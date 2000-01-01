Nový iPhone se vyplatí vybavit vhodným krytem. Taková věc nejenom telefon ochrání před poškozením, ale může mu také dodat osobitý styl. Představujeme proto kryty pro nový model iPhone 18 Pro od značek Care, Epico, Tactical a dalších.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
iPhone 18 Pro se začal prodávat po celém světě v pátek 18. září. První majitelé už jistě řeší, čím si novinku obalit, aby zabránili případnému poškození a třeba by i rádi telefonu trochu přidali šmrnc. Samozřejmě telefon je především v nové červené barvě opravdu fešák, ale když vám mobil občas upadne na zem, je lepší ho mít v krytu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Apple vám samozřejmě rád prodá kryt přímo z vlastní nabídky, třeba typ s látkovým povrchem TechWoven Case, který stojí 1 589 korun. Je možnost si přidat i popruh přes rameno (Crossbody Strap), počítejte v takovém případě s dalšími 1 589 korunami za toto příslušenství.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zde je už nabídka značky Care, kterou zaštiťuje výrobce Panzer Glass. První zajímavý kryt je Care KickStand MagSafe. Tento kryt, který vyjde na 999 korun, je testován na odolnost proti pádům z výšky až 4,8 metru a výrobce ho nabízí se standardní roční zárukou proti žloutnutí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Model můžete mít buď v čiré nebo kouřově černé barvě, je jen na vás, co doplňuje design vaší vybrané barevné varianty iPhonu lépe.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Největší předností tohoto krytu je samozřejmě integrovaný stojánek, díky čemuž budete moci doma i na cestách pohodlněji sledovat obsah na obrazovce. Stojánek je otočný o 360 stupňů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud máte raději typ „peněženkového“ typu krytu, možná bude pro vás Tango 2v1 Wallet MagSafe od Care by PanzerGlass. ten se skládá jednak ze samotného krytu a dále z peněženky z veganské kůže.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vnitřní kryt drží jen na MagSafe systému, můžete jej dokonce vyměnit za jiný. Samotná peněženka pak pojme čtyři karty a má integrovanou RFID ochranu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kryt je certifikovaný na odolnost proti pádu z výšky 3,6 metru a má pochopitelně i podporu systému MagSafe. Peněženka vyjde na 999 korun, v nabídce je černá a hnědá varianta.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Toto je novinka v nabídce značky Care, model Discovery. Co je na něm zvláštního? Jde o ultratenký kryt z prémiového aramidového vlákna. Poskytuje tedy telefonu odolnost bez výrazného zvětšování rozměrů těla.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tloušťka krytu je pouhých 0,9 mm a hmotnost 16,2 gramu. Je kompatibilní s MagSafe a vyjde vás na 1 399 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dále si můžete pořídit také Fusion Fabric kryt, což je v podstatě ekvivalent výše ukázaného TechWoven modelu od Applu s látkovými zády. Značka Care jej však prodává za 1 099 korun. Odolnost proti pádu je certifikovaná na 2,4 metru a kryt podporuje MagSafe.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ještě levněji pořídíte standardní barevný kryt Samba (prodává se za 699 korun), který je testovaný na pád z výšky 2,4 metru, má kompatibilitu s MagSafe a seženete jej v několika barevných variantách.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Posuňme se k nabídce české značky Epico. Ta rovněž prodává třeba modely s látkovými zády. Nazývá je jako SolidWoven a stojí vcelku příjemných 799 korun. Kryt má podporu MagSafe a je k dispozici v několika barevných variantách...
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ještě o něco levněji můžete pořídit silikonový kryt (Silicone Pro Mag+), ten vyjde od Epica na 699 korun. I tady je zaručena funkcionalita MagSafe.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Mimochodem celkem příjemný bonus u krytů od Epica je i přibalený chránič modulu zadních fotoaparátů z tvrzeného skla.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
I Epico vám nabídne kryt s MagSafe a integrovaným stojánkem (není však otočný), nazývá ho HeroStand Pro Mag+ a stojí 699 korun. U čirého typu výrobce slibuje ochranu proti žloutnutí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Z další nabídky Epica pak ještě zmíníme matné kryty s MagSafe (HeroMatte Pro Mag+) s matnou úpravou a podporou MagSafe za 699 korun...
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
... nebo ještě o něco levnější čirý kryt s odolnosti proti žloutnutí za 599 korun (Dot Mag+).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
I v nabídce značky Epico najdete tenký kryt z aramidových vláken, nazývá se SlimAramid Mag+ a stojí 1 299 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Posuňme se k další značce, kterou je Tactical, která je designovaná v Česku. I ta má v nabídce vekou spoustu modelů, třeba tento silikonový s názvem Velvet Smoothie 2.0 s podporou MagSafe. Koupíte jej jen za 349 korun v celkem devíti různých barvách.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Koupit lze i čirou verzi (Tactical MagForce) s podporou MagSafe za 290 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tactical má také levnější variantu s aramidovými vlákny MagForce Aramid s tloušťkou 0,95 mm. Vyjde na 790 korun a také podporuje MagSafe.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tactical nabízí také takovýto „obrněný“ model s vyztuženými rohy a ochranou celého modulu s fotoaparáty. Tento model však nemá podporu MagSafe. Pořízení je výhodné, stojí jen 249 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Další značkou dostupnou na trhu je Nilkin, ta se zaměřuje i na poměrně netradiční design krytů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Příkladem je třeba model Iceblade Prop Magnetic, který má čirou úpravu a výklopný kryt celého modulu s fotoaparáty, který zároveň slouží jako stojánek. Podpora MagSafe je zachována, model vyjde na 729 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zajímavý je i typ CamShield Pro Magnetic, který místo výklopné krytky fotoaparátů nabízí posuvnou. Kryt má rovněž odolnou úpravu, podporuje MagSafe a stojí 449 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na českém trhu seženete celkem dost krytů od známých oděvních značek, které si nechal licencovat čínský výrobce GC Mobile. Příkladem je třeba tento model s logem Karl Lagerfeld, sehnat jdou však i typy Guess, DKNY, Lacoste a další. Seženete je za zhruba 600 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na své si přijdou i fanoušci formulového týmu Oracle RedBull Racing, kryty s tímto logem a podporou MagSafe vyjdou také na 500–600 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sehnat můžete také třeba kryt pro fanoušky automobilky BMW za zhruba 800 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Poslední vybranou značkou je pak Obal:me, což je rovněž česká značka. Ta vyrábí hlavně levné kryty. Za cenu 199 korun seženete třeba model s pogumovaným povrchem a podporou MagSafe MagNetix Delta.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kryt MagNetix Versa stojí také okolo 200 korun a nabídne jak podporu MagSafe, tak stojánek integrovaný do chrániče fotoaparátu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Toto je čirý model MagNetix ColorSlate od značky Obal:me a stojí 290 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Odolnější typ s vyztuženými rohy a podporou MagSafe stojí okolo 200 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud vás některý z těchto krytů zaujal, ale máte jiný model než iPhone 18 Pro, většina značek prodává podobné kryty i na další telefony od Applu, samozřejmě i včetně starších.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz