Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak vybrat maso na gril: mramorování a zrání rozhodují o šťavnatosti

Autor:
  11:45
Představte si tu situaci: pozvete přátele na letní grilování, investujete čas do přípravy marinád, rozpálíte drahý gril, ale místo šťavnatého zážitku servírujete vysušenou, tuhou flákotu, kterou sotva utáhnete nožem. Chyba přitom nejčastěji nevzniká u zahradního stolu, ale už o pár hodin dříve u řeznického pultu. Výběr správného kusu masa je naprostým základem úspěchu. Pokud totiž sáhnete po nevhodném, příliš libovém nebo špatně vyzrálém kusu, nezachrání vás ani ta sebelepší marináda světa a peníze za nákup vyhodíte oknem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

1. Proč supermarketový reflex selhává: Zapomeňte na dokonale růžovou

Většina zákazníků se v obchodě chová podle zažitého vzorce: hledají maso, které je dokonale libové, má jednolitou růžovou či světle červenou barvu a v balíčku kolem něj není ani kapka tekutiny. Pro účely rychlého grilování je však tento reflex tou nejspolehlivější cestou ke zklamání.

Perfektně očištěné maso bez kousku tuku sice vypadá lákavě na talíři při dietě, ale na rozpáleném roštu ztrácí svou jedinou obranu proti vysušení. Vysoké teploty na grilu vyžadují, aby maso mělo vnitřní hydrataci a ochranu. Pokud v něm chybí tuk, voda se během několika desítek vteřin odpaří a zbude jen tuhá svalová vláknina. Při nákupu na grilování proto musíte změnit optiku - hledáme vrstvy, strukturu a specifické vady krásy, které jsou ve skutečnosti známkou té nejvyšší kvality.

Jak vybrat gril? Velký průvodce: Plyn, dřevěné uhlí, elektřina i chytré funkce

2. Tajemství mramorování: Tuk jako nosič chuti a šťavnatosti

Pokud si z tohoto článku máte odnést jedinou radu, pak je to tato: hledejte vnitrosvalový tuk. V řeznické terminologii se tomuto jevu říká mramorování, protože jemné bílé nitky proplétající se červeným svalem připomínají strukturu mramorového kamene.

Proč je mramorování tak zásadní?

  • Ochrana před vysušením: Jakmile položíte maso na rozpálený gril, tento vnitrosvalový tuk se začne pomalu rozpouštět. Tím maso v podstatě promazává zevnitř a brání úniku přirozené šťávy.
  • Nosič chuti: Čistá svalovina chutná víceméně u všech zvířat podobně. To, co dává hovězímu nebo vepřovému jeho specifickou, plnou a bohatou chuť, jsou aromatické látky vázané právě na tuk.
  • Křehkost výsledku: Rozpuštěný tuk narušuje pevná svalová vlákna. Výsledný steak nebo krkovička se pak na jazyku doslova rozpadají.

Při pohledu do chladicího boxu se tedy vyhýbejte kusům, které vypadají jako jednolitý červený blok. Cílem je najít maso, které je hustě protkáno drobnými bílými tečkami a linkami. Velké kusy povrchového tuku sice můžete před grilováním částečně seříznout, ale vnitřní mramorování je nenahraditelné.

3. Smyslový test u pultu: Barva, omak a vůně

Když stojíte před řezníkem, nenechte se odbýt prvním kusem, který vezme do ruky. Použijte své smysly, abyste odhalili, v jaké kondici maso skutečně je.

Barva mluví o stáří a zrání

U hovězího masa platí, že příliš světlá, jasně červená barva značí mladé zvíře, které však často nestihlo nasbírat dostatek chuti, nebo maso, které neprošlo procesem zrání. Kvalitní hovězí na gril by mělo mít tmavší, sytě červenou až purpurovou barvu. Pokud jsou okraje mírně oschlé (ale ne lepkavé), je to známka suchého zrání, což je pro grilování ideální stav.

U vepřového masa hledejte sytě růžovou barvu. Vyhněte se bledým, našedlým kusům, ze kterých viditelně vytéká voda - jde o vadu masa známou jako PSE (bledé, měkké, vodnaté), které na grilu okamžitě ztvrdne.

