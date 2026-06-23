Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hygienici varují před kosmetikou z USA. Na obalu chybí povinné údaje

Autor:
  8:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Hygienici Pardubického kraje upozornili na dva kosmetické výrobky, které se objevily v českých obchodech. Tělové mléko a mýdlo slavné americké značky podle zjištění nesplňují přísné požadavky EU.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje varovala veřejnost před dvěma kosmetickými přípravky značky Bath & Body Works. Podle hygieniků nebyly u výrobků splněny některé povinnosti vyplývající z evropských předpisů pro kosmetické přípravky. Na základě toho nebylo možné doložit jejich bezpečnost pro spotřebitele.

Kontrolované výrobky pocházejí ze Spojených států a na obalech byly uvedeny pouze informace v anglickém jazyce. Hygienici upozorňují, že kosmetika nesplňovala požadavky na označování podle legislativy EU.

Zdravotní potíže z kojeneckého mléka? Úřady v Česku zaznamenaly 25 podezření

Hygienici upozornili na následující produkty:

INTO THE NIGHT – body lotion

  • obsah: 236 ml
  • číslo šarže: 32007325
  • EAN: 0667559284666
  • země původu: USA
  • datum minimální trvanlivosti: neuvedeno

CHAMPAGNE TOAST MOISTURIZING BODY WASH

  • obsah: 296 ml
  • číslo šarže: 32034566
  • EAN: 066759401512
  • země původu: USA
  • datum minimální trvanlivosti: neuvedeno

V případě tělového mléka INTO THE NIGHT – body lotion nebyla podle zveřejněného oznámení uvedena odpovědná osoba, která za výrobek nese odpovědnost v rámci Evropské unie. Současně chybělo také datum minimální trvanlivosti, tedy údaj, do kdy má přípravek při správném skladování plnit svou funkci a zůstat bezpečný pro používání.

Pozor na mleté maso z Kauflandu a Tesca: Inspekce odhalila salmonellu
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lidl dočasně uzavře prodejny napříč Českem. Kde kvůli opravám nenakoupíte?

Lidl v Jihlavě (9. října 2023)

Lidl dočasně uzavírá vybrané prodejny napříč českými městy. Důvodem jsou plánované rekonstrukce a modernizace prodejen. Řetězec postupně zavádí nový koncept Lidl světy, který mění uspořádání...

Nutella vs. privátní značky: Vyplatí se připlatit? Nahlédli jsme pod víčka

Srovnání oříškových pomazánek. Zleva: Lískooříškovo-kakaová pomazánka (Tesco),...

Oříškové pomazánky patří k oblíbeným snídaním i svačinám, jejich složení se ale může výrazně lišit. Podívali jsme se na Nutellu a pomazánky z Lidlu, Kauflandu i Tesca a porovnali údaje na etiketách....

Bankomaty nově vydávají nejvyšší českou bankovku. Výběr není pro každého

Pobočka Moneta Money Bank

Banka MONETA přišla s novinkou, kterou zatím žádná jiná česká banka nenabízí. Ve vybraných bankomatech si mohou lidé vybrat jiný typ bankovek, než na jaký byli dosud zvyklí. Novinka už funguje v...

KVÍZ: Prázdninový speciál: Umíte si nakoupit v Řecku?

Je jedna země, která našince láká v létě víc než ostatní. Řecko a jeho ostrovy...

Řecko je pro Čechy symbolem pohody, antických památek, skvělého jídla a tyrkysového moře. Pokud se tam ale chystáte na dovolenou, místní nákupní realita vás může dost překvapit. Věděli jste třeba, že...

Je to Action, nebo ne? Nový obchod vzbuzuje pozornost, vypadá úplně jako populární řetězec

Obchodní řetězec Giganto okopíroval vzhled nizozemského obchodního řetězce...

Na sociálních sítích se objevily záběry z nového obchodního řetězce, který vzbudil velkou pozornost zákazníků. Ti upozorňují na nápadnou podobu s jedním z evropských diskontních gigantů, nizozemským...

Samosběr česneku 2026: kam vyrazit a za kolik letos koupíte české odrůdy

Česnek nikdy neskladujte v lednici.

Sezona česneku začíná. Kam na samosběr, za kolik je letos česnek a kde seženete české odrůdy? Připravili jsme pro vás seznam míst, kde v nejbližší době začínají se sklizní.

19. června 2026  18:25,  aktualizováno  23. 6. 8:53

Hygienici varují před kosmetikou z USA. Na obalu chybí povinné údaje

Hygienici Pardubického kraje varovali před závadnou kosmetikou z Ameriky.

