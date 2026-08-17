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5 chyb při výběru OCR: Jak vybrat systém na vytěžování faktur

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Ve spolupráci   11:45
Jak vybrat systém na vytěžování faktur?

Jak vybrat systém na vytěžování faktur? | foto: DigitooAdvertorial

Jak vybrat systém na vytěžování faktur?
Jak vybrat systém na vytěžování faktur?
Jak vybrat systém na vytěžování faktur?
Jak vybrat systém na vytěžování faktur?
9 fotografií
Automatizace zpracování faktur už dávno není jen výsadou IT firem. Dnes po ní sahají výrobní podniky, logističtí giganti i finanční instituce. Důvod je jednoduchý: dokladů přibývá, účetní na trhu chybí a firmy hledají cestu, jak rutinu předat strojovým algoritmům. Cloudové technologie využívají čtyři z pěti velkých podniků a umělá inteligence se stává jejich přirozeným parťákem. Výběr softwaru pro vytěžování dokladů má ale svá úskalí. Na co si dát pozor, aby digitalizace nepřinesla více škody než užitku?

Na trhu najdete desítky nástrojů. Některé přečtou text, jiné pohlídají schvalování a další zorganizují archiv. Málokterý ale zvládne to nejdůležitější – kompletně a bezpečně odbavit celý účetní proces.

Zde je 5 nejčastějších chyb, kterých se velké firmy při výběru technologie dopouštějí.

1. Sledování pouhé přesnosti OCR místo celého účetního procesu

Ještě před pár lety se dodavatelé přetahovali, čí systém dokáže lépe přečíst znaky z papíru. Dnes jsou rozdíly mezi kvalitními algoritmy v samotném čtení textu zanedbatelné. Přesnost OCR už sama o sobě nerozhoduje.

Skutečné kouzlo totiž nastává až ve chvíli, kdy text zmizí z obrázku a stane se z něj účetní zápis. Systém musí rozpoznat dodavatele, zkontrolovat platnost údajů, ověřit navázanou objednávku, doplnit účetní dimenze, rozjet schvalovací kolečko a poslat doklad do ERP. Velké podniky proto nehledají pouhé čtečky, ale komplexní platformy.

Vytěžování faktur musí probíhat v širším kontextu – nestačí mít data na obrazovce, musíte je mít správně v systému.

Jak vybrat systém na vytěžování faktur?
Jak vybrat systém na vytěžování faktur?

2. Podceňování metriky, kolik faktur projde zcela bez člověka

Marketingová prohlášení typu 98% přesnost vytěžení zní lákavě, pro finančního ředitele ale nemají velkou vypovídající hodnotu. Rozhodující je jediná metrika – Straight-Through Processing (STP). Tedy podíl dokumentů, které projdou od přijetí až po zaúčtování, aniž by na ně musel někdo sáhnout.

Cílem moderního AI OCR není donutit účetní překlikat každé vytěžené pole, ale zařídit, aby fakturu vůbec nemusela otevírat. Inteligentní systém zvládne automaticky:

  • Vytěžit hlavičku i detailní rozpad položek.
  • Provést validaci vůči registrům DPH a ověřit bankovní účet.
  • Doplnit předkontace, střediska a zakázky.
  • Spustit schvalování a odeslat čistá data do účetnictví.

Právě tady vzniká skutečná úspora času. Například u společnosti Europ Assistance dokázala platforma Digitoo dosáhnout toho, že 79 % všech dokladů proběhne celým systémem plně automaticky, takže lidé řeší výhradně nestandardní výjimky.

Jak vybrat systém na vytěžování faktur?

3. Sázka na univerzální AI místo specializovaného účetního modelu

Pod zkratkou AI dnes najdete téměř cokoliv. Ve světě softwaru se však potkávají dva odlišné světy:

  1. Univerzální jazykové modely, které sice umí hezky psát, ale nerozumí účetním vazbám a české legislativě.
  2. Specializovaná AI, vyvíjená od první řádky kódu pro účetní praxi.

