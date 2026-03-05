Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Jak vybrat sluchátka pro videohovory i hudbu

Autor:
  15:20
Špatně zvolená sluchátka dokážou zkazit pracovní poradu, online pohovor i večerní poslech hudby. Ozvěna, šum, slabý mikrofon nebo nepohodlí při delším nošení jsou problémy, které většina lidí řeší až po nákupu. Pokud výběr podceníte, riskujete nejen zbytečnou ztrátu peněz, ale i horší pracovní dojem. Poradíme vám, jak vybrat sluchátka, která obstojí při videohovorech i při poslechu hudby – a vydrží několik let.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AI - MS Copilot

Obsah

Proč nestačí jakákoliv sluchátka

Hybridní práce je dnes běžná. Videohovory přes Teams, Zoom nebo Google Meet střídá odpolední poslech hudby, podcastů nebo sledování seriálů. Jenže model vhodný na hudbu nemusí mít kvalitní mikrofon. A pracovní headset zase nemusí nabídnout dobrý zvukový zážitek.

Výsledkem bývá kompromis, který nefunguje ani pro jedno použití dobře.

Typy sluchátek: Základní orientace

Špuntová sluchátka (in-ear)
Vhodná pro cestování a mobilitu. Moderní bezdrátové modely už zvládnou i kvalitní hovory, ale levnější varianty často trpí slabším mikrofonem.

Ideální pro:

  • Časté přesuny
  • Telefonování z mobilu
  • Kratší porady

Náhlavní sluchátka přes uši (over-ear)
Nejpohodlnější řešení pro delší práci. Nabízejí lepší izolaci hluku a stabilnější mikrofon.

Ideální pro:

  • Home office
  • Několikahodinové porady
  • Kombinaci práce a hudby

On-ear (na uši)
Kompromis mezi oběma světy. Jsou lehčí než over-ear, ale méně izolují hluk.

Aktivní potlačení hluku (ANC): kdy má smysl a kdy je to jen marketing

Aktivní potlačení hluku patří mezi nejčastěji zmiňované funkce. Ne každé ANC je ale stejně účinné.

Jak ANC funguje
Sluchátka pomocí mikrofonů snímají okolní hluk a vytvářejí opačnou zvukovou vlnu, která ho částečně vyruší. Nejlépe funguje na:

  • Hučení dopravy
  • Klimatizaci
  • Motor vlaku nebo autobusu
  • Hluk open space kanceláře

Naopak méně účinné je na:

  • Hlasy lidí
  • Náhlé zvuky
  • Klávesnici nebo bouchání dveří

Žádná sluchátka nevytvoří absolutní ticho. Cílem je snížit únavu z hluku, ne ho zcela odstranit.

Pasivní vs. aktivní tlumení
Pasivní izolace vychází z konstrukce sluchátek (náušníky, silikonové špunty). Funguje i bez baterie.

Aktivní tlumení (ANC) je elektronická funkce, která spotřebovává energii. Nejlepší výsledky přináší kombinace obou metod.

Adaptivní ANC a transparentní režim
Moderní modely nabízejí adaptivní ANC, které upravuje intenzitu podle okolí. Transparentní režim naopak zesiluje okolní zvuky – například když potřebujete slyšet hlášení na nádraží.

ANC vs. kvalita hovoru
Je nutné rozlišovat:

  • ANC – potlačuje hluk pro vás
  • ENC – potlačuje hluk pro mikrofon

Pro videohovory je zásadní právě kvalita mikrofonu a technologie potlačení hluku při hovoru. Sluchátka mohou mít silné ANC, ale slabý přenos hlasu.

Vliv ANC na baterii
Zapnuté ANC zkracuje výdrž o 20–30 %.
Model s výdrží 30 hodin bez ANC může při aktivním potlačení vydržet kolem 20–22 hodin.

Kvalita mikrofonu: nejpodceňovanější parametr

Většina lidí při výběru sluchátek řeší hlavně zvuk. Jenže pro videohovory je důležitější něco jiného – mikrofon. Pokud vás protistrana slyší tlumeně, s ozvěnou nebo se šumem, působí to neprofesionálně bez ohledu na to, jak kvalitní máte obraz z kamery.

U pracovních schůzek, online pohovorů nebo komunikace s klienty může špatný mikrofon doslova poškodit první dojem.

Na co se zaměřit při výběru

1. Počet mikrofonů
Moderní bezdrátová sluchátka mají obvykle 2 až 6 mikrofonů. Více mikrofonů umožňuje lépe oddělit váš hlas od okolního hluku. Jeden mikrofon dnes u bezdrátových modelů nestačí.

2. Technologie potlačení hluku při hovoru (ENC, AI Noise Reduction)
ENC (Environmental Noise Cancelling) pracuje jinak než ANC.

  • ANC tlumí hluk pro vás.
  • ENC filtruje hluk tak, aby ho neslyšela protistrana.

Kvalitní ENC dokáže výrazně omezit hluk ulice, ventilátoru nebo ruch domácnosti. Levné modely ale často hluk jen částečně potlačí a hlas zní nepřirozeně.

