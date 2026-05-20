Obsah
Nákup z druhé ruky jako první volba
Jedním z největších posunů je vztah generace Z k novému zboží. Zatímco dříve bylo samozřejmé jít rovnou do klasického obchodu, dnes mladí zákazníci často začínají jinde.
Podle dostupných dat:
- Zhruba 62 % generace Z nejprve hledá produkt z druhé ruky, než koupí nový.
- Až 83 % má navíc se sekáčem zkušenost nebo k němu přistupuje otevřeně.
Důvody jsou přitom kombinací ceny i hodnoty. Mladí lidé častěji řeší, jestli má věc smysl i do budoucna – například při dalším prodeji.
Méně věcí, ale s větší hodnotou
Mladí zákazníci dnes také mění způsob, jak o nákupech přemýšlejí. Častěji si vybírají méně věcí, ale kladou větší důraz na kvalitu a životnost. To je výrazný rozdíl oproti éře rychlé módy, kdy lidé běžně nakupovali levné věci na jednu sezonu.
|
Slow fashion je v kurzu. Oblékejte se udržitelně a s respektem i vy
Marketing přestal fungovat
Značky v posledních letech vsadily na autenticitu, příběhy a emoce, což dobře fungovalo u mileniálů. Generace Z (lidé narození v letech 1997 až 2012) je ale v tomto směru výrazně skeptičtější. Jak upozorňuje magazín Forbes, mladí lidé dnes neporovnávají reklamy mezi sebou, ale spíš s obsahem, který sledují u tvůrců na sociálních sítích.
Rozdíl je přitom zásadní. Místo líbivých příběhů chtějí konkrétní informace. Zajímá je, jak vzniká cena, odkud produkt pochází nebo kdo na něm vydělává. Důležité pro ně je také to, co firmy skutečně dělají, ne jen co slibují. Autenticita tak přestává být výhodou navíc a stává se nutností.
|
Realita šatů ze Shein. Zaměstnanci v továrnách tráví i 75 hodin týdně
Nákup jako součást identity
Další posun je v tom, co všechno generace Z považuje za styl. Podle dat platformy Pinterest využívá tato generace sociální sítě stále častěji přímo k objevování produktů a pro mnohé z nich jsou to první místa, kam jdou nakupovat.
Nejde přitom jen o módu. Výrazně roste význam i dalších oblastí, které lidé vnímají jako součást životního stylu:
- jídlo a potraviny
- cestování a zážitky
- zdravý životní styl a péče o sebe
Obchody nestíhají změnu
Změny v chování zákazníků ale neprobíhají stejně rychle jako vývoj samotného obchodu. Na jedné straně ubývá klasických prodejen, na druhé přibývají spíše luxusní nebo pečlivě sestavené koncepty obchodů s omezenou nabídkou.
|
Nákupy v second handu: jděte po kvalitě a berte to jako zábavu
To ale ne vždy odpovídá tomu, co generace Z očekává, tedy prostor pro objevování, inspiraci a větší míru experimentování při nákupu. Trend sekáčů přitom není krátkodobý. Podle odhadů bude trh s použitým zbožím dál růst a generace Z patří k jeho hlavním tahounům.
Změna je patrná i v samotném přístupu k nakupování:
- generace Z častěji prodává vlastní věci
- nákup vnímá i jako způsob, jak část peněz získat zpět
- aktivně se zapojuje do opakovaného využívání zboží (tzv. cirkulární ekonomiky)
Co to znamená pro zákazníky
Pro běžné spotřebitele má změna i praktické dopady:
- rostoucí nabídka zboží z druhé ruky
- větší tlak na transparentnost firem
- ale také složitější orientace při nákupu
Jisté je jedno. Pravidla nakupování se mění. A kdo je nepochopí, bude podle expertů dál ztrácet bez ohledu na to, kolik investuje do marketingu.