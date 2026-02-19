Jak poznat deepfake na Marketplace: Průvodce bezpečným nákupem v éře AI

Autor:
  11:45
Online podvody v Česku vstoupily do nové, nebezpečné éry. Zatímco dříve stačilo k odhalení útočníka špatné skloňování nebo podezřelý e-mail, dnes proti vám stojí umělá inteligence. Falešné video recenze, které vypadají jako od skutečných lidí, a inzeráty s dokonalou češtinou zaplavují Facebook Marketplace i Bazoš. Pokud se nenaučíte rozeznat digitální manipulaci od reality, riskujete nejen ztrátu tisíců korun, ale i zneužití svých osobních údajů a bankovní identity.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Marketplace

Co jsou to deepfake podvody a proč jsou pro českého kupujícího nebezpečné?

Ještě před pár lety byl internetový podvodník snadno identifikovatelný. Texty psané lámanou češtinou přes překladač a profilové fotky stažené z fotobank byly jasným varováním. V roce 2026 je situace opačná. Díky pokročilým modelům umělé inteligence (AI) dokážou útočníci generovat texty, které jsou stylisticky na vyšší úrovni než příspěvky běžných uživatelů.

Deepfake je technologie, která využívá neuronové sítě k vytvoření realistického obrazu nebo zvuku, který se nikdy nestal. V kontextu českého spotřebitelského trhu se nejčastěji setkáváme s videi, kde známé osobnosti (moderátoři, miliardáři nebo politici) zdánlivě doporučují investiční platformu nebo konkrétní produkt. Podvodníci však nyní cílí i na běžné nákupy. Vytvářejí falešné „spokojené zákazníky“, kteří ve videu ukazují rozbalené zboží, které ve skutečnosti neexistuje.

Nebezpečí tkví v psychologii. Lidský mozek je nastaven tak, že videu věří mnohem více než textu. Pokud vidíte člověka, který mluví česky, hýbe rty v souladu se slovy a drží v ruce krabici s logem známého e-shopu, vaše ostražitost klesá. Útočníci navíc využívají lokalizaci – zmiňují české reálie, konkrétní města nebo aktuální události, čímž vytvářejí iluzi důvěryhodného sousedského prodeje.

Jak poznat falešnou video recenzi, která vypadá jako od skutečného člověka?

I když je AI stále dokonalejší, v roce 2026 stále existují drobné technické švy, které algoritmy nedokážou zcela zahladit. Při sledování recenze na Marketplace se zaměřte na následující detaily

  • Nepřirozená mimika a oční kontakt: Deepfake modely mají často problém s přirozeným mrkáním. Sledujte, zda osoba mrká příliš málo, nebo naopak rytmicky v přesných intervalech. Častým jevem je také pohled, kdy oči nesledují pohyb hlavy zcela přirozeně.
  • Synchronizace rtů a artefakty kolem úst: Sledujte okolí úst při vyslovování sykavek (s, c, z) nebo retných hlásek (p, b, m). U AI videí se v těchto místech často objevuje jemné rozmazání nebo chvění obrazu.
  • Audio stopa a dýchání: Skutečný člověk dělá v řeči pauzy na nádech, mění tóninu podle emocí a občas se přeřekne. AI generovaný hlas bývá často monotónní, nebo naopak až příliš dokonalý. Všimněte si, zda dýchání odpovídá tempu řeči. Pokud slyšíte nádech, ale hrudník mluvčího se nepohne, jde o jasný podvod.
  • Nekonzistentní pozadí: Útočníci často generují postavu do statického nebo rozmazaného pozadí. Pokud se v pozadí hýbou stromy nebo lidé, sledujte, zda jejich pohyb nepůsobí nepřirozeně trhavě nebo se nezasekává v porovnání s plynulostí mluvčího. Často jde o důsledek toho, že AI model dopočítává postavu v jiném rozlišení než zbytek scény.

Jaké jsou varovné signály u AI generovaných inzerátů na Marketplace a Bazoši?

Tradiční inzertní servery jsou zaplaveny nabídkami, které nepíše člověk, ale algoritmus. Cílem je vytvořit co nejvíce lákavý popis, který vás donutí k rychlému jednání. Jak poznat, že inzerát na iPhone za 12 000 Kč nepsal student z Brna, ale generátor?

  • Přílišná spisovnost a marketingový tón: Běžný prodejce na Marketplace píše stručně, občas nespisovně a používá zkratky. AI inzeráty jsou často podezřele uhlazené, používají slova jako „revoluční“ nebo „garantovaná spokojenost“.
  • Dokonalé fotografie v podezřelém prostředí: Podvodníci používají AI k vytvoření fotek produktů, které vypadají jako z ateliéru, ale jsou zasazeny do domácího prostředí. Sledujte detaily: neodpovídající stíny, podivné odrazy v displejích nebo texty na pozadí, které nedávají smysl. AI má stále problém s generováním čitelných nápisů v obraze.
  • Nátlak na emoce a čas: AI modely jsou instruovány, aby využívaly psychologické spouštěče. Inzerát může obsahovat příběh o tom, jak prodejce nutně potřebuje peníze na operaci psa nebo že se zítra stěhuje do zahraničí. Tento pocit naléhavosti má vypnout vaše kritické myšlení.

