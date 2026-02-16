Jak znovu využít stavební odpad na zahradě. Proměňte cihly i palety v poklad

Veronika Reicheltová
  8:30
Zbyly vám po rekonstrukci domova cihly, palety nebo kusy dřeva? Nevyužité materiály lze proměnit ve stylovou zahradní dekoraci, nábytek nebo útočiště pro zvířata. Objevte praktické tipy, jak vdechnout starým materiálům nový život a vytvořit si originální zákoutí s minimálními náklady.

Vyvýšený záhon | foto: Shutterstock

Obsah

Jak využít staré cihly na zahradě?

Staré cihly jsou v zahradě ceněným materiálem díky své odolnosti. Můžete z nich snadno vytvořit stylové lemování záhonů, rustikální chodníčky nebo je využít jako stabilní základ pro venkovní stavby. Jejich schopnost akumulovat teplo navíc prospívá rostlinám i kvalitě pečení v zahradních pecích.

Venkovní pec z cihel

Nevyužité cihly jsou ideální pro stavbu venkovního kulinářského centra, které se stane srdcem vaší zahrady. S menším množstvím cihel lze vyrobit kruhové ohniště. Pokud máte materiálu dostatek, můžete se pustit do stavby kombinované sestavy s otevřeným grilem, pecí na pizzu či chleba a malou udírnou. Cihly skvěle udržují teplo, což zajišťuje rovnoměrné pečení a nezaměnitelnou chuť pokrmů připravovaných na dřevě.

Zahradní posezení s pergolou a udírnou

Zahradní pergola ze starých cihel

Zruční kutilové mohou nevyužité cihly použít na výrobu zahradní pergoly či zastřešeného posezení. Cihly vytvoří stabilní základ pro sloupy, po kterých se mohou přirozeně pnout růže, vistárie nebo vinná réva. Tento typ konstrukce je prakticky bezúdržbový a na rozdíl od čistě dřevěných staveb odolá i nepříznivým povětrnostním vlivům.

Skleník z cihel

Cihlový skleník spojuje funkčnost i estetiku. Základ z nepotřebných cihel má přirozené termoregulační vlastnosti. Během dne pohlcuje sluneční teplo, které se v noci postupně uvolňuje, což chrání sazenice před prudkými výkyvy teplot. Podezdívka zároveň pevně ukotvuje horní prosklenou část.

Vyvýšený záhon

Vyvýšený záhon z palet

Nepoužité dřevěné palety jsou ideální pro stavbu vyvýšeného záhonu. Stačí je postavit na hranu, spojit do obdélníku a vnitřek vystlat netkanou textilií, která ochrání dřevo i zeminu. Tento způsob pěstování šetří vaše záda a zároveň rostlinám poskytuje lepší tepelnou izolaci i ochranu před škůdci.

Stylový nábytek z palet

Originálním využitím přebytečných palet je výroba nábytku pro využití v interiéru i na zahradě. Díky velké variabilitě z nich lze vyrobit například křeslo, stůl, nebo dokonce postel. Kouzlo využití palet tkví v jednoduchosti. Není nutné je složitě montovat, stačí je poskládat na sebe. Pokud vás design časem omrzí, můžete je snadno rozebrat a přetvořit v něco nového. Pro dlouhou životnost nepodceňujte jejich ošetření.

Palety jsou levné a funkční. Postel v ložnici je například z palet z IKEA....

Jak ošetřit palety na nábytek

  • Kontrola a čištění: Palety nejprve zbavte veškerých nečistot. Zkontrolujte, zda z nich nekoukají rezavé hřebíky, a odstraňte etikety či jiný polep.
  • Broušení povrchu: Srovnejte nerovnosti, aby byl povrch hladký a nehrozilo zadření třísky při sezení.
  • Impregnace proti škůdcům: Pokud bude nábytek venku, ošetřete dřevo fungicidním napouštědlem, které ochrání palety před plísní, hnilobou a dřevokazným hmyzem.
  • Tmelení děr: Pokud chcete mít nábytek dokonalý, použijte tmel na dřevo k vyplnění děr po hřebících nebo hlubokých prasklinách.
  • Finální nátěr nebo olej: Na závěr aplikujte barvu, lazuru nebo speciální terasový olej. Olej zachová přirozenou strukturu dřeva, zatímco lazura s pigmentem dodá odstín a vytvoří ochranný film proti UV záření a dešti.

