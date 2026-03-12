Premium

Jak vyčistit bílé plastové židle: Osvědčené triky proti žloutnutí

  11:45
Bílé plastové židle na zahradě nebo balkoně vypadají po pár sezónách spíš šedivě než bíle. Zažloutlé mapy, šmouhy od deště a mastné skvrny z grilování kazí dojem celé terasy. Pokud je nevyčistíte správně, plast může trvale ztratit barvu a budete řešit nákup nových kusů za tisíce korun. Poradíme, jak vyčistit bílé plastové židle účinně, bezpečně a bez zbytečných nákladů.
ilustrační snímek | foto: Jana Machová

Proč bílé plastové židle žloutnou

Než se pustíte do samotného čištění, je dobré vědět, proč plast mění barvu.

Hlavní příčiny:

  • UV záření – slunce narušuje strukturu plastu a způsobuje jeho žloutnutí
  • Prach a pyl – usazují se v mikropórech materiálu
  • Déšť a smog – vytvářejí šedý povlak
  • Mastnota z jídla – zejména při grilování
  • Plísně a řasy – pokud jsou židle dlouhodobě vlhké

Levnější zahradní nábytek z hobby marketů bývá vyroben z měkčího plastu, který degraduje rychleji. Dražší modely obsahují UV stabilizátory, ale i ty bez údržby časem ztratí původní barvu.

Jak vyčistit bílé plastové židle: základní postup krok za krokem

Nejprve začněte vždy šetrnou metodou. Agresivní čističe používejte až jako poslední možnost.

Opláchnutí a základní mytí

Budete potřebovat:

  • teplou vodu
  • jar nebo jiný prostředek na nádobí
  • houbičku nebo měkký kartáč

Postup:

  1. Židli opláchněte hadicí.
  2. Smíchejte teplou vodu s odmašťovacím prostředkem.
  3. Kartáčem vyčistěte celé plochy včetně spár.
  4. Důkladně opláchněte.

U lehkého znečištění to často stačí.

Domácí prostředky, které fungují

Pokud základní mytí nepomohlo, přichází na řadu silnější domácí řešení.

Jedlá soda a voda

Smíchejte jedlou sodu s malým množstvím vody na hustou pastu. Naneste na zažloutlá místa, nechte 30–60 minut působit a poté vydrhněte.

Výhody:

  • levné řešení (balení sody stojí cca 20 Kč)
  • šetrné k plastu

Ocet

Ocet pomáhá proti plísním a vodnímu kameni. Smíchejte ho s vodou v poměru 1:1.

Nepoužívejte na přímém slunci, může zanechat mapy.

Peroxid vodíku (3%)

Velmi účinný proti žloutnutí. Naneste hadříkem, překryjte potravinářskou fólií a nechte několik hodin působit na slunci.

Tato metoda dokáže plast částečně zesvětlit díky oxidační reakci.

Přehled metod čištění plastových židlí
MetodaÚčinnost na žloutnutíVhodné na mastnotuRiziko poškozeníCena
Voda + jarNízká až středníAnoMinimálníNízká
Jedlá sodaStředníČástečněMinimálníNízká
OcetNízkáNeNízkéNízká
Peroxid vodíkuVysokáNeStředníNízká
Speciální čistič plastůVysokáAnoNízkéStřední

Kdy použít specializované čističe

Na trhu jsou dostupné čističe plastů určené pro zahradní nábytek nebo automobilové plasty. Cena se pohybuje od 120 do 300 Kč.

Výhody:

  • vyšší účinnost
  • ochranná vrstva proti UV záření
  • snadnější aplikace

Vždy dodržujte návod výrobce. Některé prostředky obsahují bělící složky, které mohou při nadměrném použití plast vysušit.

Čemu se při čištění vyhnout

Mnoho lidí dělá chyby, které plast nenávratně poškodí.

Nepoužívejte:

  • drátěnky
  • brusné pasty
  • agresivní chlorové přípravky bez ředění
  • vysokotlaký čistič z příliš malé vzdálenosti

Tlak vody může plast zdrsnit a ten se pak špiní ještě rychleji.

Jak zabránit dalšímu žloutnutí

Prevence je levnější než výměna nábytku.

Praktická opatření:

  • uklízet židle mimo sezónu do sucha
  • používat ochranné plachty
  • 1–2× ročně aplikovat ochranný přípravek s UV filtrem
  • pravidelně oplachovat prach a pyl

Pokud plast dlouhodobě vystavíte slunci bez ochrany, degradace je nevratná.

Kdy už se čištění nevyplatí

Někdy je plast natolik degradovaný, že ani peroxid ani speciální čističe nepomohou.

Poznáte to podle:

  • hlubokého zažloutnutí
  • popraskaného povrchu
  • křehkosti materiálu

V takovém případě je bezpečnější investovat do nového nábytku. Moderní plastové židle s UV stabilizací dnes stojí kolem 700–1 200 Kč za kus a mají delší životnost.

