Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jak na podzim ušetřit za energie? Nabíječky problém nejsou, peníze utíkají jinde

Veronika Reicheltová
  4:30
S příchodem chladných podzimních dnů a začátkem topné sezony se výdaje za chod domácnosti přirozeně zvyšují. Málokdo si ale uvědomuje, že některé spotřebiče odebírají elektřinu i ve chvíli, kdy jsou zdánlivě vypnutá. Na čem můžete ušetřit?
Část 1/3
ilustrační snímek

Co stojí domácnost nejvíc peněz

Největší položkou v rodinném rozpočtu nejsou drobné spotřebiče, ale energeticky náročné procesy spojené s komfortem bydlení. „Klíčovou složkou spotřeby domácností je vytápění a příprava teplé vody, které jsou zodpovědné zhruba za osmdesát procent spotřeby, pokud tedy lidé nemají doma nějakou speciální věc typu vyhřívání bazénu nebo elektrickou saunu,“ uvádí Sarah Komasová z analytického ústavu STEM.

Hned za vytápěním a ohřevem vody následují velké elektrospotřebiče, zejména chladničky a mrazáky, které běží nepřetržitě 24 hodin denně, následované sušičkami prádla a pračkami. Právě zde se vyplatí hledat hlavní úspory, například optimalizací teploty v místnostech nebo efektivnějším využíváním velkých spotřebičů.

Tichý zloděj peněz: Tyto spotřebiče žerou elektřinu, i když jsou vypnuté. Odpojte je hned

Nejvyšší odhadované provozní náklady a průměrně přes 800 hodin provozu ročně má vyhřívání bazénu, které tak představuje jednu z největších energetických zátěží domácnosti. Ukazují to data ústavu STEM získaná v rámci projektu TAČR s názvem Transformace spotřeby energie jako cesta k rozvoji a efektivnímu využití obnovitelných zdrojů energie.

Těsně za bazény pak následuje klimatizace s průměrnou dobou provozu blížící se tisíci hodinám. Největší rozdíly v sezonním používání klimatizace panují v létě, kdy v průměru běží až pět hodin denně, zatímco v zimě je to zhruba třetina. V bytech se přitom v letních měsících chladí výrazně intenzivněji než v rodinných domech.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pamatujete na Hypernovu, Delvitu či Hervis? Těchto 20 obchodů už v Česku nenajdete

Pamatujete na nákupy v Hypernově, vybírání elektroniky v CZC.cz nebo na...

Pamatujete na nákupy v Hypernově, vybírání elektroniky v CZC.cz nebo na oblečení z Kenvela? Některé značky patřily k běžnému životu, jiné lákaly na zboží, které jinde nebylo k sehnání. Zatímco v...

KVÍZ: Bolka Polívku si spojíte s Májkou hned. Zrádnější jsou další tváře z reklam

Choreografii herců i komparsu ve spotu měla během natáčení na starosti...

Slavné tváře a známé hlasy potkáváme v reklamách na potraviny, alkohol, supermarkety i fastfoody téměř každý den. Některé spoty si pamatujeme celé roky, jiné poznáme jen podle hlasu. Dokážete správně...

Do Česka vstoupil řetězec MR.D.I.Y. z Malajsie, konkurent Actionu a Pepca

V úterý 20. října otevřel svůj první obchod MR.D.I.Y. v ostravském obchodním...

Malajsijský řetězec MR.D.I.Y. vstoupil na český trh. První prodejnu otevřel bez slavnostního uvedení ve Foru Nová Karolina v Ostravě. Na ploše 833 metrů čtverečních nabízí dvacet tisíc výrobků pro...

Influencerka navrhla botasky za téměř čtyři tisíce. Vyprodaly se za 20 minut

Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé H&#224;...

Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé Hà Nguyen a její značka šperků VÀNG, zmizela z nabídky během necelých 20 minut. První várka čítala pouhých 250 párů,...

Vyzkoušeli jsme AI pokladny v Albertu. Jak si poradily s jablky v sáčku?

Samoobslužné pokladny v Albertu pracují s umělou inteligencí.

Obchodní řetězec Albert nasadil do svých prodejen technologii AI identifikace, která pomáhá s rozpoznáváním nebaleného zboží. Vyzkoušeli jsme, jak doopravdy funguje.

Jak na podzim ušetřit za energie? Nabíječky problém nejsou, peníze utíkají jinde

ilustrační snímek

S příchodem chladných podzimních dnů a začátkem topné sezony se výdaje za chod domácnosti přirozeně zvyšují. Málokdo si ale uvědomuje, že některé spotřebiče odebírají elektřinu i ve chvíli, kdy jsou...

