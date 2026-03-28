Jak přežít změnu času bez únavy? Dejte si kefír a 20 minut se ráno procházejte

Autor:
  0:44
Poslední březnový víkend nás čeká přechod na letní čas. Hodiny se v noci ze soboty na neděli posunou vpřed a noc se o hodinu zkrátí. Řada lidí po změně pociťuje zvýšenou únavu a hůře usíná. Tělo přitom lze na nový rytmus snadno přeučit.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Citlivější bývají hlavně večerní typy

Lidský organismus funguje podle vnitřních biologických hodin, které reagují na střídání světla a tmy. Když se tedy čas z ničeho nic posune o jednu hodinu, náš biorytmus se musí adaptovat na posunutou dobu.

Ne každý se však s touto změnou snadno vyrovná. Někteří lidé si stěžují na zvýšenou únavu, jiným se může výrazně zhoršit spánek.

„Citlivější bývají hlavně večerní typy, lidé s poruchami spánku, dospívající, senioři a také část kardiovaskulárně nemocných,“ říká výzkumná a vývojová pracovnice Národního ústavu duševního zdraví, doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D..

Důležité termíny 2026

  • Změna na letní čas nastane v noci ze soboty na neděli 29. března 2026. Noc bude o hodinu kratší. 2:00 > 3:00.
  • Změna na zimní čas nastane v noci ze soboty na neděli 25. října 2026. Noc bude o hodinu delší. 3:00 > 2:00.

V dnech a týdnech po změně času mnozí bojují s:

  • zvýšenou únavou v průběhu dne
  • obtížnějším ranním vstáváním
  • dočasným snížením psychické odolnosti a soustředění

Naše tělo na změnu času reaguje podobně jako když cestujeme přes časová pásma. Dobrou zprávou je, že na každou změnu se dá s přípravou lépe adaptovat.

Těchto pět triků pomůže tělu změnu zvládnout

Pokud nechcete, aby vás změna času na několik dní vyřadila z provozu, můžete zkusit upravit některé ze svých každodenních návyků. Mnohdy stačí, když ve své rutině uděláte pár menších změn. O jakých změnách je konkrétně řeč?

Změna času

1. Postupně posouvejte spánek

Nejjednodušší způsob, jak se na změnu času připravit, je začít chodit spát o něco dříve ještě před posunem času. Pokud se čas mění v neděli, měli byste se zvykáním začít už v úterý.

Čas usínání a vstávání je ideální posouvat zhruba o 10 až 15 minut denně. Díky tomu si organismus na nový režim postupně zvykne a samotná změna času pro něj nebude tak výrazným šokem.

2. Dopřejte si více ranního světla

U světla je to přesně naopak. Pokud se člověk ráno cítí po změně času „nepoužitelný“, je podle Bendové účinnější ranní vystavení silnému, ideálně dennímu světlu, než pobyt v šeru. Ranní světlo totiž urychluje posun cirkadiánní fáze správným směrem tím, že dává tělu jasný signál.

To, že světlo je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují lidský biorytmus, nás již před lety učil Pavel Zedníček v pohádce Lotrando a Zubejda, když prohlásil slavnou větu: „Kam nemůže slunce, musí doktor“.

Po probuzení vyhrňte závěsy, projděte se ideálně dvacet minut venku nebo alespoň chvíli pracujte u okna. Přirozené denní světlo, obzvlášť to ranní, vás zaručeně nakopne rychleji než scrollování na sociálních sítích.

3. Před spaním si čtěte nebo poslouchejte hudbu

Mobilní telefony, počítače i televize vyzařují modré světlo, které potlačuje tvorbu melatoninu, tzv. hormonu spánku. Pokud tedy do noci hrajete videohry nebo sledujete seriály a nedaří se vám usnout, pravděpodobně si pro svůj koníček budete muset vyhradit jiný čas.

Modré světlo je pro naše vnitřní hodiny velmi silný signál, který nám ráno pomáhá se na nový čas rychleji adaptovat. Pokud jej dostaneme večer, může naši adaptaci i usínání zhoršit.

doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. (NÚDZ)

Ať už koukáte do mobilu, tabletu či počítače, čas strávený u obrazovek je vždy dobré omezit alespoň hodinu před spaním. Místo nich si můžete přečíst svou oblíbenou knížku nebo poslouchat relaxující hudbu.

Umělé světlo stojí za depresí i nádory. Lékaři volají po jeho omezení na školách

4. Vlašské ořechy ukolébají i nespavce

Kvalitu spánku může výrazně ovlivnit i způsob, jakým se stravujeme. Některé potraviny totiž obsahují látky, které podporují uvolnění organismu a přirozenou tvorbu melatoninu.

