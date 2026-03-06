Proč je kolem medu tolik otazníků
Med je přírodní produkt, který by měl vznikat pouze z nektaru nebo medovice a práce včel. Realita trhu je ale složitější. Česká republika má sice dlouhou tradici včelařství, přesto se na pultech objevují i dovozové medy, často označené jako „směs medů ze zemí EU a mimo EU“.
Takové označení je podle české i evropské legislativy legální, ale pro spotřebitele velmi nepřehledné. Nezjistíte, z jakých konkrétních zemí med pochází ani v jakém poměru byl smíchán.
Kontroly pravidelně provádí například Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která opakovaně upozorňuje na případy ředění cukernými sirupy nebo nesprávné označování původu.
Pro běžného zákazníka je proto zásadní vědět, jak kvalitu alespoň orientačně posoudit doma.
Co musí splňovat pravý med podle českých pravidel
Med prodávaný v ČR musí splňovat požadavky vyhlášky o medu (navazující na evropskou směrnici). Zjednodušeně řečeno:
- nesmí obsahovat přidaný cukr ani jiné sladidlo
- nesmí být ředěn vodou
- nesmí být přehříván tak, aby se výrazně zničily enzymy
- musí splňovat limity obsahu vody (max. cca 20 %)
Problém je, že běžný spotřebitel nemá doma laboratoř. Některé znaky ale lze odhalit i bez přístrojů.
Domácí testy kvality medu: co opravdu funguje
Internet je plný „zaručených triků“. Ne všechny jsou ale spolehlivé. Níže najdete ty, které dávají smysl a mohou napovědět.
1. Test krystalizace
Krystalizace je přirozený proces. Kvalitní med dříve či později ztuhne.
- Květové medy krystalizují obvykle během několika týdnů až měsíců.
- Akátový med může zůstat tekutý delší dobu.
- Med, který je dlouhodobě tekutý a přitom není akátový, může být přehřátý nebo upravený.
Zkrystalizovaný med není zkažený. Naopak je to často známka přirozenosti.
2. Test sklenicí vody
Do sklenice studené vody vložte lžičku medu.
- Kvalitní med klesne ke dnu a drží pohromadě.
- Ředěný med se začne rychle rozpouštět.
Tento test ale není stoprocentní. Některé falšované medy se chovají podobně jako pravé.
3. Test papírovým ubrouskem
Kápněte med na savý papír.
- Pokud se rychle vsakuje a vytváří mokrý kruh, může obsahovat více vody.
- Kvalitní med drží tvar a neprosakuje tak snadno.
Opět jde jen o orientační zkoušku.
4. Chuť a vůně
Tohle je často nejspolehlivější ukazatel.
Kvalitní med:
- má výraznou vůni podle původu (lipový, lesní, květový)
- není jen sladký, ale má i lehce kyselý nebo hořký tón
- zanechává dlouhou dochuť
Pokud chutná jen jako cukr bez charakteru, zbystřete.
|Test
|Jak postupovat
|Co značí kvalitu
|Na co si dát pozor
|Krystalizace
|Sledujte změnu konzistence
|Přirozené tuhnutí
|Neplatí u všech druhů
|Voda
|Lžička do sklenice
|Klesne ke dnu, drží tvar
|Není 100% průkazné
|Papír
|Kápnout na ubrousek
|Neprosakuje rychle
|Vliv má i teplota
|Chuť
|Ochutnat malé množství
|Výrazná, komplexní chuť
|Subjektivní hodnocení
Cena jako varovný signál
Pokud narazíte na med za 99 Kč za kilogram, je na místě obezřetnost.
Poctivý český včelař musí zaplatit:
- péči o včelstva
- léčiva a vybavení
- sklenice, etikety
- práci a čas
Reálná cena kvalitního českého medu se běžně pohybuje kolem 180–250 Kč za kilogram, podle druhu a regionu.
Extrémně nízká cena často znamená dovoz nebo průmyslové zpracování.
Český med vs. směs ze zahraničí
Na etiketě hledejte:
- „Český med“
- jméno a adresu konkrétního včelaře
- označení regionu
Vyhýbejte se vágním formulacím typu „směs medů ze zemí EU a mimo EU“.
To samo o sobě neznamená nekvalitu, ale ztrácíte přehled o původu.
Má smysl kupovat med přímo od včelaře?
Ano, pokud je to možné.
Výhody:
- znáte původ
- můžete se zeptat na způsob zpracování
- med nebývá zbytečně zahříván
Navíc podporujete české zemědělství a místní ekonomiku.
Co domácí testy neodhalí
Domácí testy nepoznají:
- přítomnost cukerných sirupů v malém množství
- zbytky pesticidů
- obsah enzymů a HMF (ukazatel přehřátí)
To dokáže jen laboratorní analýza. Proto je důležité kombinovat více znaků – chuť, cenu, původ, etiketu i konzistenci.