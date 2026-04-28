Proč špekáček řezat?
Hlavním důvodem je tepelná úprava. Špekáček je uvnitř studený a mastný. Zářezy umožní teplu proniknout do středu, zatímco se vytvoří větší plocha pro vypečenou kůrčičku.
Na jedné straně uhelná hrouda, uvnitř studený tuk a střívko, které se nepříjemně kroutí? Problém nehledejte ve špekáčku jako takovém, ale ve způsobu, jakým jste ho připravili.
Nařezání špekáčku bývá často podceňovaný krok, který však dokáže významně ovlivnit, jak se tuk vypeče a jak se uzenina prohřeje. Pokud tedy víte, jak na to, můžete si být jistí, že vám nepraskne a zároveň bude na povrchu lahodně křupavý.
Špekáček, nebo buřt? Rozdíl poznáte na první kousnutí, málokdo však zná vyhlášku
Tyto techniky změní vaši opékačku k nepoznání
Každý řez mění způsob, jakým teplo prostupuje masem a jak se chová tuk uvnitř uzeniny. Vyberte si metodu, která sedí vašemu stylu.
Před řezáním sundejte ze špekáčku případné provázky. Pokud používáte kvalitní špekáček v přírodním střívku, nemusíte ho loupat – střívko po nařezání krásně zkřehne.
1. Křížové řezy
Tuto klasiku zná každý, ale málokdo ji dotáhne k dokonalosti. Metoda spočívá v tom, že na obou koncích špekáčku vykouzlíte hluboké zářezy do tvaru kříže, ideálně do jedné třetiny délky.
Jakmile se uzenina začne nad ohněm zahřívat, konce se rozestoupí jako okvětní lístky. Špekáček se „otevře“, teplo pronikne do středu a tuk má kudy odtékat, takže se vnitřek krásně prohřeje a nezůstane studený.
2. Křupavá spirála
Chcete-li povýšit obyčejný špekáček na luxusní záležitost, zkuste spirálu. Stačí nůž přiložit k jednomu konci a za stálého otáčení špekáčkem vést jeden souvislý řez po celé jeho délce.
Tímto trikem dramaticky zvětšíte povrchovou plochu uzeniny, která je vystavena přímému žáru. Každý milimetr spirály se tak promění v dokonale křupavou kůrčičku a výsledek je mnohem intenzivnější a křupavější než u jakékoliv jiné metody.
3. Precizní mřížka
Pokud dáváte přednost pomalému opékání u sálajícího popela, je pro vás mřížka ideální volbou. Po celém obvodu špekáčku udělejte hustou síť mělkých řezů.
Mřížka funguje jako drenážní systém. Tuk se uvolňuje postupně a rovnoměrně po celém povrchu, místo aby nekontrolovaně stříkal do ohně. Tato metoda zabraňuje praskání střívka na nechtěných místech a zaručuje, že špekáček bude vypadat jako z katalogu na grilování.
U křížků jděte do hloubky, u mřížky buďte opatrní. Pokud špekáček proříznete moc, hrozí, že se při zahřátí zlomí a skončí v popelu.