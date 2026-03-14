Jak vybrat první kolo nebo elektrokolo: Kompletní průvodce pro rekreační jezdce

Autor:
  8:30
Výběr prvního kola nebo elektrokola není jen otázkou ceny a designu. Špatná velikost rámu, nevhodný typ motoru nebo podceněná kapacita baterie mohou znamenat nepohodlí, zklamání z jízdy a zbytečně vyhozené desítky tisíc korun. Správné rozhodnutí na začátku zásadně ovlivní, zda se cyklistika stane dlouhodobou radostí, nebo krátkodobým omylem.

Apache Quruk Bosch 5 | foto: Markéta NavrátilováiDNES.cz

Proč výběr nepodcenit

Pro mnoho Čechů je kolo prvním krokem k aktivnějšímu životnímu stylu. Elektrokolo zase umožňuje vrátit se k pohybu i těm, kteří by si jinak na delší trasy netroufli. Jenže rozdíl mezi dobře a špatně vybraným kolem poznáte už po prvních kilometrech.

Nevhodná velikost rámu může způsobovat bolesti zad a kolen. Slabá baterie vás nechá bez asistence uprostřed kopce. A levný motor s hlučným chodem dokáže pokazit radost z každé vyjížďky. Přitom cenové rozpětí je široké – klasická kola začínají kolem 10 000 Kč, kvalitní elektrokola běžně přesahují 40 000 Kč.

Velikost rámu: základ, který rozhoduje

Velikost rámu je nejčastější chyba při nákupu. Řada lidí vybírá od oka nebo podle slevy. Správná velikost rámu ovlivňuje nejen pohodlí, ale i efektivitu šlapání a bezpečnost. Pokud je rám příliš velký, jezdec hůře dosáhne na zem a ztrácí kontrolu při zastavení. Naopak příliš malý rám může vést k přetížení kolen a nepřirozenému držení těla.

Jak určit správnou velikost?

Orientačně se vychází z výšky postavy, ale ideální je vyzkoušení na prodejně.

Výška postavyVelikost rámu (palce)Velikost rámu (cm)
155–165 cm14–16"36–41 cm
165–175 cm16–18"41–46 cm
175–185 cm18–20"46–51 cm
185–195 cm20–22"51–56 cm

U elektrokol je správná velikost ještě důležitější – vyšší hmotnost kola znamená horší manipulaci, pokud rám nesedí.

Pokud váháte mezi dvěma velikostmi, u trekingových a městských kol bývá pohodlnější menší rám. U horských kol naopak větší pro stabilitu.

Klasické kolo, nebo elektrokolo?

Rozhodnutí závisí hlavně na tom, kde a jak často budete jezdit.

Klasické kolo dává smysl, pokud:

  • jezdíte převážně po rovině,
  • chcete lehké a snadno přenosné kolo,
  • rozpočet je omezený.

Klasické kolo je konstrukčně jednodušší, levnější na údržbu a obecně odolnější vůči dlouhodobému opotřebení. Servis je dostupný prakticky v každém cykloservisu a náhradní díly jsou cenově dostupné. Pokud plánujete spíše občasné projížďky a nepotřebujete zdolávat dlouhá stoupání, může být klasické kolo zcela dostačující.

Elektrokolo se vyplatí, pokud:

  • bydlíte v kopcovité oblasti,
  • chcete delší trasy bez fyzického vyčerpání,
  • plánujete dojíždění do práce.

Elektrokolo rozšiřuje možnosti i méně trénovaným jezdcům. Umožňuje držet tempo s výkonnějšími partnery nebo bez problémů zvládnout protivítr a delší výlety. Díky asistenci si můžete nastavit míru podpory podle aktuální kondice, což zvyšuje komfort i bezpečnost. Je však nutné počítat s vyšší pořizovací cenou a budoucí investicí do baterie.

Typ motoru u elektrokola: středový vs. nábojový

Motor je srdcem elektrokola. Rozhoduje o jízdním komfortu i životnosti.

Nábojový motor

  • Umístěný v předním nebo zadním kole
  • Levnější varianta
  • Vhodný pro městské a rekreační ježdění

Nábojový motor bývá tišší a méně náročný na údržbu. Na druhou stranu může působit méně přirozeně při šlapání, zejména při rozjezdech do kopce. U předního náhonu může být jízda na kluzkém povrchu méně stabilní.

