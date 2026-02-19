Co jsou to deepfake podvody a proč jsou pro českého kupujícího nebezpečné?
Ještě před pár lety byl internetový podvodník snadno identifikovatelný. Texty psané lámanou češtinou přes překladač a profilové fotky stažené z fotobank byly jasným varováním. V roce 2026 je situace opačná. Díky pokročilým modelům umělé inteligence (AI) dokážou útočníci generovat texty, které jsou stylisticky na vyšší úrovni než příspěvky běžných uživatelů.
Deepfake je technologie, která využívá neuronové sítě k vytvoření realistického obrazu nebo zvuku, který se nikdy nestal. V kontextu českého spotřebitelského trhu se nejčastěji setkáváme s videi, kde známé osobnosti (moderátoři, miliardáři nebo politici) zdánlivě doporučují investiční platformu nebo konkrétní produkt. Podvodníci však nyní cílí i na běžné nákupy. Vytvářejí falešné „spokojené zákazníky“, kteří ve videu ukazují rozbalené zboží, které ve skutečnosti neexistuje.
Nebezpečí tkví v psychologii. Lidský mozek je nastaven tak, že videu věří mnohem více než textu. Pokud vidíte člověka, který mluví česky, hýbe rty v souladu se slovy a drží v ruce krabici s logem známého e-shopu, vaše ostražitost klesá. Útočníci navíc využívají lokalizaci – zmiňují české reálie, konkrétní města nebo aktuální události, čímž vytvářejí iluzi důvěryhodného sousedského prodeje.
Jak poznat falešnou video recenzi, která vypadá jako od skutečného člověka?
I když je AI stále dokonalejší, v roce 2026 stále existují drobné technické švy, které algoritmy nedokážou zcela zahladit. Při sledování recenze na Marketplace se zaměřte na následující detaily
- Nepřirozená mimika a oční kontakt: Deepfake modely mají často problém s přirozeným mrkáním. Sledujte, zda osoba mrká příliš málo, nebo naopak rytmicky v přesných intervalech. Častým jevem je také pohled, kdy oči nesledují pohyb hlavy zcela přirozeně.
- Synchronizace rtů a artefakty kolem úst: Sledujte okolí úst při vyslovování sykavek (s, c, z) nebo retných hlásek (p, b, m). U AI videí se v těchto místech často objevuje jemné rozmazání nebo chvění obrazu.
- Audio stopa a dýchání: Skutečný člověk dělá v řeči pauzy na nádech, mění tóninu podle emocí a občas se přeřekne. AI generovaný hlas bývá často monotónní, nebo naopak až příliš dokonalý. Všimněte si, zda dýchání odpovídá tempu řeči. Pokud slyšíte nádech, ale hrudník mluvčího se nepohne, jde o jasný podvod.
- Nekonzistentní pozadí: Útočníci často generují postavu do statického nebo rozmazaného pozadí. Pokud se v pozadí hýbou stromy nebo lidé, sledujte, zda jejich pohyb nepůsobí nepřirozeně trhavě nebo se nezasekává v porovnání s plynulostí mluvčího. Často jde o důsledek toho, že AI model dopočítává postavu v jiném rozlišení než zbytek scény.
Jaké jsou varovné signály u AI generovaných inzerátů na Marketplace a Bazoši?
Tradiční inzertní servery jsou zaplaveny nabídkami, které nepíše člověk, ale algoritmus. Cílem je vytvořit co nejvíce lákavý popis, který vás donutí k rychlému jednání. Jak poznat, že inzerát na iPhone za 12 000 Kč nepsal student z Brna, ale generátor?
- Přílišná spisovnost a marketingový tón: Běžný prodejce na Marketplace píše stručně, občas nespisovně a používá zkratky. AI inzeráty jsou často podezřele uhlazené, používají slova jako „revoluční“ nebo „garantovaná spokojenost“.
- Dokonalé fotografie v podezřelém prostředí: Podvodníci používají AI k vytvoření fotek produktů, které vypadají jako z ateliéru, ale jsou zasazeny do domácího prostředí. Sledujte detaily: neodpovídající stíny, podivné odrazy v displejích nebo texty na pozadí, které nedávají smysl. AI má stále problém s generováním čitelných nápisů v obraze.
- Nátlak na emoce a čas: AI modely jsou instruovány, aby využívaly psychologické spouštěče. Inzerát může obsahovat příběh o tom, jak prodejce nutně potřebuje peníze na operaci psa nebo že se zítra stěhuje do zahraničí. Tento pocit naléhavosti má vypnout vaše kritické myšlení.
Jak probíhá moderní phishing přes Messenger a proč mu lidé věří?
Scénář je téměř vždy stejný: vystavíte zboží, do pěti minut se ozve zájemce. V roce 2026 už vás ale nenutí klikat na podezřelý odkaz v první větě. Útočníci používají chatboty napojené na jazykové modely, které s vámi vedou přirozenou konverzaci.
Podvodník se zeptá na stav zboží, nabídne o něco vyšší cenu za rezervaci a působí velmi zdvořile. Teprve po deseti zprávách, kdy už mu důvěřujete, přijde s návrhem dopravy přes Kurýra DPD nebo Zásilkovnu s platbou předem. Pošle vám odkaz na stránku, která vypadá identicky jako web přepravní společnosti.
Novinkou je zneužití bankovní identity. Falešná stránka po vás nechce jen číslo karty, ale vyzve vás k přihlášení do bankovnictví pro ověření totožnosti. Díky tomu, že chatbot v Messengeru dopředu získal vaši důvěru, mnoho lidí v tomto kroku poleví v pozornosti a odevzdá útočníkovi plný přístup ke svému účtu. Žádná přepravní společnost v ČR nevyžaduje přihlášení do vaší banky pro přijetí platby za zboží.
Co dělat, když jste se stali obětí podvodu, a jak se bránit právně?
Pokud zjistíte, že jste poslali peníze podvodníkovi nebo jste zadali údaje ke kartě na falešný web, rozhoduje každá minuta.
- Okamžitá blokace: Kontaktujte svou banku. Většina českých bank má nonstop linky pro hlášení podvodů. Pokud jste zadali bankovní identitu, nechte si zablokovat přístup do internetového bankovnictví.
- Zajištění důkazů: Než podvodník zablokuje vás, udělejte si screenshoty celé konverzace, profilu prodejce a potvrzení o platbě. U deepfake videí si nahrajte obrazovku mobilu, jak video přehráváte.
- Oznámení na Policii ČR: V Česku je hranice trestného činu u majetkové škody stanovena na 10 000 Kč, ale policii kontaktujte i při nižší částce. Podvody na Marketplace jsou často organizované a vaše svědectví může být dílkem do skládačky, která pomůže dopadnout celou skupinu.
- Hlášení platformě: Nahlaste inzerát i profil přímo na Marketplace. Algoritmy Facebooku se učí z uživatelských hlášení, a mohou tak automaticky zablokovat další podobné útoky.