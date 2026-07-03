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Jak vybrat chladicí box do auta? Přehled boxů a termotašek pro každý rozpočet

Autor:
  11:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
12 fotografií
Ať už jedete autem na dovolenou po Česku nebo do Chorvatska či Itálie, určitě oceníte chladné místo na nápoje a potraviny. Skvělou vychytávkou jsou například chladicí boxy, termotašky, batohy nebo autochladničky. Při hledání té nejvýhodnější varianty se však nesmíte dívat jen na cenu.

Pokud se ohlížíte po chladicím boxu nebo termotašce do auta, měli byste si nejprve ujasnit, co přesně od výrobku očekáváte a jaká kritéria by měl splňovat. Vybrat si totiž můžete ze stovek produktů od několika desítek korun až po pár tisíc, a každý z nich vám nabídne něco jiného. Ne každý se navíc hodí do auta a ne každý vystačí na celodenní výlet.

Obsah

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Chladicí box, taška nebo batoh?

Při výběru chladicího boxu/tašky zvažte:

  • objem
  • způsob chlazení
  • napájení
  • hmotnost
  • dobu udržení chladu

Chladicí box, termotaška i batoh sice udrží jídlo a nápoje studené, neměli bychom je však zaměňovat. Zatímco termotašky a batohy pořídíte i pod dvě stovky a můžete je brát s sebou prakticky kamkoliv, elektrické autochladničky se pohybují v řádu tisíců korun a mimo auto s nimi moc nepochodíte.

Vždy byste se tedy měli prvně zamyslet, na co je využijete, co všechno potřebujete dovnitř uskladnit a zda můžete box napájet.

Podle čeho vybrat chladicí produkt
TypHodí se naVýhody
TermotaškaPláž, koupaliště, piknikLehká, levná, skladná
Chladicí batohTuristika, výletyPohodlné nošení
Elektrický boxDlouhé cesty autemAktivně chladí
Aku boxKempování, rybařeníFunguje i bez zásuvky

Chladicí tašky a batohy do 300 korun

Pokud hledáte cenově dostupné řešení na jednodenní výlety, pobyt u vody nebo kratší cestu autem, můžete si vybrat hned z několika chladicích tašek a batohů v cenové hladině do 300 korun.

Nejlevnější je chladicí batoh z Lidlu s objemem 18 litrů za 179,90 korun, který podle výrobce zvládne uchovat obsah v chladu až pět hodin. Za tři stovky si pak můžete koupit termobrašnu značky Orion, která nabízí stejně velký objem.

Jen o 90 haléřů více stojí chladicí taška značky Crivit z Lidlu, která zaujme objemem 35 litrů a podle výrobce udrží nápoje v chladu až sedm hodin. Všechny tři modely ovšem patří mezi pasivní chladicí tašky a nejlépe fungují s předem vychlazeným obsahem a chladicími vložkami.

Nejlepší chladicí tašky a batohy do 300 korun
ProduktObjemCenaObchod
Chladicí batoh Lidl18 l179,90 KčLidl
Termobrašna Orion18 l299 KčOrion
Chladicí taška CRIVIT35 l299,90 KčLidl

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Chladicí tašky a batohy nad 300 korun

V případě, že hledáte něco lehkého a kompaktního, co byste si mohli vzít s sebou do auta i na túry, můžete sáhnout například po izotermickém lunchboxu značky Quechua. Do pětilitrové taštičky se vám vejde svačina na cestu, navíc ji můžete nést v ruce i si přehodit přes rameno.

Desetilitrový batoh stejné značky pak Decathlon prodává jen o čtyřicet korun dráž. I bez chladicí vložky udrží potraviny chladné po dobu 5 hodin, do postranních kapes se vám navíc vejde i lahev s vodou nebo karimatka. Za stejnou cenu se prodává i 10litrová termotaška značky Cattara.

Nejlepší chladicí tašky a batohy nad 300 korun
ProduktObjemCenaObchod
QUECHUA Lunchbox5 l349 KčDecathlon
CATTARA Termotaška10 l389 KčAlza
QUECHUA Ice Compact10 l389 KčDecathlon

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Chladicí boxy do auta do 3 000 korun

Na delší cesty autem se už vyplatí zvolit elektrický chladicí box, který na rozdíl od běžné termotašky jídlo i pití aktivně ochlazuje. Některé modely navíc můžete zapojit i do klasické zásuvky 230 V, takže najdou využití jak v autě, tak i na chatě nebo v kempu.

Nejdostupnější variantou v našem přehledu je chladicí box Compass 220/12 V za 1 299 korun s objemem 23 litrů. O něco dražší EverCool EC-0265 pak nabízí podobný objem 24 litrů, ovšem o téměř tři stovky dráž. Autochladnička Compass Blue pojme 25 litrů a je vybaven displejem zobrazujícím aktuální teplotu.

Nejdráž vyjde aku mobilní chladicí box Crivit z Lidlu za 2 999 korun. Na jednu stranu je sice o více než tisíc korun dražší než Compass Blue, na rozdíl od ostatních autochladniček však dokáže díky vestavěnému akumulátoru chladit i bez připojení k automobilu nebo elektrické síti.

Nejlepší chladicí boxy do auta do 3 000 korun
ProduktObjemCenaObchod
COMPASS 220/12 V23 l1 299 KčAlza
EverCool EC-026524 l1 590 KčAlza
Compass BLUE25 l1 922 KčDatart
Aku box CRIVIT24 l2 999 KčLidl

Jak velký chladicí box zvolit?

To závisí především na tom, kolik lidí bude box využívat a na jak dlouhou dobu. Příliš malý box se rychle zaplní, zbytečně velký zase zabere více místa v autě a hůře se přenáší.

  • 5 až 10 litrů – vhodné pro jednu osobu, oběd, svačinu nebo nápoje
  • 15 až 20 litrů – ideální na jednodenní výlet pro pár nebo menší rodinu
  • 20 až 25 litrů – skvělé na delší cestování autem a víkendové pobyty
  • 30 litrů a více – nejlepší volba pro rodinnou dovolenou, kempování nebo převoz většího množství jídla a pití

Pokud hodláte box vzít na letní dovolenou autem, vyplatí se sáhnout po takovém, který bude mít objem alespoň 20 litrů. Do takto velkého boxu se bez problémů vejde pití, svačina i jídlo na několik hodin cesty.

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Témata: batoh, Lidl, Obchod

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