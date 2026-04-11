Jak správně vytáhnout klíště? Přehled pomůcek i nejčastějších chyb

Tereza Hrabinová
  19:00
Pokud se klíště přisaje, je důležitě ho odstranit co nejdříve. U boreliózy obvykle trvá přenos bakterií zhruba 24 hodin, u klíšťové encefalitidy ale může dojít k přenosu viru už během desítek minut.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Důležité je klíště nemačkat, netahat silou ani nevytáčet. Zapomeňte na sádlo, řepkový olej, kroucení proti směru hodinových ručiček a další babské rady.

Jak bezpečně odstranit klíště?

V případě, že dojde k přisátí, je nutné klíště odstranit co nejdříve. Pro jistotu můžete použít i gumové rukavice, zejména pokud máte záděry nebo jiná drobná poranění na kůži rukou.

  • Místo přisátí klíštěte vydezinfikujte.
  • Následně klíště uchopte těsně u hlavičky, co nejblíže ke kůži.
  • Opatrně klíštětem pohybujte viklavými pohyby a zároveň lehce táhněte.
  • Po odstranění klíštěte místo přisátí opět důkladně vydezinfikujte.

Jak vytáhnout klíště pinzetou?

Výhody:

  • dostupná v každé lékárně
  • přesná manipulace

Nevýhody:

  • hrozí zmáčknutí těla klíštěte
  • vyžaduje pevnou ruku a přesnost

Nejčastěji používanou pomůckou je klasická pinzeta s úzkými hroty. Klíště zakápněte dezinfekcí. Potom ho uchopte pinzetou co nejblíž k povrchu kůže a viklavými pohyby jej pomalu a opatrně vytáhněte z kůže. Snažte se ho přitom nepřetrhnout.

Pokud se klíště přetrhne, musíte ranku i se zbytkem klíštěte znovu vydezinfikovat a teprve potom se můžete dál pokoušet odstranit zbytky těla klíštěte. Po odstranění klíštěte ranku opět vydezinfikujte a klíště bezpečně zlikvidujte.

Jak použít kartu na klíště?

Výhody:

  • minimalizuje riziko zmáčknutí těla klíštěte
  • vejde se do peněženky

Nevýhody:

  • při nesprávném použití může dojít k přetržení klíštěte
  • hůře se používá na špatně dostupných místech (např. vlasy)

Speciální plastová karta funguje na principu malého výřezu, do kterého se klíště zachytí. Přiloží se co nejblíže ke kůži, následně se jemným tahem posouvá směrem ke klíštěti, které se „nabere“ do zářezu a postupně uvolní.

Důležité je netrhat prudce, ale vyvíjet plynulý tlak tak, aby se klíště odstranilo celé. Cílem není klíště vytrhnout silou, ale šetrně ho uvolnit bez zmáčknutí.

Háčky na klíšťata

Malé plastové háčky fungují podobně jako páčidlo. Klíště se zachytí do výřezu a jemným pohybem se uvolní.

  • vhodné i pro domácí mazlíčky
  • minimalizují tlak na tělo klíštěte
  • jednoduché použití

Smyčka či laso na klíště

Nástroj se zatahovací smyčkou, která se nasadí kolem klíštěte co nejblíže kůži a poté se jemně utáhne.

  • velmi přesné i u malých klíšťat
  • vhodné na citlivá místa (např. obličej)
  • menší riziko přetržení

Speciální kleštičky na klíště

Vypadají jako upravená pinzeta, ale mají širší nebo zahnuté konce pro lepší uchopení.

  • pevnější úchop než klasická pinzeta
  • vhodné pro větší klíšťata
  • snadnější manipulace pro méně zkušené

Jak vypadá flek po klíštěti?

Po odstranění klíštěte se běžně objeví malé zarudnutí v místě přisátí, které může lehce svědit nebo pálit. Taková reakce je normální a obvykle během několika dnů mizí. Pozornost je ale na místě, pokud se skvrna začne zvětšovat, má průměr několik centimetrů a postupně se rozšiřuje do tvaru kruhu s bledším středem.

