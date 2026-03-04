Premium

Jak vybrat správný prací prostředek: Co ovlivní barvu i životnost oblečení

Autor:
  5:00
Výběr pracího prostředku většina lidí řeší podle ceny nebo zvyku. Jenže špatná volba může znamenat vybledlé barvy, zašedlé bílé prádlo, podrážděnou pokožku nebo zbytečně vysoké výdaje za energie. Správný prostředek přitom dokáže prodloužit životnost oblečení o roky a ušetřit stovky korun ročně.

Do koupelny se vešla i pračka a sušička. | foto: Jaroslav Kvíz

Proč na výběru pracího prostředku skutečně záleží

Češi ročně utratí za prací prostředky tisíce korun. Podle dat maloobchodních řetězců patří mezi nejčastěji kupované drogistické zboží. Přesto mnoho domácností používá jeden univerzální prášek na všechno – bílé košile, dětské oblečení i sportovní funkční textilie.

To je chyba.

Moderní prací prostředky se výrazně liší složením, koncentrací i účinností při různých teplotách. Nesprávná volba může způsobit:

  • ztrátu sytosti barev,
  • zašednutí bílého prádla,
  • zhoršení funkčnosti sportovního oblečení,
  • zbytečné zatížení pokožky chemickými látkami,
  • vyšší spotřebu elektřiny kvůli praní na vyšší teploty.

Výběr by proto neměl být náhodný.

Základní typy pracích prostředků: jaký je mezi nimi rozdíl?

Na českém trhu najdete tři hlavní formy:

1. Prací prášek

Výhody:

  • vyšší účinnost při vyšších teplotách (60 °C a více)
  • vhodný na silně znečištěné prádlo
  • obvykle nižší cena za jednu dávku

Nevýhody:

  • hůře se rozpouští při praní na 30 °C
  • může zanechávat zbytky v zásuvce pračky

Prášek je ideální zejména na bílé prádlo, ložní povlečení nebo ručníky.

2. Tekutý prací gel

Výhody:

  • dobře se rozpouští i při nízkých teplotách
  • šetrnější k barvám
  • snadnější dávkování

Nevýhody:

  • méně účinný při velmi silném znečištění
  • obvykle vyšší cena

Gel se hodí hlavně na barevné a tmavé oblečení prané na 30–40 °C.

3. Prací kapsle

Výhody:

  • pohodlné dávkování
  • kombinace více složek v jedné dávce

Nevýhody:

  • vyšší cena za praní
  • nemožnost upravit dávku podle množství prádla

Kapsle jsou praktické, ale z ekonomického hlediska často nejdražší varianta.

Jak vybrat prací prostředek podle typu prádla
Typ prádlaDoporučený prostředekTeplota praníPoznámka
Bílé prádloPrášek na bílé60 °CObsahuje bělicí složky
Barevné prádloTekutý gel na barvy30–40 °CChrání barvy před vyblednutím
Tmavé oblečeníGel na tmavé30 °CZabraňuje šednutí
Sportovní textilSpeciální prostředek na funkční prádlo30 °CNezanáší vlákna
Dětské prádloHypoalergenní prostředek40–60 °CBez parfemace

Cena vs. kvalita: vyplatí se levné prací prostředky?

Privátní značky obchodních řetězců v Česku (například drogerie z řetězců Lidl, Kaufland nebo Albert) často nabízejí nižší cenu za dávku. Rozdíl může být i několik korun na jedno praní.

Rozhodující je ale údaj o počtu pracích dávek na obalu. Některé levnější prostředky mají nižší koncentraci, takže reálně vyjdou podobně nebo dráž než značkové.

Důležité je sledovat:

  • cenu za jednu dávku (ne cenu balení),
  • koncentraci účinných látek,
  • doporučené dávkování podle tvrdosti vody.

V oblastech s tvrdou vodou (například části Středočeského kraje nebo jižní Moravy) může být potřeba vyšší dávka.

Co říká složení: na co si dát pozor

Moderní prací prostředky obsahují:

  • tenzidy (čisticí složky)
  • enzymy (rozkládají skvrny)
  • bělidla
  • optické zjasňovače
  • parfemaci

Pro citlivou pokožku je vhodné volit produkty bez parfemace a bez optických zjasňovačů. Některé značky nabízejí řady označené jako „sensitive“ nebo „dermatologicky testováno“.

Pokud perete oblečení pro malé děti nebo osoby s ekzémem, vyplatí se volit jednodušší složení a případně přidat extra máchání.

Ekologické prací prostředky: mají smysl?

Ekologické varianty jsou stále populárnější. Obvykle obsahují biologicky odbouratelné složky a méně syntetických parfémů.

Je ale důležité rozlišovat marketing a realitu. Opravdu relevantní jsou:

  • certifikace typu EU Ecolabel
  • transparentní složení
  • koncentrované balení

Ekologické prostředky bývají dražší, ale pro některé domácnosti může být prioritou šetrnost k životnímu prostředí.

Nejčastější chyby při výběru

  1. Používání univerzálního prášku na všechno
  2. Příliš vysoké dávkování
  3. Ignorování tvrdosti vody
  4. Praní tmavého prádla prostředkem na bílé
  5. Předpoklad, že vyšší cena automaticky znamená vyšší kvalitu

Správné dávkování může ušetřit stovky korun ročně a zároveň snížit zatížení pračky.

