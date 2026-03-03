Premium

Jak vybrat kvalitní jogurt: Co jsou probiotika a co jen marketing

Autor:
  5:00
Regály českých supermarketů jsou plné jogurtů s nápisy „bio“, „probiotický“, „light“ nebo „bez laktózy“. Jenže mezi skutečně kvalitním výrobkem a marketingovou iluzí může být velký rozdíl. Pokud se při výběru neorientujete, můžete zbytečně utrácet peníze a zároveň nedostat to, co od jogurtu očekáváte - podporu trávení, kvalitní bílkoviny nebo skutečně živé kultury.
Jogurt není jen jeden: proč na výběru záleží

Jogurt patří mezi nejčastěji kupované mléčné výrobky v Česku. Podle dlouhodobých statistik spotřeby sní průměrný Čech několik kilogramů jogurtu ročně. Vypadá to jako jednoduchá potravina – mléko a kultura. Ve skutečnosti je ale rozdíl mezi kelímkem za 6 Kč a prémiovým probiotickým výrobkem za 25 Kč často zásadní.

Nejde jen o chuť. Rozdíl je ve složení, obsahu cukru, množství bílkovin i přítomnosti skutečně živých kultur. A právě tady začíná prostor pro marketing, který může být pro běžného zákazníka matoucí.

Co je vlastně jogurt podle české legislativy

Podle české i evropské legislativy musí být jogurt vyroben zkvašením mléka pomocí dvou základních bakteriálních kultur:

  • Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
  • Streptococcus thermophilus

Bez těchto dvou kultur by výrobek neměl být označen jako jogurt. To je základ. Vše ostatní – přidané kultury, ovoce, cukr, sladidla – je nadstavba.

Důležité je vědět, že označení „probiotický jogurt“ není právně přísně vymezený pojem. Výrobce může přidat další bakterie a označit výrobek jako probiotický, ale běžný zákazník už obtížně posoudí jejich množství a životaschopnost.

Probiotika: co skutečně znamenají

Probiotika jsou živé mikroorganismy, které mohou mít při dostatečném množství pozitivní vliv na střevní mikrobiom. Nejčastěji se setkáte s rody:

  • Lactobacillus
  • Bifidobacterium

Aby měl jogurt reálný probiotický efekt, musí obsahovat dostatečné množství živých kultur až do konce doby trvanlivosti. Problém je, že tuto informaci většina výrobců na obalu neuvádí konkrétně.

Zjednodušeně řečeno:
Ne každý jogurt s nápisem „probiotický“ má skutečný zdravotní přínos. A ne každý kvalitní bílý jogurt bez marketingových sloganů je méně hodnotný.

Jak číst etiketu: 5 klíčových údajů

Při výběru jogurtu se zaměřte na tyto body:

1. Složení

Ideální bílý jogurt by měl obsahovat:

  • mléko
  • jogurtovou kulturu

Čím kratší složení, tím lépe.

2. Obsah cukru

Ochucené jogurty mohou obsahovat 12–18 g cukru na 100 g. To je téměř jako dezert. Pokud sledujete příjem cukru, volte bílý jogurt a doslaďte si ho sami ovocem.

3. Obsah bílkovin

Kvalitní jogurt má obvykle:

  • 3–5 g bílkovin na 100 g
  • řecký typ i 8–10 g

Vyšší obsah bílkovin znamená větší sytivost.

4. Tuk

Plnotučný jogurt není automaticky horší. Tuk pomáhá vstřebávání vitamínů a zvyšuje chuť. Nízkotučné varianty bývají častěji doslazované.

5. UHT úprava?

Jogurt by neměl být po fermentaci tepelně upravován, pokud má obsahovat živé kultury. Pokud je výrobek tepelně ošetřen po zakysání, kultury mohou být zničeny. Vysokoteplotní úprava se označuje jako UHT (ultra-high temperature).

Jak poznat kvalitní jogurt
KritériumKvalitní bílý jogurtPrůměrný ochucený jogurtMarketingový „fit“ jogurt
SloženíMléko, kulturaMléko, cukr, ovoce, stabilizátoryMléko, sladidla, škrob
Cukr (na 100 g)3–5 g (přirozený laktózový)12–18 g4–8 g + sladidla
Bílkoviny3–10 g2,5–4 g3–6 g
Živé kulturyAnoAnoNe vždy jasné
Cena8–20 Kč10–25 Kč15–30 Kč

Nejčastější marketingové triky

Light neznamená zdravější

Často obsahuje méně tuku, ale více cukru nebo škrobu.

Bez přidaného cukru

Může obsahovat koncentrované ovocné šťávy nebo sladidla.

Farmářský

Nemusí znamenat lokální ani čerstvější. Sledujte výrobce a zemi původu.

Probiotický

Bez uvedení konkrétního kmene a množství je to jen marketingové označení.

Má smysl kupovat bio jogurt?

Bio jogurty podléhají přísnějším pravidlům chovu zvířat a zpracování. Z pohledu výživy však nemusí být zásadně odlišné. Rozdíl je spíše v původu surovin a etickém aspektu výroby.

Pokud vám záleží na způsobu hospodaření a kvalitě surovin, bio varianta může dávat smysl. Pokud řešíte pouze obsah bílkovin a cukru, rozdíl bude minimální.

Řecký, islandský, skyr: je to lepší volba?

Produkty jako řecký jogurt nebo skyr mají vyšší obsah bílkovin a hustší konzistenci. Díky tomu více zasytí a mohou být vhodné při redukci hmotnosti.

Je však potřeba zkontrolovat:

  • zda nejde o řecký typ s přidanou smetanou
  • obsah tuku
  • přidaný cukr u ochucených variant

Kolik by měl kvalitní jogurt stát?

V obchodech se ceny pohybují přibližně od 6 Kč do 35 Kč za kelímek. Kvalitní bílý jogurt lze běžně koupit mezi 8–15 Kč. Vyšší cena často odráží značku, obal nebo marketing, ne nutně lepší složení.

Jak vybrat kvalitní jogurt: Co jsou probiotika a co jen marketing

