Horké letní dny dávají zabrat lidem, zvířatům, ale i peněženkám. Taková ledová káva z kavárny běžně vyjde na 70 až 120 korun, kopeček zmrzliny dnes ve většině měst nepořídíte pod 50 korun, výjimkou není ani půllitr limonády na koupališti za 80 korun.
Než se vydáte na přeplněné koupaliště nebo utratíte tisíce za novou klimatizaci, zkuste se chvilku zamyslet. Existuje totiž spousta způsobů, jak se během tropických dnů ochladit v pohodlí domova za jednotky korun. A drtivou většinu z nich si můžete dopřát i vy.
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Rozpálený panelák ochladíte i bez klimatizace. Pomůže těchto 5 triků
Místo klimatizace vytáhněte lavor s vodou
Lavor je pomocník mnoha tváří. Nosíme v něm vyprané prádlo, o Vánocích v něm skladujeme bramborový salát a v létě nám může pomoct zbavit se veder rychleji a úsporněji než klimatizace.
Stačí ho napustit studenou vodou, přidat pár kostek ledu a na několik minut do něj ponořit nohy. Ochlazením chodidel se ochlazuje krev proudící zpět do těla, takže se vám uleví mnohem rychleji, než byste čekali.
Miska na vodu i ochlazovač vzduchu
Lavor má hned několik využití. Pokud je v něm čistá voda, může během dne posloužit jako miska s vodou pro mazlíčky, kteří potřebují přijmout více tekutin.
Voda v lavoru či kbelíku může navíc pomoci i s mikroklimatem v místnosti. Stačí ho postavit do místnosti, kde se bude voda pomalu odpařovat, čímž lehce ochladí okolní vzduch.
Lavor je navíc pro řadu lidí příjemnější alternativou ke klimatizaci. Ta sice dokáže místnost rychle ochladit, prudký rozdíl teplot nebo suchý vzduch ale nemusí každému vyhovovat. Někteří lidé mohou trpět na podrážděné hrdlo, kašel nebo ucpaný nos. U lavoru stačí ochladit jen část těla a nemusíte si doma zbytečně vytvářet velký teplotní rozdíl.
Koneckonců, podobně je tomu i u zvířat. Když se váš pes přehřeje, nepolévejte ho ledovou vodou, jen mu pomalu ochlazujte tlapky, polštářky a další místa s větším množstvím cév. Přes ně může tělo odvádět teplo postupně a bezpečněji.
A to nejlepší na tom? Pět litrů vody z kohoutku a pár kostek ledu vás vyjde na jednu, maximálně dvě koruny. Nejlevnější mobilní klimatizaci seženete zhruba od tří tisíc korun.
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Jak uchránit mazlíčky v tropických vedrech. Pozor na stříhání i ledovou vodu
Nejlepší letní ovoce? Jednoznačně meloun
Meloun je jednou z nejoblíbenějších pochoutek, kterou si dopřáváme během tropických dnů. Díky tomu, že obsahuje přes devadesát procent vody, navíc dokáže příjemně osvěžit.
V mnoha obchodech navíc meloun koupíte už od osmi korun za kilo. Jedna porce o zhruba 300 gramech vás tak v přepočtu vyjde na necelé dvě a půl koruny. Ve srovnání s 300 gramů borůvek vyjde meloun více než čtrnáctkrát levněji.*
*250 kilogramů borůvek v akci vyjde na 29,90 korun. 300 gramů tedy vyjde na 36 korun. Ceny jsou aktuální k srpnu 2026.
Ledový čaj: Venku i sto korun, doma jen dvě
Milujete ledový čaj? Pak vás pravděpodobně nepřekvapí, kolik stojí v obchodech a restauracích. Například v řetězci Bageterie Boulevard vyjde půllitrová lahvička černého čaje s citrónem na 69 korun. Stejně velká lahvička ledového čaje Nestea v Tescu pak stojí 30 korun, Lipton 35.
Na koupalištích se však ceny mohou vyhoupnout i mnohonásobně výše, v restauracích mnohdy přesáhnou i hranici sto korun. Domácí varianta přitom vyjde na zlomek ceny.
Na půllitru ledového čaje potřebujete:
- jeden čajový sáček
- trochu cukru nebo medu
- vodu z kohoutku
- několik kostek ledu
Za čajový sáček dáte v přepočtu necelé dvě koruny, za cukr, led a vodu se vejdete dokonce pod jednu korunu. Přibližně vás tak čaj vyjde na pouhé 2 koruny, tedy dokonce více než třicetkrát levněji.
Trik za padesát haléřů používají i sportovci
Chcete se zchladit okamžitě a pořád se to vám zdá moc peněz? Pak pro vás máme trik, který používají jak sportovci, tak i lidé pracující ve vysokých teplotách. Stačí, když namočíte menší ručník do studené vody, lehce vyždímete a na několik minut uložíte do lednice nebo mrazáku. Studený obklad si přiložte na zátylek nebo kolem krku.
Zchladíte se hned a nebude vás to stát prakticky nic. Voda z kohoutku se vejde do deseti haléřů, pod korunu se vejdete i s náklady na energii na krátké vychlazení. Ve výsledku tedy zaplatíte přibližně padesát haléřů.
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Nanuky za pět korun z Lidlu či Penny. Je to hit, nebo propadák?
Osvěží, potěší a nezatíží peněženku
Když udeří tropy, málokdo odmítne studený nanuk nebo zmrzlinu. Nejde přitom jen o samotné ochlazení organismu. Sladká studená pochoutka je pro mnoho lidí také příjemným letním rituálem a malou odměnou během horkého dne. Zatímco u stánku na koupališti za ni můžete zaplatit i desítky korun, v obchodě se dá pořídit výrazně levněji.
Například v Penny pořídíte ovocné nanuky Rios o objemu 50 mililitrů v akci za tři koruny. Pokud byste akci zrovna nestihli, nezoufejte. Nanuky od 5 korun koupíte i v Lidlu a v Kauflandu. Tesco pak nabízí privátní kornouty od 10 korun.
|Penny
|Rios ovocné – 2,90 korun
|Lidl
|Severáček s čokoládou – 4,90 korun
|Kaufland
|Tvarohový K-Classic – 6,90 korun
|Tesco
|Kornouty Tesco – 9,90 korun
Ne všechny nanuky ale chladí stejně. Pokud hledáte rychlou úlevu od horka, nejlépe poslouží vodové nanuky a ovocné dřeně. Obsahují totiž více vody, méně tuku a v ústech se rychleji rozpouštějí, takže přinášejí výraznější pocit chladu.