Textura a pevnost

Pokud kupujete maso balené, nebo vám řezník dovolí si na něj (přes mikrotenový sáček) sáhnout, otestujte jeho pružnost. Když do masa jemně zatlačíte prstem, důlek by se neměl okamžitě vyrovnat jako guma, ale měl by v něm chvíli zůstat otisk. To značí, že svalová vlákna jsou již křehká a uvolněná. Maso, které pruží jako tenisový míček, bude na grilu tuhé.

Marináda na maso: pravidlo čtyř složek, které rozhoduje o šťavnatosti

4. Přehled partií: Co vybrat pro rychlou úpravu

Ne každý sval na zvířeti je stvořen pro žár dřevěného uhlí. Svaly, které zvíře za života nejvíce namáhalo (krk, kližka, plec), obsahují hodně kolagenu a vyžadují dlouhé pečení nebo dušení. Na gril potřebujeme partie, které odpočívaly.

Druh masaPartieProč se hodí na grilIdeální tloušťka řezu
HovězíVysoký roštěnec (Rib Eye)Nejlepší poměr tuku a masa, extrémně šťavnatý díky tukovému oku.3,5–4 cm
HovězíNízký roštěnec (Striploin)Libovější než vysoký roštěnec, ale stále skvěle mramorovaný s tukovým krytím na okraji.3 cm
HovězíOponka (Skirt steak) / Pupek (Flank)Intenzivní hovězí chuť, hrubší vlákna, která skvěle drží marinádu.Celý kus vcelku
VepřovéKrkoviceAbsolutní král českého grilu. Vysoký podíl vnitřního tuku odpustí i drobné chyby při pečení.2,5 cm
VepřovéKotleta (s kostí)Libovější volba, kost pomáhá udržet šťavnatost a dodává chuť.3 cm
DrůbežíKuřecí stehna (vykoštěná)Na rozdíl od prsou nevyschnou, podkožní tuk je přirozeně chrání před žárem.Vcelku s kůží

5. Nejčastější mýty, které vás stojí peníze

Nákupní chování Čechů ovlivňuje celá řada mýtů, které se dědí z generace na generaci. Pojďme si vyvrátit ty nejčastější, které vám zbytečně kazí kulinářský zážitek.

Mýtus 1: „Nejlepší na gril je svíčková.“

Hovězí svíčková je nejvznešenější a nejdražší sval, ale na grilu často pohoří. Je totiž extrémně libová. Chybí jí vnitřní tuk, takže pokud ji netrefíte přesně na vteřinu (ideálně medium rare), bude suchá a bez chuti. Na grilu ji mnohem snadněji porazí levnější vysoký roštěnec, který má díky tuku daleko více chuti.

Mýtus 2: „Čerstvost je nejdůležitější, maso musí být včera poražené.“

U hovězího masa je toto největší omyl. Čerstvě poražené hovězí maso je vlivem posmrtného ztuhnutí (rigor mortis) absolutně nepoživatelné a na grilu by připomínalo podrážku. Hovězí potřebuje čas. Musí zrát minimálně 14–21 dní (buď mokrou cestou ve vakuu, nebo suchou cestou ve speciálních komorách), aby enzymy přirozeně zkřehčily svalová vlákna. U řezníka se proto vždy ptejte po délce zrání.

Mýtus 3: „Bílý tuk na okraji je potřeba odříznout.“

Pokud před položením na gril odříznete veškerý okrajový tuk z kotlety nebo roštěnce, připravujete se o to nejlepší. Tento tuk se na grilu začne škvařit, stéká po mase a vytváří křupavou kůrku. Pokud ho vyloženě nechcete jíst, odřízněte ho až na talíři, ale během tepelné úpravy ho na mase nechte.

