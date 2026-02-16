Obsah
Jak využít staré cihly na zahradě?
Staré cihly jsou v zahradě ceněným materiálem díky své odolnosti. Můžete z nich snadno vytvořit stylové lemování záhonů, rustikální chodníčky nebo je využít jako stabilní základ pro venkovní stavby. Jejich schopnost akumulovat teplo navíc prospívá rostlinám i kvalitě pečení v zahradních pecích.
Venkovní pec z cihel
Nevyužité cihly jsou ideální pro stavbu venkovního kulinářského centra, které se stane srdcem vaší zahrady. S menším množstvím cihel lze vyrobit kruhové ohniště. Pokud máte materiálu dostatek, můžete se pustit do stavby kombinované sestavy s otevřeným grilem, pecí na pizzu či chleba a malou udírnou. Cihly skvěle udržují teplo, což zajišťuje rovnoměrné pečení a nezaměnitelnou chuť pokrmů připravovaných na dřevě.
Zahradní pergola ze starých cihel
Zruční kutilové mohou nevyužité cihly použít na výrobu zahradní pergoly či zastřešeného posezení. Cihly vytvoří stabilní základ pro sloupy, po kterých se mohou přirozeně pnout růže, vistárie nebo vinná réva. Tento typ konstrukce je prakticky bezúdržbový a na rozdíl od čistě dřevěných staveb odolá i nepříznivým povětrnostním vlivům.
Skleník z cihel
Cihlový skleník spojuje funkčnost i estetiku. Základ z nepotřebných cihel má přirozené termoregulační vlastnosti. Během dne pohlcuje sluneční teplo, které se v noci postupně uvolňuje, což chrání sazenice před prudkými výkyvy teplot. Podezdívka zároveň pevně ukotvuje horní prosklenou část.
Vyvýšený záhon z palet
Nepoužité dřevěné palety jsou ideální pro stavbu vyvýšeného záhonu. Stačí je postavit na hranu, spojit do obdélníku a vnitřek vystlat netkanou textilií, která ochrání dřevo i zeminu. Tento způsob pěstování šetří vaše záda a zároveň rostlinám poskytuje lepší tepelnou izolaci i ochranu před škůdci.
Stylový nábytek z palet
Originálním využitím přebytečných palet je výroba nábytku pro využití v interiéru i na zahradě. Díky velké variabilitě z nich lze vyrobit například křeslo, stůl, nebo dokonce postel. Kouzlo využití palet tkví v jednoduchosti. Není nutné je složitě montovat, stačí je poskládat na sebe. Pokud vás design časem omrzí, můžete je snadno rozebrat a přetvořit v něco nového. Pro dlouhou životnost nepodceňujte jejich ošetření.
Jak ošetřit palety na nábytek
- Kontrola a čištění: Palety nejprve zbavte veškerých nečistot. Zkontrolujte, zda z nich nekoukají rezavé hřebíky, a odstraňte etikety či jiný polep.
- Broušení povrchu: Srovnejte nerovnosti, aby byl povrch hladký a nehrozilo zadření třísky při sezení.
- Impregnace proti škůdcům: Pokud bude nábytek venku, ošetřete dřevo fungicidním napouštědlem, které ochrání palety před plísní, hnilobou a dřevokazným hmyzem.
- Tmelení děr: Pokud chcete mít nábytek dokonalý, použijte tmel na dřevo k vyplnění děr po hřebících nebo hlubokých prasklinách.
- Finální nátěr nebo olej: Na závěr aplikujte barvu, lazuru nebo speciální terasový olej. Olej zachová přirozenou strukturu dřeva, zatímco lazura s pigmentem dodá odstín a vytvoří ochranný film proti UV záření a dešti.
DIY krmítko pro ptáky
Z drobných materiálů, které by jinak skončily v koši, vyrobíte krmítko pro ptáky. Poslouží například zbytky dřeva, ze kterých můžete stlouct celé krmítko. Prkýnka lze použít jako stříšku, pod kterou připevníte misku na zrní. Jednoduché krmítko lze vytvořit také z plastové lahve nebo kovové nádoby.
Hmyzí hotel
Hmyzí hotel je ideálním způsobem, jak využít i ty nejmenší zbytky materiálů a kreativně zabavit děti. Do dřevěného rámu s pevnou zadní částí stačí naskládat různé textury, například kousky dřeva, suchou slámu, zbytky cihel nebo šišky. Do dřeva a cihel můžete navrtat různě velké otvory. Pro větší odolnost lze celý hmyzí hotel na závěr překrýt pletivem s velkými oky.