Středový motor

  • Umístěný u šlapacího středu
  • Lepší rozložení hmotnosti
  • Přirozenější pocit z jízdy
  • Vyšší cena, ale obvykle delší životnost

Středový motor využívá převody kola, a proto je efektivnější při jízdě do kopce. Lépe reaguje na sílu šlapání a nabízí plynulejší asistenci. Díky centralizaci hmotnosti je kolo stabilnější a lépe ovladatelné i v náročnějším terénu. U delších tras bývá také úspornější z hlediska spotřeby energie.

Renomovaní výrobci motorů jako například Bosch nebo Yamaha jsou častou volbou u kvalitnějších modelů. U levných značek bez servisního zázemí může být problém s dostupností náhradních dílů.

Baterie: kapacita rozhoduje o dojezdu

Kapacita baterie se udává ve watthodinách (Wh). Čím vyšší číslo, tím delší dojezd – ale také vyšší cena.

Kapacita (Wh)Orientační dojezdVhodné použití
400 Wh40–80 kmMěsto, kratší výlety
500 Wh60–110 kmSmíšený provoz
625 Wh a více90–150 kmKopce, delší trasy

Reálný dojezd ovlivňuje hmotnost jezdce, profil trasy i míra asistence. Pro většinu rekreačních jezdců je ideálním kompromisem 500 Wh.

Důležité je také ověřit cenu nové baterie – pohybuje se obvykle mezi 10 000 až 20 000 Kč.

Brzdy, převody a odpružení

U klasického kola postačí kvalitní mechanické kotoučové brzdy, které nabídnou dostatečný výkon pro běžné vyjížďky po cyklostezkách i lehkém terénu. U elektrokola je však vhodnější investovat do hydraulických kotoučových brzd, protože vyšší hmotnost kola i vyšší rychlost kladou na brzdný systém větší nároky. Rozdíl poznáte zejména při delších sjezdech nebo při brzdění za mokra. Hydraulické brzdy mají plynulejší nástup a vyžadují méně síly na páce, což ocení i méně zdatní jezdci.

Pokud jde o převody, rekreační jezdec nepotřebuje extrémní počet rychlostí. Důležitější než množství převodů je jejich kvalita a správné odstupňování. Pro běžné použití bohatě postačí rozsah, který umožní pohodlnou jízdu po rovině i zvládnutí mírného stoupání. U elektrokola hraje roli i spolupráce převodů s motorem – kvalitní systém řazení prodlužuje životnost pohonu a zajišťuje plynulejší asistenci.

Odpružení je další prvek, který může zásadně ovlivnit komfort. Pro městské a trekingové ježdění často stačí odpružená přední vidlice. Celoodpružená kola mají smysl spíše v náročnějším terénu a jejich vyšší cena i hmotnost nejsou pro běžného rekreačního jezdce vždy přínosem. Při výběru je dobré myslet i na budoucí servisní náklady – složitější systémy znamenají vyšší nároky na údržbu.

Kolik investovat a kdy dává smysl nákup na splátky?

Cena kvalitního elektrokola se dnes pohybuje mezi 35 000 až 80 000 Kč. U lepších modelů i více. Pro mnoho domácností jde o výraznou investici.

Nákup na splátky nabízí většina větších prodejců kol ve spolupráci s bankami nebo splátkovými společnostmi. Výhodou je možnost rozložit částku například na 12 až 36 měsíců.

Je však důležité sledovat:

  • RPSN (roční procentní sazbu nákladů),
  • celkovou přeplacenou částku,
  • podmínky předčasného splacení.

Kde kupovat: e-shop vs. kamenná prodejna

Internetové obchody mohou nabídnout nižší cenu, ale chybí osobní nastavení kola a testovací jízda. U prvního kola nebo elektrokola se návštěva specializované prodejny vyplatí.

Kvalitní prodejce:

  • Pomůže s výběrem velikosti rámu.
  • Umožní testovací jízdu.
  • Zajistí záruční i pozáruční servis.

Servisní dostupnost je klíčová zejména u elektrokol.