3. Umístění mikrofonu

  • Výsuvný nebo výklopný mikrofon (typický pro pracovní headsety) obvykle poskytuje nejčistší přenos hlasu.
  • Vestavěné mikrofony u špuntových modelů jsou méně stabilní, zejména v hlučném prostředí.

Pokud často vedete pracovní hovory, náhlavní model s odděleným mikrofonem bývá spolehlivější řešení.

Výdrž baterie a připojení: parametry, které rozhodují o pohodlí

Výdrž baterie je údaj, který výrobci často zdůrazňují velkým písmem na krabici. Jenže realita bývá jiná než marketingová čísla. Do deklarované výdrže se většinou nepočítá zapnuté ANC ani vyšší hlasitost.

Pro pracovní použití se proto vyplatí řídit se spíše konzervativním odhadem.

Kolik hodin je opravdu potřeba

  • Over-ear modely: hledejte minimálně 20 hodin reálné výdrže. Pokud pracujete celý týden bez nabíjení, ideální je 25–30 hodin.
  • In-ear (špunty): samotná sluchátka by měla vydržet alespoň 5–8 hodin na jedno nabití. Nabíjecí pouzdro by mělo nabídnout další 2–3 plná dobití.

Při zapnutém ANC počítejte s poklesem výdrže zhruba o 20–30 %. Pokud tedy výrobce uvádí 30 hodin, reálně můžete očekávat kolem 20–24 hodin.

Rychlé nabíjení může zachránit pracovní den
Velmi praktická je funkce rychlonabíjení. Některé modely nabídnou:

  • 5–10 minut nabíjení = 1–3 hodiny provozu
  • Plné nabití za méně než 2 hodiny

Pokud zapomenete sluchátka nabít před poradou, právě tato funkce může být zásadní.

Připojení: stabilita je víc než papírová verze bluetooth

Bluetooth 5.0 a vyšší
Novější verze bluetooth přinášejí:

  • Stabilnější spojení
  • Nižší spotřebu energie
  • Lepší dosah (v interiéru obvykle 8–10 metrů)

Starší standardy mohou mít vyšší latenci nebo výpadky.

Multipoint připojení: praktická funkce pro práci
Multipoint umožňuje připojit sluchátka ke dvěma zařízením současně – typicky k notebooku a mobilu.

V praxi to znamená:

  • Posloucháte hudbu z notebooku,
  • přijde hovor na mobil,
  • sluchátka se automaticky přepnou.

Nemusíte nic ručně odpojovat ani párovat. Pro lidi, kteří kombinují pracovní a soukromý telefon, jde o velmi užitečnou funkci.

Stabilita připojení při videohovorech
Při online schůzkách je důležité, aby:

  • Nedocházelo k výpadkům zvuku.
  • Nebylo patrné zpoždění hlasu.
  • Připojení zůstalo stabilní i při pohybu po místnosti.

Pokud pracujete převážně u stolu, může být zajímavou alternativou i model s možností kabelového připojení (například přes USB-C nebo 3,5mm jack). Kabel eliminuje latenci a zajistí stabilitu, pokud by bluetooth kolísalo.

Přehled parametrů podle využití
VyužitíDoporučený typMikrofon (co požadovat)ANCVýdrž
Home officeOver-ear2–4 mikrofony, kvalitní ENC, ideálně výsuvný mikrofonAno20+ h
CestováníIn-ear2+ mikrofony, dobré potlačení hluku při hovoruAno5–8 h
Občasné hovoryOn-ear / In-earZákladní duální mikrofonVolitelné5–15 h
Hudba prioritouOver-ear2 mikrofony, stabilní přenos hlasuVolitelné25+ h
Vstoupit do diskuse
Témata: sluchátka, Hluk, hudba

Nejčtenější

KVÍZ: Co skutečně víte o potravinách? Velký soutěžní kvíz o vitaminech a minerálech

Nabídka ovoce a zeleniny je v Chorvatsku bohatší než v ČR. Ceny jsou většinou...

Víte, která potravina překoná pomeranč v obsahu vitaminu C? Kde je skutečně nejvíc železa? A co vám uleví při nadýmání rychleji, než čekáte? Otestujte se v 15 otázkách zaměřených na nutriční složení...

Labubu má roztomilého nástupce. Robotický plyšák Mirumi vybral miliony

Mirumi reaguje na dotek díky senzoru v hlavě a na zvuk pomocí čidel ukrytých v...

Labubu má konkurenta. Svět se nadchl pro malého robotického plyšáka Mirumi, který má jediný hlavní úkol: být roztomilý. Jeho tvůrci v crowdfundingové kampani vybrali v přepočtu více než 10 milionů...

Test ubytovacích portálů: Hra s cenami, za kterou si připlatíte

Premium
ilustrační snímek

Je únorový podvečer. Venku je tma a ideální počasí zalézt si do postele a pustit film. U Slámových je ale rušno. Maminka Andrea svolává rodinnou poradu: „Je nejvyšší čas zamluvit letní dovolenou, než...