26. října 2026  4:30

Mléko v sáčku a termix za odměnu. Pamatujete časy mléčných svačinek?

Dobový text: Od 1. listopadu je v prodeji plnotučné mléko. Do prodeje mohlo byt...

Vzpomínáte na mléko v sáčcích, školní svačinky nebo Jovo koktejl za korunu třicet? Výrobky z mléka kdysi vypadaly jinak, existovaly mléčné bary i jídelny a z bílé suroviny vznikaly pochoutky, které...

26. října 2026

Káva, nebo matcha? Ve srovnání povzbuzovačů nerozhodl jen obsah kofeinu

ilustrační snímek

Pro mnoho lidí je ranní káva samozřejmost. Kofein však obsahuje i matcha a obyčejný čaj a každý z těchto nápojů působí na tělo jinak. Srovnání ukazuje, který povzbudí nejrychleji, který pomůže se...

25. října 2026  17:45

Vyzkoušeli jsme AI pokladny v Albertu. Jak si poradily s jablky v sáčku?

Samoobslužné pokladny v Albertu pracují s umělou inteligencí.

Obchodní řetězec Albert nasadil do svých prodejen technologii AI identifikace, která pomáhá s rozpoznáváním nebaleného zboží. Vyzkoušeli jsme, jak doopravdy funguje.

25. října 2026  11:30

Test odhalil závadnou dětskou obuv z online tržišť. V holínkách bylo až 293krát více ftalátu

ilustrační snímek

Obuv zakoupená na online tržištích Shein a Temu nesplňovala evropské požadavky na bezpečnost a chemickou nezávadnost. Více než třetina testovaných párů obuvi nevyhověla požadavkům na chemickou...

25. října 2026  4:30

Nový řidičák bez fronty a zadarmo. Stačí si pohlídat jeden termín

ilustrační snímek

Půl dne volna a nekonečné hodiny na úřadech už jsou při výměně řidičského průkazu minulostí. Dnešní systém nabízí řidičům maximální komfort. Nový doklad vyřídíte za pár minut z pohodlí domova, a díky...

25. října 2026

Je skvělý, ale chybek se našlo dost. Jak hodnotí iPhone Duo ve světě?

iPhone Duo

V redakci již od pátku nový iPhone Duo testujeme, ale na finální verdikt je u nás zatím ještě brzy. Přinášíme proto souhrny z některých zahraničních recenzí, které iPhone Duo vesměs chválí, ale...

25. října 2026

Hořčík malát ráno, nebo večer? Proti únavě nezabere vždy stejně

Hořčík se přirozeně vyskytuje především v rostlinných potravinách.

Hořčík patří k nejčastěji užívaným minerálním doplňkům stravy. Sahají po něm hlavně lidé, kteří bojují s únavou, stresem nebo svalovými potížemi, a sledují přitom především dávku. U hořčíku malátu...

24. října 2026  16:20

OBRAZEM: Vlny se impozantně lámaly o pevninu. Bouře a tajfun přinesly i spoušť

Lidé sledují vlny během bouře Austen v britském přístavu Newhaven. (23. října...

Bouře Austen zasáhla západ Evropy. Ve Francii se bez elektřiny ocitlo téměř 300 tisíc domácností, letecké spoje a vlaky nabíraly zpoždění. Výpadky proudu zaznamenaly i tisíce britských domácností,...

24. října 2026  12:35

Více vůně, méně alkoholu. Božkov představil novinku na pečení cukroví i buchet

Společnost Stock Plzeň-Božkov uvádí na trh novinku v podobě Božkova na pečení

Společnost Stock přichází s novinkou Božkov Na pečení, obsahuje méně alkoholu než klasický Božkov, moučníkům i cukroví však dodá více vůně, uvádí výrobce.

24. října 2026  11:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Adventní kalendáře 2026: Pivo, kosmetika i nářadí, jeden stojí přes tisíc korun

Čokoládová okénka už dávno nejsou jedinou možností, jak si zpříjemnit čekání na...

Čokoládová okénka už dávno nejsou jedinou možností, jak si zpříjemnit čekání na Vánoce. V obchodech jsme našli adventní kalendáře s kosmetikou, hračkami, čajem i pivem. Nechybí vánoční nářadí pro...

24. října 2026  4:30

Nacistická raketa V-2 pomohla před 80 lety pořídit první snímky z vesmíru

Raketa V-2 se připravuje na jeden z prvních startů na raketové střelnici White...

„Zázračná“ zbraň nacistického Německa v podobě rakety V-2 má na svém kontě i jedno civilní prvenství. Právě díky tomuto stroji se totiž podařilo před 80 lety získat vůbec první záběry Země pořízené z...

24. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×