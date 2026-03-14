Proč výběr nepodcenit
Pro mnoho Čechů je kolo prvním krokem k aktivnějšímu životnímu stylu. Elektrokolo zase umožňuje vrátit se k pohybu i těm, kteří by si jinak na delší trasy netroufli. Jenže rozdíl mezi dobře a špatně vybraným kolem poznáte už po prvních kilometrech.
Nevhodná velikost rámu může způsobovat bolesti zad a kolen. Slabá baterie vás nechá bez asistence uprostřed kopce. A levný motor s hlučným chodem dokáže pokazit radost z každé vyjížďky. Přitom cenové rozpětí je široké – klasická kola začínají kolem 10 000 Kč, kvalitní elektrokola běžně přesahují 40 000 Kč.
Velikost rámu: základ, který rozhoduje
Velikost rámu je nejčastější chyba při nákupu. Řada lidí vybírá od oka nebo podle slevy. Správná velikost rámu ovlivňuje nejen pohodlí, ale i efektivitu šlapání a bezpečnost. Pokud je rám příliš velký, jezdec hůře dosáhne na zem a ztrácí kontrolu při zastavení. Naopak příliš malý rám může vést k přetížení kolen a nepřirozenému držení těla.
Jak určit správnou velikost?
Orientačně se vychází z výšky postavy, ale ideální je vyzkoušení na prodejně.
|Výška postavy
|Velikost rámu (palce)
|Velikost rámu (cm)
|155–165 cm
|14–16"
|36–41 cm
|165–175 cm
|16–18"
|41–46 cm
|175–185 cm
|18–20"
|46–51 cm
|185–195 cm
|20–22"
|51–56 cm
U elektrokol je správná velikost ještě důležitější – vyšší hmotnost kola znamená horší manipulaci, pokud rám nesedí.
Pokud váháte mezi dvěma velikostmi, u trekingových a městských kol bývá pohodlnější menší rám. U horských kol naopak větší pro stabilitu.
Klasické kolo, nebo elektrokolo?
Rozhodnutí závisí hlavně na tom, kde a jak často budete jezdit.
Klasické kolo dává smysl, pokud:
- jezdíte převážně po rovině,
- chcete lehké a snadno přenosné kolo,
- rozpočet je omezený.
Klasické kolo je konstrukčně jednodušší, levnější na údržbu a obecně odolnější vůči dlouhodobému opotřebení. Servis je dostupný prakticky v každém cykloservisu a náhradní díly jsou cenově dostupné. Pokud plánujete spíše občasné projížďky a nepotřebujete zdolávat dlouhá stoupání, může být klasické kolo zcela dostačující.
Elektrokolo se vyplatí, pokud:
- bydlíte v kopcovité oblasti,
- chcete delší trasy bez fyzického vyčerpání,
- plánujete dojíždění do práce.
Elektrokolo rozšiřuje možnosti i méně trénovaným jezdcům. Umožňuje držet tempo s výkonnějšími partnery nebo bez problémů zvládnout protivítr a delší výlety. Díky asistenci si můžete nastavit míru podpory podle aktuální kondice, což zvyšuje komfort i bezpečnost. Je však nutné počítat s vyšší pořizovací cenou a budoucí investicí do baterie.
Typ motoru u elektrokola: středový vs. nábojový
Motor je srdcem elektrokola. Rozhoduje o jízdním komfortu i životnosti.
Nábojový motor
- Umístěný v předním nebo zadním kole
- Levnější varianta
- Vhodný pro městské a rekreační ježdění
Nábojový motor bývá tišší a méně náročný na údržbu. Na druhou stranu může působit méně přirozeně při šlapání, zejména při rozjezdech do kopce. U předního náhonu může být jízda na kluzkém povrchu méně stabilní.
