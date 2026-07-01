Italský týden v Kauflandu, Lidlu i Penny
Ještě nedávno byl italský týden specialitou Lidlu. Dnes už však středomořské speciality najdete i v Kauflandu a Penny. Na co konkrétně se můžete tento týden těšit?
Kaufland
- Galbani mascarpone (250 gramů) – 64,90 korun
- Mletá káva Segafredo (250 gramů) – 89,90 korun
- Folonari italské víno (750 mililitrů) – 69,90 korun
- Prosciutto Italiano (100 gramů) – 49,90 korun
- Costa D’oro Extra virgin olivový olej (500 mililitrů) – 119,90 korun
Penny
- Dort Tiramisu (400 gramů) – 49,90 korun
- Pesto Alla Genovese (190 gramů) – 24,90 korun
- Sýr Grana Padano (200 gramů) – 69,90 korun
- Pizza Margherita (300 gramů) – 24,90 korun
- Rajčata sušená (100 gramů) – 29,90 korun
Lidl
- Mozzarella (195 gramů) – 12,90 korun
- Prosecco Allini Frizzante (750 mililitrů) – 49,90 korun
- Citronová zmrzlina (350 mililitrů) – 29,90 korun
- Balsamico s příchutí (250 mililitrů) – 29,90 korun
- Cukrářské piškoty (400 gramů) – 39,90 korun
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Prázdninový speciál: Nakoupíte si v Itálii?
TOP 10 slev týdne (29. 6. – 5. 7. 2026)
|Produkt
|Obchod
|Akční cena
|Mléko (1 l)
|Kaufland
|6,90 Kč
|Cukr (1 kg)
|Kaufland
|9,90 Kč
|Budweiser Budvar (0,5 l)
|Penny
|9,90 Kč
|Meloun (1 kg)
|Tesco
|9,90 Kč
|Brambory (1 kg)
|Albert
|13,90 Kč
|Máslo (250 g)
|Lidl
|19,90 Kč
|Kofola (2 l)
|Penny
|19,90 Kč
|Vejce (30 ks)
|Kaufland
|99,90 Kč
|Tchibo Gold (250 g)
|Albert
|124,90 Kč
|Harmony 3vrstvý (30 rolí)
|Kaufland
|149,90 Kč
Vedle italských specialit se drží nízko i ceny běžných potravin. Nejvíce slev pro tento týden přinesl Kaufland, který nabízí mléko za sedm korun, cukr za deset a plato 30 vajec za stovku.
V Penny si pak přijdou na své milovníci piva a nealkoholických nápojů. Například půllitrového lahváče Budweiser Budvar zde pořídíte za akčních deset korun, dva litry Kofoly za dvacku.
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V Tescu koupíte litr mléka za sedm korun. Je levnější než před deseti lety
Pro nejlevnější máslo si tentokrát dojděte do Lidlu, který nabízí kostku másla v akci za dvacet korun. Albert boduje pro změnu kilem brambor za 14 korun a kávou Tchibo Gold jen za 125 korun.
Jestli tento týden někdo opravdu překvapil, pak je to Tesco. To totiž v akčním letáku otisklo mimo jiné kilo vodního melounu za pouhých deset korun. Pokud se poohlížíte po melounu v akci, levněji už nepořídíte.