S omezením úroků raději opatrně, říkají experti. Aby nekvetla lichva

ilustrační snímek

Omezení maximální ceny úvěrů chystá novela zákona o spotřebitelském úvěru, na níž Česko pracuje už třetím rokem. Nová studie Centra ekonomických a tržních analýz ale varuje, že pokud bude cena úvěrů...

Zalando spouští second-hand dětské oblečení. Rodiče mohou výrazně ušetřit

Německý internetový prodejce módy Zalando

Dětské oblečení je jednou z nejčastěji se opakujících položek v rodinném rozpočtu. Zalando nyní v Česku spouští prodej ověřeného second-hand dětského oblečení, které prošlo kontrolou kvality a lze...

Jak vybrat sluchátka pro videohovory i hudbu

Vyberte si pořádná sluchátka

Špatně zvolená sluchátka dokážou zkazit pracovní poradu, online pohovor i večerní poslech hudby. Ozvěna, šum, slabý mikrofon nebo nepohodlí při delším nošení jsou problémy, které většina lidí řeší až...

5. března 2026  15:20

Horkovzdušná fritéza bez zklamání: Jak vybrat model, který opravdu funguje

Horkovzdušná fritéza Tefal ActiFry Genius XL 2v1, 8 199 Kč

Horkovzdušné fritézy jsou hitem českých kuchyní. Jenže rozdíly mezi jednotlivými modely jsou obrovské – ve výkonu, objemu i výsledné chuti jídla. Pokud vyberete špatně, můžete utratit několik tisíc...

5. března 2026  11:45

Dlouhověkost má nečekaný háček. Bez masa to možná nepůjde

Spokojení senioři

Které potraviny prodlužují život? Nové zjištění čínských vědců vás možná překvapí. Pravidelná konzumace masa totiž může být jedním z klíčových faktorů pro dosažení hranice 100 let. Ale všeho s mírou.

5. března 2026  8:30

Zubní hygiena psa: Co většina Čechů podceňuje a draze za to platí

Miroslav Valentin se věnuje výcviku a chování psů, zároveň pro ně provozuje...

Zápach z tlamy, žlutý povlak na zubech nebo neochota kousat tvrdé granule nejsou drobnosti, které lze přehlížet. U psů jde často o začátek bolestivého onemocnění dutiny ústní, jehož léčba stojí...

5. března 2026

Jarní slunce může poškodit zrak. Oči jsou po zimě nejzranitelnější

Slunečné počasí, ilustrační foto

Po dlouhé zimě přichází první ostré sluneční paprsky a většina lidí je vítá bez obav. Právě teď jsou ale oči nejméně připravené na intenzivní světlo a UV záření. Pokud ochranu podceníte, riskujete...

4. března 2026  15:20

Zalando spouští second-hand dětské oblečení. Rodiče mohou výrazně ušetřit

Německý internetový prodejce módy Zalando

Dětské oblečení je jednou z nejčastěji se opakujících položek v rodinném rozpočtu. Zalando nyní v Česku spouští prodej ověřeného second-hand dětského oblečení, které prošlo kontrolou kvality a lze...

4. března 2026  11:45

Boneless nebo klasika? Jak vybrat pohovku, která se neprosedí ani neomrzí

Interiéru domu vévodí neutrální palety barev inspirované Skandinávií. A majitel...

Pohovka je srdcem obývacího pokoje. Každý den na ní odpočíváme, pracujeme i vítáme návštěvy. Jak vybrat takovou, která bude skutečně odpovídat vašemu životnímu stylu, prostoru i očekáváním? A vyplatí...

4. března 2026  8:30

Jak vybrat správný prací prostředek: Co ovlivní barvu i životnost oblečení

Do koupelny se vešla i pračka a sušička.

Výběr pracího prostředku většina lidí řeší podle ceny nebo zvyku. Jenže špatná volba může znamenat vybledlé barvy, zašedlé bílé prádlo, podrážděnou pokožku nebo zbytečně vysoké výdaje za energie....

4. března 2026

Jak přesné jsou chytré hodinky při sportu a kdy zvolit jiný měřič tepu či výkonu

Ilustrační fotografie

Chytré hodinky dnes používají miliony lidí ke sledování tepu, sportu i spánku. Jejich měření je pro běžné aktivity většinou dostatečné, při intenzivním tréninku však může mít odchylky. Kdy se vyplatí...

3. března 2026  8:30

Jak vybrat kvalitní jogurt: Co jsou probiotika a co jen marketing

ilustrační snímek

Regály českých supermarketů jsou plné jogurtů s nápisy „bio“, „probiotický“, „light“ nebo „bez laktózy“. Jenže mezi skutečně kvalitním výrobkem a marketingovou iluzí může být velký rozdíl. Pokud se...

3. března 2026

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Velikonoční prázdniny 2026

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

2. března 2026  21:49

Čištění kůže v autě: Jak udržet sedadla jako nová i po 10 letech

Ve druhé řadě jsou samostatná sedadla s výsuvnými podnožkami jako v nějaké...

Kožený interiér dodá autu luxus, ale bez správné péče rychle ztrácí barvu, pružnost i hodnotu. Popraskaná a vyšisovaná sedadla mohou snížit cenu vozu při prodeji o desítky tisíc korun. Poradíme, jak...

2. března 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.