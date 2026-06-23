Krajská hygienická stanice Pardubického kraje varovala veřejnost před dvěma kosmetickými přípravky značky Bath & Body Works. Podle hygieniků nebyly u výrobků splněny některé povinnosti vyplývající z evropských předpisů pro kosmetické přípravky. Na základě toho nebylo možné doložit jejich bezpečnost pro spotřebitele.
Kontrolované výrobky pocházejí ze Spojených států a na obalech byly uvedeny pouze informace v anglickém jazyce. Hygienici upozorňují, že kosmetika nesplňovala požadavky na označování podle legislativy EU.
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Hygienici upozornili na následující produkty:
INTO THE NIGHT – body lotion
- obsah: 236 ml
- číslo šarže: 32007325
- EAN: 0667559284666
- země původu: USA
- datum minimální trvanlivosti: neuvedeno
CHAMPAGNE TOAST MOISTURIZING BODY WASH
- obsah: 296 ml
- číslo šarže: 32034566
- EAN: 066759401512
- země původu: USA
- datum minimální trvanlivosti: neuvedeno
V případě tělového mléka INTO THE NIGHT – body lotion nebyla podle zveřejněného oznámení uvedena odpovědná osoba, která za výrobek nese odpovědnost v rámci Evropské unie. Současně chybělo také datum minimální trvanlivosti, tedy údaj, do kdy má přípravek při správném skladování plnit svou funkci a zůstat bezpečný pro používání.
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