Nekupujte naslepo. Přinášíme přehledný manuál, který vám jasně odpoví na otázku, jaký gril je nejlepší právě pro vaši domácnost, jak vybrat gril podle technických parametrů a jakých nejčastějších chyb se při nákupu vyvarovat.
Co je lepší? Plynový, elektrický, nebo gril na dřevěné uhlí
Základní a nejdůležitější rozhodnutí spočívá ve volbě paliva, respektive zdroje tepla. Každý typ má svá specifika, odlišné provozní náklady a vyžaduje jinou míru kuchařských zkušeností. Neexistuje jedna univerzální odpověď na to, co je lepší. Záleží především na tom, jestli preferujete rychlost a komfort, nebo rituál spojený s otevřeným ohněm.
Jak vybrat nejlepší plynový gril
Plynový gril funguje na principu plynových hořáků, které jsou připojeny k propan-butanové bombě (případně čistému propanu). Jsou ideální volbou pro rodiny, majitele rodinných domů a pro ty, kteří grilují často a nechtějí ztrácet čas zdlouhavým rozděláváním ohně. Stačí otočit knoflíkem, stisknout piezo zapalování a během několika minut můžete pokládat maso na rošt.
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Nevýhodou může být absence typické vůně dřeva. Výrobci to však řeší technologiemi, jako je flavorizér – speciální profilované stříšky nad hořáky, které zachycují odkapávající šťávy a tuk. Ty se na horkém profilu okamžitě odpařují zpět k masu a dodávají mu skvělou chuť. Pokročilejší modely mají systémy nádržek, kam lze nalít pivo, víno či vodu s kořením pro aromatizaci pokrmu, nebo boxy na dřevěné štěpky.
Co zvážit při výběru plynového grilu
Typy plynových grilů
- Klasické s hořáky pod roštem: Nejrozšířenější typ. Hořáky jsou umístěny přímo pod jídlem na dně grilovací vany. U kvalitních modelů jsou tyto hořáky chráněny speciálními kovovými kryty (tzv. flavorizéry nebo stříškami). Ty brání tomu, aby omastek a vypečené šťávy stékaly přímo do hořáků a ucpávaly je. Tuk se na rozpálených stříškách okamžitě odpařuje a dodává masu kouřové aroma.
- RBS grily: Technologie Radiant System využívá hořáky umístěné na bocích grilovací vany namísto na dně. Tuk z masa tak nikdy neodkapává přímo na zdroj tepla, čímž se zcela eliminuje vznik škodlivých zplodin a nepříjemného kouře. Teplo se šíří rovnoměrně pomocí keramických reflektorů.
- S lávovými kameny: Starší technologie, kdy hořáky zahřívají lávové kameny umístěné nad nimi. Kameny dobře absorbují a sálají teplo, avšak mají tendenci nasáknout odkapávající tuk. Ten pak může nečekaně vzplanout, což znehodnocuje chuť jídla. Dnes jsou již na ústupu.
- S infračervenými hořáky: Moderní technologie, která dokáže vyvinout během okamžiku extrémní teploty (až 800 °C). Je naprosto dokonalá pro zatažení prémiových hovězích steaků. Navíc spotřebovává méně plynu.
- Cestovní s plynovou kartuší: Kompaktní lehké modely navržené pro kempování. Místo velké lahve využívají malé jednorázové šroubovací či nacvakávací kartuše.
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Jaký výkon by měl mít plynový gril a kolik hořáků chtít?
U plynových modelů se kvalita odvíjí od počtu hořáků a jejich celkového výkonu v poměru k velikosti grilovací plochy. Rozhodně se vyhněte modelům, které mají pouze jeden hořák po celé ploše – neumožňují totiž zónové grilování. Naprostým minimem jsou dva samostatně regulovatelné hořáky, optimální standard pro rodinu představují tři až čtyři hořáky.
Z hlediska výkonu se držte tohoto klíče:
- Do 5 kW: Menší přenosné a stolní modely pro 2 až 3 osoby.
- 5 až 10 kW: Standardní zahradní gril pro běžnou rodinu.
- 10 až 15 kW: Výkonné modely určené pro setkání 5 až 10 lidí.
- Nad 15 kW: Velké zahradní kuchyně pro velké party (10+ osob).
Při koupi si vždy pohlídejte, zda je součástí balení přípojná sada (hadice a redukční ventil) na propan-butanovou bombu. Levnější modely ji často nemají v základní výbavě a musíte ji dokoupit zvlášť.
