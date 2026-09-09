Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Inspekce varuje před dětským čajem Allnature. Obsahuje toxiny, zkontrolujte šarži

Autor:
  15:20

Oblíbený dětský čaj Allnature má problém, dvě šarže musí stáhnout z trhu. | foto: Canva.com

Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před dětským čajem Allnature. Dvě šarže výrazně překročily limit pro nebezpečné toxiny. Pokud ho máte doma ve spíži, dětem ho raději nepodávejte a zkontrolujte obal.

Čaj mohla pít i miminka

Rodiče, kteří mají doma bylinné čaje pro děti, by měli zkontrolovat zásoby. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila varování týkající se výrobku Allnature BIO Dětský čaj Průdušky se slézem, u něhož dvě kontrolované šarže výrazně překročily zákonný limit pro pyrrolizidinové alkaloidy. SZPI zároveň nařídila jejich neprodlené stažení z trhu a spotřebitelům doporučila, aby dotčené šarže nekonzumovali.

Upozornění je významné zejména tím, komu je produkt určen. Výrobce uvádí, že čaj mohou dostávat děti od ukončeného devátého měsíce, a to jeden šálek denně. Dětem od tří let doporučuje dva až tři šálky denně. Jedno balení obsahuje 20 nálevových sáčků po 1,5 gramu

Albert prodával kaši pro batolata s karcinogenem. SZPI naměřila sedminásobný limit

Které šarže jsou závadné?

Spotřebitelé by neměli vyhazovat každé balení čaje stejného názvu. Varování SZPI se vztahuje pouze na dvě konkrétní šarže.

ŠaržeMinimální trvanlivostNález pyrrolizidinových alkaloidůPovolený limitPřekročení
VPC003060C03/2028441 µg/kg75 µg/kgpřibližně 5,9×
VPC002377A10/2027405 µg/kg75 µg/kgpřibližně 5,4×

První šarže tedy dosáhla téměř šestinásobku povolené koncentrace, druhá 5,4násobku. V obou případech šlo o analýzu provedenou v akreditované laboratoři SZPI. Kontrola proběhla u společnosti Allnature v Hradci Králové.

Evropské nařízení 2023/915 stanovuje právě pro sušené čaje a bylinné nálevy určené kojencům a malým dětem maximální koncentraci pyrrolizidinových alkaloidů 75 µg/kg. Pro běžné bylinné nálevy určené obecné populaci je přitom základní limit vyšší: 200 µg/kg. Dětské výrobky tak podléhají přísnější hranici.

Maso, med i víno: Inspekce odhalila podvody v obchodech. Šidí se víc, než si myslíte

Jak čaj poznáte: EAN, balení i složení

Co dělat, pokud jste čaj dítěti už podali?

Vypití jednoho nebo několika šálků neznamená, že dítěti hrozí akutní otrava. Riziko závisí na celkové dávce a délce užívání.

  1. Okamžitě přestat podávat: Máte doma dotčenou šarži? Čaj dítěti dál nedávejte.
  2. Konzultace s lékařem: Pokud dítě pilo čaj pravidelně po delší dobu a máte obavy o jeho zdravotní stav, poraďte se s pediatrem.
  3. Vrácení výrobku: Balení s dotčenou šarží vraťte v prodejně nebo v lékárně, kde jste jej zakoupili, případně kontaktujte přímo výrobce.

Přesný název výrobku je Allnature BIO Dětský čaj Průdušky se slézem 20 × 1,5 g. Jeho EAN je 8595674659378, v lékárenské distribuci se objevuje také pod kódem PDK 5101788 a výrobce na svém e-shopu používá produktový kód 10845.

Směs obsahuje čtyři byliny ve stejném množství: 375 mg bio listu slézu, 375 mg bio plodu fenyklu, 375 mg bio natě kopřivy a 375 mg bio natě dobromysli v jednom sáčku. Výrobce produkt prezentuje jako čaj zaměřený na dýchací cesty a přirozenou obranyschopnost. Na produktové stránce zároveň uvádí, že složení bylo schváleno Českou pediatrickou společností. Jde o tvrzení výrobce vztahující se ke složení výrobku, nikoli o potvrzení nezávadnosti konkrétních výrobních šarží.