Jak probíhá moderní phishing přes Messenger a proč mu lidé věří?

Scénář je téměř vždy stejný: vystavíte zboží, do pěti minut se ozve zájemce. V roce 2026 už vás ale nenutí klikat na podezřelý odkaz v první větě. Útočníci používají chatboty napojené na jazykové modely, které s vámi vedou přirozenou konverzaci.

Podvodník se zeptá na stav zboží, nabídne o něco vyšší cenu za rezervaci a působí velmi zdvořile. Teprve po deseti zprávách, kdy už mu důvěřujete, přijde s návrhem dopravy přes Kurýra DPD nebo Zásilkovnu s platbou předem. Pošle vám odkaz na stránku, která vypadá identicky jako web přepravní společnosti.

Novinkou je zneužití bankovní identity. Falešná stránka po vás nechce jen číslo karty, ale vyzve vás k přihlášení do bankovnictví pro ověření totožnosti. Díky tomu, že chatbot v Messengeru dopředu získal vaši důvěru, mnoho lidí v tomto kroku poleví v pozornosti a odevzdá útočníkovi plný přístup ke svému účtu. Žádná přepravní společnost v ČR nevyžaduje přihlášení do vaší banky pro přijetí platby za zboží.

Co dělat, když jste se stali obětí podvodu, a jak se bránit právně?

Pokud zjistíte, že jste poslali peníze podvodníkovi nebo jste zadali údaje ke kartě na falešný web, rozhoduje každá minuta.

  1. Okamžitá blokace: Kontaktujte svou banku. Většina českých bank má nonstop linky pro hlášení podvodů. Pokud jste zadali bankovní identitu, nechte si zablokovat přístup do internetového bankovnictví.
  2. Zajištění důkazů: Než podvodník zablokuje vás, udělejte si screenshoty celé konverzace, profilu prodejce a potvrzení o platbě. U deepfake videí si nahrajte obrazovku mobilu, jak video přehráváte.
  3. Oznámení na Policii ČR: V Česku je hranice trestného činu u majetkové škody stanovena na 10 000 Kč, ale policii kontaktujte i při nižší částce. Podvody na Marketplace jsou často organizované a vaše svědectví může být dílkem do skládačky, která pomůže dopadnout celou skupinu.
  4. Hlášení platformě: Nahlaste inzerát i profil přímo na Marketplace. Algoritmy Facebooku se učí z uživatelských hlášení, a mohou tak automaticky zablokovat další podobné útoky.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Budoucnost práce se láme. Tyto obory vám podrží otevřené dveře

Zdravotní sestry a lékařka při otevření zrekonstruované části nemocnice Motol.

Demografické stárnutí, digitalizace, nástup umělé inteligence a tlak na zelenou transformaci postupně mění strukturu ekonomiky i poptávku po dovednostech. Přinášíme přehled deseti oborů, kde bude v...

Nejdřív plať, pak nakupuj. Aldi v Londýně zkouší poplatky za vstup do obchodu

Obchody Aldi v Británii se pyšní nejmodernějšími technologiemi. Místo...

Supermarket Aldi ve východním Londýně šokoval zákazníky nečekanou novinkou: zpoplatnil vstup částkou 10 liber (necelých 280 korun). Peníze jim odečte z účtenky hned po nákupu. Co když ale nakoupí za...

Srovnání kávovarů: Vyplatí se kapsle, nebo automat na zrnka?

Z kávovaru by neměla káva ani kapat, ani se valit moc silným proudem.

Výběr domácího kávovaru je investicí do stovek ranních rituálů, které vás čekají v následujících letech. Zatímco kapslové systémy lákají na maximální jednoduchost a dostupnost, automatické kávovary...

Zabiják, který roste tiše u zdi. Zimní plíseň ohrožuje tisíce bytů

Zimní plíseň

Nenápadné tmavé skvrny v rozích místností nejsou jen estetický problém. Zimní plíseň vzniká tiše a často bez povšimnutí, přesto může vážně ohrozit zdraví celé domácnosti. Proč se objevuje právě v...

Příprava na Motosalon: Jak vybrat první motorku pro začátečníka

Honda CB1000 GT

Brněnské výstaviště se v březnu stane dějištěm největšího středoevropského veletrhu dvou kol, který zásadně ovlivní trh s motocykly pro nadcházející sezónu. Pro začínající jezdce, kteří se připravují...

