Jak zjistím model iPhonu?
Nejsnadněji přímo v Nastavení - Obecné - Informace. Zde najdete jak název modelu, tak používanou verzi iOS, ale také číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje.
Užitečnou vychytávkou, zvlášť pokud kupujete přístroj z druhé ruky, je záložka Historie dílů a servisu. V ní zjistíte, zda byla některá součástka měněná, a zda servis použil originální nebo neoriginální díl. U iPhonu 11 je možné si takto zobrazit pouze stav baterie a displeje, u modelů 12 a vyšších také logickou desku, kameru a zadní fotoaparát.
Jak zjistím, jaký operační systém používá můj iPhone?
Na stejném místě v Nastavení zjistíte také konkrétní verzi operačního systému, na které váš iPhone běží. Nejnovější, loni uvedený iOS má číslo 26 a jeho nejnovější verzi (k únoru 2026) označuje zkratka iOS 26.2.1.
To je dobré vědět zvlášť tehdy, když používáte nebo hodláte používat iPhone spolu s dalšími produkty Apple jako Apple Watch nebo MacBook. Nejnovější verze operačního systému zajistí hladkou synchronizaci a správné fungování funkcí pro rychlé sdílení, jako je AirDrop.
Starší iPhony používají předchozí verze operačního systému, které vývojáři Applu sice už tak často neaktualizují, ale stále k nim vydávají bezpečnostní záplaty. Letos ovšem tato podpora zřejmě skončí pro starší systémy, aktualizací včetně těch bezpečnostních se nejspíš dočkají už jen majitelé iPhonů s iOS 18.
|
Proč znát model iPhonu?
Vědět, jaký model iPhonu máte, se vám může hodit i při nákupu doplňků, jako jsou například kryty. Byť na první pohled vypadají iPhony tvarově stejné, zdání klame. Liší se například postavením zadní kamery nebo postranních tlačítek. Proto například kryt určený na iPhone 13 nebude sedět na čtrnáctku a naopak. Vědět, jak model máte, je důležité:
- Pro nákup příslušenství (kryty, tvrzená skla, fólie…)
- Při nutnosti výměny součástky
- Ke stanovení ceny při prodeji telefonu (důležitým údajem je též kapacita paměti, najdete ji v Nastavení, Obecné, Informace, Kapacita)
- Pro instalaci aktualizací operačního systému a funkčnost aplikací
|
Co určuje hodnotu iPhonu?
Pokud se rozhodnete svůj přístroj prodat nebo si budete chtít sami pořídit nějaký z druhé ruky, vyplatí se znát nejen model, ale i další parametry. Kromě vzhledu a zjevného opotřebení hraje roli zejména kapacita baterie a kapacita paměti.
Například iPhone 15, uvedený na trh v roce 2023, je k dispozici s verzemi paměti 128 GB, 256 GB, 512 GB nebo 1 TB. S kapacitou baterie je to složitější. Apple ji kvůli konkurenci nezveřejňuje, různé weby proto uvádějí odlišná čísla odvozená z testů. Například u iPhonu 15 je udávaná kapacita baterie 3 349 až 3 877 mAh. Ne vždy platí, že vyšší řada rovná se větší kapacita baterie. Důvodem je, že nové čipy mají vyšší efektivitu.
Pro prodej iPhonu, případně jeho koupi z druhé ruky, je jednou z rozhodujících parametrů i kondice baterie. Měla by být co nejvyšší, 80 % už je považováno za hodnotu zasluhující úvahy o výměně. U 60 % je výměna nutná. Kondici zjistíte snadno v Nastavení, když vyhledáte Baterie.