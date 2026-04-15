Veleton: Data, která v katalozích nenajdete
Chyby při stavbě se dnes trestuhodně prodražují. Jarní kolo online festivalu Veleton, které běží od 11. do 19. dubna 2026, sází na syrovou realitu místo naleštěných reklamních videí. Experti zde mluví o skutečných nákladech, konkrétních realizacích i přešlapech, které se v praxi stále opakují.
Kromě vytápění festival pokrývá zateplení, větrání i celkovou ekonomiku staveb. Vše probíhá online, živě a s možností přímých dotazů. Program doplňují virtuální stánky a soutěže o ceny přesahující 350 000 Kč.
Kompletní program a registrace na: www.veleton.cz
Konec mýtů: Moderní dům jako zimní kožich
Experti hned v úvodu rozmetali představu o existenci „vítězného“ zdroje pro každého. „Ideální zdroj neexistuje, existuje pouze správné řešení pro konkrétní objekt,“ zdůraznil Lukáš Maštera. Richard Beber jej doplnil varováním – zatímco pro novostavbu je tepelné čerpadlo technologickým vrcholem, v nezatepleném domě se starými radiátory se může stát ekonomickou pastí.
Zajímavý obrat nastal u nízkoenergetických domů. Beber je přirovnal ke kvalitnímu kožichu: v zimě skvěle izoluje, ale v horkém létě se v něm lidé „upečou“. Role čerpadla se zde proto zásadně mění – jeho hlavní zbraní už není jen topení, ale čím dál žádanější funkce aktivního chlazení.
Renesance dřeva: Pohoda bez neustálého přikládání
Biomasa zažívá velký návrat, tentokrát v plné automatizaci. Roman Tihelka vyvrátil obavy z „otročení“ kotli. „Kombinované systémy dnes zvládnou autonomní přechod ze dřeva na pelety. Jakmile dohoří polena, systém sám převezme štafetu a topí dál,“ popsal Tihelka. Díky propojení s akumulačními nádržemi se komfort dříve nemyslitelný u dřeva začíná blížit plně bezúdržbovým technologiím.
Plyn jako chytrý tah při rekonstrukci
Lukáš Maštera postavil plynové kondenzační kotle do role efektivního spojence pro postupné rekonstrukce. Moderní kotle díky obrovskému rozsahu modulace výkonu plynule obslouží dům před zateplením i po něm. „Investice do výměny kotle vyjde na pár desítek tisíc. To majiteli uvolní ruce, aby mohl peníze vrhnout do oken či izolace,“ vysvětlil Maštera. Přechod ze starého atmosférického kotle přitom dokáže okamžitě srazit náklady na palivo až o 30 %.
Pozor na detaily: Hluk a bezpečnostní zóny
Diskuze, kterou neutichající zájem diváků protáhl o půl hodiny, odhalila i praktická rizika. Richard Beber varoval před hlukovými limity a specifiky nových ekologických chladiv na bázi propanu. Ta sice nabízejí špičkové parametry, ale vyžadují nekompromisně profesionální montáž kvůli bezpečnostním zónám. Závěrečný verdikt panelistů byl vzácně jednotný: Sázka na prověřenou firmu s vlastním servisem je důležitější než značka samotného stroje.
Obsah vznikl ve spolupráci se festivalem Veleton.