Jak vyčistit gril? Praktický návod pro grily plynové, elektrické i na uhlí

6. Jak komunikovat s řezníkem: Tři otázky, které změní hru

Když vstoupíte do specializovaného řeznictví, nenechte se vmanipulovat do role pasivního diváka. Správný řezník je váš partner. Pokud uvidí, že tématu rozumíte, nabídne vám ty nejlepší kousky zpod pultu. Zeptejte se na tyto tři věci:

  1. „Jak dlouho a jakým způsobem toto hovězí zrálo?“ Pokud řezník nezná odpověď, nebo vám řekne, že maso je „čerstvé z včerejšího závozu“, raději zvolte vepřovou krkovici.
  2. „Můžete mi tento kus ukrojit přímo z bloku na požadovanou tloušťku?“ Předem nakrájené plátky v miskách bývají často příliš tenké (kolem 1 cm). Na gril potřebujete flákotu silnou alespoň na dva až tři prsty, jinak ji uvnitř nestihnete nechat růžovou, zatímco na povrchu už bude hotová.
  3. „Z jakého plemene toto maso pochází?“ U hovězího hledejte masná plemena jako Angus, Hereford nebo Charolais. U vepřového je skvělou volbou tradiční české plemeno Přeštické prase, které má přirozeně vyšší podíl vnitrosvalového tuku a jeho sádlo fantasticky voní.
Vstoupit do diskuse
Témata: Maso, řezník

Nejčtenější

Lidl dočasně uzavře prodejny napříč Českem. Kde kvůli opravám nenakoupíte?

Lidl v Jihlavě (9. října 2023)

Lidl dočasně uzavírá vybrané prodejny napříč českými městy. Důvodem jsou plánované rekonstrukce a modernizace prodejen. Řetězec postupně zavádí nový koncept Lidl světy, který mění uspořádání...

Bankomaty nově vydávají nejvyšší českou bankovku. Výběr není pro každého

Pobočka Moneta Money Bank

Banka MONETA přišla s novinkou, kterou zatím žádná jiná česká banka nenabízí. Ve vybraných bankomatech si mohou lidé vybrat jiný typ bankovek, než na jaký byli dosud zvyklí. Novinka už funguje v...

KVÍZ: Prázdninový speciál: Umíte si nakoupit v Řecku?

Je jedna země, která našince láká v létě víc než ostatní. Řecko a jeho ostrovy...

Řecko je pro Čechy symbolem pohody, antických památek, skvělého jídla a tyrkysového moře. Pokud se tam ale chystáte na dovolenou, místní nákupní realita vás může dost překvapit. Věděli jste třeba, že...

Jedete do Chorvatska? Známe ceny v Lidlu. Vodu i pivo nakoupíte citelně dráž

Plechovka piva privátní značky Argus o objemu půl litru vyjde v chorvatském...

Balíte kufry do Chorvatska? Zmapovali jsme aktuální ceny v Lidlu v Umagu. Ceny jsme kontrolovali přímo na místě 1. června 2026 a výsledek? Za vodu i pivo si letos připlatíte citelně víc. Projděte si...

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022)

Přelom začátek června společně s teplým počasím znamená jediné. Rozjíždí se sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a řada samosběrů hlásí otevřené dveře. Na některých místech...

Jak vybrat maso na gril: mramorování a zrání rozhodují o šťavnatosti

Hovězí kližka je nejlepší maso, má hodně kolagenu, který vytvoří tu správnou...

Představte si tu situaci: pozvete přátele na letní grilování, investujete čas do přípravy marinád, rozpálíte drahý gril, ale místo šťavnatého zážitku servírujete vysušenou, tuhou flákotu, kterou...

20. června 2026  11:45

Marináda na maso: pravidlo čtyř složek, které rozhoduje o šťavnatosti

Korejské kuře s plackami podle Hanky Michopulu

Představte si situaci, kterou zažil téměř každý. Koupíte kvalitní kousek masa, strávíte čas u grilu nebo trouby, ale výsledek je zklamáním. Maso je vysušené, tuhé a veškerá chuť zůstala pouze na...

20. června 2026  8:30

Jak vybrat gril? Velký průvodce: Plyn, dřevěné uhlí, elektřina i chytré funkce

Barbecue (anglicky také zkráceně BBQ) je způsob venkovního grilování masa v...

