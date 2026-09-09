Inspekce varuje před dětským čajem Allnature. Obsahuje toxiny, zkontrolujte šarži

Čaj mohla pít i miminka
Rodiče, kteří mají doma bylinné čaje pro děti, by měli zkontrolovat zásoby. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila varování týkající se výrobku Allnature BIO Dětský čaj Průdušky se slézem, u něhož dvě kontrolované šarže výrazně překročily zákonný limit pro pyrrolizidinové alkaloidy. SZPI zároveň nařídila jejich neprodlené stažení z trhu a spotřebitelům doporučila, aby dotčené šarže nekonzumovali.
Upozornění je významné zejména tím, komu je produkt určen. Výrobce uvádí, že čaj mohou dostávat děti od ukončeného devátého měsíce, a to jeden šálek denně. Dětem od tří let doporučuje dva až tři šálky denně. Jedno balení obsahuje 20 nálevových sáčků po 1,5 gramu
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Které šarže jsou závadné?
Spotřebitelé by neměli vyhazovat každé balení čaje stejného názvu. Varování SZPI se vztahuje pouze na dvě konkrétní šarže.
|Šarže
|Minimální trvanlivost
|Nález pyrrolizidinových alkaloidů
|Povolený limit
|Překročení
|VPC003060C
|03/2028
|441 µg/kg
|75 µg/kg
|přibližně 5,9×
|VPC002377A
|10/2027
|405 µg/kg
|75 µg/kg
|přibližně 5,4×
První šarže tedy dosáhla téměř šestinásobku povolené koncentrace, druhá 5,4násobku. V obou případech šlo o analýzu provedenou v akreditované laboratoři SZPI. Kontrola proběhla u společnosti Allnature v Hradci Králové.
Evropské nařízení 2023/915 stanovuje právě pro sušené čaje a bylinné nálevy určené kojencům a malým dětem maximální koncentraci pyrrolizidinových alkaloidů 75 µg/kg. Pro běžné bylinné nálevy určené obecné populaci je přitom základní limit vyšší: 200 µg/kg. Dětské výrobky tak podléhají přísnější hranici.
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Jak čaj poznáte: EAN, balení i složení
Co dělat, pokud jste čaj dítěti už podali?
Vypití jednoho nebo několika šálků neznamená, že dítěti hrozí akutní otrava. Riziko závisí na celkové dávce a délce užívání.
Přesný název výrobku je Allnature BIO Dětský čaj Průdušky se slézem 20 × 1,5 g. Jeho EAN je 8595674659378, v lékárenské distribuci se objevuje také pod kódem PDK 5101788 a výrobce na svém e-shopu používá produktový kód 10845.
Směs obsahuje čtyři byliny ve stejném množství: 375 mg bio listu slézu, 375 mg bio plodu fenyklu, 375 mg bio natě kopřivy a 375 mg bio natě dobromysli v jednom sáčku. Výrobce produkt prezentuje jako čaj zaměřený na dýchací cesty a přirozenou obranyschopnost. Na produktové stránce zároveň uvádí, že složení bylo schváleno Českou pediatrickou společností. Jde o tvrzení výrobce vztahující se ke složení výrobku, nikoli o potvrzení nezávadnosti konkrétních výrobních šarží.
Právě číslo šarže je v současné situaci nejdůležitější údaj. Shodný EAN totiž mají i jiná, nezávadná balení stejného produktu. Pokud tedy čtenář najde doma čaj s EAN 8595674659378, musí následně porovnat také číslo šarže a datum minimální trvanlivosti.
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Kde se dětský čaj Allnature prodává
Výrobek není omezen pouze na vlastní e-shop společnosti Allnature. Produktové karty jsme dohledali u několika velkých českých internetových lékáren a obchodů, například u BENU, Dr.Max, Lékárna.cz, Pilulka.cz nebo Notino. Objevuje se také v nabídce menších lékáren a specializovaných obchodů.
Samotná existence produktu v nabídce obchodu však neznamená, že daný prodejce prodával jednu ze závadných šarží. SZPI ve svém varování distribuční seznam problematických šarží nezveřejnila.
