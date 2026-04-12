Obsah
Jak správně sedět u počítače?
Špatné držení těla vede k napětí v krční páteři, což přímo ovlivňuje prokrvení hlavy a zrakových orgánů. „Prevence unavených a přetížených očí spočívá v úpravě pracovního místa, tedy ve správné vzdálenosti, úhlu, osvětlení a jasu monitoru, filtru modrého světla a dalších,“ popisuje Zdeněk Vaníček, lékař oční kliniky Lexum.
- Pokud sedíte v křeči nebo se k monitoru nakláníte, vaše oči se musí neustále přizpůsobovat nevhodnému úhlu.
- Základem je proto kvalitní ergonomická židle, která podpoří přirozené zakřivení páteře a uvolní ramena.
|
Jak správně vybrat monitor?
Častou chybou je příliš nízko umístěný monitor. Pohled by měl směřovat mírně dolů, přičemž horní hrana obrazovky má být v úrovni očí. Pokud váš stůl neumožňuje správné nastavení, pomůže podstavec pod monitor. Ten zajistí, že nebudete přetěžovat šíjové svaly, což je častá skrytá příčina únavy očí a následných bolestí hlavy.
Jak chránit oči před počítačem?
Jednoduchou a účinnou ochranou pro zdraví očí jsou pravidelné přestávky. „Oči tráví velkou část dne zaměřením na blízkou vzdálenost, proto potřebují kompenzaci, kterou může být pravidelný pohled do dálky, vnímání prostoru, krajiny a také aktivní zapojování periferního vidění. I krátké chvíle, kdy se zastavíme a jen se díváme do dálky, mohou přinášet očím úlevu,“ uvádí Martina Bajerová, pohybová specialistka, lektorka obličejové a oční jógy. Oči díky tomu dostanou možnost změnit vzdálenost zaostření, což pomáhá předcházet jejich dlouhodobému namáhání.
Co je pravidlo 20-20-20?
Pro uvolnění očí během pracovního dne je vhodné dělat krátké přestávky. „Nejjednodušší je pravidlo 20-20-20, tedy každých 20 minut bychom si měli dát přestávku a na minimálně 20 vteřin se zadívat na objekt, který je od nás vzdálený aspoň 20 stop, což je asi 6 metrů,“ přibližuje Vaníček.
- Po dvaceti minutách práce si dejte krátkou pauzu, během které dejte očím prostor dívat se do dálky.
- Vstaňte, protáhněte se, krátce se projděte. Díky tomu rozproudíte krev a zabráníte ztuhlosti těla.
- Několikrát za den si můžete vytvořit „mističky“ z dlaní a přiložit je na zavřená víčka. „Oči se tak na chvíli ocitnou ve tmě, a i několik vteřin může výrazně změnit pocit v očích a přinést zklidnění,“ doporučuje Bajerová.
Jak uspořádat pracovní stůl?
Kromě nábytku hraje roli i světlo. Monitor by neměl být proti oknu kvůli oslnění, ale ani zády k němu kvůli odleskům. Ergonomicky vybavená kancelář by měla kombinovat nepřímé osvětlení s možností doladit jas monitoru podle okolí. „V kanceláři pomůže častější větrání nebo zvlhčovač vzduchu, pozor bychom si měli dát také na přímý proud vzduchu, který vede k rychlému vysušování povrchu oka,“ zmiňuje Vaníček.