Právě číslo šarže je v současné situaci nejdůležitější údaj. Shodný EAN totiž mají i jiná, nezávadná balení stejného produktu. Pokud tedy čtenář najde doma čaj s EAN 8595674659378, musí následně porovnat také číslo šarže a datum minimální trvanlivosti.

Na moravské víno si dejte pozor, varuje inspekce. Je závadné, neprošlo kontrolou

Kde se dětský čaj Allnature prodává

Výrobek není omezen pouze na vlastní e-shop společnosti Allnature. Produktové karty jsme dohledali u několika velkých českých internetových lékáren a obchodů, například u BENU, Dr.Max, Lékárna.cz, Pilulka.cz nebo Notino. Objevuje se také v nabídce menších lékáren a specializovaných obchodů.

Samotná existence produktu v nabídce obchodu však neznamená, že daný prodejce prodával jednu ze závadných šarží. SZPI ve svém varování distribuční seznam problematických šarží nezveřejnila.

To je podstatné i při pohledu na současnou dostupnost produktu. Stejný čaj může po stažení závadných šarží zůstat legálně v prodeji, pokud jde o jinou, vyhovující výrobní šarži. Stažení se totiž netýká automaticky celé produktové řady Allnature ani všech balení čaje Průdušky se slézem.

Co jsou pyrrolizidinové alkaloidy Proč se hlídají

Pyrrolizidinové alkaloidy jsou přirozené látky vytvářené některými druhy rostlin. Do potravin se mohou dostávat neúmyslně například tehdy, když se při pěstování nebo sklizni mezi požadovanou surovinu přimísí jiné rostliny obsahující tyto alkaloidy. Evropská komise je proto řadí mezi regulované rostlinné toxiny a stanovuje pro vybrané potraviny maximální přípustné hodnoty.

Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin představuje dlouhodobá expozice pyrrolizidinovým alkaloidům zejména u pravidelných a vysokých konzumentů čaje a bylinných nálevů možné zdravotní riziko kvůli jejich karcinogennímu potenciálu. Úřad upozorňuje, že právě čaj a bylinné nálevy patří mezi významné zdroje expozice a zvýšenou pozornost je třeba věnovat mladším věkovým skupinám.

SZPI v aktuálním případě uvádí, že pyrrolizidinové alkaloidy mají známé negativní účinky na lidské zdraví a mohou působit jako genotoxické karcinogeny, tedy látky schopné poškozovat genetický materiál a současně přispívat ke vzniku nádorových změn. To ovšem neznamená, že jediný vypitý šálek automaticky způsobí zdravotní problémy. Riziko souvisí s konkrétní dávkou, délkou a četností expozice.

Stovka restaurací ročně končí. Nacházíme v nich šváby i prošlé maso, říká šéf inspekce

Téměř šestinásobek limitu neznamená šestinásobek dávky v hrnku

Laboratorní hodnoty 441 a 405 µg/kg se vztahují k sušenému výrobku, nikoli přímo k hotovému čaji v hrnku. Nelze proto jednoduše tvrdit, že dítě po vypití nálevu přijme celé množství alkaloidů obsažené v suchém sáčku.

Výzkum publikovaný v roce 2025 například zjistil u různých čajů a pyrrolizidinových alkaloidů průměrný přechod ze suché suroviny do hotového nálevu přibližně mezi 30 a 68 procenty, přičemž výsledek závisel mimo jiné na konkrétní látce a podmínkách přípravy. Z toho důvodu nelze z údaje SZPI přesně dopočítat skutečnou dávku přijatou konkrétním dítětem.

Pro rozhodnutí spotřebitele ale tento výpočet není podstatný. Výrobek překročil zákonný limit stanovený pro sušené dětské bylinné čaje a SZPI jeho dotčené šarže vyhodnotila jako nevyhovující. Doporučení inspekce je proto jednoznačné: nekonzumovat je.

Co udělat, pokud máte čaj doma

Nejdříve zkontrolujte přesný název výrobku:

Allnature BIO Dětský čaj Průdušky se slézem 20 × 1,5 g

Poté hledejte číslo šarže:

  • VPC003060C, minimální trvanlivost 03/2028
  • VPC002377A, minimální trvanlivost 10/2027

Balení je vhodné ponechat včetně původního obalu a obrátit se na obchod, kde bylo zakoupeno, případně přímo na výrobce, kvůli dalšímu postupu. SZPI nařídila uvedené šarže neprodleně stáhnout z trhu.

