Jak úsporně vytápět v roce 2026? Experti na Veletonu srovnali plyn, čerpadla i dřevo

Autor:
Ve spolupráci
Osmý ročník online stavebního festivalu Veleton odstartoval živou panelovou diskuzí. Ta se zaměřila na to nejpalčivější: Jaký zdroj tepla zvolit v džungli měnící se legislativy a kolísajících cen energií? U jednoho stolu se střetli tři lídři oboru – Richard Beber (tepelná čerpadla), Lukáš Maštera (plyn) a Roman Tihelka (biomasa). Jejich vzkaz byl neúprosně upřímný: univerzální recept neexistuje, rozhoduje stav domu a vaše nároky na komfort.
Jak vytápět úsporně v roce 2026? Tepelné čerpadlo, plyn, nebo dřevo

Jak vytápět úsporně v roce 2026? Tepelné čerpadlo, plyn, nebo dřevo

: Jaký zdroj tepla zvolit v džungli měnící se legislativy a kolísajících cen...
: Jaký zdroj tepla zvolit v džungli měnící se legislativy a kolísajících cen...
Jak vytápět úsporně v roce 2026? Tepelné čerpadlo, plyn, nebo dřevo
Jak vytápět úsporně v roce 2026? Tepelné čerpadlo, plyn, nebo dřevo
Veleton: Data, která v katalozích nenajdete

Chyby při stavbě se dnes trestuhodně prodražují. Jarní kolo online festivalu Veleton, které běží od 11. do 19. dubna 2026, sází na syrovou realitu místo naleštěných reklamních videí. Experti zde mluví o skutečných nákladech, konkrétních realizacích i přešlapech, které se v praxi stále opakují.

Kromě vytápění festival pokrývá zateplení, větrání i celkovou ekonomiku staveb. Vše probíhá online, živě a s možností přímých dotazů. Program doplňují virtuální stánky a soutěže o ceny přesahující 350 000 Kč.

Konec mýtů: Moderní dům jako zimní kožich

Experti hned v úvodu rozmetali představu o existenci „vítězného“ zdroje pro každého. „Ideální zdroj neexistuje, existuje pouze správné řešení pro konkrétní objekt,“ zdůraznil Lukáš Maštera. Richard Beber jej doplnil varováním – zatímco pro novostavbu je tepelné čerpadlo technologickým vrcholem, v nezatepleném domě se starými radiátory se může stát ekonomickou pastí.

Zajímavý obrat nastal u nízkoenergetických domů. Beber je přirovnal ke kvalitnímu kožichu: v zimě skvěle izoluje, ale v horkém létě se v něm lidé „upečou“. Role čerpadla se zde proto zásadně mění – jeho hlavní zbraní už není jen topení, ale čím dál žádanější funkce aktivního chlazení.

Renesance dřeva: Pohoda bez neustálého přikládání

Biomasa zažívá velký návrat, tentokrát v plné automatizaci. Roman Tihelka vyvrátil obavy z „otročení“ kotli. „Kombinované systémy dnes zvládnou autonomní přechod ze dřeva na pelety. Jakmile dohoří polena, systém sám převezme štafetu a topí dál,“ popsal Tihelka. Díky propojení s akumulačními nádržemi se komfort dříve nemyslitelný u dřeva začíná blížit plně bezúdržbovým technologiím.

Plyn jako chytrý tah při rekonstrukci

Lukáš Maštera postavil plynové kondenzační kotle do role efektivního spojence pro postupné rekonstrukce. Moderní kotle díky obrovskému rozsahu modulace výkonu plynule obslouží dům před zateplením i po něm. „Investice do výměny kotle vyjde na pár desítek tisíc. To majiteli uvolní ruce, aby mohl peníze vrhnout do oken či izolace,“ vysvětlil Maštera. Přechod ze starého atmosférického kotle přitom dokáže okamžitě srazit náklady na palivo až o 30 %.

Pozor na detaily: Hluk a bezpečnostní zóny

Diskuze, kterou neutichající zájem diváků protáhl o půl hodiny, odhalila i praktická rizika. Richard Beber varoval před hlukovými limity a specifiky nových ekologických chladiv na bázi propanu. Ta sice nabízejí špičkové parametry, ale vyžadují nekompromisně profesionální montáž kvůli bezpečnostním zónám. Závěrečný verdikt panelistů byl vzácně jednotný: Sázka na prověřenou firmu s vlastním servisem je důležitější než značka samotného stroje.

Obsah vznikl ve spolupráci se festivalem Veleton.

Nejčtenější

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

Stylistka radí: Jak na jarní detox šatníku a kombinování outfitů

Podle osobní stylistky Petry Kasalové má móda kouzelnou moc. Dokáže zlepšit...

Možná to znáte taky. Komoda je nacpaná k prasknutí, ale vy přesto každé ráno marně hledáte, co na sebe. Jarní detox domácnosti je ideální příležitostí ke změně. Přinášíme vám osvědčené tipy, jak...

Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace, MOL ruší slevy na palivo

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají....

Legendární burger z KFC míří do Čech. Ve světě sklidil úspěch, u nás moc nenadchl

KFC představilo Double Down

Místo housky pořádná porce kuřete. KFC vrací do nabídky svůj kontroverzní hit zvaný Double Down, v Česku je poprvé. Vyrazili jsme zjistit, zda se tento „masitý extrém“ opravdu vyplatí, nebo jestli...