Druhou cestou se vydala česká platforma Digitoo. Namísto generických modelů spoléhá na vlastní tým datových vědců a specialistů na trénování AI, kteří algoritmy učí na reálných účetních dokladech a historických operacích. Taková AI OCR pak nečte jen písmena – chápe účetní logiku, průběžně se učí z případných oprav uživatelů a postupné zvyšování míry automatizace má přímo ve své DNA.

Jak vybrat systém na vytěžování faktur?
Jak vybrat systém na vytěžování faktur?

4. Skládání kočkopsa z několika různých nástrojů

Velké firmy často spadnou do pasti rozdrobeného IT prostředí. Jeden dodavatel dodá vytěžování, druhý schvalovací workflow, třetí archív a čtvrtý se snaží všechno propojit s firemním ERP. Výsledek? Vysoké náklady na integraci, složitá správa a neustálý strach, co se rozbije při další aktualizaci.

Moderní enterprise řešení volí opačný přístup: jednu ucelenou platformu, která pokryje kompletní životní cyklus dokladu. Od příjmu e-mailem přes vytěžování dat, automatické předkontace, prověření spolehlivosti dodavatele, schválení až po finální zápis do SAP či jiného systému a dlouhodobou archivaci s auditní stopou.

Jak vybrat systém na vytěžování faktur?
Jak vybrat systém na vytěžování faktur?

5. Podceňování bezpečnosti a enterprise standardů

Pro velké společnosti není automatizace zpracování faktur jen otázkou zrychlení práce, ale zásadním tématem bezpečnosti a dodržování předpisů. Faktury obsahují citlivá obchodní data a podvodné změny bankovních účtů patří k častým kybernetickým hrozbám.

Při výběru proto chtějte po dodavateli jasné odpovědi v těchto oblastech:

  • Detailní správa rolí a přístupů: Kdo co vidí a kdo co může schválit.
  • Auditní logy: Kompletní historie toho, kdo s dokladem manipuloval.
  • Detekce podvodů a duplicit: Systém musí automaticky zachytit, pokud se na faktuře objeví neznámý bankovní účet nebo se jedná o opakovaný doklad.
  • Příprava na strukturovaná data (e-fakturace): S nástupem evropské směrnice ViDA a formátů jako ISDOC či EN 16931 musí řešení hladce přijímat jak klasická PDF, tak čistá strukturovaná datová pole.
Jak vybrat systém na vytěžování faktur?

Data jako základ pro budoucí AI

Správný výběr vytěžovacího systému ovlivní chod firmy na dlouhé roky dopředu. Čistá, přesná a strukturovaná data z faktur totiž budou tvořit palivo pro budoucí firemní AI asistenty, autonomní procesy i přesné finanční predikce. Volbou enterprise řešení, které zvládne celý proces od začátku do konce, získá vaše účetní kancelář i celá firma nejen okamžitou úsporu času, ale i silný základ pro budoucnost.

12 otázek, které položte dodavateli před podpisem smlouvy

  1. Jak přesně měříte úspěšnost vytěžení a na jakém vzorku dokumentů?
  2. Ukážete nám přesnost po jednotlivých polích (bankovní účet, položky, DPH)?
  3. Kolik faktur v našem typu provozu reálně projde bez jakéhokoliv zásahu člověka?
  4. Zvládne systém rozpad položek, více sazeb DPH, dobropisy i zálohové faktury?
  5. Jak rozhraní pracuje s nejistými výsledky a jak rychlá je jejich ruční oprava?
  6. Jaké bezpečnostní a matematické validace probíhají před zaúčtováním?
  7. Máte hotové obousměrné propojení na náš konkrétní účetní systém / ERP?
    1. Podporuje platforma strukturované formáty jako ISDOC či evropskou normu EN 16931?
    2. Jaké jsou celkové náklady na správně zaúčtovanou fakturu (včetně integrace a podpory)?
    3. Kde přesně jsou uložena naše data a trénuje se na nich veřejný model AI?
    4. Jak garantujete dostupnost služby (SLA) a jak probíhá aktualizace AI modelů?
    5. Jak je ošetřen případný export dat a historie při změně ERP nebo ukončení smlouvy?

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Digitoo.

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