Jak vybrat nejlepší gril na dřevěné uhlí
Pro spoustu lidí není grilování pouhou přípravou jídla, ale společenským rituálem. Gril na dřevěné uhlí vyžaduje čas – musíte správně roztopit palivo, počkat na optimální žár a teplotu regulovat pouze pomocí vzduchových průduchů (ventilačních klapek) ve víku a spodní části vany.
Co zvážit při výběru plynového grilu
Dřevěné uhlí, nebo brikety? Jaké palivo je pro gril na dřevěné uhlí nejlepší?
Při používání těchto grilů narazíte na zásadní otázku: co je lepší – uhlí, nebo brikety?
- Dřevěné uhlí: Rychleji se zapaluje (cca 15–20 minut) a dokáže vyvinout extrémně vysoké teploty, které jsou perfektní pro rychlou přípravu steaků. Hoří však kratší dobu a teplota může kolísat.
- Grilovací brikety: Vyrábějí se lisováním uhelného prachu s pojivem. Zapalují se déle (30–40 minut), ale poskytují stabilní, rovnoměrný žár po dlouhé hodiny. Jsou ideální pro nepřímé grilování větších kusů masa, třeba celého kuřete nebo vepřové krkovice.
Typy grilů na dřevěné uhlí
- Kettle grily (kulatý gril): Absolutní klasika s polokulovitým víkem i dnem, kterou proslavila značka Weber. Tvar zajišťuje dokonalou cirkulaci horkého vzduchu.
- Kamado grily: Masivní keramické grily vycházející z tisícileté japonské tradice otopných pecí. Díky silnostěnné keramice mají neuvěřitelnou schopnost akumulovat teplo a udržet stabilní nízkou teplotu po dobu až 24 hodin. Spojují v sobě gril, pec na pizzu a dokonalou udírnu. Jsou však velmi těžké a jejich cena se pohybuje v řádu desítek tisíc korun.
- Gril na dřevěné pelety: Technologický hit současnosti. Peletové grily mají integrovaný zásobník na dřevěné pelety a elektrický šnekový podavač, který palivo automaticky dávkuje do spalovací komory podle nastavené teploty na digitálním termostatu. Nabízejí tak komfort plynového grilu (přesná regulace stupňů) kombinovaný s naprosto autentickou vůní dřeva.
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Jak vybrat elektrický a kontaktní gril
Bydlíte v městském bytě, máte k dispozici pouze menší lodžii, ale nechcete se vzdát letní pohody? Řešením je elektrický gril. Neprodukuje žádný kouř z hoření paliva, nevzniká u něj popel a splňuje přísné protipožární předpisy většiny bytových domů a SVJ.
Vše, co potřebujete, je standardní elektrická zásuvka. Teplo zde generuje topná spirála umístěná pod roštem nebo integrovaná přímo do grilovací desky.
Typy elekrických grilů
- Stolní otevřené grily: Disponují jednou velkou grilovací plochou (rošt nebo hladká teflonová deska). Jsou vhodné pro přímé grilování u stolu, kdy si každý opéká své suroviny.
- Kontaktní gril: Skládá se ze dvou topných desek, které se přiklopí k sobě. Pokrm se tak připravuje z obou stran současně, což významně zkracuje čas přípravy (maso neztrácí šťávu). Jsou extrémně univerzální – kromě steaků či burgerů v nich uděláte skvělé panini, zapečené tousty nebo ugrilujete zeleninu.
- Raclette gril: Specifický typ stolního grilu. Horní deska slouží k běžnému opékání masa, zatímco vespod jsou umístěny malé pánvičky určené k rozpouštění speciálního raclette sýra, kterým se následně hotové pokrmy přelévají.
Důležitý parametr: U elektrických modelů nikdy nekupujte přístroje s příkonem nižším než 2 000 W (2 kW). Slabší modely nedokážou dostatečně rozpálit grilovací plochu, maso se na nich nezatáhne, ale začne se v podstatě dusit ve vlastní šťávě. U prémiových modelů hledejte hodnoty mezi 2 200 a 3 000 W.
