Jak chytré hodinky měří tep
Chytré hodinky měří tep nejčastěji pomocí optické technologie PPG (fotopletysmografie). Na spodní straně hodinek svítí malé LED diody, které „prosvěcují“ kůži na zápěstí. Senzor sleduje drobné změny v průtoku krve a z nich vypočítá srdeční frekvenci.
Pro běžné nošení, chůzi nebo klidnější sport je tato metoda pohodlná a většinou poskytuje dostatečně přesný orientační údaj.
Proč může být měření chytrých hodinek nepřesné
Problém nastává při vyšší intenzitě pohybu. Odborné studie opakovaně ukazují, že optické měření na zápěstí vykazuje při intenzivním sportu větší odchylky, například při intervalovém běhu, prudkých změnách tempa nebo silovém tréninku.
Optický senzor je citlivý na otřesy, napnutí řemínku i kvalitu kontaktu s pokožkou. Právě tyto faktory mohou způsobit nepřesnosti v naměřené tepové frekvenci.
Hrudní pás vs. chytré hodinky
Hrudní pásy nepoužívají světlo jako chytré hodinky, ale malé elektrody přiložené přímo na hrudník. Ty snímají elektrické impulzy, které vznikají při každém stahu srdce, tedy samotný signál srdeční činnosti. Na stejném principu funguje i klasické lékařské EKG vyšetření.
V praxi to znamená, že při intenzivním tréninku – například při intervalovém běhu, sprintech nebo náročných úsecích na kole – dokáže hrudní pás reagovat na změny srdeční frekvence rychleji a přesněji než optické měření na zápěstí. Proto se hrudní pásy běžně používají při výkonnostním sportu, v tréninkové přípravě i ve sportovní diagnostice.
Proč cyklisté měří výkon ve wattech?
Wattmetry jsou zařízení zabudovaná například do pedálů, klik nebo středové osy kola. Uvnitř mají takzvané tenzometry – citlivé snímače, které měří sílu vyvíjenou na pedál a rychlost otáčení klik. Z těchto údajů se vypočítá výkon vyjádřený ve wattech.
Na rozdíl od srdeční frekvence, která ukazuje reakci organismu na zátěž, watty měří samotnou mechanickou práci, kterou cyklista skutečně vykonává. Tep může být při stejném výkonu vyšší například kvůli únavě, dehydrataci nebo vysoké teplotě. Wattmetr ale ukazuje, kolik síly jezdec v daném okamžiku skutečně přenáší do pedálů.
Proto jsou wattmetry považovány za velmi přesný nástroj pro plánování a řízení tréninku. Pomáhají sportovcům lépe dávkovat zátěž, sledovat výkonnostní pokrok a připravovat se na závody systematicky.
Chytré prsteny zajistí přesnější měření v klidu
Kromě chytrých hodinek se na trhu objevují i chytré prsteny. Jde o malá zařízení, která se nosí na prstu a stejně jako hodinky využívají optické měření tepu pomocí světelného senzoru.
Prst má oproti zápěstí hustší síť drobných cév a stabilnější kontakt se senzorem. To může zlepšit kvalitu signálu při měření v klidových podmínkách, například během spánku. Stejně jako u hodinek ale platí, že při intenzivním sportu může optické měření ztrácet přesnost.
Co chytré prsteny obvykle sledují?
- Srdeční frekvenci a variabilitu tepu (HRV) – často nepřetržitě během dne i noci.
- Dechovou frekvenci a teplotu kůže – údaje, které mohou napovědět o celkovém stavu organismu nebo o probíhající regeneraci.
- Spánek – délku spánku, jednotlivé fáze a kvalitu odpočinku.
- Základní pohybové údaje – například počet kroků nebo dobu aktivity.
Kdy nestačí chytré hodinky a je lepší jiný měřič
Chytré hodinky i chytré prsteny většině lidí bohatě stačí. Poskytnou přehled o tepu, aktivitě i spánku a pomohou sledovat dlouhodobé trendy. Pro rekreační sport nebo běžné cvičení jsou jejich údaje obvykle dostatečné.
Pokud ale někdo trénuje intenzivně a chce mít co nejpřesnější přehled o zatížení organismu, vyplatí se sáhnout po specializovanějším zařízení.
- Hrudní pás je vhodný pro přesné měření srdeční frekvence při intervalech, sprintech nebo náročném tréninku.
- Wattmetr dává smysl zejména u cyklistů, kteří chtějí přesně vědět, jaký výkon skutečně vyvíjejí.
- Kombinace více zařízení (například hodinky s hrudním pásem) umožní získat podrobnější a spolehlivější data.