Obyčejná kedlubna skrývá překvapivou sílu. Pomáhá hubnout a nastartuje trávení

Ilustrační snímek

Většina z nás ji vnímá jako obyčejnou svačinu z dětství, kterou stačilo oloupat a posypat solí. Přitom kedlubna patří k nutričně nejbohatším plodinám, které dokážeme vypěstovat. Pokud ji ve svém...

Jak úsporně vytápět v roce 2026? Experti na Veletonu srovnali plyn, čerpadla i dřevo

Ve spolupráci
Jak vytápět úsporně v roce 2026? Tepelné čerpadlo, plyn, nebo dřevo

Osmý ročník online stavebního festivalu Veleton odstartoval živou panelovou diskuzí. Ta se zaměřila na to nejpalčivější: Jaký zdroj tepla zvolit v džungli měnící se legislativy a kolísajících cen...

15. dubna 2026

Tenisky v pračce nemusí skončit katastrofou. Záleží na otáčkách a teplotě vody

Každý druhý je hledá v bílé barvě, ukazují data.

Hodit špinavé boty do bubnu pračky, otočit knoflíkem a doufat v zázrak je hazard, který se nevyplácí. Stačí jedna chyba v teplotě nebo nevhodný prací program a z vašich oblíbených tenisek se stane...

14. dubna 2026  18:20

Většina zahradníků volí špatně. Který typ nůžek se hodí na jakou práci?

Mechanické nůžky na živý plot zvládnou přesný střih, ale při větších plochách...

Výběr zahradních nůžek není jen o značce nebo ceně. Každý typ, od klasických nůžek přes elektrické až po akumulátorové, má své specifické využití. Špatně zvolené nůžky mohou způsobit poškození větví,...

14. dubna 2026  15:20

Matcha slibuje energii a antioxidanty. Víte, kdy vám může naopak škodit?

Matcha, japonský práškový zelený čaj z jemně mletých listů čajovníku.

Jemný zelený prášek, který dokáže víc než jen povzbudit. Matcha je čaj, který podporuje soustředění i energii. Tento zelený zázrak má ale svá pravidla. Při nesprávném pití se mohou projevit nežádoucí...

14. dubna 2026  11:45

Neobvyklá soutěž hledá nejhorší fotografy. Odměna přesahuje milion korun

Vidět polární záři na Islandu je zážitkem na celý život.

Umíte fotit jen rozostřené šmouhy? Gratulujeme, možná jste právě vyhráli jackpot. Islandská letecká společnost Icelandair spustila kampaň, ve které hledá ty nejhorší fotografy na světě. Vítězi nabízí...

14. dubna 2026  8:30

Vyhazujete starý nábytek? Tyto vychytávky ho změní k nepoznání i za pár korun

Je vaše domácnost minimalistická a není v ní nic víc než to, co skutečně...

Chcete, aby váš byt vypadal luxusně, ale nechce se vám investovat do nového nábytku? Dobrou zprávou je, že často stačí pár drobných úprav. Nové úchytky, LED podsvícení nebo stylové panely dokážou...

14. dubna 2026

Čištění spár v koupelně bez námahy. Stačí dvě věci, které máte v kuchyni

Koupelna je celá stylizovaná do modré barvy, připomínající Řecko.

Pohled na zašedlé nebo nažloutlé spáry mezi kachličkami dokáže pokazit radost i z té nejčistší koupelny. Usazená mastnota, zbytky mýdla a vodní kámen vytvářejí ideální živnou půdu pro neviditelné...

13. dubna 2026  18:25

Štítky na oblečení lžou. Naučte se v nich číst a ušetřete tisíce za praní

Praní při nízkých teplotách šetří energii, prádlo i životní prostředí.

Většina lidí se při praní, sušení nebo žehlení řídí symboly na štítku. Tyto pokyny však často bývají mnohem opatrnější, než je ve skutečnosti nutné. Pokud se v těchto symbolech naučíte číst, můžete...

13. dubna 2026  11:45

Walkingpad vrací pohyb do kanceláře. Záda i váha se vám odvděčí během týdnů

ilustrační snímek

Průměrný Čech stráví v sedě až devět hodin denně: v kanceláři, v autě a večer u televize. Důsledkem je ochablé svalstvo středu těla, chronické bolesti krční páteře a neustálá únava. Tělo nám špatný...

13. dubna 2026  8:30

Pondělní účtenka: Vraťte se zpět do formy. Proteinové potraviny zlevňují až o 40 %

Mít svalovou hmotu není jen věcí specifické estetiky. Svaly jsou dobré i pro...

Proteinové potraviny jsou obrovským hitem, zdaleka však ne jen mezi vrcholnými sportovci. Pomáhají zasytit, doplnit bílkoviny, často poslouží i jako rychlá svačina po cvičení. Nevýhodou bývá jejich...

13. dubna 2026

Granule pro psa: maso, nebo obilný šrot. Naučte se dešifrovat složení krmiv

Kupujte vždy jen přiměřené množství granulí, abyste nepřekročili dobu...

Většina majitelů psů vybírá krmivo podle líbivého obalu, známé značky nebo rady prodavače v nejbližším zverimexu. Nevědomky tak svému psovi mohou zadělávat na chronické záněty, potíže s ledvinami...

12. dubna 2026  18:20

Jak chránit oči v kanceláři? Pomůže vybavení i jedno jednoduché pravidlo

ilustrační snímek

Věděli jste, že únava zraku často začíná u špatné židle? Nevhodné nastavení pracovního místa nutí oči k nepřirozené námaze. Zjistěte, jak podle pohybové specialistky eliminovat přetížení očí a...

12. dubna 2026  15:20