Středový motor
- Umístěný u šlapacího středu
- Lepší rozložení hmotnosti
- Přirozenější pocit z jízdy
- Vyšší cena, ale obvykle delší životnost
Středový motor využívá převody kola, a proto je efektivnější při jízdě do kopce. Lépe reaguje na sílu šlapání a nabízí plynulejší asistenci. Díky centralizaci hmotnosti je kolo stabilnější a lépe ovladatelné i v náročnějším terénu. U delších tras bývá také úspornější z hlediska spotřeby energie.
Renomovaní výrobci motorů jako například Bosch nebo Yamaha jsou častou volbou u kvalitnějších modelů. U levných značek bez servisního zázemí může být problém s dostupností náhradních dílů.
Baterie: kapacita rozhoduje o dojezdu
Kapacita baterie se udává ve watthodinách (Wh). Čím vyšší číslo, tím delší dojezd – ale také vyšší cena.
|Kapacita (Wh)
|Orientační dojezd
|Vhodné použití
|400 Wh
|40–80 km
|Město, kratší výlety
|500 Wh
|60–110 km
|Smíšený provoz
|625 Wh a více
|90–150 km
|Kopce, delší trasy
Reálný dojezd ovlivňuje hmotnost jezdce, profil trasy i míra asistence. Pro většinu rekreačních jezdců je ideálním kompromisem 500 Wh.
Důležité je také ověřit cenu nové baterie – pohybuje se obvykle mezi 10 000 až 20 000 Kč.
Brzdy, převody a odpružení
U klasického kola postačí kvalitní mechanické kotoučové brzdy, které nabídnou dostatečný výkon pro běžné vyjížďky po cyklostezkách i lehkém terénu. U elektrokola je však vhodnější investovat do hydraulických kotoučových brzd, protože vyšší hmotnost kola i vyšší rychlost kladou na brzdný systém větší nároky. Rozdíl poznáte zejména při delších sjezdech nebo při brzdění za mokra. Hydraulické brzdy mají plynulejší nástup a vyžadují méně síly na páce, což ocení i méně zdatní jezdci.
Pokud jde o převody, rekreační jezdec nepotřebuje extrémní počet rychlostí. Důležitější než množství převodů je jejich kvalita a správné odstupňování. Pro běžné použití bohatě postačí rozsah, který umožní pohodlnou jízdu po rovině i zvládnutí mírného stoupání. U elektrokola hraje roli i spolupráce převodů s motorem – kvalitní systém řazení prodlužuje životnost pohonu a zajišťuje plynulejší asistenci.
Odpružení je další prvek, který může zásadně ovlivnit komfort. Pro městské a trekingové ježdění často stačí odpružená přední vidlice. Celoodpružená kola mají smysl spíše v náročnějším terénu a jejich vyšší cena i hmotnost nejsou pro běžného rekreačního jezdce vždy přínosem. Při výběru je dobré myslet i na budoucí servisní náklady – složitější systémy znamenají vyšší nároky na údržbu.
Kolik investovat a kdy dává smysl nákup na splátky?
Cena kvalitního elektrokola se dnes pohybuje mezi 35 000 až 80 000 Kč. U lepších modelů i více. Pro mnoho domácností jde o výraznou investici.
Nákup na splátky nabízí většina větších prodejců kol ve spolupráci s bankami nebo splátkovými společnostmi. Výhodou je možnost rozložit částku například na 12 až 36 měsíců.
Je však důležité sledovat:
- RPSN (roční procentní sazbu nákladů),
- celkovou přeplacenou částku,
- podmínky předčasného splacení.
Kde kupovat: e-shop vs. kamenná prodejna
Internetové obchody mohou nabídnout nižší cenu, ale chybí osobní nastavení kola a testovací jízda. U prvního kola nebo elektrokola se návštěva specializované prodejny vyplatí.
Kvalitní prodejce:
- Pomůže s výběrem velikosti rámu.
- Umožní testovací jízdu.
- Zajistí záruční i pozáruční servis.
Servisní dostupnost je klíčová zejména u elektrokol.