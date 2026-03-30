Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Jak na jarní kempování: Vyberte stan a spacák, co zvládnou dubnovou noc venku

Autor:
  11:45
První jarní výpravy do přírody lákají na probouzející se krajinu a klid bez davů turistů, ale pro nepřipraveného začátečníka mohou skončit dříve, než začaly. Rozdíl mezi denní teplotou na slunci a nočním mrazem u země je v dubnu a květnu drastický. Pokud podceníte výběr vybavení, riskujete nejen probdělou noc v křeči, ale i reálné podchlazení nebo zničený víkend, který vás od kempování odradí na roky dopředu.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jaro v Česku: Specifika, která nesmíte podcenit

Česká krajina má v březnu a dubnu svá specifika. Zatímco přes den se rtuť teploměru šplhá k příjemným 15 stupňům, v noci, zejména v údolích u potoků nebo ve vyšších polohách, jako jsou Brdy či Šumava, klesá teplota běžně k nule nebo pod ní.

Zásadním problémem není jen vzdušná teplota, ale především vlhkost a studená země. Půda je po zimě promrzlá a akumuluje chlad, který se do vás bude snažit dostat přes podlážku stanu. Proto je nákup vybavení pro jarní sezónu mnohem náročnější než pro letní festivalové kempování.

Jak vybrat stan: Pevnost a ochrana proti kondenzaci

Pro jarní kempování zapomeňte na levné jednoplášťové stany ze supermarketů. Ty jsou určeny pro suché letní noci. Na jaře potřebujete stan, který zvládne nárazový vítr a vytrvalý déšť.

Dvouplášťová konstrukce je nutností

Základem je vnitřní stan a vnější tropiko. Vzduchová mezera mezi nimi funguje jako izolace a zároveň odvádí vlhkost, kterou vydecháte. Na jaře je kondenzace vody nejvyšší - pokud se dotknete stěny jednoplášťového stanu, budete mít mokrý spacák. U dvouplášťového stanu kondenzát steče po vnitřní straně tropika na zem.

Vodní sloupec: Kolik je dost?

V českých podmínkách se často operuje s vysokými čísly, ale realita je pragmatická:

  • Tropiko (vnější část): Hodnota 3 000 mm je naprosto dostačující pro jakýkoliv liják. Vyšší čísla (5 000 mm a více) jsou sice fajn, ale zvyšují hmotnost stanu.
  • Podlážka: Tady nešetřete. Podlážka je namáhána vaším tlakem (koleny, lokty). Hledejte hodnoty kolem 7 000 až 10 000 mm. Tlakem těla na mokrou zem totiž vodu skrze slabou látku doslova protlačíte.

Materiál prutů

Pokud plánujete kempovat častěji, volte duralové tyčky. Jsou lehčí, odolnější a v mrazu nekřehnou tolik jako levný sklolaminát, který může při silnějším jarním větru prasknout a roztrhnout tropiko.

Spacák: Čísla, která vám zachrání zdraví

Nejčastější chybou začátečníků je výběr spacáku podle nápisu „Jarní“ nebo podle parametru „Extrém“. Tato chyba vede k nejhorším zážitkům z přírody.

Rozumějte normě EN13537

Každý kvalitní spacák na musí mít uvedeny tři (nebo čtyři) teplotní údaje. Pro jarní výběr jsou klíčové tyto dva:

  • Komfortní teplota (Comfort): Hodnota, při které se průměrná žena v relaxované poloze vyspí bez pocitu chladu.
  • Limitní teplota (Limit): Hodnota, při které se průměrný muž v klubíčku vyspí 8 hodin bez buzení zimou.

Pokud víte, že v noci bude 0 °C, potřebujete spacák s limitní teplotou -5 °C. Vždy počítejte s rezervou. „Extrémní teplota“ je údaj, který říká, při jaké teplotě v pytli nezmrznete, ale rozhodně se nevyspíte.

Peří vs. Syntetika

  • Syntetické výplně: Levnější, snadnější na údržbu a hřejí i ve vlhku. Ideální pro začátečníky, kteří kempují v nižších polohách.
  • Peří: Lehčí, sbalitelnější a má delší životnost. Je však dražší a nesmí navlhnout, jinak ztrácí izolační schopnosti. Pro náročnější jarní treky v horách je ale peří nepřekonatelné.
Tabulka parametrů pro jarní výbavu
ParametrNedostačující (Léto)Ideální pro české jaroExpediční standard
Konstrukce stanuJednoplášťováDvouplášťová (kopule/tunel)Geodetická konstrukce
Vodní sloupec podlážkypod 3 000 mm7 000 – 10 000 mm10 000 mm+
Materiál prutůSklolaminátDural (Aluminium)Skandium / Carbon
T-Limit spacákunad +5 °C-2 °C až -7 °Cpod -15 °C
Hmotnost (osoba/stan)nad 2 kg1,2 – 1,5 kgpod 1 kg

Izolace od země: Často opomíjený klíč k teplu

Můžete mít spacák za deset tisíc korun, ale pokud si lehnete na tenkou hliníkovou alumatku, bude vám zima. Země odvádí teplo z těla 25krát rychleji než vzduch.

Pro jarní období v Česku doporučujeme:

  • Samonafukovací karimatky: Nabízejí skvělý poměr pohodlí a tepelného odporu (označuje se jako R-value). Pro jaro hledejte R-value alespoň 2,5 až 3,5.
  • Nafukovací karimatky s izolací: Jsou velmi lehké a sbalitelné do velikosti litrové lahve.
  • Pěnové karimatky s uzavřenou strukturou (EVA): Jsou levné a nezničitelné, ale méně pohodlné. Na jaře je dobré je použít jako podklad pod jinou karimatku.

Tipy pro první noc venku

  1. Místo pro stan: Nestavte stan v dolících a údolních nivách u řek. Tam se drží nejdéle mráz a vlhkost. Raději zvolte mírný svah nebo vyvýšené místo.
  2. Větrání: I když je zima, nechte větrací otvory stanu otevřené. Snížíte tím kondenzaci vlhkosti uvnitř.
  3. Suché oblečení: Do spacáku se vždy převlékněte. I zdánlivě suché tričko, ve kterém jste šli, v sobě má zbytkovou vlhkost (pot), která vás v noci začne studit.

Láhev s teplou vodou: Starý trik horalů. Naplňte láhev (např. typu Nalgene) teplou vodou a dejte si ji do spacáku k nohám. Poslouží jako termofor na několik hodin.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.