Do jídelníčku se rozhodně vyplatí zařadit například:

  • banány
  • ovesné vločky
  • ořechy
  • jogurty
  • kefír
  • vejce

Co může usínání naopak zhoršit, jsou těžká jídla, alkohol nebo velké množství kávy. Vyhnout byste se měli i slazeným nápojům a zelenému čaji, který kvůli vysokému obsahu teinu udržuje mozek aktivní.

Kromě toho, co jíme, je však potřeba se zaměřit i na to, kdy a kolik toho jíme. Pokud si dáte kaši z ovesných vloček pět minut před spaním, tělo vám určitě nepoděkuje. Poslední jídlo byste si měli dát minimálně hodinu před spaním, v ideálním případě dvě až tři hodiny.

Ničitelé spánku. Tyto potraviny si před ulehnutím raději odpusťte

5. Vytvořte si večerní rituál

Krátký rituál před spaním pomáhá tělu pochopit, že se blíží čas odpočinku. Může jít prakticky o jakoukoliv jednoduchou aktivitu – můžete se třeba obléct a jít na krátkou procházku, dát si teplou sprchu, číst oblíbenou knížku nebo jen tak poslouchat hudbu.

Nezáleží na tom, co děláte. Pokud tyto činnosti opakujete každý večer, vaše tělo si je rychle spojí se spánkem a usínání pro vás bude mnohem snazší. Pozor však na to, abyste neměli stejný rituál přes den i v noci.

Zapomínat byste neměli ani na prostředí, ve kterém spíte. Ložnici se vyplatí před spaním vyvětrat a udržovat v ní teplotu mezi 18 až 20 °C.

Zrušení střídání času odsunuto na neurčito

Historie střídání času

  • Myšlenka střídání času byla poprvé masivně zavedena během první světové války.
  • Hlavním motivem byla snaha o úsporu paliv a elektřiny, aby lidé mohli déle pracovat za denního světla.
  • V Evropě se pak systém plošně ustálil během energetické krize.

Povinné střídání času mělo skončit již v roce 2021. Jednotlivé státy se ovšem dodnes nedokázaly shodnout na jednotném čase.

Zrušení střídání času se tak odsouvá na neurčito. Můžeme si však být jistí, že v ČR se bude čas střídat minimálně do konce roku 2026.

Nejčtenější

Koupě domu na Sicílii byla lekcí důvěry. Teď v něm Matěj vítá další Čechy

Matěj se na Sicílii poprvé dostal před třemi lety. Dnes zde žije už trvale.

Když jsem poprvé vešel do Casa Asmara v sicilském městě Scicli, byl jsem spíš zaskočený než nadšený. Dům mi přišel tmavý, studený a malý. Chyběla terasa a po náročné cestě, kdy nás o několik hodin...

KVÍZ: Co skutečně víte o potravinách? Velký soutěžní kvíz o vitaminech a minerálech

Nabídka ovoce a zeleniny je v Chorvatsku bohatší než v ČR. Ceny jsou většinou...

Víte, která potravina překoná pomeranč v obsahu vitaminu C? Kde je skutečně nejvíc železa? A co vám uleví při nadýmání rychleji, než čekáte? Otestujte se v 15 otázkách zaměřených na nutriční složení...

Oblíbený řetězec trestá špatné parkování. Pokuta dosahuje až 3 000 korun

Ilustrační snímek

U britských obchodů Tesco se nedávno objevily cedule varující před postihy za špatné parkování. Řetězec se zaměřuje zejména na zneužívání vyhrazených míst pro rodiny s dětmi, ale hlídá i další...

Třtinový cukr, kombucha nebo dokonce čaj! Potravinářská inspekce narazila na další problematické kusy

Třtinový cukr

Březnové kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalily v českých obchodech další problematické potraviny. O které šlo a jaké konkrétní problémy měly? A na co bychom si jako...

Návod pro začínajícího audiofila: Na co si dát pozor při výběru prvního gramofonu

Philips THE TINA: gramofon, který spojuje retro s budoucností.

V poslední době vinylové desky zažívají velký návrat. Pro mnoho posluchačů představují alternativu k digitálnímu streamingu, protože nabízejí jiný způsob poslechu i charakter zvuku. Na co si dát při...

Jak přežít změnu času bez únavy? Dejte si kefír a 20 minut se ráno procházejte

Spánek je důležitý. Dosáhnout kvalitního odpočinku lze poměrně snadno,...

