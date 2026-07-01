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Itálie v Česku: Kaufland, Lidl i Penny srazily ceny středomořských lahůdek

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  5:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Chcete zažít pravou Itálii, a přitom ušetřit? Kaufland, Lidl a Penny tento týden rozpoutaly italské šílenství. Středomořské speciality a top slevy na víno a kávu, které pořídíte za hubičku. Pro co musíte vyrazit hned teď?

Italský týden v Kauflandu, Lidlu i Penny

Ještě nedávno byl italský týden specialitou Lidlu. Dnes už však středomořské speciality najdete i v Kauflandu a Penny. Na co konkrétně se můžete tento týden těšit?

Kaufland

  • Galbani mascarpone (250 gramů) – 64,90 korun
  • Mletá káva Segafredo (250 gramů) – 89,90 korun
  • Folonari italské víno (750 mililitrů) – 69,90 korun
  • Prosciutto Italiano (100 gramů) – 49,90 korun
  • Costa D’oro Extra virgin olivový olej (500 mililitrů) – 119,90 korun

Penny

  • Dort Tiramisu (400 gramů) – 49,90 korun
  • Pesto Alla Genovese (190 gramů) – 24,90 korun
  • Sýr Grana Padano (200 gramů) – 69,90 korun
  • Pizza Margherita (300 gramů) – 24,90 korun
  • Rajčata sušená (100 gramů) – 29,90 korun

Lidl

  • Mozzarella (195 gramů) – 12,90 korun
  • Prosecco Allini Frizzante (750 mililitrů) – 49,90 korun
  • Citronová zmrzlina (350 mililitrů) – 29,90 korun
  • Balsamico s příchutí (250 mililitrů) – 29,90 korun
  • Cukrářské piškoty (400 gramů) – 39,90 korun

Prázdninový speciál: Nakoupíte si v Itálii?

TOP 10 slev týdne (29. 6. – 5. 7. 2026)

ProduktObchodAkční cena
Mléko (1 l)Kaufland6,90 Kč
Cukr (1 kg)Kaufland9,90 Kč
Budweiser Budvar (0,5 l)Penny9,90 Kč
Meloun (1 kg)Tesco9,90 Kč
Brambory (1 kg)Albert13,90 Kč
Máslo (250 g)Lidl19,90 Kč
Kofola (2 l)Penny19,90 Kč
Vejce (30 ks)Kaufland99,90 Kč
Tchibo Gold (250 g)Albert124,90 Kč
Harmony 3vrstvý (30 rolí)Kaufland149,90 Kč

Vedle italských specialit se drží nízko i ceny běžných potravin. Nejvíce slev pro tento týden přinesl Kaufland, který nabízí mléko za sedm korun, cukr za deset a plato 30 vajec za stovku.

V Penny si pak přijdou na své milovníci piva a nealkoholických nápojů. Například půllitrového lahváče Budweiser Budvar zde pořídíte za akčních deset korun, dva litry Kofoly za dvacku.

V Tescu koupíte litr mléka za sedm korun. Je levnější než před deseti lety

Pro nejlevnější máslo si tentokrát dojděte do Lidlu, který nabízí kostku másla v akci za dvacet korun. Albert boduje pro změnu kilem brambor za 14 korun a kávou Tchibo Gold jen za 125 korun.

Jestli tento týden někdo opravdu překvapil, pak je to Tesco. To totiž v akčním letáku otisklo mimo jiné kilo vodního melounu za pouhých deset korun. Pokud se poohlížíte po melounu v akci, levněji už nepořídíte.

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