Borelióza není jen červený kruh. Příznaky, které lidé často přehlížejí

Tzv. erythema migrans je typickým příznakem boreliózy a může se objevit s odstupem několika dní až týdnů po přisátí. V takovém případě je nutné vyhledat lékaře.

Co udělat s klíštětem? Spálit, nebo spláchnout

Po vytažení klíště nikdy nemačkejte holýma rukama. Infekce by se totiž mohla do těla dostat i drobnými rankami na kůži. Nejbezpečnější je klíště zabalit do papíru nebo ubrousku a na nehořlavém podkladu ho spálit.

Další možností je spláchnutí do toalety. Vyhození do odpadkového koše se nedoporučuje. Klíště může i po odstranění krátce přežívat a znovu se pohybovat.

Laboratorní vyšetření klíštěte podle odborníků obvykle nemá smysl. „Proti klíšťové encefalitidě se v době nákazy už nedá zasáhnout a u lymeské borreliózy platí, že jen u zhruba pěti procent nakažených klíšťat může dojít k přenosu infekce,“ vysvětluje Hana Roháčová z Nemocnice Na Bulovce.

Klíšťovou encefalitidou se mohou nakazit i očkovaní. Netuší, že nejsou chránění

Co se stane, když se klíště přetrhne?

Pokud při odstraňování zůstane v kůži část klíštěte, obvykle nejde o vážný problém. Zbytek kusadel se chová podobně jako drobná tříska. Tělo ho postupně samo vyloučí, případně se může vytvořit malý zánět nebo zatvrdlina.

Místo je důležité vydezinfikovat a několik dní sledovat. Pokud by se objevilo výrazné zarudnutí, hnisání nebo se ranka nehojila, je vhodné vyhledat lékaře.

Jak dlouho přežije klíště v bytě?

Klíště v bytě obvykle nepřežije dlouho. V suchém a teplém prostředí domácnosti hyne většinou během několika hodin až dnů, protože ke svému přežití potřebuje vyšší vlhkost. Za příznivějších podmínek, například ve vlhčím a chladnějším prostředí, může přežít i několik dní, výjimečně zhruba týden.

Sezona klíšťat. Jak letos stoprocentně ochránit svého mazlíčka

Proč je důležitá důkladná kontrola?

Nebezpečí z klíšťat

Jak dlouho žije klíště? Jeho životní cyklus trvá 3–5 let.

Odkud se klíště nakazí? Zdrojem bakterií a virů přenášených na člověka jsou pro klíšťata jejich přirození hostitelé – volně žijící obratlovci. U lymské boreliózy jsou to drobní hlodavci (myšice, hraboši apod.) nebo ptáci. U klíšťové encefalitidy jsou zdrojem zejména hlodavci, ale virus se přenáší i ze samice klíštěte přímo na její potomstvo.

Co s klíštětem po vytažení? V žádném případě se nesnažte klíště rozdrtit. Ideální je zabalit ho do ubrousku nebo kousku papíru a na nehořlavém podkladu bezpečně zapálit nebo hodit do záchodu.

Zdroj: Parazitologický ústav Biologického centra AV ČR.

Po návratu z přírody bychom neměli kontrolu těla odkládat. Klíšťata přenášejí především:

  • Lymskou boreliózu: Bakteriální onemocnění, jehož původce se z trávicího traktu klíštěte do rány dostává obvykle až po delší době sání, nejčastěji po 24 a více hodinách.
  • Klíšťovou encefalitidu: Virové onemocnění postihující nervový systém. Virus se nachází ve slinných žlázách klíštěte a může se přenést na člověka prakticky okamžitě po přisátí, někdy už během několika minut až hodin. Proti klíšťové encefalitidě existuje účinné očkování, proti borelióze nikoliv.

Klíště se může po těle pohybovat i několik hodin, než si najde vhodné místo k přisátí, proto se doporučuje kontrolu zopakovat i následující ráno.

Zdroje: Drmax.cz