Poslední březnový víkend nás čeká přechod na letní čas. Hodiny se v noci ze soboty na neděli posunou vpřed a noc se o hodinu zkrátí. Řada lidí po změně pociťuje zvýšenou únavu a hůře usíná. Tělo...

28. března 2026

Grilovací sezona klepe na dveře. Víte, jaký typ grilu se hodí právě pro vás?

Barbecue (anglicky také zkráceně BBQ) je způsob venkovního grilování masa v...

Výběr nesprávného grilu je jednou z nejčastějších chyb zahrádkářské sezony. Tisíce lidí každé jaro podlehne slevovým akcím v hobbymarketech, aby po dvou měsících zjistili, že jejich zařízení nestíhá...

27. března 2026  18:30

Těchto pět potravin do lednice nedávejte. Zbytečně přijdete o chuť i peníze

Špatně mrazí, netěsní, nepříjemně hlučí, má obrovskou spotřebu, je moc velká,...

Většina českých domácností bojuje s rostoucími cenami potravin, paradoxně však vyhazuje stovky korun měsíčně kvůli banálním chybám při skladování. Zásadní chybou je zvyk ukládat všechno do lednice....

27. března 2026  11:07

Svátky 2026 přehledně: Kdy si užijete prodloužené víkendy a kdy si v obchodech nenakoupíte

Metro.cz
Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

27. března 2026  10:21

Selvedge, dry denim nebo 12 oz. Pojmy, podle kterých poznáte kvalitní džíny

Kvalitní džíny: Selvedge, dry denim a správná gramáž rozhodují o životnosti...

Kupujete nové džíny a řešíte jen velikost, střih a cenu? Možná přehlížíte informace, které napoví mnohem víc o jejich kvalitě. Pojmy jako selvedge, dry denim nebo gramáž látky mohou rozhodnout o tom,...

27. března 2026  8:30

Levná konzerva sardinek skrývá překvapení. Předčí lososa i doplňky stravy

Víte, jak dlouho vydrží otevřená konzerva a jak skladovat její obsah po...

Většina Čechů vnímá sardinky v konzervě jako nouzové jídlo na chaty nebo rychlou pomazánku, když v lednici nic jiného nezbylo. Tím se však dobrovolně připravujeme o jeden z nejkoncentrovanějších...

27. března 2026

Kartáč rozhoduje o zdraví stejně jako šampon. Poradíme, jak ho vybrat

Časté česání vlasů, stejně jako nadměrné mytí a jejich úprava, mohou vést k...

Většina lidí investuje stovky korun do kvalitních šamponů, masek a olejů, ale pak výsledek sabotuje nástrojem za pár desítek korun z drogerie. Nevhodně zvolený hřeben nebo kartáč dokáže mechanicky...

26. března 2026  11:45

Znáte cibulový princip? Naučte se správně vrstvit oblečení na túry i do práce

Móda oblečení

Jaro postupně přebírá nadvládu nad chladem a tmou, ptáci zpívají a sluníčko nás láká ven. Ale nenechte se zmást prvními hřejivými paprsky, které vybízejí k uložení teplého oblečení na spodek skříně....

26. března 2026  8:30

Velikonoční prázdniny 2026

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

26. března 2026  8:29

Velký přehled asijských omáček: Jak je používat a nekupovat zbytečně špatně

Ilustrační snímek

Mnoho lidí vaří podle receptu, ale výsledek chutná úplně jinak, než čekali. Důvod bývá překvapivě jednoduchý - špatně zvolená nebo použitá omáčka. Asijské omáčky totiž nejsou jen doplněk, ale zásadní...

26. března 2026

Jeden citrus posílí imunitu víc než druhý. Srovnání mandarinky a pomeranče

Ilustrační snímek

Na pultech obchodů leží vedle sebe téměř celý rok. Většina lidí mezi nimi vybírá podle ceny, chuti nebo toho, co mají rády děti. Jenže rozdíl mezi mandarinkou a pomerančem může rozhodnout o tom, zda...

25. března 2026  11:45

Návod pro začínajícího audiofila: Na co si dát pozor při výběru prvního gramofonu

Philips THE TINA: gramofon, který spojuje retro s budoucností.

V poslední době vinylové desky zažívají velký návrat. Pro mnoho posluchačů představují alternativu k digitálnímu streamingu, protože nabízejí jiný způsob poslechu i charakter zvuku. Na co si dát při...

25. března 2026  8:30

