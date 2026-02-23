Jaký zvlhčovač vzduchu je pro vás ideální? Nezáleží jen na výkonu

  8:30
Výběr správného zvlhčovače vzduchu je klíčový pro zdravou domácnost, bezproblémový spánek a prevenci onemocněních dýchacích cest. Čím se při výběru řídit, jaké typy zvlhčovačů jsou na trhu a který z nich bude nejlepší právě pro vás?

Zimní zahrada je místo odpočinku a relaxace. | foto: Ivan KahúnMAFRA

Správná vlhkost vzduchu, který dýcháme, je zásadní pro udržení zdraví. Dlouhodobější výkyvy vlhkosti nejsou dobré, a to ani v jednom směru: suchý vzduch dráždí dýchací cesty a vysušuje sliznice, které se tak stanou snazší kořistí pro patogeny. Příliš vlhký vzduch zase nahrává růstu plísní v domácnosti, v kombinaci s teplem je také ideálním prostředím pro množení roztočů. Zásadní proto je udržet vlhkost na správné hladině.

Jaká vlhkost je doma ideální?

Doporučené hodnoty se pohybují mezi 40 a 60 procenty, některé zdroje toto rozmezí zužují na 45 až 60 procent. Roli hraje také teplota – v ložnici, kde by se měla pohybovat okolo 18 °C, vám bude příjemněji při vlhkosti lehce přes 50 % v teplejších místnostech (a také v létě) spíše při 40 až 45 procentech.

Co znamená 50% vlhkost?

Relativní vlhkost 50 % znamená, že vzduch obsahuje při dané teplotě polovinu množství vodní páry, jakou je schopen pojmout. Vlhkost 50 % se doporučuje při teplotě vzduchu v domácnosti 21 °C.

Zvlhčit vzduch v domácnosti vám pomohou i některé běžné triky, většinou však mají krátkodobou účinnost. A co je hlavní – na rozdíl od moderních zvlhčovačů si na nich nemůžete nastavit cílovou hodnotu, které mají dosáhnout.

Co zvyšuje vlhkost vzduchu v domácnosti

  • Mokrý ručník přes radiátor: použitelné jen v topné sezóně, zvyšuje vlhkost krátkodobě.
  • Závěsné odpařovače (keramické nádoby) na topení, ze kterých se odpařuje voda: jen malé zvýšení.
  • Zelené rostliny: zvyšují vlhkost sice dlouhodobě, ale spíše málo. Dostatečný účinek se dostaví, až když máte doma „džungli“.
  • Fontánka: dostatečný účinek mají až větší fontánky, které jsou náročné na prostor. Z estetického hlediska nemusí sedět každému.
  • Krátké a intenzivní větrání po dešti či sněžení: skvělý a přirozený způsob zvlhčení vzduchu, který se ale dá s úspěchem použít jen za správného počasí.
  • Rozprašovače používané do prostoru nebo na listy rostlin: lokálně omezený účinek, velmi krátkodobý (při odpařování z listů přece jen o něco delší).
  • Vlhkost z běžných aktivit: praní a sušení prádla, vaření, mytí nádobí ve dřezu, sprchování či koupání – všechny tyto činností umí vzduch zvlhčit opravdu efektivně, často ale nad bezpečnou mez, při níž se tvoří plísně a množí bakterie.

K tomu, aby vám rostliny účinně zvlhčily vzduch v celém bytě, byste museli mít doma úplnou džungli.

Typy zvlhčovačů

Pro stálejší účinek, při kterém navíc máte kontrolu nad tím, jaké vlhkosti v místnosti chcete dosáhnout, jsou lepší variantou zvlhčovače. Existuje jich mnoho druhů, dělí se na dvě základní skupiny:

  • ultrazvukové
  • s přirozeným odparem – parní a studené

V čem se liší?