Hygienici Pardubického kraje upozornili na dva kosmetické výrobky, které se objevily v českých obchodech. Tělové mléko a mýdlo slavné americké značky podle zjištění nesplňují přísné požadavky EU.

23. června 2026  8:30

Samosběr třešní 2026: kde je natrháte a kolik letos zaplatíte

Okolo Chelčic naplno pokračuje sběr třešní. Letos začal o několik týdnů dřív...

Lákají vás třešně? Samosběry třešní už začínají. Na některých místech letos na jaře zařádily ranní mrazíky a úrodu úplně zničily. Jinde mají třešní dost a samosběry v třešňových sadech plánují na...

16. června 2026  16:15,  aktualizováno  23. 6. 5:49

Evropa energeťáky dětem zakazuje. V Česku poslední návrh skončil pod stolem

Ilustrační snímek

Energetické nápoje se z běžného zboží v regálech supermarketů stávají jedním z nejvýbušnějších politických a zdravotních témat současnosti. Zatímco dospívající berou plechovky s nápisy Red Bull nebo...

23. června 2026

Chcete si domů pořídit robotický mop? Vybírejte s rozumem. Víme, kdy se vyplatí připlatit

Levné modely podlahu jen přetřou, dražší rotační mopy dokážou odstranit i...

Zapomeňte na ruční drhnutí podlahy. Dnešní robotické mopy už nejsou jen hračky, ale samostatní pomocníci, kteří si poradí i se zaschlými skvrnami. Pomůžeme vám zorientovat se v nabídce, kde cenovky...

22. června 2026  15:20

Nedostatek vitaminu B12 se schovává za únavu. Ohrozit umí i mužskou plodnost

Vitamin B12 se přirozeně nachází převážně v živočišných potravinách a často se...

Vitamin B12 patří mezi klíčové látky pro tvorbu krve, nervový systém i energii. Přirozeně se vyskytuje hlavně v živočišných potravinách a často se doplňuje formou doplňků stravy. Nedostatek vitaminu...

22. června 2026  11:45

Samosběr meruněk 2026: kde a za kolik, když jarní mrazíky úrodu zdecimovaly

Sklizeň meruněk v bio sadě likérky Rudolf Jelínek v jihomoravských Starovicích....

Jak to letos vypadá se samosběry meruněk? Budou? Letos je to bída, na velké části Česka se meruňky neurodily vůbec kvůli jarním mrazíkům. Jinde ale meruňky mají a samosběry budou. Nižší konkurence,...

22. června 2026  8:30

Sekačky Parkside: které modely koupit a kterým se raději vyhnout

Robotická sekačka na trávu PPAMR 1250 A1 Smart & Free - běžná cena 16 999 Kč, v...

Nářadí Parkside si získalo nespočet zákazníků. V Lidlu, a nově i v Kauflandu, ho seženete za pár kaček, navíc si ho můžete koupit i online. Ne každý produkt této značky se však vyplatí koupit....

22. června 2026

Trofej z MS ve fotbale 2026 můžete mít doma i vy. Z kostek si postavíte Messiho

Oficiální trofej Mistrovství světa ve fotbale za 4 399 Kč. | Zdroj: lego.com

Po speciálních kopačkách, sběratelských kartičkách a fotbalových kelímcích dorazilo Mistrovství světa ve fotbale 2026 i do světa stavebnic. LEGO představilo speciální kolekci inspirovanou FIFA World...

21. června 2026  15:20

Největší chyba při výběru vysavače? Robotický není pro každého, nenechte rozhodovat cenu

Robotický vysavač není pro každého.

Robotické vysavače dnes zvládnou zmapovat byt, vysát, vytřít i se automaticky vysypat. Přesto nejsou ideální volbou pro každou domácnost. Při výběru totiž často nerozhoduje značka ani výkon, ale to,...

21. června 2026  11:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nutella vs. privátní značky: Vyplatí se připlatit? Nahlédli jsme pod víčka

Srovnání oříškových pomazánek. Zleva: Lískooříškovo-kakaová pomazánka (Tesco),...

Oříškové pomazánky patří k oblíbeným snídaním i svačinám, jejich složení se ale může výrazně lišit. Podívali jsme se na Nutellu a pomazánky z Lidlu, Kauflandu i Tesca a porovnali údaje na etiketách....

21. června 2026  8:30

KVÍZ: Zasloužíte si titul Táta roku? Otestujte si své znalosti!

tatínek a syn

Být hlavou rodiny a tím, kdo doma drží pevně v ruce kutilské i nákupní otěže, to už vyžaduje pořádnou dávku chlapských instinktů. Dokážete bez zaváhání vybrat aku vrtačku, která vám neodejde při...

vydáno 21. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.