|Typ grilu
|Výhody
|Nevýhody
|Provozní náklady
|Plynový gril
|Rychlé nahřátí (5–10 min)
Přesná regulace teploty
Čistý provoz bez popela
Vhodný pro začátečníky
|Vyšší pořizovací cena
Manipulace a skladování těžké lahve
Slabší kouřové aroma
|Střední
|Elektrický gril
|Minimum kouře a žádný popel
Možnost využití v interiéru i na balkoně
Bezpečné a jednoduché ovládání
|Závislost na elektrické síti
Chybí kouřová chuť
Nižší maximální teploty
|Nízké
|Gril na dřevěné uhlí
|Výrazná kouřová chuť
Velmi vysoké teploty (ideální na steaky)
Nižší pořizovací cena u základních modelů
|Dlouhé rozehřívání a zapalování
Složitá a nepřesná regulace teploty
Nutnost neustálého čištění popela
|Vyšší
|Hybridní (kombinovaný)
|Kombinace plynu i uhlí v jednom těle
Možnost volby dle času a chuti
|Vysoká pořizovací cena
Velmi omezený výběr modelů na trhu
|Střední až vyšší
Jak vybrat gril pro přímé grilování, nepřímé grilování a uzení
Výběr grilu zásadně ovlivňuje i to, jaké speciality na něm chcete připravovat. Ne všechno maso se totiž hodí nad otevřený plamen. Zatímco rychlému steaku přímý žár prospěje, celé kuře nebo vepřové koleno byste na povrchu spálili, zatímco uvnitř by zůstalo syrové. Pro pokročilejší techniky (nepřímé grilování a uzení) je naprostým základem gril s dobře těsnícím víkem. Jak tyto metody správně praktikovat na dvou nejoblíbenějších typech grilů?
Jakým způsobem jde vařit na grilu
1. Přímé grilování (zdroj tepla přímo pod jídlem)
Ideální pro rychlé kousky, které máte hotové do 20 minut – steaky, burgery, klobásy, špízy nebo zelenina. Jde zároveň o nejsnazší způsob přípravy, který zvládnete se všemy typy grilů.
2. Nepřímé grilování (metoda horkovzdušné trouby)
Vhodné pro větší kusy masa (celé kuře, žebírka, krkovice vcelku), které vyžadují delší čas a nižší teplotu. Maso neleží přímo nad ohněm, ale teplo kolem něj cirkuluje pod zavřeným víkem. Pro tento způsob grilování už ovšem budete potřebovat plynový gril, nebo gril na dřevěné uhlí. Většina elektrických grilů má totiž jen jednu topnou spirálu, takže kontaktu masa s rozpáleným roštem se nevyhnete.
U plynového grilu zapínáte jen hořáky na jedné straně grilu, zatímco jídlo dáváte na rošt nad vypnutými hořáky.
Gril na dřevěné uhlí je potřeba vybrat s dostatečně velkým žárovištěm, aby se žhavé uhlí nebo brikety daly posunout na jednu stranu. Jídlo pak dáváte nad prázdnou stranu žároviště.
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3. Uzení na grilu
Dodá jídlu naprosto neopakovatelné kouřové aroma pomocí aromatických dřevěných štěpek. Podobně jako u nepřímého grilování je ovšem potřeba počítat s tím, že k uzení budete potřebovat plynový gril nebo gril na dřevěné uhlí.
Základní příprava grilů je stejná jako u nepřímého grilování. Liší se jen příprava na samotné uzení.
U grilu na dřevěné uhlí stačí štěpky, nebo špalky armoatického dřeva nasypat přímo na hořící uhlí. Vedle uhlí je dobré ještě dát misku s vodou, aby pod víkem grilu zůstala správná vlhkost.
K plynovému grilu je potřeba koupit speciální nádobu, Ve které se přímo na flavorizér, nebo rošt nad zapáleným hořákem umístí štěpky aromatického dřeva. Některé modely se s tímto příslušenstvím už prodávají, pokud tak chcete udit pravidelně, vyplatí se při nákupu koukat především na ně.
Nákupní tip
Pokud dopředu víte, že plánujete v grilu často udit nebo dělat trhané vepřové maso, poohlédněte se po peletovém grilu nebo keramickém Kamado grilu, které jsou pro tyto pomalé low-and-slow metody přímo stvořené a udrží stabilní teplotu i bez vaší asistence. Naopak na elektrickém kontaktním grilu tyto techniky kvůli absenci uzavřeného vzdušného prostoru zrealizovat nelze.
Jak vybrat gril podle technických parametrů?
Když už víte, jaké palivo zvolíte, dalším krokem je se zorientovat v technických parametrech samotné konstrukce.
Jaké parametry zvážit při výběru grilu
Výběr podle cílového prostoru a počtu osob
Při nákupu musíte přesně vědět, pro kolik lidí budete standardně vařit. Velikost grilu se udává v centimetrech čtverečních (cm2) grilovací plochy. Obecně se doporučuje zakoupit gril přibližně o 30 % větší, než si myslíte, že reálně využijete. Na roštu totiž potřebujete volné místo pro manipulaci s obracečkou a pro vytvoření zóny s nižší teplotou.