Ultrazvukové zvlhčovače využívají zvukové vibrace o velmi vysoké frekvenci. Rozkmitávají jimi membránu umístěnou ve vodě, která svým pohybem vodu „drobí“ na jemné kapičky. Ty ultrazvukový zvlhčovač rozptyluje do vzduchu.

Zvlhčovače vzduchu využívající přirozeného odparu vody se dělí na několik podtypů. Parní ohřívají vodu na vysokou teplotu za vzniku páry. Ty na principu studené páry obsahují nasávací filtr (deskový nebo diskový), který nasává vodu před ventilátor, jenž ji rozfouká po místnosti.

Výhody a nevýhody obou technologií

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu
KladyZápory
tichý chodslabší výkon
bezpečný (nedochází v něm k ohřevu vody)zvlhčení je největší v okolí přístroje
snadno přenosnýnáročný na kvalitu vody (destilovaná, demineralizovaná)
Zvlhčovač s přirozeným odparem
KladyZápory
vysoký výkon (závisí na typu)větší hlučnost
rovnoměrné zvlhčenízahřívání (u některých typů)
méně náročný na kvalitu vodymůže vyžadovat dokupování filtračních desek

Co zohlednit při koupi zvlhčovače

  • Velikost místnosti (příp. bytu, kanceláře…): pro místnost do 30 m2 potřebujete výkon aspoň 350 ml/h , pro plochu 60-70 m2 výkon 500–550 ml/h.
  • Hlučnost: zvažte, zda budete zvlhčovač používat v místnosti, kde spíte, nebo např. v obýváku během dne.
  • Bezpečnost: přemýšlejte, kam přístroj umístíte, a zda vám bude vadit horký vzduch, který z něj jde (u parního typu).
  • Cena: Nejmenší ultrazvukové přístroje pořídíte už za několik stovek, jejich účinek ale pokryje zhruba jedno pracovní místo. Zvlhčovače určené pro jednu místnost nebo velmi malý byt pořídíte za cenu kolem 1 500 až 4 000 korun, větší modely s vyšším výkonem stojí 5 až 9 000.
  • Údržba: Všechny zvlhčovače je třeba pravidelně čistit a zejména v nich nenechávat starou vodu. Přístroje mají různě vysoké nároky na kvalitu vody, některé snesou tu z vodovodu, do jiných výrobci doporučují jen destilovanou. Kromě toho je u některých typů potřeba pravidelně měnit filtrační kazetu. Počítejte s částkou v řádu stovek, výrobci doporučují výměnu jednou za půl roku až dva roky, podle frekvence používání a kvality vody.

Kombinované přístroje

Pokud pořizujete zvlhčovač do domácnosti, kde žijí alergici nebo lidé s chronickými obtížemi dýchacích cest, vyplatí se investovat do dražšího přístroje, který spojuje několik funkcí.

  • Čistička vzduchu – zvlhčovač a čistička s kvalitním filtrem, např. HEPA, sdružuje dvě funkce najednou, tomu ale také odpovídá cena.
  • Ionizátor – zvlhčovače s ionizátorem se vyrábějí i v nižších cenových hladinách, kolem 2 až 3 tisíc korun. Záporně nabité ionty se vážou k prachovým částečkám, které jsou pak přitahovány k povrchům jako k magnetu. Ionizátor tak napomáhá čištění vzduchu, protože nutí prach se usazovat a nevířit po místnosti, kde ho člověk vdechne.
Témata: vlhkost

Jaký zvlhčovač vzduchu je pro vás ideální? Nezáleží jen na výkonu

Co místo alkoholu? Zkuste o suchém únoru kombuchu či zelené nápoje

Ve Starbucks věříme, že káva je osobní zážitek.

Pití alkoholu i mimo výjimečné oslavy je v Česku rozšířený zvyk. Pokud patříte k lidem, kteří rádi zakončují den se sklenkou vína v ruce nebo si po obědě dají pivo, je Suchý únor připomínka, že z...

18. února 2026  8:30

