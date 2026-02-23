Proč na párování vína a jídla záleží
Víno není jen nápoj k jídlu. Je to součást chuti celého pokrmu. Správně zvolené víno dokáže:
- zvýraznit jemnost ryby,
- podtrhnout šťavnatost masa,
- vyvážit tuk, sůl i kyselost,
- potlačit hořkost nebo přehnanou sladkost.
Naopak špatná volba může způsobit, že víno bude chutnat kysele, trpce nebo vodově – a jídlo ztratí svůj charakter.
Pro českého spotřebitele je navíc důležité i cenové hledisko. Láhev kvalitního vína z moravského vinařství dnes běžně stojí 180 až 400 Kč. Pokud kupujete víno k rodinné oslavě nebo do restaurace, rozdíl mezi správnou a špatnou volbou je znatelný nejen chuťově, ale i finančně.
Základní pravidlo: lehké k lehkému, výrazné k výraznému
Při párování vína s jídlem existuje jedno jednoduché vodítko: intenzita chutí by měla být vyvážená.
- Jemná ryba → lehké, svěží víno
- Tučné nebo výrazně kořeněné maso → plnější víno s vyšším obsahem alkoholu
- Grilované a pečené pokrmy → vína s výraznější strukturou
Nejde o dogma, ale o bezpečný základ, od kterého se můžete odrazit.
Jak vybrat víno k rybě
Lehké bílé víno k jemným rybám
K pokrmům jako:
- pstruh na másle
- candát na bylinkách
- treska na páře
se hodí svěží, aromaticky čistá vína s vyšší kyselinou. V českém prostředí to může být například:
- Ryzlink rýnský
- Veltlínské zelené
- Sauvignon
Kyselina v těchto vínech vyváží jemnou tukovost ryby a pročistí patro.
Co k lososu a tučnějším rybám
Losos, tuňák nebo makrela mají výraznější chuť a vyšší obsah tuku. Zde si můžete dovolit:
- plnější bílé víno (například Chardonnay, i lehce barikované)
- případně lehké červené víno s nižší tříslovinou
Ano, i červené víno může k rybě fungovat – například lehký Pinot Noir podávaný mírně vychlazený. Důležité je, aby víno nebylo příliš tříslovité. Silná tříslovina totiž v kombinaci s rybím tukem vytváří nepříjemnou kovovou pachuť.
Omáčka rozhoduje víc než samotná ryba
Jedna z nejčastějších chyb laiků: vybírají víno podle druhu masa, nikoliv podle omáčky. Ryba na smetaně vyžaduje jiné víno než stejná ryba s citronem. Krémové omáčky si rozumí s plnějšími víny. Naopak citrusové nebo rajčatové omáčky potřebují víno s vyšší kyselinou.
Jak vybrat víno k masu
Drůbež: víno podle úpravy
Kuřecí nebo krůtí maso je samo o sobě poměrně neutrální. Rozhoduje způsob přípravy.
- Pečené kuře → lehké červené nebo plnější bílé
- Kuře na paprice → aromatičtější bílé víno
- Grilovaná drůbež → víno s lehkou kořenitostí
Vepřové maso: univerzální partner
Vepřové maso je v české kuchyni tradiční. Dobře si rozumí jak s bílými, tak s červenými víny.
- Pečená krkovice → plnější červené víno
- Vepřová panenka → lehčí červené nebo suché rosé
- Vepřo-knedlo-zelo → červené víno s vyšší kyselinou
Kyselost vína pomáhá vyvážit tuk a kyselost zelí.
Hovězí a zvěřina: struktura je klíčová
Čím tmavší a výraznější maso, tím plnější víno.
K hovězím steakům, guláši nebo zvěřině se hodí vína s vyšším obsahem tříslovin a alkoholu:
- Cabernet Sauvignon
- Merlot
- Syrah
Tříslovina reaguje s bílkovinami v mase a vytváří harmonickou strukturu. Proto silné červené víno funguje ke steaku lépe než lehké bílé.
Nejčastější chyby při výběru vína
1. Ignorování kyselosti
Kyselina je jeden z nejdůležitějších parametrů vína. Pokud je jídlo kyselé, víno musí mít stejnou nebo vyšší kyselost. Jinak bude působit mdle.
2. Příliš těžké víno k lehkému jídlu
Silné, barikové víno dokáže přebít jemnou rybu nebo kuřecí maso. Výsledek je nevyvážený.
3. Slepá víra v barvu vína
Bílé k rybě, červené k masu není univerzální pravda. Rozhoduje struktura, tuk, kořenění i způsob přípravy.