Inspekce zahájí s Allnature správní řízení

Kontrola proběhla v provozovně společnosti Allnature v Hradci Králové. Podle SZPI tím provozovatel porušil nařízení Komise (EU) 2023/915, protože produkt překročil maximální přípustný limit kontaminující látky. Inspekce oznámila, že s kontrolovanou společností zahájí správní řízení o uložení pokuty. Výše případné sankce zatím ve zveřejněném oznámení uvedena není.

Pro spotřebitele je nicméně v tuto chvíli podstatnější něco jiného. Čaj má minimální trvanlivost až do října 2027 a března 2028, takže může zůstávat dlouhou dobu v domácích zásobách. Právě proto má smysl zkontrolovat i krabičky, které byly zakoupeny před několika měsíci a čekají ve spíži na období nachlazení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Definitivní konec Equa Bank. Raiffeisenbank už převzala všechny její účty

ilustrační snímek

Equa Bank už definitivně zmizela z českého bankovního trhu. Raiffeisenbank dokončila poslední krok integrace a od září převedla zbývající účty bývalých klientů pod tarif Chytrý účet. Pro tisíce...

Podzimní Pepco: Dekorace do stovky. Nízká cena, ale zpracování vyráží dech

Jednou z nejvýraznějších vlastností letošní nabídky v Pepco jsou nízké ceny....

Podzim má podle kalendáře čas až do 23. září? V obchodech Pepco na něj nečekali. Vyrazili jsme prozkoumat novou kolekci, kde plast ustoupil textilu, sklu a lesním motivům. Hlavním trhákem zůstávají...

KVÍZ: Michal David a Penny, Bolek Polívka a Májka. Poznáte značky a řetězce podle celebrit z reklam?

Choreografii herců i komparsu ve spotu měla během natáčení na starosti...

Slavné tváře a známé hlasy potkáváme v reklamách na potraviny, alkohol, supermarkety i fastfoody téměř každý den. Některé spoty si pamatujeme celé roky, jiné poznáme jen podle hlasu. Dokážete správně...

KVÍZ: Co Čech, to houbař a expert? Nachytáme vás na houbách, než vyrazíte do lesa?

Houbař Radek Kuba ze Žalkovic podnikl úspěšný výlet do Hostýnských vrchů....

Konečně to vypuklo a Češi z lesů opět nosí plné košíky. Jenže poznat kvalitní úlovek na pařezu nebo na pultu v obchodě chce cvik. Otestujte se, jestli byste jako houbařský inspektor obstáli.Houbařská...

KVÍZ: Co nesmí být v obědech pro děti? Otestujte se v kvízu

Ilustrační snímek

Kuchařky ve školní jídelně nemůžou vařit jen podle chuti. Na talíři se musí střídat maso, ryby, luštěniny i zelenina. Některé pokrmy navíc mají přesný limit, nebo jsou úplně zakázané. Otestujte se,...

Inspekce varuje před dětským čajem Allnature. Obsahuje toxiny, zkontrolujte šarži

Oblíbený dětský čaj Allnature má problém, dvě šarže musí stáhnout z trhu.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před dětským čajem Allnature. Dvě šarže výrazně překročily limit pro nebezpečné toxiny. Pokud ho máte doma ve spíži, dětem ho raději nepodávejte a...

9. září 2026  15:20

Velké srovnání ořechových pomazánek: Milka pohořela, levná značka z Kauflandu překvapila

ilustrační snímek

Ořechy, cukry, tuk a pořadí ingrediencí. Tyto údaje vám mohou během několika sekund prozradit, zda držíte v ruce skutečné oříškové máslo, nebo jen sklenici plnou cukru. Kolik ořechů má být v kvalitní...

9. září 2026  11:45

Navštívili jsme Action a vybrali jsme 6 podzimních úlovků do dvou stovek, které musíte mít

Soška trpaslíka s LED osvětlením (38 cm), cena 199,90 Kč

Řetězec Action uspořádal lov na milovníky podzimu. Prošli jsme regály a vybrali nejhezčí dekorace do dvě stě korun. Od svítících skřítků po beránkovou deku s dýněmi: tyhle kousky mizí z pultů...

