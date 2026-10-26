Co stojí domácnost nejvíc peněz
Největší položkou v rodinném rozpočtu nejsou drobné spotřebiče, ale energeticky náročné procesy spojené s komfortem bydlení. „Klíčovou složkou spotřeby domácností je vytápění a příprava teplé vody, které jsou zodpovědné zhruba za osmdesát procent spotřeby, pokud tedy lidé nemají doma nějakou speciální věc typu vyhřívání bazénu nebo elektrickou saunu,“ uvádí Sarah Komasová z analytického ústavu STEM.
Hned za vytápěním a ohřevem vody následují velké elektrospotřebiče, zejména chladničky a mrazáky, které běží nepřetržitě 24 hodin denně, následované sušičkami prádla a pračkami. Právě zde se vyplatí hledat hlavní úspory, například optimalizací teploty v místnostech nebo efektivnějším využíváním velkých spotřebičů.
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Nejvyšší odhadované provozní náklady a průměrně přes 800 hodin provozu ročně má vyhřívání bazénu, které tak představuje jednu z největších energetických zátěží domácnosti. Ukazují to data ústavu STEM získaná v rámci projektu TAČR s názvem Transformace spotřeby energie jako cesta k rozvoji a efektivnímu využití obnovitelných zdrojů energie.
Těsně za bazény pak následuje klimatizace s průměrnou dobou provozu blížící se tisíci hodinám. Největší rozdíly v sezonním používání klimatizace panují v létě, kdy v průměru běží až pět hodin denně, zatímco v zimě je to zhruba třetina. V bytech se přitom v letních měsících chladí výrazně intenzivněji než v rodinných domech.