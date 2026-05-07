Obchody s prodejní plochou nad 200 m2 musí v pátek 8. května 2026 nechat zavřeno. Státní svátek Den vítězství patří totiž mezi „velké“ svátky, o nichž otevírací dobu reguluje zákon. Zákaz prodeje se nevztahuje na pobočky na nádržích či letištích, na benzinky, prodejny ve zdravotních centrech, lékárny a obchody s menší prodejní plochou. Možný je také výdej zboží zakoupeného online.
Rozvážkové služby, díky nimž si lidé mohou objednat domů potraviny nebo hotové jídlo, v pátek 8. května 2026 fungovat mohou. Jakou provozní dobu plánují?
|Služba
|Praha
|Ostatní města
|Wolt
|nonstop
|8 – 23 hodin
|Košík
|běžný provoz
|běžný provoz
|Foodora
|nonstop
|7 – 24 hodin
|Rohlík
|běžný provoz
|běžný provoz
|Tesco Online Nákupy
|zavřeno
|zavřeno
|Globus
|zavřeno
|zavřeno
Wolt a Wolt Market
Wolt, který nabízí rozvoz jídel z restaurací nebo potravin z Wolt Marketu, bude v pátek 8. května jezdit bez omezení. Vozit hotové jídlo bude samozřejmě jen z restaurací, které budou mít otevřeno. „V Praze bude naše služba fungovat standardně nonstop,“ uvedl mluvčí Woltu Tomáš Kubík. V ostatních městech bude Wolt jezdit v běžném čase, tedy od 8:00 do 23:00.
Košík
Také Košík bude fungovat o státním svátku fungovat. „Nechystáme žádné omezení otevírací doby a po celém Česku budeme fungovat jako každý jiný pátek. S ohledem na to, že se jedná o prodloužené víkendy, očekáváme zvýšený zájem o online nákupy potravin,“ řekl mluvčí Košíku František Brož.
Rohlík
V běžných časech pojede v pátek 8. května služba Rohlík. V tento den očekává zvýšený zájem o rozvážku, protože se lidé budou zásobit na prodloužený víkend, jak redakci sdělila mluvčí Rohlíku Anna-Marie Lichtenbergerová.
Foodora a Foodora Market
Online supermarkety Foodora Market i rozvoz hotových jídel prostřednictvím kurýrů služby Foodora si lidé mohou v pátek objednat bez omezení. „Zákazníci v Praze mohou služeb platformy využívat dokonce v nepřetržitém nonstop režimu,“ sdělil Oskar Löw, šéf maloobchodní sítě Foodora v Česku. V ostatních městech bude služba rozvozu nákupů provozovaná od 7 hodin ráno do půlnoci.
Co se týče rozvozu hotových jídel z restaurací, v Praze funguje také nonstop, v Brně od 8 hodin ráno do 2 hodin ráno. „V ostatních městech po celé republice budou služby dostupné zhruba od 8:00 do 22:00 až půlnoci, vždy v závislosti na konkrétní lokalitě,“ doplnil Löw.
Tesco Online Nákupy
Naopak kdo spoléhá na dovoz nákupu z Tesca, na Den vítězství 8. května se nedočká. „Vzhledem k uzavření našich obchodů v tento sváteční den neprobíhá ani rozvoz nákupů v rámci služby Tesco Online Nákupy,“ potvrdila za Tesco manažerka komunikace Lucie Loučková.
Globus
Fungovat nebude ve sváteční den 8. 5. ani rozvážka nákupů z hypermarketů Globus, jak uvedla Soňa Kynclová z oddělení firemní komunikace.