- Do 1 500 cm2: Vhodné pro 1 až 2 osoby. Typická velikost pro stolní, kontaktní gril nebo malé přenosné uhlové modely.
- 1 500 až 3 000 cm2: Ideální rozměr pro standardní rodinu (3 až 5 osob). Nabízí dostatek prostoru pro maso i přílohovou zeleninu zároveň.
- 3 000 až 5 000 cm2: Velké grily pro party a rodinné oslavy (6 až 10 osob).
- Nad 5 000 cm2: Profesionální zařízení a rozměrné zahradní kuchyně pro masové akce.
Materiál grilovací plochy (roštu)
Materiál, ze kterého je vyroben rošt nebo deska, zásadně ovlivňuje distribuci tepla a náročnost následného čištění.
- Litina: Absolutní špička v akumulaci tepla. Jakmile litinový rošt rozpálíte, drží teplo velmi dlouho a vytvoří na mase ono dokonalé, kýžené mřížkované opálení. Je však těžká a vyžaduje péči (nesmí zůstat dlouho ve vlhku, jinak hrozí koroze).
- Nerezová ocel: Extrémně odolná vůči korozi, má prakticky neomezenou životnost a velmi snadno se čistí (lze ji drhnout i hrubou silou). Teplo však neudrží tak dobře jako masivní litina.
- Smaltovaná ocel: Ocelový rošt potažený vrstvou porcelánového smaltu. Představuje rozumný kompromis mezi cenou a výkonem. Smalt brání přichytávání masa a chrání kov před korozí, je však křehký – při nešetrném čištění drátěným kartáčem ho můžete odloupnout.
- Teflon a nepřilnavé povrchy: Používají se primárně u elektrických a stolních grilů. Jsou skvělé na údržbu, ale nesmíte na ně sáhnout kovovým náčiním, abyste povrch nepoškrábali.
Praktická výbava a moderní chytré vychytávky
Při výběru grilu se nezapomeňte zaměřit také na detaily, díky kterým bude grilování vaší nejoblínenější činností na zahradě:
- Dobře těsnící víko: Základní předpoklad pro jakékoliv pokročilejší grilování. Umožňuje takzvané nepřímé grilování – metoda, kdy zdroj tepla nepůsobí přímo pod masem, ale horký vzduch cirkuluje pod zavřeným víkem jako v horkovzdušné troubě.
- Integrovaný teploměr: Umístěný přímo ve víku. Poskytuje okamžitý přehled o teplotě uvnitř, aniž byste museli gril otevírat a pouštět teplo ven.
- Odkapávací miska: Vyměnitelná nebo omyvatelná nádoba na dně grilovací vany. Správně navržený systém odvodu tuku chrání vaše zdraví před přepálenými karcinogenními zplodinami.
- Dvířka pro přikládání: U grilů na uhlí hledejte dělený nebo odklápěcí rošt, případně samostatná boční dvířka. Umožní vám doplnit palivo během dlouhého pečení bez nutnosti sundávat horký rošt plný jídla.
Nastupující trend Smart Grilling
V posledních sezónách zažívá obrovský boom segment takzvaných chytrých grilů. Prémiové modely, zejména peletové, elektrické a vyšší třídy plynových, jsou dnes vybaveny Wi-Fi a Bluetooth modulem.
Jak to funguje? Gril jednoduše propojíte s mobilní aplikací ve smartphonu, do masa zapíchnete integrovanou teplotní sondu, v telefonu zvolíte typ masa (např. hovězí steak – medium rare) a aplikace vás sama upozorní, jakmile vnitřní teplota masa dosáhne ideální hodnoty.
Některé systémy využívají i jednoduché AI asistenty, kteří na základě okolní teploty propočítávají přesný čas dokončení pokrmu.
Kolik do nákupu grilu investovat?
- Cena do 1 000 Kč: V této relaci pořídíte malé, otevřené stolní elektrické grily nebo jednoduché, tenkostěnné kulaté grily na dřevěné uhlí (tzv. třínožky). Jsou vhodné pro občasné grilování pro dvě osoby na terase nebo u vody. Konstrukce bývá méně stabilní a plechy tenké, což vede k rychlému prorezivění a nestabilitě tepla.
