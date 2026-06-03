Berlingo se už tři desetiletí řadí mezi nejznámější vozy francouzské značky Citroën. Od svého uvedení v roce 1996 si získal oblibu mezi rodinami, živnostníky i firmami a stal se jedním z průkopníků segmentu praktických víceúčelových vozů.
Za 30 let se vyrobilo více než 4,2 milionu vozů, které se prodávají v téměř 90 zemích světa. Citroën se k tak vysokému jubileu rozhodl představit speciální sérii Berlingo 30 let, která je určena pro osobní verzi modelu.
Výroční model nabídne bohatší výbavu
Nová edice Citroën Berlingo vychází z výbavy Plus a přidává řadu prvků, které zákazníci nejčastěji vyhledávají. Poznávacím znamením je emblém 30 na předním sloupku karoserie.
Součástí výbavy jsou i sedadla Citroën Advanced Comfort, tři samostatná sedadla ve druhé řadě, desetipalcový HD dotykový displej, digitální přístrojový štít, zadní parkovací kamera Top Rear Vision a vyhřívaný kožený volant. Nechybí dokonce ani šestnáctipalcová litá kola, zatmavená zadní okna či moderní multimediální systém My Citroën Play Plus.
Ceny v Česku začínají na půl milionu
Speciální série Berlingo 30 let je dostupná ve verzích M i XL. Zákazníci si mohou rovněž vybrat, zda mají zájem o model s benzinovým motorem nebo model se dvěma dieselovými motory.
Berlingo je samozřejmě dostupné i na českém trhu. Akční ceny zde začínají už na pěkných 575 000 korunách.
Pro firmy a podnikatele jsou pak připraveny ještě výhodnější ceny začínající pod hranicí 451 tisíc korun bez DPH.
|Motorizace
|Akční cena
|Benzin 110 k, manuál
|575 000 Kč
|Diesel 100 k, manuál
|595 000 Kč
|Diesel 130 k, automat
|670 000 Kč
Od dodávky k ikoně rodinného cestování
Příběh Berlinga se začal psát v roce 1996 jako moderní nástupce užitkových modelů Citroën C15 a legendární 2CV Fourgonnette. Jen o rok později dorazila osobní verze Berlingo Multispace, která vytvořila zcela nový segment vozů pro volný čas označovaný jako ludospace.
Právě kombinace kompaktních rozměrů, velkého vnitřního prostoru a vysoké praktičnosti udělala z Berlinga jeden z nejúspěšnějších modelů své kategorie.
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Současná generace je dostupná v pětimístném i sedmimístném provedení, nabízí dvě délky karoserie a nechybí ani elektrická verze ë-Berlingo s dojezdem až 343 kilometrů podle metodiky WLTP.
Po třiceti letech tak Berlingo zůstává věrné své původní filozofii. Nabízí maximum prostoru, variability a praktičnosti pro každodenní život.