Vybrat správný gril není jen otázka ceny nebo oblíbené značky. Plynový gril, gril na dřevěné uhlí i elektrický nebo kontaktní gril mají svá specifika a každý vyhovuje jinému stylu grilování....

20. června 2026

Samosběr česneku 2026: kam vyrazit a za kolik letos koupíte české odrůdy

Česnek nikdy neskladujte v lednici.

Sezona česneku začíná. Kam na samosběr, za kolik je letos česnek a kde seženete české odrůdy? Připravili jsme pro vás seznam míst, kde v nejbližší době začínají se sklizní.

19. června 2026  18:25

Poklad z melounu, který končí v koši. Proč jíst i černá semínka?

Kdo by neměl v létě rád melou, že?

Většina z nás je automaticky vyplivuje. Přitom v černých zrníčkách melounu se skrývá nutriční poklad, L-citrulin, za který ve fitness obchodech utrácíte tisíce. Pokud je vyhazujete, zbavujete se...

19. června 2026  15:20

Kentucky Banana Chicken? KFC zežloutlo, tentokrát vsadilo na banánové kuře

KFC představilo novou limitku jen tři dny po uzavření poboček.

Jen tři dny poté, co KFC po skončení akce se slevou padesát procent na všechno došly zásoby a muselo dočasně uzavřít některé pobočky, přišlo s další akcí. Řetězec tentokrát vsadil na filmové Mimoně,...

19. června 2026  11:45

Samosběr třešní 2026: kde je natrháte a kolik letos zaplatíte

Okolo Chelčic naplno pokračuje sběr třešní. Letos začal o několik týdnů dřív...

Lákají vás třešně? Samosběry třešní už začínají. Na některých místech letos na jaře zařádily ranní mrazíky a úrodu úplně zničily. Jinde mají třešní dost a samosběry v třešňových sadech plánují na...

16. června 2026  16:15,  aktualizováno  19. 6. 9:34

Je to Action, nebo ne? Nový obchod vzbuzuje pozornost, vypadá úplně jako populární řetězec

Obchodní řetězec Giganto okopíroval vzhled nizozemského obchodního řetězce...

Na sociálních sítích se objevily záběry z nového obchodního řetězce, který vzbudil velkou pozornost zákazníků. Ti upozorňují na nápadnou podobu s jedním z evropských diskontních gigantů, nizozemským...

19. června 2026  8:30

Nejdřív symbol statusu pro Husákovy děti, pak skončil v popelnici. Klasický mobil dnes stojí tisíce

Nokia 3310

Pamatujete si na nekonečnou výdrž baterie a ikonického hada? Legendární mobil Nokia 3310 ovlivnil celé generace uživatelů a dodnes na něj s úsměvem vzpomínáme. Pokud se vám stále válí doma v šuplíku,...

19. června 2026

Co dělá kreatin s mozkovými buňkami? Odborníci odhalují, kdy ho brát

Kreatin patří mezi nejčastěji používané doplňky stravy ve sportu, v posledních...

Kreatin patří mezi nejlépe prozkoumané doplňky stravy ve sportovní výživě, kde podporuje svalový výkon, sílu a regeneraci. Vzniká z aminokyselin a přirozeně se vyskytuje hlavně v živočišných...

18. června 2026  15:20

Nehoda autem na dovolené? Návod, jak nepřijít o peníze a nervy

Při cestování autem do zahraničí se vyplatí mít uložené číslo na zdejší...

Dopravní nehoda v zahraničí dokáže během několika minut proměnit vysněnou dovolenou v noční můru. Pravidla se navíc stát od státu liší. Zásadní rozdíl panuje především mezi státy Evropské unie a...

18. června 2026  11:45

Fotbalové mistrovství zavře část obchodů. V těchto prodejnách večer nenakoupíte

ilustrační snímek

Dnešní zápas mistrovství světa ve fotbale 2026 na druhé straně světa ovlivní otevírací dobu některých obchodů v Česku. Řetězec Penny chce svým zaměstnancům umožnit sledovat přímý přenos...

18. června 2026  9:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.