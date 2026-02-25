Investice do mladší pleti: Vyplatí se domácí LED terapie?

Autor:
  11:45
Jemné vrásky, ztráta pružnosti a unavený vzhled přicházejí často dřív, než bychom čekali. Pokud tento proces ignorujeme, pokožka postupně ztrácí schopnost regenerace a běžná kosmetika přestává stačit. Právě proto se stále častěji mluví o terapii červeným světlem a maskách s LED technologií, které slibují omlazení bez invazivních zákroků.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Byfemme.cz

Obsah

Proč se o červeném světle tolik mluví

Terapie červeným světlem není úplnou novinkou. V medicíně se používá desítky let – například při hojení ran nebo regeneraci tkání. V posledních letech si ji však osvojil i kosmetický průmysl.

Princip je relativně jednoduchý: červené světlo o určité vlnové délce (nejčastěji kolem 630–660 nm) proniká do hlubších vrstev pokožky, kde stimuluje buňky k vyšší aktivitě. Konkrétně podporuje tvorbu kolagenu a elastinu – dvou klíčových složek, které udržují pleť pevnou a pružnou.

S věkem jejich produkce přirozeně klesá. Výsledkem jsou vrásky, ochabování kontur a ztráta jasu. Červené světlo má tento proces zpomalovat.

Jak červené světlo působí na pleť

Účinek se odehrává na buněčné úrovni. Světelná energie je absorbována mitochondriemi. Ty následně produkují více energie (ATP), což podporuje regenerační procesy.

Podle dostupných dermatologických studií může pravidelná aplikace:

  • podpořit tvorbu kolagenu,
  • zjemnit jemné vrásky,
  • zlepšit strukturu a tón pleti,
  • urychlit hojení drobných zánětů,
  • snížit zarudnutí.
Přehled účinků červeného světla podle problému pleti
Problém pletiJak působí červené světloKdy čekat první výsledky
Jemné vráskyStimuluje tvorbu kolagenu4–8 týdnů
Ztráta pevnostiPodpora elastinu6–10 týdnů
Unavená pleťZlepšení mikrocirkulace2–4 týdny
ZarudnutíProtizánětlivý efekt3–6 týdnů
Drobné jizvy po aknéPodpora regenerace8+ týdnů

LED masky s červeným světlem: hit domácí péče

Zatímco dříve byla světelná terapie dostupná jen v dermatologických ordinacích nebo estetických klinikách, dnes si ji lze pořídit i domů. LED masky na obličej patří mezi nejrychleji rostoucí segmenty beauty technologií.

Na českém trhu se ceny pohybují přibližně od 2 000 Kč do 15 000 Kč podle kvality, výkonu a počtu světelných režimů. Dražší modely často kombinují červené světlo s modrým (na akné) nebo infračerveným (pro hlubší regeneraci).

Výhodou domácích masek je pohodlí. Ošetření trvá obvykle 10–20 minut a doporučuje se 3–5× týdně. Přístroj se přiloží na čistou pleť a během aplikace není nutná žádná další aktivita.

Jsou LED masky bezpečné?

Při správném používání jsou považovány za bezpečné. Nejde o UV záření, které by poškozovalo DNA buněk. Přesto je nutné dodržovat pokyny výrobce a chránit oči, pokud maska nemá integrovanou ochranu.

Osoby s fotosenzitivními onemocněními, užívající některé léky nebo trpící epilepsií by měly použití konzultovat s lékařem.

V České republice spadají tyto přístroje do kategorie kosmetických nebo zdravotnických prostředků podle certifikace. Důležité je vybírat produkty s označením CE a jasně uvedenou vlnovou délkou světla.

Co od červeného světla realisticky čekat

Je důležité nastavit si správná očekávání. LED maska nenahradí plastickou operaci ani výplně kyselinou hyaluronovou. Může však být účinným doplňkem dlouhodobé péče o pleť.

Dermatologové upozorňují, že nejlepších výsledků dosahují lidé s počínajícími známkami stárnutí. U hlubokých vrásek je efekt omezenější.

