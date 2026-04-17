Většina z nás nářadí na podzim prostě někam odloží do kouta a vzpomene si na něj, až když je potřeba zastřihnout růže. Jenže bláto a vlhkost jsou tiší zabijáci kovu i dřeva. Pokud chcete, aby vám rýče a nůžky vydržely roky, musíte jim dopřát trochu lázeňské péče.
1. Bez čištění to nepůjde. Hlína i bakterie zahradní nářadí ničí
Absolutním základem je zbavit všechno zahradní náčiní zbytků loňské hlíny a rostlin. Proč? Protože stará hlína v sobě drží vlhkost, která je přímou pozvánkou pro korozi.
- Mechanické čištění: Použijte tuhý kartáč nebo špachtli. Pokud je špína zaschlá, nebojte se vody, ale pak nářadí důkladně osušte. Vlhkost je nepřítel číslo jedna.
- Dezinfekce – tajná zbraň: Tohle hobby zahrádkáři často podceňují. Nůžky a pily mohou mezi rostlinami přenášet plísně a bakterie. Před sezónou (a ideálně i během ní) čepele otřete lihem nebo dezinfekčním roztokem. Vaše rostliny vám poděkují.
2. Co zkontrolovat? Rez, tupé čepele a prasklé násady
Pokud na vás z kouta kůlny vykukuje rezavý rýč, nezoufejte. Rez lze odstranit mechanicky drátěným kartáčem nebo smirkovým papírem. Pokud je vrstva silnější, babské rady doporučují ocet, ale poctivý brusný papír je jistota.
Nezapomeňte na dřevěné rukojeti. Prasklá násada uprostřed kopání záhonu je rychlou pozvánkou na pohotovost. Pokud je dřevo drsné, přejeďte ho smirkem, abyste se vyhnuli třískám, a následně ho ošetřete lněným olejem. Dřevo díky tomu nebude praskat a degradovat.
3. Broušení a mazání: Malý krok, velký rozdíl
Tupé nůžky drtí pletiva rostlin, místo aby je čistě odřízly. Rány se pak déle hojí a jsou náchylnější k nemocem.
- Broušení: Použijte jemný brusný kámen nebo pilník. Bruste vždy ve směru původního úhlu ostří.
- Konzervace: Kovové části ošetřete olejem, který vytvoří ochranný film.
- Pozor na ekologii: Odborníci doporučují vyhnout se syntetickým olejům, které by mohly kontaminovat půdu. Lněný nebo rostlinný olej udělá stejnou službu a příroda neutrpí.
|Část nářadí
|Co zkontrolovat/udělat
|Pomůcky
|Kovové části
|Odstranit rez, nabrousit, naolejovat
|Smirek, pilník, lněný olej
|Dřevěné násady
|Kontrola prasklin, zbroušení třísek
|Smirkový papír, hadřík
|Nůžky a pily
|Dezinfekce čepelí, promazání kloubů
|Líh, technický olej na spoje
|Baterie a motory
|Dobití, kontrola kontaktů, výměna oleje
|Nabíječka, nový motorový olej
4. Skladování zahradního náčiní: Kam s ním, aby se neponičilo?
Způsob, jak uspořádat zahradní nářadí, rozhoduje o tom, jak dlouho vám vydrží. Zapomeňte na hromady v koutě. Základem je suché a větrané místo.
- Jak zavěsit zahradní nářadí: Investujte do jednoduchých háků nebo lišt. Zavěšením nářadí šetříte nejen ostří (které se netupí o zem), ale i své nervy, protože hned vidíte, po čem saháte. Navíc – už jste někdy šlápli na hrábě?
- Skladování zahradního náčiní: Pokud máte nářadí s bateriemi (nůžky, pily), pamatujte, že baterie nesnáší mráz. Skladujte je v nemrznoucím prostředí, ideálně částečně nabité.
5. Nezapomeňte na motorovou techniku
Pokud máte sekačku nebo kultivátor, jarní servis je nezbytný. Pokud jste tak neučinili na podzim, vypusťte staré palivo (benzin po měsících degraduje), zkontrolujte hladinu oleje a stav svíček. U bateriových strojů stačí otřít kontakty a zkontrolovat, zda jsou baterie v kondici.
Příprava nářadí není žádná raketová věda. Je to jen o disciplíně. Pokud věnujete údržbě jedno odpoledne, ušetříte si puchýře, peníze za nové nástroje a vaše zahrada bude vypadat lépe než kdy dřív. Tak hurá do kůlny!