- Cena od 1 000 do 5 000 Kč: Zde již najdete velmi kvalitní, výkonné elektrické kontaktní grily s digitálním displejem, robustnější kotlové grily na uhlí s tlustým smaltovaným plechem a základní menší plynové modely. Ideální kategorie pro rodiny, které přes letní sezónu grilují pravidelně.
- Cena od 5 000 do 10 000 Kč: Zlatá střední cesta pro rodinné domy a náročnější zahrádkáře. V této hladině pořídíte špičkové kotlové grily na dřevěné uhlí z tlustých smaltovaných plechů s bohatým příslušenstvím a již velmi solidní stabilní plynové grily se 2 až 3 hořáky.
- Cena od 10 000 do 20 000 Kč: Vyšší třída, kde už jako gastro nadšenec nesáhnete vedle. Najdete zde robustní plynové grilovací stanice se 3 až 4 hořáky a nerezovými či litinovými rošty, technologicky nejvyspělejší uhlíkové grily s pružinovými panty a také základní modely menších keramických grilů. Materiály perfektně drží teplo a výrobci na ně poskytují dlouholeté záruky.
- Cena nad 20 000 Kč: Kategorie bez kompromisů. Sem spadají legendární masivní keramické grily typu kamado (zejména ikonické originály Big Green Egg), luxusní peletové smart grily s automatickým dávkováním paliva a digitálním termostatem nebo obrovské designové plynové kuchyně se zabudovanými bočními vařiči, dřezy a infračervenými hořáky pro profesionální zatažení steaků.
Zásady bezpečného grilování a údržba
Aby vám investice do nového stroje vydržela mnoho let a grilování neskončilo nehodou, dodržujte ověřená pravidla.
Bezpečnost na prvním místě
- Stabilní prostor: Venkovní grily provozujte výhradně na volném prostranství, minimálně 3 metry od jakýchkoliv hořlavých materiálů (stěny domu, dřevěné pergoly, převislé větve stromů). Nikdy negrilujte s venkovním grilem v garáži či uzavřeném stanu.
- Správné podpalování: U uhlí používejte výhradně pevné či tekuté podpalovače k tomu určené. Nikdy na rozpálené uhlíky nelijte benzín nebo líh – hrozí explozivní vzplanutí a těžké popáleniny.
- Zásada hašení: Pokud v grilu vzplane odkapávající tuk, nikdy ho nehaste vodou! Voda na rozpáleném tuku vytvoří obrovský ohnivý gejzír. Stačí úplně zavřít víko grilu a utěsnit všechny vzduchové průduchy, čímž oheň odříznete od kyslíku. U elektrického grilu je prvním krokem okamžité vytažení přívodního kabelu ze sítě.
- Kontrola plynu mýdlovou vodou: U plynových modelů před začátkem sezóny potřete hadice a spoje vodou se saponátem. Pokud po puštění ventilu na bombě začne směs pěnit a tvořit bublinky, dochází k úniku plynu a hadici je nutné vyměnit.
Jak vyčistit gril bez námahy?
Čištění grilu nemusí být noční můrou, pokud ho provádíte za tepla. Spálené zbytky jídla se totiž nejlépe odstraňují pomocí metody vypálení.
- Po ukončení grilování nechte gril běžet na maximální výkon (nebo nechte rozhořet uhlí) se zavřeným víkem po dobu cca 10–15 minut. Zbytky jídla a tuku zuhelnatí.
- Vezměte speciální ocelový nebo mosazný kartáč na rošty a mechanicky očistěte zuhelnatělé nečistoty.
- Čistý rošt následně lehce potřete jedlým olejem, skvělý je olej ve spreji. Vytvoří ochrannou vrstvu proti korozi a zamezí přichytávání masa při příštím vaření.
- Na silnou, zažranou mastnotu na vnitřních stěnách vany skvěle fungují osvědčené domácí prostředky jako jedlá soda rozpuštěná s octem a citronová šťáva. Nechte je působit a následně setřete.
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Jak vyčistit gril? Praktický návod pro grily plynové, elektrické i na uhlí
Příprava na novou sezónu
Před prvním jarním grilováním gril kompletně rozeberte (vyjměte rošty, flavorizéry, misky na tuk), odstraňte zbytky starého popela a zkontrolujte dotažení všech nýtů, šroubů a koleček. Promažte pohyblivé části a rošty ošetřete olejem. Gril skladujte ideálně pod speciálním nepromokavým obalem, který ho ochrání před prachem a vlhkostí v garáži či zahradním domku.
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Než prvně nastartujete gril, dejte mu péči, aby sloužil jako nový
Nejčastější chyby při výběru grilu