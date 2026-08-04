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Jak dlouho marinovat maso, sýry a zeleninu na gril. Přehledný manuál

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  15:20

Zelenina na grilu. | foto: Canva.com

Dobrá marináda rozhoduje o tom, zda bude jídlo z grilu šťavnaté a plné chuti, nebo vysušené a mdlé. Přehledný manuál poradí, jak dlouho marinovat jednotlivé druhy masa, sýry i zeleninu a kterým častým chybám se vyhnout.

Obsah

Sýry na grilu: Jak udržet tvar a získat maximum chuti

Sýry jsou specifickou kategorií. Často se setkáváme s chybou, kdy se sýr buď úplně rozteče do uhlí, nebo zůstane uvnitř gumový a bez chuti.

Hermelín a plísňové sýry

Tradiční česká klasika vyžaduje jemný přístup. Hermelín nikdy nepropichujte vidličkou, jinak vám vyteče. Marinujte ho v oleji s česnekem, mletou paprikou a čerstvým tymiánem nebo divokým kořením (bobkový list, nové koření). Stačí mu 2 až 4 hodiny v chladu. Před samotným grilem ho vždy pevně zabalte do alobalu.

Halloumi a sýry balkánského typu

Kyperský sýr Halloumi se díky svému vysokému bodu tání nerozteče přímo na roštu. Sám o sobě je dost slaný, proto do marinády sůl nepřidávejte. Ideální blesková marináda: olivový olej, citronová kůra, máta a trochu chilli. Stačí marinovat 30 minut před přípravou.

Marináda na gril od bleskovky po poctivou: Maso, sýry, zelenina i krevety

Letní zelenina: Blesková příprava, která nehořkne

Zelenina nepotřebuje hodiny v lednici. Naopak, dlouhé marinování v soli z ní vytáhne veškerou vodu a na grilu vám zbyde jen povadlá, vrásčitá hmota. Zeleninu marinujeme buď těsně před grilováním (cca 15 – 30 minut), nebo ji potíráme až v průběhu a po skončení tepelné úpravy.

  • Cukety a lilek: Nakrájejte na silnější plátky. Lilek předem osolte a nechte vypotit, abyste ho zbavili hořkosti. Poté potřete směsí olivového oleje, česneku a provensálských bylinek.
  • Papriky a cibule: Snesou i trochu sladkosti. Skvěle chutnají zakápnuté balzamikovým octem a olivovým olejem s trochou tmavého cukru.
  • Špízy: Pokud kombinujete zeleninu s masem, marinujte každou složku zvlášť a spojte je až při napichování na jehlu.

Mastná až blátivá, po přípravě ztvrdla. Ani vítěz testu grilovacích klobás neoslnil

Přehledný průvodce marinováním: Časy a surovin

SurovinaDoporučená doba marinováníHlavní chuťový spojenecNa co si dát pozor
Hovězí steakové maso6 – 24 hodinSójová omáčka, worcester, rozmarýnSolit dostatečně předem, aby sůl pronikla dovnitř.
Vepřová krkovice / bok4 – 12 hodinHořčice, pivo, česnek, kmínPozor na příliš vysoký žár, tuk může hořet.
Kuřecí prsa / stehna2 – 4 hodinyBílý jogurt, citron, kurkuma, tymiánKyselina z citronu může při dlouhém stání maso vysušit.
Ryby a mořské plody15 – 30 minutOlivový olej, kopr, citronová šťávaNikdy nemarinovat déle než hodinu, maso se rozpadne.
Hermelín / Sýry na gril2 – 4 hodinyPaprika, česnek, divoké koření, olejSýr nepropichovat, marinovat v celku.
Halloumi / Sýry středomořského typu30 minutOlivový olej, máta, chilli, limetkaNepřidávat sůl, sýr je přirozeně velmi slaný.
Letní zelenina (cuketa, lilek, paprika)15 – 30 minut (nebo po grilování)Balzamikový ocet, česnek, bazalkaSolit těsně předem, jinak pustí vodu a ztratí křupavost.

Bleskové letní kombinace, které zachrání nečekanou návštěvu

Stojí vám za dveřmi přátelé a vy nemáte nic naloženo? Zapomeňte na paniku. Existují kombinace, které fungují okamžitě a nepotřebují hodiny odležet.

Express kuřecí satay

Kuřecí prsa nakrájejte na tenké nudličky nebo kostky (čím menší kousky, tím rychlejší absorpce). Smíchejte dvě lžíce arašídového másla, lžíci sójové omáčky, lžičku medu a trochu teplé vody na zředění. Maso v této směsi promíchejte, napíchejte na špejle a můžete hned grilovat. Arašídový tuk a sójová omáčka dodají intenzivní chuť během několika minut.

Citrusová rychlovka pro ryby a krevety

Ryby mají jemnou buněčnou strukturu. Pokud koupíte čerstvého lososa nebo krevety, smíchejte olivový olej, nastrouhanou limetkovou kůru, trochu nasekaného koriandru a špetku chilli. Maso nechte v této lázni pouhých 15 minut. Kyselina začne maso vařit za studena (proces zvaný ceviche), takže na grilu pak stačí doslova pár minut z každé strany.

Mastná až blátivá, po přípravě ztvrdla. Ani vítěz testu grilovacích klobás neoslnil

Nejčastější chyby, kterými zbytečně kazíte výsledek

  • Příliš mnoho oleje na roštu: Maso by z marinády nemělo okapávat přímo do ohně. Přebytečný olej před položením na gril lehce otřete papírovým ubrouskem. Hořící stékající tuk vytváří karcinogenní kouř, který jídlu dodá nepříjemnou dehtovou pachuť.
  • Grilování masa rovnou z lednice: Pokud studené maso položíte na rozpálený rošt, zažije teplotní šok. Svalová vlákna se křečovitě stáhnou a vytlačí veškerou šťávu ven. Výsledkem je podrážka. Maso vyndejte z chladu alespoň 30 až 45 minut před grilováním, aby získalo pokojovou teplotu.
  • Používání kupovaných směsí s glutamátem: Většina levných grilovacích koření obsahuje jako hlavní složku sůl a zvýrazňovače chuti. Vyrobte si raději vlastní směs z čistého koření a bylinek. Budete mít plnou kontrolu nad slaností i pálivostí.
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