Jak poznat deepfake na Marketplace: Průvodce bezpečným nákupem v éře AI

ilustrační foto

Online podvody v Česku vstoupily do nové, nebezpečné éry. Zatímco dříve stačilo k odhalení útočníka špatné skloňování nebo podezřelý e-mail, dnes proti vám stojí umělá inteligence. Falešné video...

19. února 2026  11:45

Změna PET lahví podle EU. Do roku 2030 poroste recyklovaná složka

ilustrační snímek

PET lahve se opět změní. Více recyklace, méně nevyužitého odpadu, to je hlavní smysl další chystané novinky. Po víčkách, které nejdou oddělit a cvrnkají při pití zákazníky do nosu, se změní i design...

19. února 2026  8:30

Pojištění storna zájezdu: Kdy se vyplatí i u levných letenek?

Na letišti v Mnichově muselo být kvůli nočnímu přeletu dronů zrušeno nebo...

Zaplacením první zálohy na zájezd nebo nákupem letenek vaše dovolená nezačíná, ale vzniká vám závazek, který může v případě nečekané nemoci vymazat desítky tisíc korun z rodinného rozpočtu. Pojištění...

19. února 2026

Chcete platit za elektřinu méně? Klíčem jsou aktuální ceny na trhu

Advertorial
Měli jsme vizi světa, kde ceny energií určuje trh a ne dodavatelé, říkají...

Díky změně v obchodování s elektřinou už domácnosti nemusejí doplácet na roční cenové odhady a vysoké marže u „fixů“ nebo tarifů na dobu neurčitou, ale mohou za elektřinu platit tolik, kolik opravdu...

19. února 2026

Co místo alkoholu? Zkuste o suchém únoru kombuchu či zelené nápoje

Ve Starbucks věříme, že káva je osobní zážitek.

Pití alkoholu i mimo výjimečné oslavy je v Česku rozšířený zvyk. Pokud patříte k lidem, kteří rádi zakončují den se sklenkou vína v ruce nebo si po obědě dají pivo, je Suchý únor připomínka, že z...

18. února 2026  8:30

Jak vybrat kvalitní čokoládu: Co musí být na etiketě, aby nešlo o náhražku

Je lepší tmavá hořká čokoláda anebo ta mléčná? Je to jedno. Tmavá čokoláda sice...

Většina lidí v českých supermarketech vybírá čokoládu podle dvou kritérií: ceny a výrazného čísla, uvádějícího podíl kakaa. Jenže právě tady začíná největší spotřebitelský omyl. Vysoké procento na...

18. února 2026

Budoucnost práce se láme. Tyto obory vám podrží otevřené dveře

Zdravotní sestry a lékařka při otevření zrekonstruované části nemocnice Motol.

Demografické stárnutí, digitalizace, nástup umělé inteligence a tlak na zelenou transformaci postupně mění strukturu ekonomiky i poptávku po dovednostech. Přinášíme přehled deseti oborů, kde bude v...

17. února 2026  8:30

Srovnání kávovarů: Vyplatí se kapsle, nebo automat na zrnka?

Z kávovaru by neměla káva ani kapat, ani se valit moc silným proudem.

Výběr domácího kávovaru je investicí do stovek ranních rituálů, které vás čekají v následujících letech. Zatímco kapslové systémy lákají na maximální jednoduchost a dostupnost, automatické kávovary...

17. února 2026

K čemu je dobrá akupresurní podložka?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Akupresurní podložka uvolňuje svaly, prokrvuje tělo a pomáhá od napětí, stresu i únavy zad. Jako „nejlepší akupresurní podložka pro uvolnění zad“ a akupresurní podložka relaxace se často zmiňuje...

17. února 2026

Jak znovu využít stavební odpad na zahradě. Proměňte cihly i palety v poklad

Vyvýšený záhon

Zbyly vám po rekonstrukci domova cihly, palety nebo kusy dřeva? Nevyužité materiály lze proměnit ve stylovou zahradní dekoraci, nábytek nebo útočiště pro zvířata. Objevte praktické tipy, jak...

16. února 2026  8:30

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Zabiják, který roste tiše u zdi. Zimní plíseň ohrožuje tisíce bytů

Zimní plíseň

Nenápadné tmavé skvrny v rozích místností nejsou jen estetický problém. Zimní plíseň vzniká tiše a často bez povšimnutí, přesto může vážně ohrozit zdraví celé domácnosti. Proč se objevuje právě v...

16. února 2026

Chytré hodinky pro seniory: Které funkce mohou zachránit život?

Chytré hodinky pro seniory

Digitální asistenti na zápěstí přestávají být symbolem sportovního výkonu či technologické prestiže. V prostředí stárnoucí populace se stále častěji stávají nástrojem, který propojuje prevenci,...

15. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.