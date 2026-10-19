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Influencerka navrhla botasky za téměř čtyři tisíce. Vyprodaly se za 20 minut

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  14:24
Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé H&#224;...

Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé Hà Nguyen a její značka šperků VÀNG, zmizela z nabídky během necelých 20 minut. První várka čítala pouhých 250 párů, zájemci však nemusejí zoufat. Tenisky i nadále zůstávají v prodeji, značka teď navíc garantuje dodání do Vánoc. | foto: Botas

Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé H&#224;...
Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé H&#224;...
Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé H&#224;...
Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé H&#224;...
12 fotografií
Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé Hà Nguyen a její značka šperků VÀNG, zmizela z nabídky během necelých 20 minut. První várka čítala pouhých 250 párů, zájemci však nemusejí zoufat. Tenisky i nadále zůstávají v prodeji, značka teď navíc garantuje dodání do Vánoc.

Česká obuvní značka Botas spojila síly s influencerkou a podnikatelkou Bé Hà Nguyen a její šperkařskou značkou VÀNG. Společně představily čokoládově hnědé tenisky s odnímatelnými ozdobami na tkaničkách, které se při uvedení na trh rychle staly nedostatkovým zbožím. První limitovaná edice se vyprodala za necelých 20 minut.

„V den launche jsme však měli vyrobeno pouze 250 kusů skladem – ty se vyprodaly do 20 minut. Model je nadále v prodeji, tak jak bylo předem v plánu, ale nyní již každý objednaný pár teprve půjde do výroby,“ uvedla Aneta Zenkerová, PR manažerka značek Botas a Vasky.

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Chcete je i vy? Dodání do Vánoc ještě stihnete

První várka byla rozdělena mezi prodejce Botas a VÀNG, každý z nich nabízel 125 párů. Ty se ovšem vyprodaly během pouhých 20 minut.

Přestože už boty Botas × VÀNG Chocolate nejsou skladem, pořád si je můžete koupit. Limitovaná edice je dostupná na obou e-shopech.

Boty se vyrábějí ručně, takže si na ně zákazníci budou muset chvíli počkat. Značka však ještě stále garantuje dodání do Vánoc. Jeden pár bot vyjde na 3 899 korun.

BOTAS × VÀNG Chocolate. Cena: 3 899 korun
BOTAS × VÀNG Chocolate. Cena: 3 899 korun

BOTAS × VÀNG Chocolate

První ryze dámský model nové éry Botas

Pro značku Botas jde o další spolupráci, kterou chce oslovit nové zákazníky. Kolaborace se postupně stávají součástí její obchodní strategie. V minulosti spojila síly například se Škoda Auto, zápasníkem Jiřím Procházkou, obchodem Footshop nebo tvůrci hry Kingdom Come: Deliverance.

„Na spolupracích nás baví moment, kdy někomu předáme něco tak známého, jako jsou botasky, a necháme ho podívat se na ně úplně jinýma očima. VÀNG přineslo svět, který je na první pohled možná vzdálený sportovní historii Botas. Právě díky tomu vznikl model, který pořád poznáte jako botasky, ale současně má novou energii a potenciál oslovit mladou generaci žen,“ říká Vít Staněk, ředitel značky Botas.

Ředitel společnosti Botas Vít Staněk a influencerka Bé Hà Nguyen

Pro Bé Hà Nguyen jde o další krok vedle její influencerské kariéry a podnikání se šperky. Její značka VÀNG se zaměřuje na vlastní design a lokální výrobu. Společný produkt se společností Botas je prvním ryze dámským modelem značky v její nové éře.

„Chtěla jsem vytvořit tenisky, které mě neomrzí ani za několik let a které si budu moct vzít téměř ke každému outfitu. Nadčasové, ale s osobností. Jsem na nás, na oba týmy – VÀNG i Botas – moc pyšná. Boty i šperky jsou navíc vyrobeny v České republice, a to je pro nás důležité,“ říká Bé Hà Nguyen, zakladatelka VÀNG.

Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé Hà...

Čokoládově hnědé boty zdobí jablonecké šperkařské prvky

Autoři modelu vsadili na hlubokou čokoládově hnědou barvu, vínově červenou stélku a netradiční prošití jazyka. Zachovali typickou siluetu Botas včetně bočního klínu, modernější vzhled jí dodává tenká podešev.

Nejvýraznějším prvkem jsou odnímatelné přívěsky na tkaničky, které vznikly v Jablonci nad Nisou. Lze je různě kombinovat, případně tenisky nosit i bez nich. Na jednom produktu se tak propojuje obuvnické i šperkařské řemeslo.

Při uvedení na trh šlo do prodeje pouze 250 párů. Další kusy se nyní budou vyrábět podle objednávek. Značka aktuálně garantuje jejich dodání do Vánoc.

FOTOGALERIE: Botas se spojil s VÀNG

Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé Hà Nguyen a její značka šperků VÀNG, zmizela z nabídky během necelých 20 minut. První várka čítala pouhých 250 párů, zájemci však nemusejí zoufat. Tenisky i nadále zůstávají v prodeji, značka teď navíc garantuje dodání do Vánoc.
Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé Hà Nguyen a její značka šperků VÀNG, zmizela z nabídky během necelých 20 minut. První várka čítala pouhých 250 párů, zájemci však nemusejí zoufat. Tenisky i nadále zůstávají v prodeji, značka teď navíc garantuje dodání do Vánoc.
Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé Hà Nguyen a její značka šperků VÀNG, zmizela z nabídky během necelých 20 minut. První várka čítala pouhých 250 párů, zájemci ale nemusí zoufat. Tenisky i nadále zůstávají v prodeji, značka teď navíc garantuje dodání do Vánoc.
Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé Hà Nguyen a její značka šperků VÀNG, zmizela z nabídky během necelých 20 minut. První várka čítala pouhých 250 párů, zájemci ale nemusí zoufat. Tenisky i nadále zůstávají v prodeji, značka teď navíc garantuje dodání do Vánoc.
Limitovaná edice tenisek Botas, na které se podílela influencerka Bé Hà Nguyen a její značka šperků VÀNG, zmizela z nabídky během necelých 20 minut. První várka čítala pouhých 250 párů, zájemci ale nemusí zoufat. Tenisky i nadále zůstávají v prodeji, značka teď navíc garantuje dodání do Vánoc.
12 fotografií
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