Důležité je klíště nemačkat, netahat silou ani nevytáčet. Zapomeňte na sádlo, řepkový olej, kroucení proti směru hodinových ručiček a další babské rady.
Jak bezpečně odstranit klíště?
V případě, že dojde k přisátí, je nutné klíště odstranit co nejdříve. Pro jistotu můžete použít i gumové rukavice, zejména pokud máte záděry nebo jiná drobná poranění na kůži rukou.
Jak vytáhnout klíště pinzetou?
Výhody:
Nevýhody:
Nejčastěji používanou pomůckou je klasická pinzeta s úzkými hroty. Klíště zakápněte dezinfekcí. Potom ho uchopte pinzetou co nejblíž k povrchu kůže a viklavými pohyby jej pomalu a opatrně vytáhněte z kůže. Snažte se ho přitom nepřetrhnout.
Pokud se klíště přetrhne, musíte ranku i se zbytkem klíštěte znovu vydezinfikovat a teprve potom se můžete dál pokoušet odstranit zbytky těla klíštěte. Po odstranění klíštěte ranku opět vydezinfikujte a klíště bezpečně zlikvidujte.
Jak použít kartu na klíště?
Výhody:
Nevýhody:
Speciální plastová karta funguje na principu malého výřezu, do kterého se klíště zachytí. Přiloží se co nejblíže ke kůži, následně se jemným tahem posouvá směrem ke klíštěti, které se „nabere“ do zářezu a postupně uvolní.
Důležité je netrhat prudce, ale vyvíjet plynulý tlak tak, aby se klíště odstranilo celé. Cílem není klíště vytrhnout silou, ale šetrně ho uvolnit bez zmáčknutí.
Háčky na klíšťata
Malé plastové háčky fungují podobně jako páčidlo. Klíště se zachytí do výřezu a jemným pohybem se uvolní.
- vhodné i pro domácí mazlíčky
- minimalizují tlak na tělo klíštěte
- jednoduché použití
Smyčka či laso na klíště
Nástroj se zatahovací smyčkou, která se nasadí kolem klíštěte co nejblíže kůži a poté se jemně utáhne.
- velmi přesné i u malých klíšťat
- vhodné na citlivá místa (např. obličej)
- menší riziko přetržení
Speciální kleštičky na klíště
Vypadají jako upravená pinzeta, ale mají širší nebo zahnuté konce pro lepší uchopení.
- pevnější úchop než klasická pinzeta
- vhodné pro větší klíšťata
- snadnější manipulace pro méně zkušené
Jak vypadá flek po klíštěti?
Po odstranění klíštěte se běžně objeví malé zarudnutí v místě přisátí, které může lehce svědit nebo pálit. Taková reakce je normální a obvykle během několika dnů mizí. Pozornost je ale na místě, pokud se skvrna začne zvětšovat, má průměr několik centimetrů a postupně se rozšiřuje do tvaru kruhu s bledším středem.
Tzv. erythema migrans je typickým příznakem boreliózy a může se objevit s odstupem několika dní až týdnů po přisátí. V takovém případě je nutné vyhledat lékaře.
Co udělat s klíštětem? Spálit, nebo spláchnout
Po vytažení klíště nikdy nemačkejte holýma rukama. Infekce by se totiž mohla do těla dostat i drobnými rankami na kůži. Nejbezpečnější je klíště zabalit do papíru nebo ubrousku a na nehořlavém podkladu ho spálit.
Další možností je spláchnutí do toalety. Vyhození do odpadkového koše se nedoporučuje. Klíště může i po odstranění krátce přežívat a znovu se pohybovat.
Laboratorní vyšetření klíštěte podle odborníků obvykle nemá smysl. „Proti klíšťové encefalitidě se v době nákazy už nedá zasáhnout a u lymeské borreliózy platí, že jen u zhruba pěti procent nakažených klíšťat může dojít k přenosu infekce,“ vysvětluje Hana Roháčová z Nemocnice Na Bulovce.
Co se stane, když se klíště přetrhne?
Pokud při odstraňování zůstane v kůži část klíštěte, obvykle nejde o vážný problém. Zbytek kusadel se chová podobně jako drobná tříska. Tělo ho postupně samo vyloučí, případně se může vytvořit malý zánět nebo zatvrdlina.
Místo je důležité vydezinfikovat a několik dní sledovat. Pokud by se objevilo výrazné zarudnutí, hnisání nebo se ranka nehojila, je vhodné vyhledat lékaře.
Jak dlouho přežije klíště v bytě?
Klíště v bytě obvykle nepřežije dlouho. V suchém a teplém prostředí domácnosti hyne většinou během několika hodin až dnů, protože ke svému přežití potřebuje vyšší vlhkost. Za příznivějších podmínek, například ve vlhčím a chladnějším prostředí, může přežít i několik dní, výjimečně zhruba týden.
Proč je důležitá důkladná kontrola?
Nebezpečí z klíšťat
Jak dlouho žije klíště? Jeho životní cyklus trvá 3–5 let.
Odkud se klíště nakazí? Zdrojem bakterií a virů přenášených na člověka jsou pro klíšťata jejich přirození hostitelé – volně žijící obratlovci. U lymské boreliózy jsou to drobní hlodavci (myšice, hraboši apod.) nebo ptáci. U klíšťové encefalitidy jsou zdrojem zejména hlodavci, ale virus se přenáší i ze samice klíštěte přímo na její potomstvo.
Co s klíštětem po vytažení? V žádném případě se nesnažte klíště rozdrtit. Ideální je zabalit ho do ubrousku nebo kousku papíru a na nehořlavém podkladu bezpečně zapálit nebo hodit do záchodu.
Zdroj: Parazitologický ústav Biologického centra AV ČR.
Po návratu z přírody bychom neměli kontrolu těla odkládat. Klíšťata přenášejí především:
- Lymskou boreliózu: Bakteriální onemocnění, jehož původce se z trávicího traktu klíštěte do rány dostává obvykle až po delší době sání, nejčastěji po 24 a více hodinách.
- Klíšťovou encefalitidu: Virové onemocnění postihující nervový systém. Virus se nachází ve slinných žlázách klíštěte a může se přenést na člověka prakticky okamžitě po přisátí, někdy už během několika minut až hodin. Proti klíšťové encefalitidě existuje účinné očkování, proti borelióze nikoliv.
Klíště se může po těle pohybovat i několik hodin, než si najde vhodné místo k přisátí, proto se doporučuje kontrolu zopakovat i následující ráno.
Zdroje: Drmax.cz