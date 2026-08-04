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Sýry na grilu: Jak udržet tvar a získat maximum chuti
Sýry jsou specifickou kategorií. Často se setkáváme s chybou, kdy se sýr buď úplně rozteče do uhlí, nebo zůstane uvnitř gumový a bez chuti.
Hermelín a plísňové sýry
Tradiční česká klasika vyžaduje jemný přístup. Hermelín nikdy nepropichujte vidličkou, jinak vám vyteče. Marinujte ho v oleji s česnekem, mletou paprikou a čerstvým tymiánem nebo divokým kořením (bobkový list, nové koření). Stačí mu 2 až 4 hodiny v chladu. Před samotným grilem ho vždy pevně zabalte do alobalu.
Halloumi a sýry balkánského typu
Kyperský sýr Halloumi se díky svému vysokému bodu tání nerozteče přímo na roštu. Sám o sobě je dost slaný, proto do marinády sůl nepřidávejte. Ideální blesková marináda: olivový olej, citronová kůra, máta a trochu chilli. Stačí marinovat 30 minut před přípravou.
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Marináda na gril od bleskovky po poctivou: Maso, sýry, zelenina i krevety
Letní zelenina: Blesková příprava, která nehořkne
Zelenina nepotřebuje hodiny v lednici. Naopak, dlouhé marinování v soli z ní vytáhne veškerou vodu a na grilu vám zbyde jen povadlá, vrásčitá hmota. Zeleninu marinujeme buď těsně před grilováním (cca 15 – 30 minut), nebo ji potíráme až v průběhu a po skončení tepelné úpravy.
- Cukety a lilek: Nakrájejte na silnější plátky. Lilek předem osolte a nechte vypotit, abyste ho zbavili hořkosti. Poté potřete směsí olivového oleje, česneku a provensálských bylinek.
- Papriky a cibule: Snesou i trochu sladkosti. Skvěle chutnají zakápnuté balzamikovým octem a olivovým olejem s trochou tmavého cukru.
- Špízy: Pokud kombinujete zeleninu s masem, marinujte každou složku zvlášť a spojte je až při napichování na jehlu.
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Mastná až blátivá, po přípravě ztvrdla. Ani vítěz testu grilovacích klobás neoslnil
Přehledný průvodce marinováním: Časy a surovin
|Surovina
|Doporučená doba marinování
|Hlavní chuťový spojenec
|Na co si dát pozor
|Hovězí steakové maso
|6 – 24 hodin
|Sójová omáčka, worcester, rozmarýn
|Solit dostatečně předem, aby sůl pronikla dovnitř.
|Vepřová krkovice / bok
|4 – 12 hodin
|Hořčice, pivo, česnek, kmín
|Pozor na příliš vysoký žár, tuk může hořet.
|Kuřecí prsa / stehna
|2 – 4 hodiny
|Bílý jogurt, citron, kurkuma, tymián
|Kyselina z citronu může při dlouhém stání maso vysušit.
|Ryby a mořské plody
|15 – 30 minut
|Olivový olej, kopr, citronová šťáva
|Nikdy nemarinovat déle než hodinu, maso se rozpadne.
|Hermelín / Sýry na gril
|2 – 4 hodiny
|Paprika, česnek, divoké koření, olej
|Sýr nepropichovat, marinovat v celku.
|Halloumi / Sýry středomořského typu
|30 minut
|Olivový olej, máta, chilli, limetka
|Nepřidávat sůl, sýr je přirozeně velmi slaný.
|Letní zelenina (cuketa, lilek, paprika)
|15 – 30 minut (nebo po grilování)
|Balzamikový ocet, česnek, bazalka
|Solit těsně předem, jinak pustí vodu a ztratí křupavost.
Bleskové letní kombinace, které zachrání nečekanou návštěvu
Stojí vám za dveřmi přátelé a vy nemáte nic naloženo? Zapomeňte na paniku. Existují kombinace, které fungují okamžitě a nepotřebují hodiny odležet.
Express kuřecí satay
Kuřecí prsa nakrájejte na tenké nudličky nebo kostky (čím menší kousky, tím rychlejší absorpce). Smíchejte dvě lžíce arašídového másla, lžíci sójové omáčky, lžičku medu a trochu teplé vody na zředění. Maso v této směsi promíchejte, napíchejte na špejle a můžete hned grilovat. Arašídový tuk a sójová omáčka dodají intenzivní chuť během několika minut.
Citrusová rychlovka pro ryby a krevety
Ryby mají jemnou buněčnou strukturu. Pokud koupíte čerstvého lososa nebo krevety, smíchejte olivový olej, nastrouhanou limetkovou kůru, trochu nasekaného koriandru a špetku chilli. Maso nechte v této lázni pouhých 15 minut. Kyselina začne maso vařit za studena (proces zvaný ceviche), takže na grilu pak stačí doslova pár minut z každé strany.
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Mastná až blátivá, po přípravě ztvrdla. Ani vítěz testu grilovacích klobás neoslnil
Nejčastější chyby, kterými zbytečně kazíte výsledek
- Příliš mnoho oleje na roštu: Maso by z marinády nemělo okapávat přímo do ohně. Přebytečný olej před položením na gril lehce otřete papírovým ubrouskem. Hořící stékající tuk vytváří karcinogenní kouř, který jídlu dodá nepříjemnou dehtovou pachuť.
- Grilování masa rovnou z lednice: Pokud studené maso položíte na rozpálený rošt, zažije teplotní šok. Svalová vlákna se křečovitě stáhnou a vytlačí veškerou šťávu ven. Výsledkem je podrážka. Maso vyndejte z chladu alespoň 30 až 45 minut před grilováním, aby získalo pokojovou teplotu.
- Používání kupovaných směsí s glutamátem: Většina levných grilovacích koření obsahuje jako hlavní složku sůl a zvýrazňovače chuti. Vyrobte si raději vlastní směs z čistého koření a bylinek. Budete mít plnou kontrolu nad slaností i pálivostí.