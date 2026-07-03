Pokud se ohlížíte po chladicím boxu nebo termotašce do auta, měli byste si nejprve ujasnit, co přesně od výrobku očekáváte a jaká kritéria by měl splňovat. Vybrat si totiž můžete ze stovek produktů od několika desítek korun až po pár tisíc, a každý z nich vám nabídne něco jiného. Ne každý se navíc hodí do auta a ne každý vystačí na celodenní výlet.
Obsah
|
Poprvé do kempu s karavanem? 10 otázek, které si každý pokládá, ale nezeptá se
Chladicí box, taška nebo batoh?
Při výběru chladicího boxu/tašky zvažte:
Chladicí box, termotaška i batoh sice udrží jídlo a nápoje studené, neměli bychom je však zaměňovat. Zatímco termotašky a batohy pořídíte i pod dvě stovky a můžete je brát s sebou prakticky kamkoliv, elektrické autochladničky se pohybují v řádu tisíců korun a mimo auto s nimi moc nepochodíte.
Vždy byste se tedy měli prvně zamyslet, na co je využijete, co všechno potřebujete dovnitř uskladnit a zda můžete box napájet.
|Typ
|Hodí se na
|Výhody
|Termotaška
|Pláž, koupaliště, piknik
|Lehká, levná, skladná
|Chladicí batoh
|Turistika, výlety
|Pohodlné nošení
|Elektrický box
|Dlouhé cesty autem
|Aktivně chladí
|Aku box
|Kempování, rybaření
|Funguje i bez zásuvky
Chladicí tašky a batohy do 300 korun
Pokud hledáte cenově dostupné řešení na jednodenní výlety, pobyt u vody nebo kratší cestu autem, můžete si vybrat hned z několika chladicích tašek a batohů v cenové hladině do 300 korun.
Nejlevnější je chladicí batoh z Lidlu s objemem 18 litrů za 179,90 korun, který podle výrobce zvládne uchovat obsah v chladu až pět hodin. Za tři stovky si pak můžete koupit termobrašnu značky Orion, která nabízí stejně velký objem.
Jen o 90 haléřů více stojí chladicí taška značky Crivit z Lidlu, která zaujme objemem 35 litrů a podle výrobce udrží nápoje v chladu až sedm hodin. Všechny tři modely ovšem patří mezi pasivní chladicí tašky a nejlépe fungují s předem vychlazeným obsahem a chladicími vložkami.
|Produkt
|Objem
|Cena
|Obchod
|Chladicí batoh Lidl
|18 l
|179,90 Kč
|Lidl
|Termobrašna Orion
|18 l
|299 Kč
|Orion
|Chladicí taška CRIVIT
|35 l
|299,90 Kč
|Lidl
|
Cesta do Chorvatska 2026: mýtné, dálniční známky, trasa i ceny
Chladicí tašky a batohy nad 300 korun
V případě, že hledáte něco lehkého a kompaktního, co byste si mohli vzít s sebou do auta i na túry, můžete sáhnout například po izotermickém lunchboxu značky Quechua. Do pětilitrové taštičky se vám vejde svačina na cestu, navíc ji můžete nést v ruce i si přehodit přes rameno.
Desetilitrový batoh stejné značky pak Decathlon prodává jen o čtyřicet korun dráž. I bez chladicí vložky udrží potraviny chladné po dobu 5 hodin, do postranních kapes se vám navíc vejde i lahev s vodou nebo karimatka. Za stejnou cenu se prodává i 10litrová termotaška značky Cattara.
|Produkt
|Objem
|Cena
|Obchod
|QUECHUA Lunchbox
|5 l
|349 Kč
|Decathlon
|CATTARA Termotaška
|10 l
|389 Kč
|Alza
|QUECHUA Ice Compact
|10 l
|389 Kč
|Decathlon
|
Cesta do Itálie autem 2026: doklady, mýtné a trasy bez stresu
Chladicí boxy do auta do 3 000 korun
Na delší cesty autem se už vyplatí zvolit elektrický chladicí box, který na rozdíl od běžné termotašky jídlo i pití aktivně ochlazuje. Některé modely navíc můžete zapojit i do klasické zásuvky 230 V, takže najdou využití jak v autě, tak i na chatě nebo v kempu.
Nejdostupnější variantou v našem přehledu je chladicí box Compass 220/12 V za 1 299 korun s objemem 23 litrů. O něco dražší EverCool EC-0265 pak nabízí podobný objem 24 litrů, ovšem o téměř tři stovky dráž. Autochladnička Compass Blue pojme 25 litrů a je vybaven displejem zobrazujícím aktuální teplotu.
Nejdráž vyjde aku mobilní chladicí box Crivit z Lidlu za 2 999 korun. Na jednu stranu je sice o více než tisíc korun dražší než Compass Blue, na rozdíl od ostatních autochladniček však dokáže díky vestavěnému akumulátoru chladit i bez připojení k automobilu nebo elektrické síti.
|Produkt
|Objem
|Cena
|Obchod
|COMPASS 220/12 V
|23 l
|1 299 Kč
|Alza
|EverCool EC-0265
|24 l
|1 590 Kč
|Alza
|Compass BLUE
|25 l
|1 922 Kč
|Datart
|Aku box CRIVIT
|24 l
|2 999 Kč
|Lidl
Jak velký chladicí box zvolit?
To závisí především na tom, kolik lidí bude box využívat a na jak dlouhou dobu. Příliš malý box se rychle zaplní, zbytečně velký zase zabere více místa v autě a hůře se přenáší.
- 5 až 10 litrů – vhodné pro jednu osobu, oběd, svačinu nebo nápoje
- 15 až 20 litrů – ideální na jednodenní výlet pro pár nebo menší rodinu
- 20 až 25 litrů – skvělé na delší cestování autem a víkendové pobyty
- 30 litrů a více – nejlepší volba pro rodinnou dovolenou, kempování nebo převoz většího množství jídla a pití
Pokud hodláte box vzít na letní dovolenou autem, vyplatí se sáhnout po takovém, který bude mít objem alespoň 20 litrů. Do takto velkého boxu se bez problémů vejde pití, svačina i jídlo na několik hodin cesty.