9. září 2026  8:30

KVÍZ: Co Čech, to houbař a expert? Nachytáme vás na houbách, než vyrazíte do lesa?

Houbař Radek Kuba ze Žalkovic podnikl úspěšný výlet do Hostýnských vrchů....

Konečně to vypuklo a Češi z lesů opět nosí plné košíky. Jenže poznat kvalitní úlovek na pařezu nebo na pultu v obchodě chce cvik. Otestujte se, jestli byste jako houbařský inspektor obstáli.Houbařská...

vydáno 9. září 2026

Češi věří mýtu o softshellu. Proč vás oblíbená bunda před deštěm nezachrání

Softshellová bunda

Většina lidí považuje softshell za nepromokavý, ale opak je pravdou. Zjistěte, proč v něm při silném dešti nevyhnutelně promoknete, jak vybrat správný typ bundy a jaké zkratky na visačkách byste v...

8. září 2026  15:20

Pepco stahuje nebezpečnou hračku: Dětem hrozí udušení, vracejí se i kusy bez účtenky

ilustrační snímek

Máte doma hračku z Pepca? Raději ji hned zkontrolujte. Podle dostupných informací může být nebezpečná zejména pro malé děti, kterým může způsobit i smrt udušením. Zakoupenou hračku můžete vrátit na...

8. září 2026

Víte, co dáváte do košíku? Mleté maso často maskuje nastavovaný polotovar

ilustrační snímek

Červená barva kvalitu nezaručí. Jak poznat čisté maso od polotovaru s vodou a na co si dát pozor u etikety? Proč sledovat podíl tuku, kolagenu a masa, jak ověřit původ a na co si dát pozor při...

8. září 2026  11:45

KVÍZ: Michal David a Penny, Bolek Polívka a Májka. Poznáte značky a řetězce podle celebrit z reklam?

Choreografii herců i komparsu ve spotu měla během natáčení na starosti...

Slavné tváře a známé hlasy potkáváme v reklamách na potraviny, alkohol, supermarkety i fastfoody téměř každý den. Některé spoty si pamatujeme celé roky, jiné poznáme jen podle hlasu. Dokážete správně...

vydáno 8. září 2026

Nahradí Huel oblíbenou Manu a Alpro? Danone přiváží do Česka jídlo v lahvi

Zdroj: Cz.huel.com

Obří miliardová fúze mění pravidla hry v českých supermarketech. Francouzské Danone ovládlo britský Huel a plánuje jeho masivní expanzi na pulty prodejen. Do souboje o zákazníka vyzývá jak tuzemskou...

7. září 2026  15:20

ShockPrice míří k českým hranicím. První prodejnu na Slovensku otevře ještě letos

Polský řetězec ShockPrice chystá expanzi na Slovensko. | Zdroj: Adrianna...

Na slovenský trh míří nový obchodní řetězec, který by mohl konkurovat řetězcům Pepco a Sinsay. Zákazníky chce nalákat na značkové zboží za nízké ceny a pravidelně obměňující se nabídku. První pobočku...

7. září 2026  11:45

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Nástup mikrokaravanů: Obytné Mitsubishi zaparkujete v garáži a má i WC

Obytný vůz Mitsubishi Delica D:2 se může pochlubit třemi sedadly, jedním...

Cestovat sám, nezávisle a bez nutnosti řídit obří obytný vůz. Do světa kempování dorazil nový trend solo mikrokaravanů. Upravené městské vozy nabízí zvedací střechu, kuchyňku i lůžko, aniž byste s...

7. září 2026  8:30

Vrtačka pod tisícovku? Srovnali jsme hit z Lidlu s konkurencí od Alzy

ALZATOOLS Vrtačka AKU s příklepem CHD20V BatteryONE 20V | Zdroj: Alza.cz

Srovnali jsme dva nejlevnější 20V akumulátorové modely: Parkside z Lidlu a AlzaTools z Alza.cz. Dvě příklepové aku vrtačky privátních značek, obě za méně než tisíc korun. Podívejte se na rozdíly ve...

7. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×