Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ikona Citroën Berlingo slaví 30 let. Výroční edice startuje v Česku na půl milionu

Autor:
  8:30
Jeden z nejúspěšnějších modelů značky Citroën slaví významné jubileum. Berlingo je na trhu už třicet let a automobilka se tuto příležitost rozhodla oslavit vydáním speciální výroční edice, která je od června dostupná i v Česku. Nový model nabídne bohatší výbavu a originální detaily za zvýhodněné ceny.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Berlingo se už tři desetiletí řadí mezi nejznámější vozy francouzské značky Citroën. Od svého uvedení v roce 1996 si získal oblibu mezi rodinami, živnostníky i firmami a stal se jedním z průkopníků segmentu praktických víceúčelových vozů.

Za 30 let se vyrobilo více než 4,2 milionu vozů, které se prodávají v téměř 90 zemích světa. Citroën se k tak vysokému jubileu rozhodl představit speciální sérii Berlingo 30 let, která je určena pro osobní verzi modelu.

Výroční model nabídne bohatší výbavu

Nová edice Citroën Berlingo vychází z výbavy Plus a přidává řadu prvků, které zákazníci nejčastěji vyhledávají. Poznávacím znamením je emblém 30 na předním sloupku karoserie.

Součástí výbavy jsou i sedadla Citroën Advanced Comfort, tři samostatná sedadla ve druhé řadě, desetipalcový HD dotykový displej, digitální přístrojový štít, zadní parkovací kamera Top Rear Vision a vyhřívaný kožený volant. Nechybí dokonce ani šestnáctipalcová litá kola, zatmavená zadní okna či moderní multimediální systém My Citroën Play Plus.

Citroën Berlingo slaví 30. výročí.

Ceny v Česku začínají na půl milionu

Speciální série Berlingo 30 let je dostupná ve verzích M i XL. Zákazníci si mohou rovněž vybrat, zda mají zájem o model s benzinovým motorem nebo model se dvěma dieselovými motory.

Berlingo je samozřejmě dostupné i na českém trhu. Akční ceny zde začínají už na pěkných 575 000 korunách.

Pro firmy a podnikatele jsou pak připraveny ještě výhodnější ceny začínající pod hranicí 451 tisíc korun bez DPH.

MotorizaceAkční cena
Benzin 110 k, manuál575 000 Kč
Diesel 100 k, manuál595 000 Kč
Diesel 130 k, automat670 000 Kč

Od dodávky k ikoně rodinného cestování

Příběh Berlinga se začal psát v roce 1996 jako moderní nástupce užitkových modelů Citroën C15 a legendární 2CV Fourgonnette. Jen o rok později dorazila osobní verze Berlingo Multispace, která vytvořila zcela nový segment vozů pro volný čas označovaný jako ludospace.

Právě kombinace kompaktních rozměrů, velkého vnitřního prostoru a vysoké praktičnosti udělala z Berlinga jeden z nejúspěšnějších modelů své kategorie.

Dřív špatný design značkám prošel, dnes by to byla smrt, říká hlavní návrhář Citroënu

Současná generace je dostupná v pětimístném i sedmimístném provedení, nabízí dvě délky karoserie a nechybí ani elektrická verze ë-Berlingo s dojezdem až 343 kilometrů podle metodiky WLTP.

Po třiceti letech tak Berlingo zůstává věrné své původní filozofii. Nabízí maximum prostoru, variability a praktičnosti pro každodenní život.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zinek zastavuje vypadávání vlasů. Lékaři radí, kdy ho brát

Zinek se v těle vstřebává podle toho, kdy a s čím ho užíváte.

Zinek patří mezi nejčastěji užívané minerály kvůli imunitě, pleti, vlasům i regeneraci. Mnoho lidí ale neví, že účinek tohoto doplňku stravy může výrazně ovlivnit nejen dávka, ale i kombinace s...

Chtěli jen nakrájet narozeninový dort. Restaurace jim naúčtovala 2500 korun

Poplatek za nakrájení dortu? Účtenka z Beverly Hills rozjela bouřlivou debatu...

Když si lidé přinesou do restaurace vlastní narozeninový dort, čekají maximálně svíčky nebo talířky navíc. Skupinu hostů v luxusní restauraci v Beverly Hills ale po večeři čekal šok při pohledu na...

Ukrajinský řetězec míří do Česka. Otevře v Praze, prvních 100 lidí dostane dárek

ilustrační snímek

Na český trh vstupuje ukrajinský řetězec Best Market. První prodejnu v hlavním městě otevře už v sobotu 6. června. Kromě širokého výběru východoevropských potravin, se zákazníky snaží nalákat i na...

KVÍZ: Co všechno víte o pivu? Otestujte si své znalosti!

ilustrační snímek

Češi jsou mistři světa ve spotřebě piva. Otázkou ale zůstává: Umíme ho jen pít, nebo mu opravdu rozumíme? Pokud si myslíte, že vás v hospodě nemá co překvapit, vyzkoušejte si tento kvíz a ukažte všem...

KFC opět otevřelo. Zákazníky se snaží nalákat na limitku

KFC vrátilo oblíbenou limitku.

