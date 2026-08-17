Na trhu najdete desítky nástrojů. Některé přečtou text, jiné pohlídají schvalování a další zorganizují archiv. Málokterý ale zvládne to nejdůležitější – kompletně a bezpečně odbavit celý účetní proces.
Zde je 5 nejčastějších chyb, kterých se velké firmy při výběru technologie dopouštějí.
1. Sledování pouhé přesnosti OCR místo celého účetního procesu
Ještě před pár lety se dodavatelé přetahovali, čí systém dokáže lépe přečíst znaky z papíru. Dnes jsou rozdíly mezi kvalitními algoritmy v samotném čtení textu zanedbatelné. Přesnost OCR už sama o sobě nerozhoduje.
Skutečné kouzlo totiž nastává až ve chvíli, kdy text zmizí z obrázku a stane se z něj účetní zápis. Systém musí rozpoznat dodavatele, zkontrolovat platnost údajů, ověřit navázanou objednávku, doplnit účetní dimenze, rozjet schvalovací kolečko a poslat doklad do ERP. Velké podniky proto nehledají pouhé čtečky, ale komplexní platformy.
Vytěžování faktur musí probíhat v širším kontextu – nestačí mít data na obrazovce, musíte je mít správně v systému.
2. Podceňování metriky, kolik faktur projde zcela bez člověka
Marketingová prohlášení typu 98% přesnost vytěžení zní lákavě, pro finančního ředitele ale nemají velkou vypovídající hodnotu. Rozhodující je jediná metrika – Straight-Through Processing (STP). Tedy podíl dokumentů, které projdou od přijetí až po zaúčtování, aniž by na ně musel někdo sáhnout.
Cílem moderního AI OCR není donutit účetní překlikat každé vytěžené pole, ale zařídit, aby fakturu vůbec nemusela otevírat. Inteligentní systém zvládne automaticky:
- Vytěžit hlavičku i detailní rozpad položek.
- Provést validaci vůči registrům DPH a ověřit bankovní účet.
- Doplnit předkontace, střediska a zakázky.
- Spustit schvalování a odeslat čistá data do účetnictví.
Právě tady vzniká skutečná úspora času. Například u společnosti Europ Assistance dokázala platforma Digitoo dosáhnout toho, že 79 % všech dokladů proběhne celým systémem plně automaticky, takže lidé řeší výhradně nestandardní výjimky.
3. Sázka na univerzální AI místo specializovaného účetního modelu
Pod zkratkou AI dnes najdete téměř cokoliv. Ve světě softwaru se však potkávají dva odlišné světy:
- Univerzální jazykové modely, které sice umí hezky psát, ale nerozumí účetním vazbám a české legislativě.
- Specializovaná AI, vyvíjená od první řádky kódu pro účetní praxi.
Druhou cestou se vydala česká platforma Digitoo. Namísto generických modelů spoléhá na vlastní tým datových vědců a specialistů na trénování AI, kteří algoritmy učí na reálných účetních dokladech a historických operacích. Taková AI OCR pak nečte jen písmena – chápe účetní logiku, průběžně se učí z případných oprav uživatelů a postupné zvyšování míry automatizace má přímo ve své DNA.
4. Skládání kočkopsa z několika různých nástrojů
Velké firmy často spadnou do pasti rozdrobeného IT prostředí. Jeden dodavatel dodá vytěžování, druhý schvalovací workflow, třetí archív a čtvrtý se snaží všechno propojit s firemním ERP. Výsledek? Vysoké náklady na integraci, složitá správa a neustálý strach, co se rozbije při další aktualizaci.
Moderní enterprise řešení volí opačný přístup: jednu ucelenou platformu, která pokryje kompletní životní cyklus dokladu. Od příjmu e-mailem přes vytěžování dat, automatické předkontace, prověření spolehlivosti dodavatele, schválení až po finální zápis do SAP či jiného systému a dlouhodobou archivaci s auditní stopou.
5. Podceňování bezpečnosti a enterprise standardů
Pro velké společnosti není automatizace zpracování faktur jen otázkou zrychlení práce, ale zásadním tématem bezpečnosti a dodržování předpisů. Faktury obsahují citlivá obchodní data a podvodné změny bankovních účtů patří k častým kybernetickým hrozbám.
Při výběru proto chtějte po dodavateli jasné odpovědi v těchto oblastech:
- Detailní správa rolí a přístupů: Kdo co vidí a kdo co může schválit.
- Auditní logy: Kompletní historie toho, kdo s dokladem manipuloval.
- Detekce podvodů a duplicit: Systém musí automaticky zachytit, pokud se na faktuře objeví neznámý bankovní účet nebo se jedná o opakovaný doklad.
- Příprava na strukturovaná data (e-fakturace): S nástupem evropské směrnice ViDA a formátů jako ISDOC či EN 16931 musí řešení hladce přijímat jak klasická PDF, tak čistá strukturovaná datová pole.
Data jako základ pro budoucí AI
Správný výběr vytěžovacího systému ovlivní chod firmy na dlouhé roky dopředu. Čistá, přesná a strukturovaná data z faktur totiž budou tvořit palivo pro budoucí firemní AI asistenty, autonomní procesy i přesné finanční predikce. Volbou enterprise řešení, které zvládne celý proces od začátku do konce, získá vaše účetní kancelář i celá firma nejen okamžitou úsporu času, ale i silný základ pro budoucnost.
12 otázek, které položte dodavateli před podpisem smlouvy
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Digitoo.