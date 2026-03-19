Jak vybrat televizi, aby sloužila roky? Rozhodují detaily, které většina přehlíží

Televizi nekupujete na rok nebo dva. Většina domácností ji používá pět, osm i deset let. Přesto lidé při výběru často sáhnou po modelu, který je v akci, má velkou úhlopříčku nebo působí moderně. Výsledkem bývá zklamání z obrazu, pomalý systém, chybějící herní funkce nebo zbytečně vysoká spotřeba elektřiny. Pokud dnes podceníte správný výběr, může vás to stát nejen tisíce korun navíc, ale i každodenní frustraci. Tento přehled vám pomůže udělat rozhodnutí, které bude dávat smysl i za několik let.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Samsung

Jak vybrat televizi krok za krokem

Trh s televizemi se za posledních deset let dramaticky změnil. Televize už není jen zařízení pro příjem pozemního vysílání. Dnes nahrazuje kino, herní monitor, multimediální centrum i zařízení pro videohovory. Rozhodování je proto složitější než kdy dřív.

1. Správná velikost televize: rovnováha mezi efektem a komfortem

Úhlopříčka je první údaj, který zákazníci řeší. Čím větší číslo, tím větší dojem. Jenže právě tady vzniká nejvíce chyb.

Velká televize může být působivá, ale pokud sedíte příliš blízko, obraz vás bude unavovat. Naopak malá obrazovka ve větší místnosti nedokáže vytvořit filmový zážitek.

Jak spočítat ideální velikost?

Orientačně platí, že vzdálenost sezení by měla být přibližně 1,5násobek až 2,5násobek úhlopříčky (v závislosti na rozlišení).

Praktický přehled:

  • 43" – ideální do ložnice nebo menšího obýváku (1,5–2 m)
  • 50–55" – běžný český obývák (2–2,5 m)
  • 65" – větší místnost, rodinný dům (2,5–3 m)
  • 75" a více – otevřené prostory nad 3 m

Důležité je také zohlednit výšku instalace. Střed obrazovky by měl být přibližně v úrovni očí při sezení. Příliš vysoko umístěná televize může způsobovat bolest krční páteře.

2. Rozlišení obrazu: proč už dnes prakticky nedává smysl kupovat Full HD

Rozlišení udává počet obrazových bodů (pixelů). Čím vyšší rozlišení, tím jemnější a detailnější obraz.

V současnosti jsou na trhu tři hlavní varianty:

RozlišeníPočet pixelůVhodné využitíDoporučení
Full HD1920 × 1080Menší TV, druhá televizePouze u malých úhlopříček
4K (Ultra HD)3840 × 2160Filmy, seriály, sportOptimální volba
8K7680 × 4320Prémiový segmentSpíše marketing

Pro běžnou domácnost je dnes standardem 4K. Streamovací služby běžně nabízejí obsah v této kvalitě a rozdíl oproti Full HD je na větších úhlopříčkách výrazný.

8K televize jsou technologicky zajímavé, ale obsah v tomto rozlišení je minimální a cenový příplatek je zatím vysoký.

3. Frekvence obrazu: klíčová pro sport a hraní

Obnovovací frekvence (Hz) určuje, kolikrát za sekundu se obraz obnoví. Vyšší číslo znamená plynulejší pohyb.

Základní modely mají 50/60 Hz. Vyšší třída nabízí 100/120 Hz.

Rozdíl poznáte zejména:

  • při sledování fotbalu, hokeje nebo tenisu
  • u akčních filmů
  • při hraní her

Televize s 100/120 Hz panelem dokáže zobrazit rychlé pohyby ostřeji a bez rozmazání.

Pozor na marketingové označení typu „400 Hz Motion Rate“. To neznamená skutečnou frekvenci panelu.

4. Technologie displeje: zásadní rozdíl v kvalitě obrazu

Technologie panelu má větší vliv než samotné rozlišení.

LED (LCD)

Základ trhu. Výhodou je nižší cena a vysoký jas. Nevýhodou horší černá barva a nižší kontrast.

QLED

Vylepšená varianta LED s kvantovými tečkami. Nabízí lepší barevné podání a vyšší jas. Hodí se do světlých místností.

OLED

Každý pixel svítí samostatně. Výsledkem je dokonalá černá, špičkový kontrast a velmi realistické barvy. Ideální pro večerní sledování filmů.

Nevýhodou je vyšší cena a teoretické riziko vypalování statického obrazu (například loga stanice). Moderní modely však mají ochranné mechanismy.

Mini LED

Pokročilé podsvícení LED panelů s mnoha zónami stmívání. Nabízí velmi dobrý kontrast a vysoký jas.

5. Typy podsvícení: detail, který mění dojem z obrazu

U LED televizí hraje roli i konstrukce podsvícení.

  • Edge LED – diody po okrajích, tenká konstrukce, slabší kontrast
  • Direct LED – diody za celou plochou
  • Full Array Local Dimming – lokální stmívání jednotlivých zón

Modely s lokálním stmíváním lépe zobrazují tmavé scény a působí přirozeněji.

6. Smart TV: rychlost systému rozhoduje o pohodlí

Dnešní televize jsou plnohodnotná multimediální centra. Kvalita Smart systému ovlivňuje každodenní komfort.

Zkontrolujte:

  • dostupnost českých aplikací (iVysílání ČT, Prima+, VOYO, Skylink Live)
  • rychlost přepínání
  • aktualizace systému
  • podporu Wi-Fi 5 nebo 6
  • počet HDMI portů

Ideální je mít alespoň 3–4 HDMI vstupy (set-top box, herní konzole, soundbar).

7. Herní televize: investice, která dává smysl hráčům

Pokud plánujete hraní na moderní konzoli, sledujte tyto parametry:

  • 4K při 120 Hz
  • HDMI 2.1
  • nízký input lag
  • podpora VRR

Bez HDMI 2.1 nevyužijete plný výkon PlayStation 5 ani Xbox Series X.

8. Spotřeba a provozní náklady

Energetická třída může ovlivnit dlouhodobé náklady. Rozdíl mezi úsporným a méně úsporným modelem může činit stovky korun ročně.

Při životnosti 8–10 let jde o tisíce korun.

Témata: televize, LED, Full HD

