Jak odstranit rez z grilu? Co funguje a čemu se vyhnout

Tereza Hrabinová
  11:45
Rezavý gril není jen estetický problém, ale i otázka hygieny a životnosti zařízení. Koroze vzniká přirozenou oxidací kovu, při správném postupu ji ale lze účinně odstranit a zpomalit její návrat. Je důležité zvolit vhodnou metodu podle materiálu a míry poškození.
ilustrační snímek | foto: Petr Čuban

Jak rychle odstranit rez?

Rez vzniká reakcí železa s kyslíkem a vlhkostí. U grilů její vznik urychluje kombinace vysokých teplot, zbytků potravin a vlhkého prostředí. Pokud zasáhnete včas, odstraníte ji snadno bez trvalého poškození povrchu.

Nejčastější chyby při čištění grilu:

  • Použití nevhodného nářadí, zejména agresivních kartáčů na nerezové povrchy,
  • nedostatečné opláchnutí chemických přípravků,
  • ponechání vlhkosti na povrchu,
  • podcenění první rzi, kdy je odstranění nejsnazší a nejšetrnější.

Základní postup je vždy stejný: nejprve mechanicky odstranit uvolněnou rez, následně použít vhodný čisticí prostředek, opláchnout a důkladně vysušit. U některých materiálů, zejména litiny, je nutné povrch po čištění ještě ošetřit.

Platí, že čím dříve zasáhnete, tím větší šanci má gril na plnou obnovu.

Co je nejlepší na rez?

Volba prostředku závisí na intenzitě koroze i typu materiálu.

  • U lehké povrchové rzi často postačí běžné domácí prostředky. Jedlá soda funguje jako jemné abrazivo, ocet díky obsahu kyseliny octové pomáhá rozpouštět oxidy železa. Podobně účinná je i kyselina citronová, zejména v kombinaci se solí.
  • U silnější koroze je vhodné sáhnout po specializovaných přípravcích. Ty často obsahují kyselinu fosforečnou nebo jiné aktivní látky, které rez chemicky rozkládají. Jsou účinnější, ale vyžadují opatrné zacházení a důkladné opláchnutí.

Důležité je také rozlišovat mezi prostředky na odstranění rzi a čističi grilu určenými primárně na mastnotu a saze. Ty mohou pomoci s údržbou, ale hlubší korozi samy o sobě neodstraní.

Rezavý gril: Jaký materiál vydrží nejvíc?

Zásadní roli při vzniku i odstraňování rzi hraje materiál, ze kterého je gril vyroben. Nezáleží přitom na tom, zda jde o gril plynový, na uhlí nebo peletový – rozhodující jsou jednotlivé povrchy a jejich vlastnosti. Každý materiál vyžaduje jiný přístup k čištění i údržbě:

Nerezová ocel

  • Je vůči korozi odolná, ale ne stoprocentně imunní. Při narušení ochranné vrstvy, například škrábanci, může začít rezivět.
  • Vyžaduje šetrné čištění. Ideálně jemnou houbičkou nebo speciálním kartáčem na nerez. Použití běžného ocelového kartáče může povrch poškodit a vznik rzi naopak urychlit.

Litinové a ocelové části

  • Jsou ke korozi náchylnější, zároveň ale snesou důkladnější mechanické čištění.
  • Vhodné jsou drátěné kartáče, brusný papír nebo i mechanizované nástroje u větších ploch.
  • U litiny je zásadní po vyčištění povrch ošetřit tenkou vrstvou oleje, která vytvoří ochranný film a brání dalšímu rezivění.

Smaltované povrchy

  • Kov pod smaltem je chráněn jen do chvíle, než dojde k poškození povrchu. Jakmile se smalt naruší, začne pod ním kov rychle korodovat.
  • Čištění by mělo být šetrné, bez agresivních nástrojů, které by mohly ochrannou vrstvu poškodit.

Jak zabránit tomu, aby gril znovu zrezl?

Prevence koroze je stejně důležitá jako samotné čištění grilu. Základem je pravidelná údržba po každém použití – odstranění zbytků potravin, mastnoty a především důkladné vysušení všech částí.

Gril by měl být skladován v suchém prostředí, ideálně pod ochranným krytem, který ho chrání před vlhkostí a nepříznivými vlivy počasí. U litinových komponentů se doporučuje pravidelné ošetření olejem, které vytváří ochrannou vrstvu a brání vzniku rzi.

Po zimní sezóně je vhodné gril pečlivě zkontrolovat a případné známky koroze řešit co nejdříve, než dojde k většímu poškození.

Témata: rez, koroze, materiál