To je podstatné i při pohledu na současnou dostupnost produktu. Stejný čaj může po stažení závadných šarží zůstat legálně v prodeji, pokud jde o jinou, vyhovující výrobní šarži. Stažení se totiž netýká automaticky celé produktové řady Allnature ani všech balení čaje Průdušky se slézem.
Co jsou pyrrolizidinové alkaloidy Proč se hlídají
Pyrrolizidinové alkaloidy jsou přirozené látky vytvářené některými druhy rostlin. Do potravin se mohou dostávat neúmyslně například tehdy, když se při pěstování nebo sklizni mezi požadovanou surovinu přimísí jiné rostliny obsahující tyto alkaloidy. Evropská komise je proto řadí mezi regulované rostlinné toxiny a stanovuje pro vybrané potraviny maximální přípustné hodnoty.
Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin představuje dlouhodobá expozice pyrrolizidinovým alkaloidům zejména u pravidelných a vysokých konzumentů čaje a bylinných nálevů možné zdravotní riziko kvůli jejich karcinogennímu potenciálu. Úřad upozorňuje, že právě čaj a bylinné nálevy patří mezi významné zdroje expozice a zvýšenou pozornost je třeba věnovat mladším věkovým skupinám.
SZPI v aktuálním případě uvádí, že pyrrolizidinové alkaloidy mají známé negativní účinky na lidské zdraví a mohou působit jako genotoxické karcinogeny, tedy látky schopné poškozovat genetický materiál a současně přispívat ke vzniku nádorových změn. To ovšem neznamená, že jediný vypitý šálek automaticky způsobí zdravotní problémy. Riziko souvisí s konkrétní dávkou, délkou a četností expozice.
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Téměř šestinásobek limitu neznamená šestinásobek dávky v hrnku
Laboratorní hodnoty 441 a 405 µg/kg se vztahují k sušenému výrobku, nikoli přímo k hotovému čaji v hrnku. Nelze proto jednoduše tvrdit, že dítě po vypití nálevu přijme celé množství alkaloidů obsažené v suchém sáčku.
Výzkum publikovaný v roce 2025 například zjistil u různých čajů a pyrrolizidinových alkaloidů průměrný přechod ze suché suroviny do hotového nálevu přibližně mezi 30 a 68 procenty, přičemž výsledek závisel mimo jiné na konkrétní látce a podmínkách přípravy. Z toho důvodu nelze z údaje SZPI přesně dopočítat skutečnou dávku přijatou konkrétním dítětem.
Pro rozhodnutí spotřebitele ale tento výpočet není podstatný. Výrobek překročil zákonný limit stanovený pro sušené dětské bylinné čaje a SZPI jeho dotčené šarže vyhodnotila jako nevyhovující. Doporučení inspekce je proto jednoznačné: nekonzumovat je.
Co udělat, pokud máte čaj doma
Nejdříve zkontrolujte přesný název výrobku:
Allnature BIO Dětský čaj Průdušky se slézem 20 × 1,5 g
Poté hledejte číslo šarže:
- VPC003060C, minimální trvanlivost 03/2028
- VPC002377A, minimální trvanlivost 10/2027
Balení je vhodné ponechat včetně původního obalu a obrátit se na obchod, kde bylo zakoupeno, případně přímo na výrobce, kvůli dalšímu postupu. SZPI nařídila uvedené šarže neprodleně stáhnout z trhu.
Inspekce zahájí s Allnature správní řízení
Kontrola proběhla v provozovně společnosti Allnature v Hradci Králové. Podle SZPI tím provozovatel porušil nařízení Komise (EU) 2023/915, protože produkt překročil maximální přípustný limit kontaminující látky. Inspekce oznámila, že s kontrolovanou společností zahájí správní řízení o uložení pokuty. Výše případné sankce zatím ve zveřejněném oznámení uvedena není.
Pro spotřebitele je nicméně v tuto chvíli podstatnější něco jiného. Čaj má minimální trvanlivost až do října 2027 a března 2028, takže může zůstávat dlouhou dobu v domácích zásobách. Právě proto má smysl zkontrolovat i krabičky, které byly zakoupeny před několika měsíci a čekají ve spíži na období nachlazení.