čidel ukrytých v...

Labubu má konkurenta. Svět se nadchl pro malého robotického plyšáka Mirumi, který má jediný hlavní úkol: být roztomilý. Jeho tvůrci v crowdfundingové kampani vybrali v přepočtu více než 10 milionů...

Test ubytovacích portálů: Hra s cenami, za kterou si připlatíte

Premium
ilustrační snímek

Je únorový podvečer. Venku je tma a ideální počasí zalézt si do postele a pustit film. U Slámových je ale rušno. Maminka Andrea svolává rodinnou poradu: „Je nejvyšší čas zamluvit letní dovolenou, než...

Proč záclony mizí z moderních interiérů a jaké typy rolet a žaluzií je nahrazují?

Římské rolety

Mladá generace dává přednost minimalistickým řešením. Klasické záclony a bytové textilie pak ustupují moderním řešením, jako jsou římské a blackout rolety, plisé žaluzie či automatizované stínění....

S omezením úroků raději opatrně, říkají experti. Aby nekvetla lichva

ilustrační snímek

Omezení maximální ceny úvěrů chystá novela zákona o spotřebitelském úvěru, na níž Česko pracuje už třetím rokem. Nová studie Centra ekonomických a tržních analýz ale varuje, že pokud bude cena úvěrů...

Jarní slunce může poškodit zrak. Oči jsou po zimě nejzranitelnější

Slunečné počasí, ilustrační foto

Po dlouhé zimě přichází první ostré sluneční paprsky a většina lidí je vítá bez obav. Právě teď jsou ale oči nejméně připravené na intenzivní světlo a UV záření. Pokud ochranu podceníte, riskujete...

4. března 2026  15:20

Zalando spouští second-hand dětské oblečení. Rodiče mohou výrazně ušetřit

Německý internetový prodejce módy Zalando

Dětské oblečení je jednou z nejčastěji se opakujících položek v rodinném rozpočtu. Zalando nyní v Česku spouští prodej ověřeného second-hand dětského oblečení, které prošlo kontrolou kvality a lze...

4. března 2026  11:45

Boneless nebo klasika? Jak vybrat pohovku, která se neprosedí ani neomrzí

Interiéru domu vévodí neutrální palety barev inspirované Skandinávií. A majitel...

Pohovka je srdcem obývacího pokoje. Každý den na ní odpočíváme, pracujeme i vítáme návštěvy. Jak vybrat takovou, která bude skutečně odpovídat vašemu životnímu stylu, prostoru i očekáváním? A vyplatí...

4. března 2026  8:30

Jak vybrat správný prací prostředek: Co ovlivní barvu i životnost oblečení

Do koupelny se vešla i pračka a sušička.

Výběr pracího prostředku většina lidí řeší podle ceny nebo zvyku. Jenže špatná volba může znamenat vybledlé barvy, zašedlé bílé prádlo, podrážděnou pokožku nebo zbytečně vysoké výdaje za energie....

4. března 2026

Jak přesné jsou chytré hodinky při sportu a kdy zvolit jiný měřič tepu či výkonu

Ilustrační fotografie

Chytré hodinky dnes používají miliony lidí ke sledování tepu, sportu i spánku. Jejich měření je pro běžné aktivity většinou dostatečné, při intenzivním tréninku však může mít odchylky. Kdy se vyplatí...

3. března 2026  8:30

Jak vybrat kvalitní jogurt: Co jsou probiotika a co jen marketing

ilustrační snímek

Regály českých supermarketů jsou plné jogurtů s nápisy „bio“, „probiotický“, „light“ nebo „bez laktózy“. Jenže mezi skutečně kvalitním výrobkem a marketingovou iluzí může být velký rozdíl. Pokud se...

3. března 2026

Velikonoční prázdniny 2026

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

2. března 2026  21:49

Čištění kůže v autě: Jak udržet sedadla jako nová i po 10 letech

Ve druhé řadě jsou samostatná sedadla s výsuvnými podnožkami jako v nějaké...

Kožený interiér dodá autu luxus, ale bez správné péče rychle ztrácí barvu, pružnost i hodnotu. Popraskaná a vyšisovaná sedadla mohou snížit cenu vozu při prodeji o desítky tisíc korun. Poradíme, jak...

2. března 2026  8:30

KVÍZ: Co skutečně víte o potravinách? Velký soutěžní kvíz o vitaminech a minerálech

Nabídka ovoce a zeleniny je v Chorvatsku bohatší než v ČR. Ceny jsou většinou...

Víte, která potravina překoná pomeranč v obsahu vitaminu C? Kde je skutečně nejvíc železa? A co vám uleví při nadýmání rychleji, než čekáte? Otestujte se v 15 otázkách zaměřených na nutriční složení...

vydáno 2. března 2026

Kakao, které kupujete, není vždy kakao. Jak poznat kvalitu od sladké směsi

Že většina čokolády pochází z Afriky, to platí dnes. Ale v 17. století tomu tak...

V regálu vypadají podobně, ale složením i dopadem na zdraví se mohou zásadně lišit. Pokud sáhnete po nesprávném balení, zaplatíte hlavně za cukr a ochudíte se o chuť i přirozené benefity kakaa....

1. března 2026  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Data mizí rychleji, než čekáte. Tenhle detail vám vyčerpá FUP

Ilustrační snímek

Stačí jeden nenápadný přepínač v telefonu – a váš datový tarif se začne rozplývat rychleji, než čekáte. Mnoho Čechů měsíčně zbytečně přeplatí stovky korun jen proto, že netuší, co běží na pozadí...

1. března 2026

Běhání pro začátečníky: Jak vybrat boty, aby netrpěly klouby a záda

Sportovní modely mohou mít stylový šmrnc.

Začít běhat je snadné. Stačí obout boty a vyběhnout. Pokud ale podceníte jejich výběr, může vás místo lepší kondice čekat bolest kolen, kyčlí nebo zad – a rychlý konec nového předsevzetí. Špatná obuv...

28. února 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.