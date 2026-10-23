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Čeští překupníci jsou lidumilové, nedostupný iPhone Duo prodávají docela levně

Jan Matura
  11:37
iPhone Duo

iPhone Duo | foto: Apple

iPhone Duo je vyprodaný.
iPhone Duo je vyprodaný.
iPhone Duo je vyprodaný.
iPhone Duo je vyprodaný.
19 fotografií
Kdo si nestačil předobjednat iPhone Duo v prvních minutách po spuštění objednávek, tak si na něj počká, nebo zaplatí překupníkům. První nabídky překupníků v Česku jsou oproti těm zahraničním docela příznivé.

Infolinky prodejců jsou zahlcené dotazy na dostupnost prvního skládacího iPhonu Duo, dokazuje to například test u všech položek na webu největšího tuzemského online prodejce elektroniky Alzy: „Z důvodu vysokého zájmu prosíme o trpělivost, zatímco pracujeme na naskladnění. Objednávky jsou odbavovány dle pořadníku, z něhož budete vyřazen, pokud objednávku zrušíte. Naše zákaznická podpora nemá žádné další informace o termínu naskladnění.“

Prodejci většinou neuvádějí termín dodání, konkrétnější je Datart, který zmiňuje datum 20. ledna, a oficiální český obchod Applu ukazuje dokonce až 25. ledna. Platí pro obě barvy a všechny čtyři paměťové verze. V zahraničí jsou uváděné podobné termíny na konci ledna. V diskusích lidé píšou, že větší šance je u operátorů, ale to se bude týkat zřejmě jen velmi významných zákazníků.

iPhone Duo je vyprodaný.
iPhone Duo je vyprodaný.
iPhone Duo je vyprodaný.

Než se pustíme do cen telefonu nabízených překupníky, tak si připomeňme oficiální ceny, které prezentoval Apple při představení telefonu 9. září. iPhone Duo bude v prodeji ve dvou barvách, bílé a tmavě modré a ve čtyřech paměťových verzích: 256 a 512 GB nebo 1 či 2 TB.

Ceny iPhonu Duo po představení 9. 9. 2026
Model128 GB256 GB512 GB1 TB2 TB
iPhone DuoX54 990 Kč60 990 Kč72 990 Kč90 990 Kč

Na nejznámější globální prodejní platformě Ebay lze najít i absurdní nabídky v řádu stovek tisíc až milionů korun. A to jsou nabídky prodejců, kteří by telefon poslali do Česka. Ale to je spíš pikantnost.

Reálně se nabídky na základní verzi s pamětí 256 GB pohybují okolo 72 tisíc korun, tedy s přirážkou asi 17 tisíc korun. Varianta s pamětí 512 GB pak vychází na přibližně 95 tisíc korun a tady už je překupnická přirážka okolo 35 tisíc korun.

iPhone Duo je vyprodaný.
iPhone Duo je vyprodaný.
iPhone Duo je vyprodaný.

Na českém inzertním portálu Bazoš jsou nabídky příznivější. Základní varianta je nabízená od 62 tisíc korun, tedy s příplatkem „jen“ 7 tisíc Kč. Většina nabídek se týká právě této základní varianty, u větších pamětí je taktéž obvyklý příplatek sedm tisíc.

iPhone Duo
iPhone Duo je vyprodaný.
iPhone Duo je vyprodaný.
iPhone Duo je vyprodaný.
19 fotografií

Hojně jsou na Bazoši nabízené jen předobjednávky ve frontě, ceny se pohybují od 1 500 do 4 500 korun, nejčastěji překupníci chtějí za přenechání předobjednávky tři tisíce. Většinou však není přesně uvedené, na který den vyzvednutí předobjednávky platí. Zároveň se zvyšuje podíl inzerátů, kdy lidé chtějí iPhone Duo koupit.

Nedostatek iPhonů Duo připomíná časy před více než deseti lety, kdy se na nové iPhony stály dlouhé fronty a prodej byl zahájen s předstihem na vybraných trzích. Takže se z Česka hodně jezdilo do Německa.

Vyhrajte nový skládací iPhone Duo. Telefon, který je teď téměř nemožné získat

Koupili byste si nový iPhone Duo od překupníka?

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