Klíčová je pravidelnost. Jednorázová aplikace nepřinese téměř žádnou změnu. Pokud však zařadíte světelnou terapii do rutiny na několik měsíců, pleť může působit pevnější, sjednocenější a svěžejší.

Pro koho je terapie vhodná

Červené světlo může být vhodné pro:

  • ženy i muže po 30. roce věku,
  • osoby s jemnými vráskami,
  • pleť se ztrátou elasticity,
  • citlivou pleť se sklonem k zarudnutí,
  • lidi, kteří hledají neinvazivní řešení.

Naopak nevhodná může být u aktivních kožních infekcí nebo při závažných dermatologických diagnózách bez dohledu lékaře.

Vyplatí se investice?

Z ekonomického hlediska může domácí maska dávat smysl. Jedno profesionální ošetření na klinice stojí obvykle 800 až 2 000 Kč za sezení. Při doporučené sérii několika návštěv se částka rychle vyšplhá na tisíce korun.

Domácí přístroj je jednorázová investice. Pokud jej budete používat dlouhodobě, cena za jedno ošetření vychází výrazně nižší. Rozhodující je ale kvalita zařízení a trpělivost uživatele.

Srovnání domácí LED masky vs. ošetření na klinice
KritériumDomácí LED maskaOšetření na klinice
Cena2 000–15 000 Kč jednorázově800–2 000 Kč za jedno sezení
PohodlíPoužití domaNutná návštěva ordinace
IntenzitaNižší výkonVyšší výkon
Viditelné výsledkyPostupnéRychlejší nástup
Dlouhodobá investiceVýhodná při pravidelném používáníFinančně náročnější
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Změna PET lahví podle EU. Do roku 2030 poroste recyklovaná složka

ilustrační snímek

PET lahve se opět změní. Více recyklace, méně nevyužitého odpadu, to je hlavní smysl další chystané novinky. Po víčkách, které nejdou oddělit a cvrnkají při pití zákazníky do nosu, se změní i design...

Nefunguje vám doma WiFi tak, jak má? Na vině může být maličkost

Chytrá domácnost Samsung

Problém se slabým nebo žádným signálem WiFi trápí čas od času každého. Pokud ale přetrvává a připojení kabelem (LAN) funguje, bude na vině nejspíš umístění routeru. Kam ho dát, aby měl co největší...

Chcete platit za elektřinu méně? Klíčem jsou aktuální ceny na trhu

Advertorial
Měli jsme vizi světa, kde ceny energií určuje trh a ne dodavatelé, říkají...

Díky změně v obchodování s elektřinou už domácnosti nemusejí doplácet na roční cenové odhady a vysoké marže u „fixů“ nebo tarifů na dobu neurčitou, ale mohou za elektřinu platit tolik, kolik opravdu...

Zadržujete vodu v těle? Těchto 10 potravin může výrazně ulevit od otoků

Lednička, domácí tetris. Víte, které potraviny v ní máte zbytečně?

Oteklé nohy večer po práci, nafouklé břicho, prsteny, které najednou nejdou sundat. Zadržování vody v těle není jen estetický problém. Pokud ho dlouhodobě ignorujete, může se promítnout do vyššího...

Energošmejdi opět útočí, upozorňuje úřad. Loni rozdal rekordní pokuty

ilustrační snímek

Energetický regulační úřad (ERÚ) v loňském roce udělil dodavatelům a zprostředkovatelům za protispotřebitelské praktiky rekordní pokuty v celkové výši 18,5 milionu korun. Jedna ze společností navíc...

Investice do mladší pleti: Vyplatí se domácí LED terapie?

Vypadá to, že péče o pleť poslední roky nezná hranic, což potvrzuje i...

Jemné vrásky, ztráta pružnosti a unavený vzhled přicházejí často dřív, než bychom čekali. Pokud tento proces ignorujeme, pokožka postupně ztrácí schopnost regenerace a běžná kosmetika přestává...

25. února 2026  11:45

Proč záclony mizí z moderních interiérů a jaké typy rolet a žaluzií je nahrazují?

