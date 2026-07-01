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Jaká je nejlepší forma na led?
Vybrat ideální tvořítko na led se může zdát jako věda. V první řadě záleží na tom, jak velké množství ledu spotřebováváte. Dalším kritériem je také vaše očekávání ohledně ceny, výdrže, snadného vyjímání kostek či materiálu.
- Na trhu je celá řada řešení od tradičních tvořítek z rozmanitých materiálů, jako jsou ohebný silikon, klasický pevný plast či vysoce odolná nerezová ocel, až po moderní alternativy v podobě opakovaně použitelných chladících kostek, které nápoj nezředí vodou.
- Ty nejlevnější seženete za desítky korun, nejdražší se pohybují ve stokorunách.
Plastové tvořítko na led
Plastová tvořítka představují cenově nejdostupnější klasiku, kterou často obdržíte přímo jako součást nového mrazáku. Jsou pevná, takže se s nimi snadno manipuluje. Vyjímání ledu je však leckdy zkouškou trpělivosti a síly.
- Plast je tuhý a při neopatrném kroucení může prasknout.
- Při nákupu je klíčové sledovat, zda materiál neobsahuje škodlivé BPA (Bisfenol A).
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Fyzikové vytvořili úplně nový druh ledu. Vznikl za tlaku dva gigapascaly
Silikonová forma na led
Silikon patří v současnosti k nejpopulárnějším materiálům. Jeho hlavní výhodou je extrémní flexibilita. Hotové kostky z formy doslova vyloupnete bez nutnosti tlouct s tvořítkem o linku nebo ho nahřívat pod teplou vodou.
- Silikon zvládá vysoké i nízké teploty, je vhodný do myčky nádobí a umožňuje vytvářet detailní designové tvary (od velkých koulí do whisky až po netradiční motivy).
- Nevýhodou může být jeho poddajnost při přenášení plné formy s vodou do mrazáku, což často řeší pevný plastový rám.
Některé formičky na led plast a silikon kombinují. Základem takové formy je plast, silikon je použitý jako měkký spodek kostek.
- Taková forma kombinuje stabilitu pevného plastu a snadnost vymačkávání kostek ze silikonových forem.
- Při opotřebení materiálu se však může silikon „odlepit“ nebo se utvořit mezi dvěma materiály praskliny, kterými voda protéká a forma tím přestane plnit svou funkci.
Formy z termoplastické gumy (TPE)
Další alternativou na trhu jsou formy vyrobené z termoplastického elastomeru neboli TPE gumy. Tento moderní materiál se na první pohled velmi podobá silikonu.
- Je pružný, ohebný a umožňuje snadné „vyloupnutí“ hotového ledu bez nutnosti hrubého násilí.
- Oproti klasickému silikonu je TPE guma o něco tužší a tvarově stálejší, což oceníte při přenášení formy naplněné vodou z kohoutku do mrazáku.
Z hlediska ekologie a výroby má TPE navíc výhodu v tom, že je plně recyklovatelný, zatímco silikon se zpracovává mnohem obtížněji.
- Pokud jde o zdravotní nezávadnost, kvalitní TPE neobsahuje BPA, ftaláty ani jiná toxická změkčovadla.
- Silikon si však udržuje drobný náskok v extrémní teplotní odolnosti (lze ho mýt na nejvyšší teploty v myčce či používat k pečení) a dlouhodobé elasticitě, protože TPE může při velmi nízkých teplotách mírně ztuhnout a po letech intenzivního používání v mrazáku má větší sklon k postupné únavě materiálu.
Forma na led z nerezové oceli
Nerezová ocel je volbou pro milovníky retro designu, udržitelnosti a maximální hygieny.
- Nerez neabsorbuje žádné pachy z mrazáku, neuvolňuje mikroplasty a má skvělou tepelnou vodivost, díky čemuž voda zmrzne nejrychleji.
- Většina nerezových forem disponuje pákovým mechanismem, který led snadno uvolní. Pořizovací cena je sice vyšší, ale životnost je prakticky neomezená.
Sáček na led
Jednorázové či samouzavírací igelitové sáčky na led nezaberou v mrazáku téměř žádné místo, dají se naskládat do volných škvír a led je v nich chráněn před okolními pachy. Z ekologického hlediska jde však o nejméně šetrnou variantu, která generuje zbytečný plastový odpad.
