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IKEA chystá netradiční akci. Co naházíte do tašky za deset minut, to je vaše

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  5:00

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ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

IKEA letos nabídne zákazníkům netradiční zážitky. V Británii se poběží maraton uvnitř obchodního domu, čeští zákazníci budou sprintovat s ikonickou modrou taškou pro doplňky zdarma. Co stihnou posbírat během deseti minut, to si mohou odnést domů zdarma. Má to ovšem háček.

Zatímco v Británii budou muset zákazníci zdolat více než 42 kilometrů, čeští zákazníci si vystačí s rychlýma nohama a dobrou strategií. Do soutěže se totiž dostane pouhých devět zákazníků v každém obchodním domě. Ti navíc budou mít na naplnění modré tašky limit deseti minut.

Obsah

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Přes 40 kilometrů mezi regály

Za neobvyklým maratonem stojí britský organizátor Jay McCardle, který se specializuje na běžecké závody na netradičních místech. Po garážích, přístavních molech nebo věznici si tentokrát vybral obchodní dům IKEA v londýnském Croydonu.

Stovka běžců vyrazí 13. prosince po zavírací době na trať dlouhou 42,195 kilometru, aniž by jedinkrát opustila budovu. Účastníci absolvují okruhy vedoucí mezi regály, kolem pokladen i po eskalátorech. Na dokončení závodu budou mít maximálně šest hodin.

IKEA na Oxford Street v Londýně. | Zdroj: IKEA

Švédské speciality a spousta odměn

Protože bez švédských specialit by to v IKEA nešlo, organizátoři slibují také stylové občerstvení. Chybět by neměly švédské masové kuličky ani sendviče s brusinkovou omáčkou. Součástí odměny bude také speciální tričko pro všechny, kteří závod dokončí.

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Medaili si bude muset vítěz sestavit

Pokud jste čekali, že na tomto maratonu bude alespoň něco obyčejného, tak vás zklameme. Speciální bude svým způsobem totiž i medaile. Tu běžci nedostanou na krk, ale v rozloženém stavu, a stejně jako nábytek z IKEA si ji budou muset sami sestavit podle přiloženého návodu.

Část výtěžku ze startovného poputuje na charitativní účely. Kvůli specifickému prostředí obchodního domu je závod omezen pouze na sto účastníků a bez přítomnosti diváků.

V Česku můžete vyhrát nákup zdarma

Na své si letos přijdou i zákazníci v Česku. Nebudou sice běhat desítky kilometrů, o adrenalin ale nouze rozhodně nebude. Místo maratonu si pro ně IKEA připravila soutěž o nákup zdarma. Rozhodovat bude především rychlost a dobrá strategie.

Vybraní soutěžící dostanou do rukou ikonickou modrou tašku FRAKTA a budou mít pouhých deset minut na to, aby ji co nejvíce zaplnili bytovými doplňky. Vše, co se jim podaří do tašky schovat, si pak můžou odnést domů zcela zdarma.

Akce proběhne během posledního srpnového víkendu ještě před otevřením obchodních domů. Soutěžící tak budou mít jedinečnou možnost proběhnout oddělením bytových doplňků bez davů ostatních zákazníků.

Devět šťastlivců si z IKEA odnese nákup zdarma. | Zdroj: IKEA

Kdo se může soutěže zúčastnit?

Podle Marka Víchy, vedoucího věrnostního programu IKEA Family pro český trh, je akce určena členům věrnostního programu IKEA Family. V každém českém obchodním domě získá možnost zúčastnit se soutěže celkem devět zákazníků.

Zájemci si přitom nebudou moci vybírat z celého sortimentu IKEA. Soutěž je zaměřena pouze na bytové doplňky, které se jim musí podařit vměstnat do jedné modré tašky. Rozhodovat tak bude nejen rychlost, ale také schopnost dobře odhadnout, co se do ní ještě vejde.

Jaká jsou pravidla české soutěže?

  • soutěž je určena pouze pro členy věrnostního programu IKEA Family
  • v každém obchodním domě se jí zúčastní devět vybraných zákazníků
  • akce proběhne během posledního srpnového víkendu před otevřením
  • každý soutěžící dostane ikonickou modrou tašku FRAKTA
  • na naplnění tašky bude mít přesně deset minut
  • vybírat bude možné pouze z oddělení bytových doplňků
  • vše, co se soutěžícím podaří do tašky vložit, si odnesou domů zdarma
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IKEA chystá netradiční akci. Co naházíte do tašky za deset minut, to je vaše

Devět šťastlivců si z IKEA odnese nákup zdarma. | Zdroj: IKEA

IKEA letos nabídne zákazníkům netradiční zážitky. V Británii se poběží maraton uvnitř obchodního domu, čeští zákazníci budou sprintovat s ikonickou modrou taškou pro doplňky zdarma. Co stihnou...

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