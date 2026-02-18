Past jménem vysoký obsah kakaa
V českém prostředí jsme si zvykli, že tmavá čokoláda je ta zdravá a kvalitní. To je sice pravda, ale jen částečně. Zákon definuje, co se smí nazývat čokoládou, ale mantinely jsou nastaveny poměrně široce. Hořká čokoláda musí obsahovat minimálně 35 % celkové kakaové sušiny. U mléčné je to pouhých 25 %.
Problém nastává v momentě, kdy výrobce sice dodrží zákonné minimum, ale zbytek tabulky doplní levnými tuky, nadmírou cukru a aromaty. Kvalitní čokoláda nepotřebuje seznam ingrediencí na pět řádků. V základu si vystačí se třemi až čtyřmi položkami: kakaovou hmotou, kakaovým máslem, cukrem a případně sušeným mlékem u mléčných variant. Pokud v seznamu vidíte cokoli jiného hned na prvních místech, měli byste zpozornět.
Kakaové máslo: nejdražší a nejdůležitější složka
Kakaové máslo je tuk získaný z kakaových bobů. Je to právě tato složka, která dává čokoládě její typickou schopnost rozplývat se na jazyku, a vytváří lesklý povrch. Je to také nejdražší surovina v celém procesu výroby, a proto se na ní nejčastěji šetří.
Mnoho průmyslových výrobců nahrazuje část kakaového másla rostlinnými tuky – typicky palmovým, bambuckým (shea) nebo tukem z jader manga. Takový výrobek však musí mít na obalu jasné upozornění, že vedle kakaového másla obsahuje rostlinné tuky.
Proč se těmto náhražkám vyhnout?
- Chuťový profil: Rostlinné tuky mají jiný bod tání. Čokoláda se pak v ústech nerozpouští, ale spíše „maže“ po patře, zanechává mastný film a chuť kakaa je utlumena.
- Zdravotní aspekt: Náhražkové tuky často procházejí procesy, které nejsou pro tělo tak přirozené jako čisté kakaové máslo bohaté na antioxidanty.
Cukr jako maskovací manévr
U prémiových čokolád slouží cukr pouze jako zvýrazňovač chuti, nikoli jako hlavní objemová složka. Pořadí surovin na etiketě je v EU povinně řazeno sestupně podle hmotnosti. Pokud je cukr na prvním místě, jíte de facto ochucený cukr s příměsí kakaa.
U kvalitních hořkých čokolád (70 % a více) by se cukr měl nacházet až na druhém nebo třetím místě. U mléčných variant je situace složitější, ale i zde lze najít rozdíly. Hledejte ty, které uvádějí konkrétní podíl kakaa vyšší než zákonných 25 %. Špičkové mléčné čokolády se dnes pohybují i kolem 45–55 % kakaa, což dramaticky snižuje potřebu doslazování.
Původ bobů a označení „Single Origin“
Když kupujete víno, zajímá vás odrůda a region. U čokolády by to mělo být stejné. Běžná komerční čokoláda se vyrábí z mixu bobů pochybné kvality z různých koutů světa, aby byla zajištěna unifikovaná chuť. Výsledkem je produkt, který chutná vždy stejně – ploše a sladce.
Prémiová čokoláda často nese označení Single Origin (jeden původ). To znamená, že boby pocházejí z konkrétní země (např. Madagaskar, Ekvádor, Vietnam), nebo dokonce z konkrétní plantáže. Každá oblast dodává čokoládě specifický charakter:
- Madagaskar: Typický svou ovocností a tóny citrusů či třešní.
- Ekvádor: Známý pro své květinové a zemité aroma.
- Vietnam: Často nabízí silně kořeněné až tabákové tóny.
Pokud na obalu najdete i název konkrétní odrůdy bobů (např. Criollo, které tvoří jen zlomek světové produkce a je považováno za nejkvalitnější), držíte v ruce produkt, za kterým stojí skutečné řemeslo.
Aditiva a emulgátory: jsou nutné?
Nejčastějším emulgátorem v čokoládě je sójový lecitin (E322). Ten pomáhá spojit suroviny a zlepšuje tekutost čokolády při výrobě. U velkovýroby je téměř nezbytný. U nejkvalitnějších čokolád ho však nenajdete – tamní výrobci dosahují hladké textury dlouhým procesem, tzv. konšováním (mícháním a provzdušňováním hmoty za tepla), který může trvat i desítky hodin.
Další varovnou kontrolkou by měla být aromata. Kvalitní čokoláda voní po kakau. Pokud je ve složení „vanilin“ (syntetická náhražka) nebo neurčené „aroma“, výrobce se pravděpodobně snaží zamaskovat pachuť nekvalitních, špatně vytříděných nebo spálených bobů. Výjimkou je pravá bourbonská vanilka, která se do některých prémiových čokolád přidává pro zjemnění.
Jak poznat kvalitu čokolády bez čtení etikety
Pokud už máte čokoládu koupenou, můžete si její kvalitu ověřit jednoduchým testem:
- Lom: Kvalitní čokoláda při ulomení jasně a hlasitě lupne. Hrana lomu musí být hladká, nikoliv drolivá. To značí správné temperování a dostatek kakaového másla.
- Vzhled: Povrch musí být lesklý, bez šedivého povlaku, který vzniká buď špatným skladováním, nebo přítomností náhražkových tuků.
- Tání: Položte čtvereček na jazyk a nechte ho volně tát. Nesmí drhnout, nesmí být cítit po tuku na pečení a nesmí být přeslazený tak, že vás začne pálit v krku.
Český trh a cena: za kolik koupíte kvalitu?
V českých obchodech se ceny tabulkových čokolád (100 g) pohybují od 20 Kč do 200 Kč. Je důležité si uvědomit ekonomiku výroby. Kakao je komodita, jejíž cena na světových trzích v posledních letech rekordně roste.
Pokud vidíte 100g tabulku hořké čokolády za 25 Kč, je matematicky nemožné, aby obsahovala kvalitní kakaové boby a čisté kakaové máslo. Většinu ceny tvoří marketing, doprava a marže řetězce. Skutečně kvalitní čokoláda, kde byl kladen důraz na etický sběr bobů a precizní zpracování, začíná v českém kontextu na částkách kolem 70–90 Kč za 100 gramů. U špičkových čokolád je cena běžně přes 150 Kč.
Jak vybrat čokoládu v 5 krocích
- Přečtěte si první tři suroviny: Na prvním místě musí být kakaová hmota nebo kakaové máslo, nikoliv cukr.
- Hledejte nápis o rostlinných tucích: Pokud tam je, čokoládu nechte v regálu. Jde o náhražku.
- Sledujte původ: Čím konkrétnější je informace o původu bobů, tím vyšší je pravděpodobnost, že si výrobce dal na kvalitě záležet.
- Pozor na aromata: Kvalitní produkt nepotřebuje vanilin ani umělou vůni.
- Cena jako indikátor: Podezřele levná čokoláda je vždy vykoupena buď horší chutí, nebo neetickým původem surovin.