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Začínali v protiatomovém krytu. Dnes vyrobí tunu baleného ledu denně
Chladící kostky
Specifickou alternativou jsou chladící kostky z nerezové oceli, plastu nebo přírodního mastku, známé jako whisky kameny. Tyto kostky se neplní vodou, ale namrazují se přímo v mrazáku.
- Jejich hlavní výhodou je, že chladí nápoj, aniž by ho zředily tající vodou.
|Varianta
|Orientační cena
|Životnost
|Snadnost vyjímání kostek
|Chladicí kostky
|150 – 600 Kč
|Extrémní (opakovaně použitelné)
|Velmi snadné (vyjmutí celé kostky/kamene)
|Forma z nerezové oceli
|300 – 900 Kč
|Extrémní (téměř nezničitelné)
|Snadné (většinou pákový mechanismus)
|Plastové tvořítko
|40 – 350 Kč
|Nízká až střední (náchylné k prasknutí)
|Obtížné (nutnost kroucení či nahřívání)
|Sáček na led
|20 – 50 Kč (balení)
|Jednorázové použití
|Středně snadné (nutnost protrhnout obal)
|Silikonová forma
|50 – 500 Kč
|Vysoká (při správné údržbě roky)
|Velmi snadné (extrémní ohebnost)
|Termoplastická guma (TPE)
|100 – 300 Kč
|Střední až vysoká
|Snadné (pružná, ale tužší než silikon)
Plast, silikon nebo nerez
Při konečném rozhodování mezi dostupnými materiály hraje velkou roli rozpočet, přístup k ekologii, ale především také zdravotní nezávadnost.
- Plast láká nízkou cenou a lehkostí, avšak z dlouhodobého hlediska selhává v trvanlivosti. Časem žloutne a absorbuje pachy. U levných plastů navíc hrozí riziko uvolňování mikroplastů či nebezpečných chemikálií, jako je BPA (Bisfenol A), proto je nutné vždy vyhledávat kousky s certifikací „BPA free“.
- Potravinářský silikon v sobě kombinuje poddajnost a čistotu. Je přirozeně odolný vůči bakteriím, nepřejímá pachy a je zdravotně nezávadný, avšak i zde je třeba ostražitosti, u podezřele levných silikonových forem z neověřených e-shopů se mohou při mražení uvolňovat těkavé látky nebo levná syntetická pojiva, která do styku s pitnou vodou rozhodně nepatří.
- Nerezová ocel představuje bezpečnou a hygienickou variantu. Neuvolňuje do vody žádné látky, zamezuje množení bakterií, led ve formě z nerez oceli zamrzá velmi rychle a při správné péči je životnost téměř neomezená.
Americká lednička a výrobníky ledu
Pokud spotřebováváte led ve velkém a klasické ruční plnění forem vás už nebaví, můžete se porozhlédnout po domácím výrobníku ledu, případně moderní chladničce, která má takový výrobník přímo zabudovaný. Takzvané americké dvoudveřové lednice se vyplatí těm, kteří mají v domácnosti dostatek místa a potřebují v chladu skladovat více potravin.
- Tyto přístroje dokážou vyprodukovat první dávku ledu již během několika minut, nabízí volbu velikosti kostek a disponují vysokou efektivitou.
- Pro běžné domácí použití, občasné oslavy nebo specifické designové tvary ledu však zůstávají nepřekonatelným standardem klasická tvořítka a formy, která nezabírají místo na lince a nestojí tisíce korun.
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Do Lidlu pro výrobník ledu a zmrzlinovač. Horka přečkáte se zmrzlinou za 8 korun
|Zařízení / Kritérium
|Rychlost výroby ledu
|Množství ledu (kapacita)
|Orientační cena
|Americká lednička (s integrovaným výrobníkem)
|Pomalejší
První kostky vyrobí zpravidla za 1,5 až 2 hodiny. Poté doplňuje zásobník průběžně.
|Střední až vysoké
Zásobník pojme cca 1–3 kg ledu. Denní produkce se pohybuje kolem 1,5 až 4 kg ledu.
|20 000 – 80 000 Kč+
(Jedná se o investici do celého spotřebiče, funkce výrobníku cenu navyšuje.)
|Samostatný elektrický výrobník ledu (domácí/přenosný)
|Blesková
První dávku ledu (cca 9 kostek) vyprodukuje už za 6 až 10 minut od zapnutí.
|Vysoké (v poměru k času)
Kapacita vnitřního košíku je cca 0,7–1,5 kg, ale denní produkce dosahuje 12 až 15 kg ledu.
|1 300 – 6 000 Kč
(Cena za spotřebič určený výhradně k výrobě ledu)