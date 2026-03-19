Jak vybrat televizi krok za krokem
Trh s televizemi se za posledních deset let dramaticky změnil. Televize už není jen zařízení pro příjem pozemního vysílání. Dnes nahrazuje kino, herní monitor, multimediální centrum i zařízení pro videohovory. Rozhodování je proto složitější než kdy dřív.
1. Správná velikost televize: rovnováha mezi efektem a komfortem
Úhlopříčka je první údaj, který zákazníci řeší. Čím větší číslo, tím větší dojem. Jenže právě tady vzniká nejvíce chyb.
Velká televize může být působivá, ale pokud sedíte příliš blízko, obraz vás bude unavovat. Naopak malá obrazovka ve větší místnosti nedokáže vytvořit filmový zážitek.
Jak spočítat ideální velikost?
Orientačně platí, že vzdálenost sezení by měla být přibližně 1,5násobek až 2,5násobek úhlopříčky (v závislosti na rozlišení).
Praktický přehled:
- 43" – ideální do ložnice nebo menšího obýváku (1,5–2 m)
- 50–55" – běžný český obývák (2–2,5 m)
- 65" – větší místnost, rodinný dům (2,5–3 m)
- 75" a více – otevřené prostory nad 3 m
Důležité je také zohlednit výšku instalace. Střed obrazovky by měl být přibližně v úrovni očí při sezení. Příliš vysoko umístěná televize může způsobovat bolest krční páteře.
2. Rozlišení obrazu: proč už dnes prakticky nedává smysl kupovat Full HD
Rozlišení udává počet obrazových bodů (pixelů). Čím vyšší rozlišení, tím jemnější a detailnější obraz.
V současnosti jsou na trhu tři hlavní varianty:
|Rozlišení
|Počet pixelů
|Vhodné využití
|Doporučení
|Full HD
|1920 × 1080
|Menší TV, druhá televize
|Pouze u malých úhlopříček
|4K (Ultra HD)
|3840 × 2160
|Filmy, seriály, sport
|Optimální volba
|8K
|7680 × 4320
|Prémiový segment
|Spíše marketing
Pro běžnou domácnost je dnes standardem 4K. Streamovací služby běžně nabízejí obsah v této kvalitě a rozdíl oproti Full HD je na větších úhlopříčkách výrazný.
8K televize jsou technologicky zajímavé, ale obsah v tomto rozlišení je minimální a cenový příplatek je zatím vysoký.
3. Frekvence obrazu: klíčová pro sport a hraní
Obnovovací frekvence (Hz) určuje, kolikrát za sekundu se obraz obnoví. Vyšší číslo znamená plynulejší pohyb.
Základní modely mají 50/60 Hz. Vyšší třída nabízí 100/120 Hz.
Rozdíl poznáte zejména:
- při sledování fotbalu, hokeje nebo tenisu
- u akčních filmů
- při hraní her
Televize s 100/120 Hz panelem dokáže zobrazit rychlé pohyby ostřeji a bez rozmazání.
Pozor na marketingové označení typu „400 Hz Motion Rate“. To neznamená skutečnou frekvenci panelu.
4. Technologie displeje: zásadní rozdíl v kvalitě obrazu
Technologie panelu má větší vliv než samotné rozlišení.
LED (LCD)
Základ trhu. Výhodou je nižší cena a vysoký jas. Nevýhodou horší černá barva a nižší kontrast.
QLED
Vylepšená varianta LED s kvantovými tečkami. Nabízí lepší barevné podání a vyšší jas. Hodí se do světlých místností.
OLED
Každý pixel svítí samostatně. Výsledkem je dokonalá černá, špičkový kontrast a velmi realistické barvy. Ideální pro večerní sledování filmů.
Nevýhodou je vyšší cena a teoretické riziko vypalování statického obrazu (například loga stanice). Moderní modely však mají ochranné mechanismy.
Mini LED
Pokročilé podsvícení LED panelů s mnoha zónami stmívání. Nabízí velmi dobrý kontrast a vysoký jas.
5. Typy podsvícení: detail, který mění dojem z obrazu
U LED televizí hraje roli i konstrukce podsvícení.
- Edge LED – diody po okrajích, tenká konstrukce, slabší kontrast
- Direct LED – diody za celou plochou
- Full Array Local Dimming – lokální stmívání jednotlivých zón
Modely s lokálním stmíváním lépe zobrazují tmavé scény a působí přirozeněji.
6. Smart TV: rychlost systému rozhoduje o pohodlí
Dnešní televize jsou plnohodnotná multimediální centra. Kvalita Smart systému ovlivňuje každodenní komfort.
Zkontrolujte:
- dostupnost českých aplikací (iVysílání ČT, Prima+, VOYO, Skylink Live)
- rychlost přepínání
- aktualizace systému
- podporu Wi-Fi 5 nebo 6
- počet HDMI portů
Ideální je mít alespoň 3–4 HDMI vstupy (set-top box, herní konzole, soundbar).
7. Herní televize: investice, která dává smysl hráčům
Pokud plánujete hraní na moderní konzoli, sledujte tyto parametry:
- 4K při 120 Hz
- HDMI 2.1
- nízký input lag
- podpora VRR
Bez HDMI 2.1 nevyužijete plný výkon PlayStation 5 ani Xbox Series X.
8. Spotřeba a provozní náklady
Energetická třída může ovlivnit dlouhodobé náklady. Rozdíl mezi úsporným a méně úsporným modelem může činit stovky korun ročně.
Při životnosti 8–10 let jde o tisíce korun.