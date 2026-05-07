Jak mají obchody otevřeno na Den vítězství 8. května? Přehled, kde nakoupíte

Pavla Žáková
  18:25
V pátek 8. května 2026 je státní svátek Den vítězství a velké obchody musí zůstat zavřené. Rozvážka potravin ale fungovat bude. Jaká je provozní doba Woltu, Foodory či Košíku?

Velké obchody musí být 8. května zavřené. Nákup pořídíte v menších nebo prostřednictvím rozvážkových služeb. | foto: Václav PancerMAFRA

Obchody s prodejní plochou nad 200 m2 musí v pátek 8. května 2026 nechat zavřeno. Státní svátek Den vítězství patří totiž mezi „velké“ svátky, o nichž otevírací dobu reguluje zákon. Zákaz prodeje se nevztahuje na pobočky na nádržích či letištích, na benzinky, prodejny ve zdravotních centrech, lékárny a obchody s menší prodejní plochou. Možný je také výdej zboží zakoupeného online.

Rozvážkové služby, díky nimž si lidé mohou objednat domů potraviny nebo hotové jídlo, v pátek 8. května 2026 fungovat mohou. Jakou provozní dobu plánují?

Fungování rozvážkových služeb v pátek 8. 5. 2026
SlužbaPrahaOstatní města
Woltnonstop8 – 23 hodin
Košíkběžný provozběžný provoz
Foodoranonstop7 – 24 hodin
Rohlíkběžný provozběžný provoz
Tesco Online Nákupyzavřenozavřeno
Globuszavřenozavřeno

Wolt a Wolt Market

Wolt, který nabízí rozvoz jídel z restaurací nebo potravin z Wolt Marketu, bude v pátek 8. května jezdit bez omezení. Vozit hotové jídlo bude samozřejmě jen z restaurací, které budou mít otevřeno. „V Praze bude naše služba fungovat standardně nonstop,“ uvedl mluvčí Woltu Tomáš Kubík. V ostatních městech bude Wolt jezdit v běžném čase, tedy od 8:00 do 23:00.

Košík

Také Košík bude fungovat o státním svátku fungovat. „Nechystáme žádné omezení otevírací doby a po celém Česku budeme fungovat jako každý jiný pátek. S ohledem na to, že se jedná o prodloužené víkendy, očekáváme zvýšený zájem o online nákupy potravin,“ řekl mluvčí Košíku František Brož.

Rohlík

V běžných časech pojede v pátek 8. května služba Rohlík. V tento den očekává zvýšený zájem o rozvážku, protože se lidé budou zásobit na prodloužený víkend, jak redakci sdělila mluvčí Rohlíku Anna-Marie Lichtenbergerová.

Foodora a Foodora Market

Online supermarkety Foodora Market i rozvoz hotových jídel prostřednictvím kurýrů služby Foodora si lidé mohou v pátek objednat bez omezení. „Zákazníci v Praze mohou služeb platformy využívat dokonce v nepřetržitém nonstop režimu,“ sdělil Oskar Löw, šéf maloobchodní sítě Foodora v Česku. V ostatních městech bude služba rozvozu nákupů provozovaná od 7 hodin ráno do půlnoci.

Co se týče rozvozu hotových jídel z restaurací, v Praze funguje také nonstop, v Brně od 8 hodin ráno do 2 hodin ráno. „V ostatních městech po celé republice budou služby dostupné zhruba od 8:00 do 22:00 až půlnoci, vždy v závislosti na konkrétní lokalitě,“ doplnil Löw.

Tesco Online Nákupy

Naopak kdo spoléhá na dovoz nákupu z Tesca, na Den vítězství 8. května se nedočká. „Vzhledem k uzavření našich obchodů v tento sváteční den neprobíhá ani rozvoz nákupů v rámci služby Tesco Online Nákupy,“ potvrdila za Tesco manažerka komunikace Lucie Loučková.

Globus

Fungovat nebude ve sváteční den 8. 5. ani rozvážka nákupů z hypermarketů Globus, jak uvedla Soňa Kynclová z oddělení firemní komunikace.

Jak mají obchody otevřeno na Den vítězství 8. května? Přehled, kde nakoupíte

Ilustrační snímek

V pátek 8. května 2026 je státní svátek Den vítězství a velké obchody musí zůstat zavřené. Rozvážka potravin ale fungovat bude. Jaká je provozní doba Woltu, Foodory či Košíku?

7. května 2026  18:25

7. května 2026  15:41

