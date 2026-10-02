Ekologické zemědělství je upraveno národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. Pravidla se vztahují nejen na samotný chov, ale na celý systém hospodaření, od půdy a krmiv přes zdraví zvířat až po zpracování a označování výsledných potravin. Cílem je mimo jiné ochrana životního prostředí, biodiverzity a přírodních zdrojů a také odpovídající úroveň životních podmínek hospodářských zvířat.
Nejde jen o to, zda jsou zvířata venku
U ekologického chovu musí chovatel respektovat povolenou intenzitu chovu a minimální plochy vnitřních i venkovních prostor. Počet zvířat navíc nesmí být nastaven tak, aby docházelo k nadměrnému spásání nebo erozi půdy.
Zvířata mají přístup na otevřené venkovní plochy či pastviny a důležité je také samotné ustájení. Zvířata musí mít dostatek prostoru a vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Vazné ustájení nebo izolace zvířat jsou obecně zakázány, výjimky jsou možné například u jednotlivých kusů na omezenou dobu z důvodů bezpečnosti nebo veterinární péče.
Jak je to s krmením?
Pokud chce zemědělec své produkty uvádět jako ekologické, musí zvířatům zajistit ekologické krmivo. To by mělo být zároveň co nejvíce spojeno s místem chovu a upřednostňují se krmiva pocházející z vlastního hospodářství nebo z regionu. Ekofarma by tak měla fungovat jako propojený systém: půda poskytuje krmivo, zvířata zase produkují hnůj, který se vrací zpět do půdy. Zakázané jsou například růstové stimulátory a syntetické aminokyseliny. U mláďat savců má být používáno přednostně mateřské mléko.
Zdraví zvířete je na prvním místě
Častým mýtem je, že v ekologickém chovu se zvířata neléčí. Není to pravda. Nemocné zvíře musí vždy dostat odpovídající léčbu a péči. Rozdíl spočívá v tom, že používání veterinárních léčiv je regulováno přísněji a antibiotika či další léčivé přípravky jsou vyhrazeny situacím, kdy jsou skutečně potřeba, často s dvojnásobnou ochrannou lhůtou. Řada ekofarem sahá také po homeopatické či bylinné léčbě.
Pravidla zároveň kladou důraz na prevenci, vhodné podmínky chovu, odolná regionální plemena a podporu přirozené obranyschopnosti zvířat. Hormony a podobné látky nejsou povoleny jako prostředek pro podporu růstu nebo produkce. Smyslem je předcházet zdravotním problémům především správnými podmínkami a zároveň nemocné zvíře v případě potřeby řádně léčit.
Ekologický chov není totéž co malá farma
Další rozšířená představa je, že BIO automaticky znamená malý rodinný statek. Ani to není podmínkou. Ekologická farma může mít různou velikost. Rozhodující je, zda splňuje stanovená pravidla ekologické produkce.
Evropská pravidla přitom výslovně pracují s omezením intenzity chovu. Ekologická produkce má mimo jiné zabránit nadměrnému zatížení půdy a životního prostředí a současně zajistit zvířatům vhodné podmínky. I větší farma tedy může být ekologická, pokud všechny požadavky splní.
Stejně tak ale platí opačná věc. To, že zvířata žijí na malé farmě nebo mají přístup na louku, ještě neznamená, že jde o ekologický chov.
Jakou mám jistotu, že jde o skutečné BIO?
Aby mohl být jakýkoli potravinářský výrobek prodávaný v rámci EU označován jako ekologický, musí být certifikován. Každý ekozemědělec, výrobce biopotravin a obchodník musí mít uzavřenou smlouvu o kontrole s jednou z organizací. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jedenkrát za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní kontrolou na pravidla hospodaření či produkce v ekologickém zemědělství. K tomu je navíc kontrolován, stejně jako jeho konvenční kolegové, Státní veterinární správou či Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Pokud kontrola neprokáže žádné porušení pravidel, organizace vydá certifikát o původu bioproduktu.
U balených biopotravin spotřebitel na obalu najde evropské logo ekologické produkce, zelený list tvořený hvězdami i kód kontrolní organizace, například CZ-BIO-001. U biopotravin certifikovaných v ČR je doplněno také národní BIO logo, známé jako „biozebra“. Díky tomu lze ověřit, že za slovem BIO skutečně stojí kontrolovaný systém pravidel, nikoli pouze tvrzení výrobce.