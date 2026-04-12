Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Jak chránit oči v kanceláři? Pomůže vybavení i jedno jednoduché pravidlo

Veronika Reicheltová
  15:20
Věděli jste, že únava zraku často začíná u špatné židle? Nevhodné nastavení pracovního místa nutí oči k nepřirozené námaze. Zjistěte, jak podle pohybové specialistky eliminovat přetížení očí a zajistit si správné vybavení kanceláře.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Jak správně sedět u počítače?

Špatné držení těla vede k napětí v krční páteři, což přímo ovlivňuje prokrvení hlavy a zrakových orgánů. „Prevence unavených a přetížených očí spočívá v úpravě pracovního místa, tedy ve správné vzdálenosti, úhlu, osvětlení a jasu monitoru, filtru modrého světla a dalších,“ popisuje Zdeněk Vaníček, lékař oční kliniky Lexum.

  • Pokud sedíte v křeči nebo se k monitoru nakláníte, vaše oči se musí neustále přizpůsobovat nevhodnému úhlu.
  • Základem je proto kvalitní ergonomická židle, která podpoří přirozené zakřivení páteře a uvolní ramena.

Jak správně vybrat monitor?

Častou chybou je příliš nízko umístěný monitor. Pohled by měl směřovat mírně dolů, přičemž horní hrana obrazovky má být v úrovni očí. Pokud váš stůl neumožňuje správné nastavení, pomůže podstavec pod monitor. Ten zajistí, že nebudete přetěžovat šíjové svaly, což je častá skrytá příčina únavy očí a následných bolestí hlavy.

Jak chránit oči před počítačem?

Jednoduchou a účinnou ochranou pro zdraví očí jsou pravidelné přestávky. „Oči tráví velkou část dne zaměřením na blízkou vzdálenost, proto potřebují kompenzaci, kterou může být pravidelný pohled do dálky, vnímání prostoru, krajiny a také aktivní zapojování periferního vidění. I krátké chvíle, kdy se zastavíme a jen se díváme do dálky, mohou přinášet očím úlevu,“ uvádí Martina Bajerová, pohybová specialistka, lektorka obličejové a oční jógy. Oči díky tomu dostanou možnost změnit vzdálenost zaostření, což pomáhá předcházet jejich dlouhodobému namáhání.

Co je pravidlo 20-20-20?

Pro uvolnění očí během pracovního dne je vhodné dělat krátké přestávky. „Nejjednodušší je pravidlo 20-20-20, tedy každých 20 minut bychom si měli dát přestávku a na minimálně 20 vteřin se zadívat na objekt, který je od nás vzdálený aspoň 20 stop, což je asi 6 metrů,“ přibližuje Vaníček.

  1. Po dvaceti minutách práce si dejte krátkou pauzu, během které dejte očím prostor dívat se do dálky.
  2. Vstaňte, protáhněte se, krátce se projděte. Díky tomu rozproudíte krev a zabráníte ztuhlosti těla.
  3. Několikrát za den si můžete vytvořit „mističky“ z dlaní a přiložit je na zavřená víčka. „Oči se tak na chvíli ocitnou ve tmě, a i několik vteřin může výrazně změnit pocit v očích a přinést zklidnění,“ doporučuje Bajerová.
Jak uspořádat pracovní stůl?

Kromě nábytku hraje roli i světlo. Monitor by neměl být proti oknu kvůli oslnění, ale ani zády k němu kvůli odleskům. Ergonomicky vybavená kancelář by měla kombinovat nepřímé osvětlení s možností doladit jas monitoru podle okolí. „V kanceláři pomůže častější větrání nebo zvlhčovač vzduchu, pozor bychom si měli dát také na přímý proud vzduchu, který vede k rychlému vysušování povrchu oka,“ zmiňuje Vaníček.

Vstoupit do diskuse

12. dubna 2026  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.