KFC po roce vrátilo oblíbenou limitovanou edici Caesar. Do nabídky znovuotevřených restaurací se vrátil klasický salát, bagel, twister i hranolky s dresinkem. Řetězec se zákazníky snaží nalákat na...

Ikona Citroën Berlingo slaví 30 let. Výroční edice startuje v Česku na půl milionu

Citroën Berlingo slaví 30. výročí.

Jeden z nejúspěšnějších modelů značky Citroën slaví významné jubileum. Berlingo je na trhu už třicet let a automobilka se tuto příležitost rozhodla oslavit vydáním speciální výroční edice, která je...

3. června 2026  8:30

Hledáte máslo v akci? V Tescu ho koupíte za dvacku, ale pospěšte si

Tesco snižuje některé své produkty pro držitele karet Clubcard.

Máslo za dvacku, kuřecí za stovku, Plzeň v akci i první levný meloun. To vše a mnohem více přinesly akční letáky pro první červnový týden. Spousta obchodních řetězců zlevnila stejné potraviny, přesto...

3. června 2026

Kupujete hořčík v lékárně? Většina lidí vyhazuje peníze za formu, kterou tělo vůbec nevstřebá

Ilustrační fotografie

Únava, svalové křeče nebo věčný stres. Jedním z doplňků stravy, který na tyto a další obtíže pomáhá, je magnesium. Přestože se může zdát, že je jedno, které tablety zvolíte, není to tak. Některé...

2. června 2026  15:20

Pepco prodává módu s vlastním logem. Oblečení nápadně připomíná hit jiného řetězce

Prodejna Pepco v České republice. (25. října 2024)

Po ponožkách, pantoflích a tričkách s logem Lidlu přichází s podobným nápadem i Pepco. Polský obchodní řetězec představil vlastní unisex kolekci oblečení a doplňků s ikonickým logem značky.

2. června 2026  11:45

Po 25 letech ho opustila kvůli dortu. Stačil jediný snědený kousek

Cheesecake aneb poslední drobek po 25 letech manželství.

Měl to být romantický víkend k 25. výročí svatby. Ráno ale žena zjistila, že její poslední kousek cheesecakeu zmizel. A spolu s ním i důvod pokračovat v manželství.

2. června 2026  8:30

KVÍZ: Grilujete jako profík? Otestujte se

Barbecue (anglicky také zkráceně BBQ) je způsob venkovního grilování masa v...

Mezi obyčejným opékačem špekáčků a skutečným králem grilu leží hluboká propast. Používáte ještě tekutý podpalovač? Pícháte do hermelínu vidličkou? A víte, jak vyčistit gril bez drahé chemie?...

vydáno 2. června 2026

Průvodce odvykáním dudlíku bez pláče. Kdy začít a jaký rituál předejde záchvatům vzteku?

Ilustrační snímek

Mnoho rodičů se procesu odvykání dítěte od dudlíku obává. Děsí je představa probdělých nocí nebo hysterických záchvatů. Přitom existuje cesta, jak se zbavit oblíbeného předmětu elegantně a bez...

1. června 2026  15:20

Kvůli sklenici vody se soudili roky. Hotel jí odmítl posloužit zdarma

Spor o kohoutkovou vodu v luxusním hotelu v Dolomitech skončil až u nejvyššího...

Když si v luxusním hotelu objednáte večeři, čekáte maximálně drahé víno. Turistka v italských Dolomitech ale pohořela už u obyčejné kohoutkové vody. Spor o jedinou sklenici nakonec skončil až u...

1. června 2026  11:45

Malý balkon může vypadat jako z katalogu. Vertikální zahrady vám ušetří místo, čas i práci

Ve spolupráci
Vertikální zahrada na balkoně šetří místo i práci.

Městské balkony často plní několik funkcí najednou. Slouží jako místo, kde si vychutnáváme kávu, úložný prostor pro vše, co se nám nevešlo do bytu, ale i jako malá oáza zeleně. Stačí si však pořídit...

1. června 2026  8:30

Lidl vyprodává oblíbené nářadí Parkside. Ceny rozdělily zákazníky na dva tábory

Lidl zlevnil vrtačku Parkside o polovinu. | Zdroj: www.lidl.cz

Vrtačka, strunová sekačka i zahradní čerpadlo. Lidl zlevnil oblíbené výrobky značky Parkside. Až do neděle tak vybrané zboží pro domácí kutily seženete za hubičku. Podle některých zákazníků se však...

1. června 2026

Číňané mění vkus. Místo evropských značek chtějí domácí luxus

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Čínské luxusní značky na domácím trhu rychle posilují a vytlačují tradiční evropské výrobce. Zákazníci v zemi stále častěji kupují tuzemské elektromobily, šperky či kabelky, zatímco značky jako...

31. května 2026

Před dovolenou zkontrolujte pas. Expresní vyřízení vás může stát tisíce

Ilustrační snímek

Stačí jedna sekunda nepozornosti a vysněná dovolená může skončit dřív, než začne. Tisíce Čechů zjistí až na letišti, že jejich cestovní pas není platný. Zjistěte, proč nestačí mít doklad platný jen v...

31. května 2026  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.