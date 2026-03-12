Proč bílé plastové židle žloutnou
Než se pustíte do samotného čištění, je dobré vědět, proč plast mění barvu.
Hlavní příčiny:
- UV záření – slunce narušuje strukturu plastu a způsobuje jeho žloutnutí
- Prach a pyl – usazují se v mikropórech materiálu
- Déšť a smog – vytvářejí šedý povlak
- Mastnota z jídla – zejména při grilování
- Plísně a řasy – pokud jsou židle dlouhodobě vlhké
Levnější zahradní nábytek z hobby marketů bývá vyroben z měkčího plastu, který degraduje rychleji. Dražší modely obsahují UV stabilizátory, ale i ty bez údržby časem ztratí původní barvu.
Jak vyčistit bílé plastové židle: základní postup krok za krokem
Nejprve začněte vždy šetrnou metodou. Agresivní čističe používejte až jako poslední možnost.
Opláchnutí a základní mytí
Budete potřebovat:
- teplou vodu
- jar nebo jiný prostředek na nádobí
- houbičku nebo měkký kartáč
Postup:
- Židli opláchněte hadicí.
- Smíchejte teplou vodu s odmašťovacím prostředkem.
- Kartáčem vyčistěte celé plochy včetně spár.
- Důkladně opláchněte.
U lehkého znečištění to často stačí.
Domácí prostředky, které fungují
Pokud základní mytí nepomohlo, přichází na řadu silnější domácí řešení.
Jedlá soda a voda
Smíchejte jedlou sodu s malým množstvím vody na hustou pastu. Naneste na zažloutlá místa, nechte 30–60 minut působit a poté vydrhněte.
Výhody:
- levné řešení (balení sody stojí cca 20 Kč)
- šetrné k plastu
Ocet
Ocet pomáhá proti plísním a vodnímu kameni. Smíchejte ho s vodou v poměru 1:1.
Nepoužívejte na přímém slunci, může zanechat mapy.
Peroxid vodíku (3%)
Velmi účinný proti žloutnutí. Naneste hadříkem, překryjte potravinářskou fólií a nechte několik hodin působit na slunci.
Tato metoda dokáže plast částečně zesvětlit díky oxidační reakci.
|Metoda
|Účinnost na žloutnutí
|Vhodné na mastnotu
|Riziko poškození
|Cena
|Voda + jar
|Nízká až střední
|Ano
|Minimální
|Nízká
|Jedlá soda
|Střední
|Částečně
|Minimální
|Nízká
|Ocet
|Nízká
|Ne
|Nízké
|Nízká
|Peroxid vodíku
|Vysoká
|Ne
|Střední
|Nízká
|Speciální čistič plastů
|Vysoká
|Ano
|Nízké
|Střední
Kdy použít specializované čističe
Na trhu jsou dostupné čističe plastů určené pro zahradní nábytek nebo automobilové plasty. Cena se pohybuje od 120 do 300 Kč.
Výhody:
- vyšší účinnost
- ochranná vrstva proti UV záření
- snadnější aplikace
Vždy dodržujte návod výrobce. Některé prostředky obsahují bělící složky, které mohou při nadměrném použití plast vysušit.
Čemu se při čištění vyhnout
Mnoho lidí dělá chyby, které plast nenávratně poškodí.
Nepoužívejte:
- drátěnky
- brusné pasty
- agresivní chlorové přípravky bez ředění
- vysokotlaký čistič z příliš malé vzdálenosti
Tlak vody může plast zdrsnit a ten se pak špiní ještě rychleji.
Jak zabránit dalšímu žloutnutí
Prevence je levnější než výměna nábytku.
Praktická opatření:
- uklízet židle mimo sezónu do sucha
- používat ochranné plachty
- 1–2× ročně aplikovat ochranný přípravek s UV filtrem
- pravidelně oplachovat prach a pyl
Pokud plast dlouhodobě vystavíte slunci bez ochrany, degradace je nevratná.
Kdy už se čištění nevyplatí
Někdy je plast natolik degradovaný, že ani peroxid ani speciální čističe nepomohou.
Poznáte to podle:
- hlubokého zažloutnutí
- popraskaného povrchu
- křehkosti materiálu
V takovém případě je bezpečnější investovat do nového nábytku. Moderní plastové židle s UV stabilizací dnes stojí kolem 700–1 200 Kč za kus a mají delší životnost.