Římské rolety

Mladá generace dává přednost minimalistickým řešením. Klasické záclony a bytové textilie pak ustupují moderním řešením, jako jsou římské a blackout rolety, plisé žaluzie či automatizované stínění....

25. února 2026  8:30

Auto po zimě: Proč je sůl největší nepřítel a kde nechat umýt podvozek

ilustrační snímek

Zima je pryč, ale škody zůstávají. Pokud jste po měsících jízdy na posolených silnicích nechali auto bez důkladného umytí podvozku, riskujete korozi, drahé opravy i problémy na STK. Silniční sůl...

25. února 2026

Výběr matrace není jen o pohodlí. Rozhodují věk, kila i poloha

Matrace Moravia

Výběr matrace není jen otázkou pohodlí. Pokud při nákupu ignorujete věk a tělesnou hmotnost, můžete během pár let řešit bolesti zad, proleženiny i zbytečně vyhozené tisíce korun. Správná matrace má...

24. února 2026  11:45

Perete se s teploměrem? Tenhle trik na sklepávání vás zachrání

Ilustrační snímek

Znají to hlavně rodiče malých dětí. Od doby, co jsou rtuťové teploměry zakázané, se při každé nemoci kolem sebe ohánějí galiovými teploměry, jako by zaháněli zlé duchy. Důvod je přitom prozaičtější:...

24. února 2026  8:30

Zadržujete vodu v těle? Těchto 10 potravin může výrazně ulevit od otoků

Lednička, domácí tetris. Víte, které potraviny v ní máte zbytečně?

Oteklé nohy večer po práci, nafouklé břicho, prsteny, které najednou nejdou sundat. Zadržování vody v těle není jen estetický problém. Pokud ho dlouhodobě ignorujete, může se promítnout do vyššího...

24. února 2026

Energošmejdi opět útočí, upozorňuje úřad. Loni rozdal rekordní pokuty

ilustrační snímek

Energetický regulační úřad (ERÚ) v loňském roce udělil dodavatelům a zprostředkovatelům za protispotřebitelské praktiky rekordní pokuty v celkové výši 18,5 milionu korun. Jedna ze společností navíc...

23. února 2026  10:28

Jaký zvlhčovač vzduchu je pro vás ideální? Nezáleží jen na výkonu

Zimní zahrada je místo odpočinku a relaxace.

Výběr správného zvlhčovače vzduchu je klíčový pro zdravou domácnost, bezproblémový spánek a prevenci onemocněních dýchacích cest. Čím se při výběru řídit, jaké typy zvlhčovačů jsou na trhu a který z...

23. února 2026  8:30

Jak vybrat správné víno k rybě a k masu: průvodce pro laiky

Sklenka vína se vám může zdát jako dobrý nápad. Pozor ale! Pokud se vám...

Špatně zvolené víno dokáže znehodnotit i pečlivě připravenou večeři. Můžete investovat několik stovek korun do kvalitní láhve a přesto mít pocit, že to nefunguje – víno chutná kysele, jídlo ztrácí...

23. února 2026

Moderní lékárnička pro alergiky: Proč začít s přípravou už v únoru

Alergie (ilustrační foto)

Zatímco většina lidí v únoru stále řeší zimní bundy a lyžařskou sezonu, pro statisíce Čechů začíná nejnáročnější období roku. První silné alergeny, jako jsou líska a olše, se letos kvůli mírným zimám...

22. února 2026

Únorové slevy nábytku: Jak poznat skutečnou slevu od triku prodejce

Ilustrační snímek

Únor je v českých obchodech s nábytkem tradičně měsícem největších výprodejů. Sklady se musí vyprázdnit pro nové jarní kolekce a cenovky klesají o desítky procent. Pro běžného zákazníka je to však...

21. února 2026  8:30

Makro Czech Gastro Fest 2026: Dva dny, které promění českou gastronomii

Co se chystá na gastronomické události roku MAKRO CZECH GASTRO FEST 2?

Největší gastronomická událost roku se vrací do Prahy a slibuje dosud nejambicióznější ročník. Makro Czech Gastro Fest 2026 propojí špičkové šéfkuchaře, barmany, studenty i veřejnost a nabídne...

21. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.