DIY krmítko pro ptáky

Z drobných materiálů, které by jinak skončily v koši, vyrobíte krmítko pro ptáky. Poslouží například zbytky dřeva, ze kterých můžete stlouct celé krmítko. Prkýnka lze použít jako stříšku, pod kterou připevníte misku na zrní. Jednoduché krmítko lze vytvořit také z plastové lahve nebo kovové nádoby.

Hmyzí hotel

Hmyzí hotel je ideálním způsobem, jak využít i ty nejmenší zbytky materiálů a kreativně zabavit děti. Do dřevěného rámu s pevnou zadní částí stačí naskládat různé textury, například kousky dřeva, suchou slámu, zbytky cihel nebo šišky. Do dřeva a cihel můžete navrtat různě velké otvory. Pro větší odolnost lze celý hmyzí hotel na závěr překrýt pletivem s velkými oky.

Vstoupit do diskuse
Témata: cihla, dřevo

Nejčtenější

Je váš iPhone bezpečný? Přinášíme seznam těch, kterým končí podpora

iPhone 11 Pro a iPhone 12 Pro

Používáte iPhone starší než 7 let? Pak už nemáte záruku, že bude podporovat nejnovější operační systém iOS 26, který Apple představil loni. Ale i mladší modely s ním mohou mít problém, nebude vám na...

Valentýn 2026 v Česku: Průzkum ukazuje obrat v postojích Čechů i jejich výdajích

Valentýn jako z pohádky

Valentýn v Česku prochází zásadní proměnou. Zatímco obchodní řetězce sází na červené dekorace a tematické akce, většina Čechů svátek svatého Valentýna otevřeně odmítá. Ti, kteří jej přesto slaví, se...

Nejdřív plať, pak nakupuj. Aldi v Londýně zkouší poplatky za vstup do obchodu

Obchody Aldi v Británii se pyšní nejmodernějšími technologiemi. Místo...

Supermarket Aldi ve východním Londýně šokoval zákazníky nečekanou novinkou: zpoplatnil vstup částkou 10 liber (necelých 280 korun). Peníze jim odečte z účtenky hned po nákupu. Co když ale nakoupí za...

Nejlevnější v Liberci, nejdražší v Praze. Foodora zveřejnila svůj Pizza index

Nejlevnější pizzu si loni mohli zákazníci objednat v Liberci. Průměrná cena zde...

Pizza v Česku meziročně zdražila o téměř 12 procent, přesto v evropském srovnání stále patří k levnějším. Vyplývá to z Pizza indexu společnosti Foodora, který porovnává ceny napříč městy i státy....

Příprava na Motosalon: Jak vybrat první motorku pro začátečníka

Honda CB1000 GT

Brněnské výstaviště se v březnu stane dějištěm největšího středoevropského veletrhu dvou kol, který zásadně ovlivní trh s motocykly pro nadcházející sezónu. Pro začínající jezdce, kteří se připravují...

Jak znovu využít stavební odpad na zahradě. Proměňte cihly i palety v poklad

Vyvýšený záhon

Zbyly vám po rekonstrukci domova cihly, palety nebo kusy dřeva? Nevyužité materiály lze proměnit ve stylovou zahradní dekoraci, nábytek nebo útočiště pro zvířata. Objevte praktické tipy, jak...

16. února 2026  8:30

Zabiják, který roste tiše u zdi. Zimní plíseň ohrožuje tisíce bytů

Zimní plíseň

Nenápadné tmavé skvrny v rozích místností nejsou jen estetický problém. Zimní plíseň vzniká tiše a často bez povšimnutí, přesto může vážně ohrozit zdraví celé domácnosti. Proč se objevuje právě v...

16. února 2026

Chytré hodinky pro seniory: Které funkce mohou zachránit život?

Chytré hodinky pro seniory

Digitální asistenti na zápěstí přestávají být symbolem sportovního výkonu či technologické prestiže. V prostředí stárnoucí populace se stále častěji stávají nástrojem, který propojuje prevenci,...

15. února 2026

Vitamínová bomba z parapetu za pár korun: Jak na domácí klíčení

Klíčky

Zimní měsíce v českých obchodech s potravinami často připomínají přehlídku unavené zeleniny bez chuti, která k nám putovala tisíce kilometrů. Zatímco ceny čerstvých biopotravin v supermarketech a...

14. února 2026

Nejlevnější v Liberci, nejdražší v Praze. Foodora zveřejnila svůj Pizza index

Nejlevnější pizzu si loni mohli zákazníci objednat v Liberci. Průměrná cena zde...

Pizza v Česku meziročně zdražila o téměř 12 procent, přesto v evropském srovnání stále patří k levnějším. Vyplývá to z Pizza indexu společnosti Foodora, který porovnává ceny napříč městy i státy....

13. února 2026

Dělají z lidí mražené výrobky, říká politik. Dino čelí kontrole kvůli zimě na pracovišti

Podle polských médií Státní inspekce práce zahájila kontroly v několika...

Polský obchodní řetězec Dino čelí kritice kvůli nízkým teplotám na pracovišti. Zaměstnanci podle svých výpovědí museli pracovat při teplotách klesajících až k šesti stupňům Celsia. Poslanec Adrian...

13. února 2026  8:30

Příprava na Motosalon: Jak vybrat první motorku pro začátečníka

Honda CB1000 GT

Brněnské výstaviště se v březnu stane dějištěm největšího středoevropského veletrhu dvou kol, který zásadně ovlivní trh s motocykly pro nadcházející sezónu. Pro začínající jezdce, kteří se připravují...

13. února 2026

Test pesticidů v růžích: Některé tradiční dárky k Valentýnu byly plné chemie

Premium
ilustrační snímek

Jedním z atributů svatého Valentýna, patrona všech zamilovaných, jsou růže. Zdánlivě bezchybné květiny, které koupíte v některých květinářstvích, by však světci velkou radost neudělaly. Zůstávají...

13. února 2026

Nejdřív plať, pak nakupuj. Aldi v Londýně zkouší poplatky za vstup do obchodu

Obchody Aldi v Británii se pyšní nejmodernějšími technologiemi. Místo...

Supermarket Aldi ve východním Londýně šokoval zákazníky nečekanou novinkou: zpoplatnil vstup částkou 10 liber (necelých 280 korun). Peníze jim odečte z účtenky hned po nákupu. Co když ale nakoupí za...

12. února 2026  8:30

Kreditní karta jako dobrý sluha: Jak využít cashback při nákupu elektroniky

Ilustrační snímek

Při nákupu nového telefonu, notebooku nebo televize většina z nás automaticky sahá po platební kartě. Málokdo se však pozastaví nad tím, že volba mezi debetní a kreditní může znamenat rozdíl několika...

12. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Valentýn 2026 v Česku: Průzkum ukazuje obrat v postojích Čechů i jejich výdajích

Valentýn jako z pohádky

Valentýn v Česku prochází zásadní proměnou. Zatímco obchodní řetězce sází na červené dekorace a tematické akce, většina Čechů svátek svatého Valentýna otevřeně odmítá. Ti, kteří jej přesto slaví, se...

11. února 2026

Necháváte si na mobilu pořád zapnutou WiFi? Riskujete útok i rychlé vybití

V mrazech je lépe používat telefon venku co nejkratší dobu.

Necháváte si neustále zapnutou WiFi na mobilu? Možná se tím vystavujete zbytečnému riziku. Váš smartphone se totiž pořád aktivně dotazuje okolí a hledá sítě, které zná z minulosti, čímž o vás...

11. února 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.