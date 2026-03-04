Proč jsou oči na jaře více ohrožené než v létě
Zima znamená pro lidské oko dlouhé měsíce s omezenou intenzitou přirozeného světla. Dny jsou kratší, slunce bývá nízko a často schované za oblačností. Oční tkáň si tak postupně odvykne na vysokou světelnou zátěž. Jakmile se ale objeví první jasné jarní dny, přichází prudká změna. Oko, které nebylo několik měsíců vystaveno silnému světlu, reaguje citlivěji a hůře se adaptuje.
Specifickým problémem jara je také nízká poloha slunce nad obzorem. Paprsky dopadají přímo do očí chodcům i řidičům, často zepředu a pod nepříjemným úhlem. Navíc dochází k odrazu světla od světlých povrchů – mokré silnice, betonové chodníky nebo zbytky sněhu mohou UV záření dále zesilovat. Intenzita UV paprsků přitom nezávisí na pocitové teplotě. I při deseti stupních Celsia může být UV index překvapivě vysoký.
Co může UV záření způsobit
Ultrafialové záření se dělí na UVA a UVB složku. Obě pronikají do oka a působí na různé struktury – rohovku, čočku i sítnici. Krátkodobé přetížení se může projevit už během několika hodin po pobytu na silném slunci. Typickými příznaky jsou pálení, řezání, pocit cizího tělesa v oku, zvýšené slzení nebo citlivost na světlo. Někteří lidé popisují i rozmazané vidění či tlak za očima.
Závažnější formou akutního poškození je zánět rohovky způsobený UV zářením, někdy označovaný jako „sněžná slepota“. Nejde jen o problém horalů – podobný stav může vzniknout i při dlouhém pobytu venku bez ochrany během jasného jarního dne.
Dlouhodobé působení UV záření je ještě zákeřnější. Přispívá k rozvoji šedého zákalu, což je zakalení oční čočky vedoucí k postupnému zhoršování zraku. UV paprsky mohou také urychlovat degenerativní změny sítnice. Tyto procesy probíhají roky bez výrazných příznaků, a právě proto je prevence klíčová.
Nejčastější mýty o slunečních brýlích
Sluneční brýle jsou často vnímány jako módní doplněk. Mnozí lidé vybírají podle vzhledu nebo ceny, nikoli podle ochranných parametrů. To je zásadní chyba.
Tmavost skel sama o sobě neznamená ochranu před UV zářením. Pokud brýle nemají kvalitní UV filtr, může být jejich nošení dokonce rizikovější než absence brýlí. Zornice se totiž za tmavým sklem rozšíří, do oka tak pronikne více světla – a pokud chybí UV ochrana, i více škodlivého záření.
Častým omylem je i názor, že ochrana není potřeba při řízení auta. Čelní sklo sice zachytí většinu UVB paprsků, ale část UVA záření může pronikat dovnitř. Řidiči jsou navíc vystaveni přímému oslnění, které zhoršuje reakční dobu a zvyšuje riziko dopravní nehody.
Jak vybrat správné sluneční brýle
Při výběru je třeba sledovat konkrétní parametry, nikoli jen cenu nebo značku. Základem je označení UV 400, které zajišťuje ochranu proti UVA i UVB záření. Důležitá je také kategorie slunečního filtru – ta určuje míru zatmavení.
|Parametr
|Význam
|Doporučení
|UV 400
|Blokuje 100 % UVA a UVB záření
|Nezbytný standard
|Kategorie 0–4
|Intenzita zatmavení
|Pro běžné nošení 2–3
|Polarizace
|Omezuje odlesky
|Vhodná pro řízení
|Certifikace CE
|Splňuje normy EU
|Ověřit při nákupu
Kategorie 4 je určena do extrémních podmínek (například do hor) a není vhodná pro řízení. Pro běžné městské prostředí je ideální kategorie 2 nebo 3.
Cena kvalitních brýlí se obvykle pohybuje od několika stovek korun výše. V porovnání s hodnotou zraku jde o zanedbatelnou investici.
Rizikové skupiny: kdo by měl být opatrný nejvíce
Zvýšené riziko se týká především dětí. Dětská oční čočka propouští více UV záření než u dospělých a ochranné mechanismy nejsou plně vyvinuty. Pravidelné nošení kvalitních slunečních brýlí by mělo být samozřejmostí už od útlého věku.
Ohroženi jsou také řidiči, kteří jsou na jaře často oslněni nízkým sluncem. Oslnění patří mezi faktory přispívající k dopravním nehodám zejména v přechodných ročních obdobích.
Zvýšenou opatrnost by měli dodržovat i lidé po očních operacích nebo pacienti s chronickými očními onemocněními. Jejich oči bývají citlivější a hůře snášejí intenzivní světlo.
Pozor i na alergie a suché oko
Jarní období přináší zvýšené množství pylu ve vzduchu. Kombinace alergenů, větru a silného slunečního světla může zhoršit podráždění očí a projevy syndromu suchého oka. Typickými příznaky jsou zarudnutí, svědění, pocit písku v očích a kolísání kvality vidění během dne.
Pomoci mohou zvlhčující kapky bez konzervačních látek, omezení pobytu venku v době nejvyšší pylové koncentrace a používání ochranných brýlí, které zakryjí oči i ze stran. Pokud potíže přetrvávají déle než několik dní, je vhodné vyhledat očního lékaře a vyloučit zánět či alergickou reakci vyžadující léčbu.